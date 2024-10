Del trabajo corporativo al emprendimiento individual: conocimientos adquiridos al administrar mi propio negocio de tutoría durante un año

Datos de julio de 2022-23

tutoría

Volumen: 317 sesiones de tutoría facturadas entre 26 aprendices diversos de 16 empresas o individuos distintos .

facturadas entre aprendices diversos de empresas o individuos distintos . Tarifa: Tarifa de tutoría actual 330 EUR/h excl. IVA, teniendo en cuenta el tipo de cambio real CZK/EUR.

Tarifa de tutoría actual excl. IVA, teniendo en cuenta el tipo de cambio real CZK/EUR. *Financiamiento: 19% * 💥 autofinanciar sus sesiones de mentoría.

Alcance global *: Mayoría ( 64% ) de la República Checa, seguida por* 12% de EE. UU. y Eslovaquia cada uno, 6% del Reino Unido y 3% de Polonia e Israel cada uno.

*: Mayoría ( ) de la República Checa, seguida por* de EE. UU. y Eslovaquia cada uno, del Reino Unido y de Polonia e Israel cada uno. Conversión: tasa de conversión de clientes posterior a la introducción del 76%.

tasa de conversión de clientes posterior a la introducción del 76%. Comentarios: 8,6 NPS Puntuación desde que comenzó la recopilación de comentarios en enero de 2023.

desde que comenzó la recopilación de comentarios en enero de 2023. Composición *:* 52% gerentes de ingeniería debutantes, 19% gerentes de nivel medio, 29% en los rangos de CTO/CPO.

*:* gerentes de ingeniería debutantes, gerentes de nivel medio, en los rangos de CTO/CPO. Remoto: 93% sesiones online vía vídeo.

sesiones online vía vídeo. Duración: Mantuve un promedio de 7,3 meses de cooperación.

Mantuve un promedio de de cooperación. Embudo de entrada: 74% boca a boca, 17% redes sociales, 9% sitio web.

Consultivo

Volumen: 79 días facturados en 3 firmas.

facturados en Alcance: Métricas de ingeniería, auditorías internas, debida diligencia, cambios estructurales, marcos profesionales y agilidad.

Métricas de ingeniería, auditorías internas, debida diligencia, cambios estructurales, marcos profesionales y agilidad. Duración del contrato: 2–6 meses *.* Tarifa: 1550–2100 EUR/día excl. IVA. Embudo de entrada: 100% boca a boca.

Fase 0: Prelanzamiento

Mi último puesto de tiempo completo fue VPE en Mews , donde ayudé a la empresa a sobrevivir al fuerte impacto de Covid, estabilizar la I+D, multiplicar la plantilla a más de 100 ingenieros y crear un nuevo equipo cada mes durante el último año de mi compromiso manteniendo la finalización de la entrega de la hoja de ruta supera el 80% trimestre a trimestre.





Convertimos los equipos de ingeniería en un diferenciador : municiones que explotan, derrotan a la competencia y ayudan a la empresa a alcanzar la inversión de serie C.

Soy una persona introvertida en el fondo de mi mente.





Me esfuerzo por pulir cómo hablo y escucho. La prueba de las 16 personalidades destacó que tengo una personalidad de “Doctor/Defensor” , lo que me guió hacia mi nicho. Me he sentido mejor al ayudar o ganarme la confianza de las personas que me rodean.





Tengo una licenciatura en Ciencias de la Computación , lo que parece ser una ventaja sorprendente . Es mi puente hacia los expertos en tecnología y los directores de tecnología del cerebro matemático. Entiendo el mundo de la tecnología porque fui ese codificador geek durante mucho tiempo. Puedo sumergirme en charlas técnicas, revisar el código o crear un prototipo.





La inversión profesional más preciada que he conservado durante dos décadas es una sólida rutina de aprendizaje.





Se describe en mi publicación anterior del blog Learn or Die en HackerNoon . Me he apegado a ello durante ~22 años. Dedico entre 4 y 8 horas a la semana para sumergirme en mi fuente de sabiduría seleccionada, principalmente publicaciones de blogs, podcasts y boletines.





Es mi manera de mantener mis conocimientos actualizados. Monté un visor puramente técnico durante los primeros ~14 años. Con el paso del tiempo fui progresivamente pasando a temas de liderazgo y gestión.

Fase 1: abastecimiento de combustible

En abril de 2021, di un salto con el mundo bajo la sombra de una pandemia. Lancé una reunión de liderazgo en ingeniería checa para obtener y compartir nuestra sabiduría. Hice la reunión privada a propósito para mantener pequeña la audiencia e invité solo a personas con algo único que agregar.





Aunque tuvimos que reunirnos virtualmente, nuestras conexiones se hicieron fuertes. Realizamos una serie de sesiones mensuales hasta que pudimos volver a caminar en público.





Fue entonces cuando decidí salir aún más de mi zona de confort introvertida. Inspirándome en Jan Meissner , me aventuré en el mundo de los blogs sobre liderazgo en el sitio de tecnología de nuestra empresa. Recuerdo haber escrito mi primera publicación en el blog, “Crear confianza con los equipos de ingeniería” , que me llevó 11 largas tardes. Pronto descubrí que la escritura era mi lienzo y mi arma, que me ayudaba a desenredar mis pensamientos.









Fase 2: Verificación del sistema

En 2021, mi exjefe, Honza Široký , plantó una semilla en mi mente. Me sugirió que extendiera mis alas de mentoría con PlatoHQ . Adopté esta idea durante más de dos años. Además, decidí intentar facilitar una serie de círculos PlatoHQ con 12 personas en la clase .









Cuantos más equipos de ingeniería lideraba, más necesidad tenía de apoyar a mis superiores directos. Comencé a dar horas extra, asesorando tanto dentro como fuera de nuestro departamento.





En consecuencia, establecí un Programa de crecimiento de líderes de equipos nuevos (NTLGP) para construir una base de liderazgo sólida en tres meses . No quería sentarme y preguntarme quién de mis gerentes prosperaría o tendría problemas después de dos años, especialmente en el período de contratación elevada, mientras garantizaba que mis equipos completaran más del 80% de la hoja de ruta trimestral .









Fase 3: Encendido

Mi ¡Ajá! El momento surgió cuando uno de mis antiguos aprendices de PlatoHQ dijo que deseaba continuar con nuestras sesiones y pagarlas cuando decidí dejar PlatoHQ debido a su política de compensación cero en 2022 .





Mi corazón se aceleró de emoción y me pregunto el día que recibí mi primer pago. En siete semanas, tuve tres clientes más de mi red cercana.





A mediados de 2022, las cosas se pusieron complicadas para mí. Hice malabarismos con mi trabajo diurno y la tutoría nocturna. Vi la preocupación en los ojos de mi esposa. Estaba un milímetro cerca del agotamiento. Tuve que elegir. Permanecer en el medio se sentía como una lucha interminable mientras buscaba el momento adecuado.

En pocas palabras, tenía señales prometedoras en la tutoría , pero en el fondo dudaba de mis habilidades como fundador en solitario.





Mi momento decisivo





Avance rápido hasta junio de 2022:

Trabajo actual: tenía un trabajo de VPE en Mews que me encantaba.

tenía un trabajo de VPE en Mews que me encantaba. Trabajo paralelo en evolución: dediqué mi tiempo a asesorar a cuatro clientes facturables por las noches . Por dentro sentí un tirón, un deseo de construir mi propio emprendimiento durante seis meses a modo de experimento. Pero muchas preguntas me mantuvieron despierto. ¿Soy realmente capaz de ayudar a todos los aprendices?

. Por dentro sentí un tirón, un deseo de construir mi propio emprendimiento durante seis meses a modo de experimento. Pero muchas preguntas me mantuvieron despierto. ¿Soy realmente capaz de ayudar a todos los aprendices? Nueva oferta: Saqué una carta más: para validar mi valor de mercado, terminé con una nueva oferta sobre la mesa: ~230.000 EUR/año paquete de compensación (salario, bonificación, acciones) para un puesto de líder de división a tiempo completo en la República Checa.





La mitad de los familiares me aconsejaron que mantuviera la trayectoria de un trabajo regular debido a los tiempos difíciles que se avecinaban (guerra RU-UA, el costo de vida se dispara). Fueron excelentes a la hora de crear muchas excusas para explicar por qué no empezar. La otra mitad lo apoyó.





Mientras tanto, hice muchas networking y conocí a mucha gente . Investigué mucho sobre el ajuste del mercado y las posibles estrategias. Pronto me di cuenta de que hay muchos nombres importantes en escena con diferentes tácticas : principalmente los que se hacen famosos por un solo tema, los que son increíblemente activos en las redes sociales, los que renuevan o los que venden libros o certificados.









Debido a mi hábito de aprendizaje , leo toneladas de publicaciones de blogs y boletines informativos sólidos. Vidente

Todo me indicó que hay una manera. Encuentro su enfoque para ofrecer ideas y perspectivas únicas , con una presencia social más equilibrada, cercana a mi naturaleza.





Una mañana , di un salto mientras escuchaba podcasts durante mi rutina del sábado. El podcaster Ondrej Kobersky 🇨🇿 hablaba de la inversión en acciones y, más concretamente, de por qué cronometrar el mercado (cuándo comprar o vender) es una mala idea .









Encajó con la situación de mi empresa de esperar para obtener una ventaja competitiva en lugar de persistir en invertir regularmente a pesar de las indicaciones desfavorables. Descubrimiento iterativo.





Confirmó mis creencias y tomé la decisión de mi vida en un segundo.





Primero, quemé los puentes detrás de mí ( Art of War ).





Acordé de mutuo acuerdo separarme de mi trabajo actual y rechacé una oferta atractiva. El único camino que existía era un camino hacia una iniciativa de mentoría.





Descargo de responsabilidad : Ahorré algo de dinero extra vendiendo una proporción de los recibos de depósito (similares a las opciones sobre acciones) que obtuve durante mis ~3 años como VPE.

Fase 4: Despegue





Dall-e: “Dame una foto de una nave espacial despegando al espacio con motores explotando”

Una vez que monté la entidad de mi empresa , dediqué mucho tiempo a hablar con compañeros, amigos y posibles clientes. La mayoría de las conversaciones no giraban en torno a cerrar acuerdos de inmediato, pero todas las personas que conocí fortalecieron mi red.





Muro en mi cabeza

Muy pronto, me di cuenta de la realidad de mi incompetencia. Si bien encontrar los primeros cuatro clientes fue relativamente fácil debido a las relaciones existentes, no logré atraer más .

Me sentí como si estuviera abrumado, conteniéndome. Creo que mi falta de confianza se mostró.





No estaba seguro de lo que estaba ofreciendo y la gente podía verlo.









Encontrar la paz interior

Hay muchos consejos sobre cómo mejorar a los demás: su equipo, su subordinado directo, su estrategia, su familia. Estaba tan absorta en ello que no tuve tiempo de detenerme, mirarme desnuda en el espejo y reflexionar sobre mí misma. Tuve que aprenderlo.





Por eso decidí desde el principio buscar mi propio entrenador .





Me alegré de encontrar a Joel en mi red. Ha querido exponer los detalles y la realidad de su propio viaje como entrenador de liderazgo en ingeniería bien establecido. Él no se ha rendido conmigo y ha seguido presionándome para que encuentre respuestas en mis áreas más borrosas, principalmente de donde venía mi falta de confianza y mi miedo a un hipotético fracaso.





Después de descubrir la causa raíz y aplicar la solución por mi cuenta, fui testigo de mi momento Dune "Padre, el durmiente ha despertado" .





En seis meses, di un salto de "Me preocupa lo que se le ocurra a un cliente" a "Espero que a un cliente se le ocurra algo único o desafiante".

Mejoras iniciales





Además, decidí dar un paso atrás y potenciar mi forma de trabajar. Mejoré las tácticas de búsqueda de clientes y dominé mis sesiones de presentación .





Adapté un sitio web por mi cuenta, agregué guías de tutoría y asesoramiento y mi sabiduría en mi sitio. Lo más importante es que comencé a prestar especial atención al tono de mi voz al grabarme.

Cambiadores de juego





Se produjeron dos momentos determinantes:













Mi valor de mercado

Muy pronto, me encontré con un problema diferente: aunque mi trabajo de asesoría estaba bien valorado, mis honorarios de tutoría eran dos veces más bajos que mi precio de mercado. No quería subsidiar mi empresa con ahorros.





Por lo tanto, tomé la decisión de pasar de 150 euros la hora a 300 euros .





Debido a mi mente introvertida, no estaba segura de cómo abordarlo. Además, parecía arriesgado con la situación entre RU y UA y las empresas que intentaban reducir costes. Después de explicar el aumento de precio a mis clientes, perdí 2 de 13. Otro decidió reunirse con menos frecuencia.





La mayoría de los clientes vieron el valor de lo que ofrezco y comprendieron la importancia de invertir en sus líderes a largo plazo.

Fase 5: Motores a pleno rendimiento

Llegué a un nivel en el que mi calendario estaba lleno. Sin embargo, sabía que tenía que hacer más para optimizar el negocio.

Mi posicionamiento

Los especialistas en marketing me han aconsejado que copie el camino probado y consiga tracción a través de una amplia presencia diaria en las redes sociales, incluido su apoyo. Entiendo la importancia de la visibilidad.





Sin embargo, no creo que copiar las historias de éxito de los profesionales más expuestos garantice el éxito de mi propio viaje.









Si yo fuera gerente de producto y simplemente imitara lo que hacían mis competidores, ¿no me dejaría detrás de ellos?





Sobre todo, no creo que clonar cómo trabajan otras personas pueda traerme alegría. Tenía hambre de encontrar mi propio camino.

Mi estrategia de “Tutoría 1+2+2 Triángulo”

Descubrí que la siguiente combinación funciona mejor para mí:





Aprendizaje: invierto un día a la semana en aprender: leer un montón de material, publicaciones de blogs, escribir, escuchar podcasts o hablar en diversos eventos, reuniones, conferencias, podcasts y paneles de discusión. Mentoría: dedico dos días a la semana a sesiones de tutoría de 1 hora, de 3 a 4 sesiones diarias . El resto es trabajo de preparación y operativo. Asesoramiento: Paso dos días a la semana como asesor fraccional/CTO.





Creo que esta pieza me coloca en una situación inmejorable.





Mi tercer ojo es una combinación de tutoría (experiencia de conversación), asesoramiento (poner las cosas en práctica y recopilar comentarios) y aprendizaje continuo (cultivar mis conocimientos).









Es tentador abandonar mi día de aprendizaje para ganar más.





Tomado desde un ángulo opuesto:

Es tentador abandonar mi día de aprendizaje para ganar más , pero creo que pronto terminaré hablando de cascada, mainframes y manifiesto ágil. Si renuncio a la tutoría, debilitaré mi red y mi liderazgo individual. Si dejo el asesoramiento, no tendré ninguna oportunidad de experimentar diferentes situaciones y varios modelos de clientes de los que aprender y hablar de teoría sin práctica real en el campo. En esencia, ver lo que han construido los clientes amplía mis conocimientos.

Componentes de mi tasa de conversión

Aprendí a no vender la victoria, sino lo que se siente al alcanzarla.

Recuerdo una situación similar de ser un entrevistador interesado en un candidato. Aprendí a obtener una ventaja competitiva vendiendo no solo de qué se trata el trabajo sino también cómo se siente trabajar en esta empresa y bajo mi liderazgo.









Los clientes potenciales toman decisiones basándose en los sentimientos, no en la lógica.





Es por eso que cambié mis tácticas con respecto a las presentaciones: me concentro en identificar qué situaciones llevan a las personas a elegir un mentor y usarlo en sus historias. Trabajo con estos escenarios o sus variaciones para crear un gancho:





Para un gerente primerizo, aplico principalmente el “ No tengo confianza *”. Quiero estar en ambos pies*”, historia. Luego, los guío a través del programa de crecimiento de nuevos líderes de equipo que he creado.

*”. Quiero estar en ambos pies*”, historia. Luego, los guío a través del programa de crecimiento de nuevos líderes de equipo que he creado. Para un gerente directo de un aprendiz, uso " Para prepararlos para el éxito en más de 3 meses, en lugar de dejarlos hundirse o nadar durante dos años *.*". Piense en el costo de la demora.

en lugar de dejarlos *.*". Piense en el costo de la demora. Para un mando intermedio: quiero que " pasen de estar ocupados/operativos a pensar estratégicamente " . Empiece a centrarse en lo que más importa.

. Empiece a centrarse en lo que más importa. ¿Y qué buscan los CTO/propietarios? “ Te sientes solo en tus pensamientos *, apretado entre dos piedras. La dirección ejecutiva le pide que alcance los objetivos mientras sus equipos piden ayuda.*” En pocas palabras, necesitan un amigo con quien hablar. Quieren validar sus ideas y obtener ayuda externa para ejecutar sus mejoras, incluida la adopción persistente.





Bonificación: lo más probable es que, si un cliente dice: " No estoy seguro de que mi trabajo actual sea el lugar correcto ", esté buscando a alguien que confirme sus sentimientos. En su mente, gritan: “Ayúdame a conseguir un nuevo trabajo. Guíame durante los primeros 3 a 6 meses”. Lo habitual es que busquen a alguien que les empuje fuerte desde fuera para “quemar el puente”.





Otro experimento que valió la pena fue enviar correos electrónicos de resumen y de llamado a la acción a los clientes inmediatamente después de la sesión de introducción.





Además, definí claramente mis diferenciadores, que se explican a continuación.

Estas mejoras dispararon la tasa de conversión de mis clientes en unos pocos meses.





Mi calendario de tutoría se llenó.

Mis diferenciadores





Estrategia: Mi asignación de “triángulo de mentoría” explicada anteriormente es la base en la que confío a largo plazo. Mentoría vs Coaching : No me posiciono estrictamente como un entrenador mentor XOR. En mi experiencia, existe una gran superposición y aprovecho los puntos fuertes de ambas técnicas. Especialmente al principio, me inclino más por la tutoría, ya que los clientes suelen venir con problemas urgentes y buscan soluciones inmediatas en el momento. No quieren esperar a que se expongan posibles soluciones en la cuarta sesión de preguntas abiertas. Escucho atentamente, hago preguntas para mayor claridad y proporciono consejos situacionales, incluidos elementos de acción. Paralelamente, nos ayuda a ganar confianza mutua en lugar de perder impulso. Una vez que hemos solucionado los puntos difíciles, paso progresivamente hacia el entrenamiento, con énfasis en nuestra estrella polar. Ubicación: Sin duda me beneficio del hecho de que la actual densidad competitiva de servicios de tutoría y coaching especializados en el liderazgo de empresas de software es más escasa en Europa Central en comparación con Occidente o Estados Unidos. Sin embargo, sé que hay más que ofrecer. En primer lugar, entiendo bien el entorno cultural local, lo que me ayuda a adoptar un “enfoque americano”, por así decirlo, en mi región. En segundo lugar, la gente tiende a hablar con una persona nativa en su idioma. Tracción : La formación técnica que tengo es una ventaja. No me posiciono como un consultor empresarial genérico. No sigo el código de vestimenta. Confío en el enfoque de “hacer en lugar de hablar”. Si escucho "Somos incapaces de hacer X" por cualquier motivo, preparo una propuesta escrita el mismo día, o me pongo mi sudadera con capucha de codificación, ejecuto un IDE y construyo una "prueba de concepto" y así sucesivamente. Pago sobre la marcha: no busco contratos a término. Mantenemos el rumbo hasta que el cliente y yo estemos contentos con el progreso y los resultados. Este enfoque es más justo y da a ambas partes más libertad para actuar en consecuencia. No encontré ningún cliente que no pagara una factura en mi territorio, aunque tengo que perseguirlos de vez en cuando. Mi firma: Este es el factor sorpresa de lo que hago. Hago cambios persistentes, asegurándome de que la adopción de un cambio sea ampliamente aceptada, en lugar de ver ruinas dos semanas después de seguir adelante. Me esforcé mucho en ganarme la confianza y primero preparé un plan de batalla bien diseñado. Circuito de retroalimentación: en la tutoría, actualizo periódicamente a sus gerentes directos sobre nuestro progreso. En materia de asesoramiento, transmito un resumen semanal de mi trabajo para mantener a la gente comprometida y mantener las cosas encaminadas de manera transparente.

Fase 6: Estacionamiento en órbita





Mis principios

Transparencia : Mi reputación lo es todo para mí. No juego ni tuerzo mis palabras para que suenen mejor. Soy directo con los clientes en mis charlas. Muchos clientes acuden a mí porque alguien en quien confían les habló de mí. La gente en el mundo del software es inteligente y puede ver a través del marketing superficial.



Mejora continua : si un cliente plantea una situación nueva de la que no estoy seguro, profundizo para comprenderla. Investigo utilizando mis fuentes confiables y preparo notas escritas. De esta manera me preparo si en el futuro vuelve a surgir un tema similar. Todas las noches pienso en mi día y en lo que se puede mejorar y apunto algunos pensamientos en mi lista.

No tendría éxito sin principios o una estrategia establecida. Son un catalizador en el que confío y me hacen destacar entre la multitud. Los elementos de táctica y sincronización son cruciales.





Lecciones aprendidas de tutoría

Límites de mi energía : hacer más de 3 o 4 sesiones de tutoría al día me agota. Se sienten tan intensos como las entrevistas. Aprendí esto de la manera más difícil. Como soy introvertido, a menudo me retiro a mi cueva después. Valorar mi tiempo : si un aprendiz no parece comprometido o se salta sus pequeñas tareas con regularidad, termino nuestras sesiones. Tengo 43 años y el tiempo es un bien precioso para mí . Si no encuentro dedicación y alegría en lo que hago, prefiero estar con mi familia o ayudar a mi hijo con sus estudios. Estudiantes automotivados : los aprendices que se acercan a mí directamente, no a través de RR.HH. o un gerente, obtienen mejores resultados. Han estado pensando en acercarse por un tiempo y tomar medidas los distingue. La inversión personal importa : las personas que pagan mi tutoría de su propio bolsillo están muy motivadas. Se aferran a cada frase en busca de valor. Simplificando mi proceso : al establecer pautas claras por adelantado y publicarlas en mi sitio web, he reducido mucho trabajo repetitivo. Ahorra tiempo para ambas partes. Aprender a decir “no” : Rechacé dos ofertas incluso si eso significaba menos ingresos. Ya sea una gran empresa que no se alinea con mis valores o un aprendiz que muestra señales de alerta, he aprendido a confiar en mi instinto en lugar de dañar mis creencias. Convertirse en un oyente : solía ofrecer soluciones de inmediato. Ahora me contengo, escucho más y entiendo mejor. Cuanto más clara tenga la imagen de un cliente, mejor podré guiarlo. Viaje del cliente : aprendí a tratar el servicio de tutoría como un punto de entrada funcional a la empresa cliente. O la empresa es testigo del impacto de la tutoría y desea ampliar el número de líderes en tutoría. O, en la otra dirección, a medida que nos conocemos más y conocemos mejor la situación de la empresa, me convierto en un asesor para ayudarlos a ejecutar y alcanzar un objetivo específico.

Lecciones aprendidas de asesoramiento

Múltiples clientes en el sitio : rápidamente me di cuenta de que contratar más de un cliente de asesoría en el sitio al mismo tiempo era un caos. Demasiado intercambio entre tareas y temas, y fue una lección dura con noches de insomnio. No empezar desde el medio : hace una gran diferencia cuando realmente conozco a un cliente desde cero. Además de la tarea, cuando tengo el espacio adecuado para comprender el negocio, la visión y el alcance, y tengo la oportunidad de conversar informalmente con las partes interesadas, mi trabajo es más efectivo. Experiencia : De ninguna manera podría ofrecer un valor superior si no tuviera un conocimiento amplio fuera de mi burbuja de ingeniería . Específicamente, cubre la gestión de productos, los modelos de liderazgo empresarial y los recursos humanos, incluido un conocimiento decente de finanzas, estrategias de GTM, fusiones y adquisiciones y marketing. Un buen ejemplo es la entrega de ingeniería, donde la causa fundamental de una posible ineficiencia podría estar en la gestión de productos, el descubrimiento continuo o la desconexión entre los roles. Queremos que los equipos disparen con munición bien preparada. Contratos : Comunico abiertamente que no busco contratos a largo plazo para exprimir al cliente . En cambio, actúo rápido. Acepto la situación actual y gano confianza al “hacer en lugar de hablar”. Luego ejecuto el encargo solicitado prestando especial atención a la adopción. Paso la línea de meta con un factor sorpresa y paso al siguiente cliente con una referencia positiva y una red ampliada. Entornos improductivos : me quemé antes de intentar ayudar a empresas que carecían de una estrategia de producto, tenían una atmósfera tensa en la cima o simplemente estaban atrapadas en la inercia, principalmente debido a su tamaño. Ahora, utilizo estos factores como una especie de consideración de “control de salud” antes de sumergirme. Lidiar con el rechazo : en mayo de 2023, me perdí dos grandes ofertas en una semana. Fue un golpe. Me sentí fatal. En lugar de regodearme, di un paso atrás, reevalué mi enfoque y refiné mi discurso una vez más. Además, el rechazo es una parte natural del negocio. Ser transparente : he aprendido que necesito ser directo con mis ideas, incluso si esto puede sorprender o molestar a algunas personas. Ser claro ayuda a que el mensaje llegue. Experimento que verdaderos líderes aprecian la honestidad por encima de mi intento de parecer más tranquilizador y ocultar la verdad entre líneas.

Fase 7: Inercia

¿Mi primer año en solitario fue una victoria total? Me encantaría decir “sí”, pero ese no soy yo. Diré: "Ha sido un buen comienzo".





A principios de 2023, sentí un nuevo nivel de confianza. Mi calendario estaba lleno y más del 70% de los interesados en mis servicios dijeron "sí".





Ahora estoy operando a toda velocidad, con los espacios disponibles ocupados. Recomiendo a otros mentores europeos que conozco o agrego personas a mi lista de espera. Aunque la lista no es muy larga.





He encontrado una calma interior. Es como flotar en el espacio , ingrávido y conectado a tierra, sin importar los desafíos que se me presenten.





Fase 8: Eyección

En cuanto a mis planes para los próximos 12 meses, tengo cuatro objetivos :





Contribución a la comunidad : recientemente tomé las riendas para reactivar mi reunión de líderes de ingeniería checos , pasando de un formato virtual a uno presencial. De hecho, tenemos nuestra próxima reunión programada en la hermosa Praga el 7 de septiembre. Pionero : validaré y pondré a prueba una idea de producto que tengo para impulsar el aprendizaje de las empresas de software. Conexiones de calidad : Haré crecer mi red enfatizando la calidad sobre la cantidad , reduciendo la proporción de chats agradables con un valor borroso. El tiempo es un activo. Presencia en el escenario : hablaré en dos conferencias más dedicadas .









Bonificación : en una nota más personal, mi objetivo interno es eliminar mis pequeñas imperfecciones verbales. En particular, tengo la necesidad de llenar el silencio de mis conversaciones añadiendo un ruido “hmmm”, que resulta perturbador.





Los objetivos de escalabilidad o ingresos pasivos están fuera de mis planes por ahora. Lo dejo en mi lista de cosas por hacer para la siguiente temporada.

Espacio en equilibrio

Ojalá hubiera podido leer este artículo hace un año, haber estacionado mi nave espacial de mentoría en órbita, haber sido testigo del progreso y haber encontrado mi paz interior un poco antes.





Comparto mi aventura con la esperanza de que pueda ayudar a alguien en una situación similar a ver las cosas desde un ángulo diferente y aprender de las sorpresas por las que he pasado.





Si logré 💪 sembrar una idea que valga la pena considerar en tu mente, envíame un mensaje o cómprame una cerveza 🍻 para alegrarme el día 😄





También publicado aquí .