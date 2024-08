Guía del comprador mundial de DCS

Entrar en DCS World no es fácil. Las tácticas, el conocimiento y la habilidad para volar el avión del simulador de vuelo de combate requieren compromiso y práctica para aprender. Entrar en servidores multijugador puede requerir que comprendas la jerga militar y el protocolo de comunicación. Pero antes de que nada de eso importe, todavía necesitas un módulo para comenzar en el juego. Escoger el avión correcto puede ser un proceso sorprendentemente difícil para el cual esta guía del comprador de DCS World podría ser útil.





La página E-Shop y Steam de DCS World son módulos completos, mapas y campañas, lo que dificulta encontrar el mejor avión moderno del simulador. Hemos dividido los aviones a reacción de ala fija en sus eras y conjuntos de misiones para ayudar a reducir el número de aeronaves.





Hemos omitido los módulos creados para Flaming Cliffs 3 y los aviones de entrenamiento, ya que los primeros no están simulados en la misma medida que estos módulos y los últimos nunca tuvieron la intención de competir con los aviones de combate reales.





Los luchadores polivalentes modernos de DCS World

Los módulos que fácilmente tienen la mayor relación calidad-precio son las simulaciones de DCS World de luchadores polivalentes modernos. Aeronaves como el F-16C, F/A-18C, JF-17 y Mirage 2000C se ajustan a esta factura. Estos módulos, que se asemejan a sus contrapartes de la vida real, son capaces de hacer un poco de todo, incluso si no se especializan en ello.





Halcón de combate F-16C





El Fighting Falcon o Viper se ha utilizado para todo, desde el combate aire-aire, el apoyo aéreo cercano, el ataque de precisión y la supresión de la defensa aérea enemiga (SEAD). DCS World reconoce esto al permitirle llevar prácticamente cualquier arma que necesite.





Puede transportar cápsulas de orientación para armas guiadas con precisión, bombas guiadas y no guiadas y HARM anti-radar para atacar objetivos terrestres. Puede llevar misiles aire-aire para peleas de perros y combates más allá del alcance visual. Básicamente, es lo suficientemente flexible como para permitirle probar todo lo que DCS tiene para ofrecer.





La cabina es una de las más avanzadas del simulador, llena de pantallas para revisar. Hace que la aeronave sea tanto un ejercicio en el funcionamiento de la electrónica como un ejercicio en la habilidad del piloto. Para algunos, podría ser el atractivo del luchador, pero para aquellos que desean una experiencia más tradicional, la complejidad adicional puede ser un factor decisivo.





Avispón F/A-18C













El Hornet es similar al Viper en que puede hacer todo lo que hace el Viper. Tiene la capacidad de ejecutar casi todos los tipos de misiones bajo el sol gracias a su versatilidad en el mundo real. Tiene una variedad casi idéntica de armas para conectar y la capacidad de tener cápsulas de orientación. Es un módulo más antiguo, lo que le permite tener sistemas más avanzados que el Viper también.





Sin embargo, lo que lo diferencia del F-16 es su naturaleza como un avión transportado por portaaviones. A diferencia de su contraparte de la Fuerza Aérea, el F/A-18 puede participar en despegues y aterrizajes de portaaviones. Tienes la experiencia de ser disparado desde la cubierta en una catapulta de vapor e intentar aterrizajes de portaaviones extremadamente difíciles.

Al igual que el F-16, el Hornet es uno de los cazas más modernos de DCS. Habrá que buscar mucho en los MFD y conseguir que los ajustes se hagan correctamente.





JF-17 trueno









Este jet paquistaní no es el avión más conocido del mundo, pero eso no impidió que Deka Ironwork Simulations creara este increíble módulo. Puede hacer la mayoría de las misiones que pueden hacer los dos aviones anteriores, solo que con diferentes armas con muchos de los mismos métodos generales. Hay mucha pesca alrededor de los MFD para usar correctamente sus armas, pero gracias a su origen como un jet paquistaní, muchas de las peculiaridades y métodos exactos son diferentes de sus contrapartes estadounidenses.





Este jet es más o menos similar al Viper en términos de conjuntos de misiones y el hecho de que no puede realizar operaciones de portaaviones.





Espejismo 2000C













Este caza polivalente de ala delta no es tan moderno como los otros cazas de esta categoría. No tiene una cápsula de orientación y no tiene una cabina tan llena de MFD como los demás. Sin embargo, es altamente capaz tanto en una función aire-aire como aire-tierra.





Un aspecto notable que impidió que se incluyera en la siguiente sección son los dos cañones de 30 mm del Mirage. Estas armas le otorgan un método excepcionalmente poderoso para atacar objetivos terrestres fuera de los explosivos de precisión.





Cazas aire-aire de finales de la Guerra Fría de DCS World

No todos los cazas de finales de la Guerra Fría tuvieron que modernizarse con la tecnología avanzada que tenían los cazas polivalentes. El MiG 29 Fulcrum y el F-14 Tomcat son dos de esos ejemplos. Estos aviones pueden usar bombas "tontas" para ataques terrestres, pero no son tan flexibles como sus contrapartes modernas.





Punto de apoyo MiG-29









Este avión de fabricación rusa estaba destinado a resistir contra el F-15C Eagle y el F-14 Tomcat. Va rápido, ve lejos con su radar y puede usar un montón de misiles diferentes para derribar aviones enemigos.

Una de las características únicas del MiG-29 es la presencia de un sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos. Es uno de los pocos aviones en DCS que lo usa, lo que podría resultarle atractivo, si sabe cómo usarlo.





Cuando se trata de aire-tierra, no hay mucho que ver. La aeronave brinda al piloto cierta orientación sobre el uso de armas, como los modos HUD que ayudan a apuntar las bombas y algunas opciones sobre cómo lanzarlas, pero nada como la aeronave de arriba.





F-14 gato





El Tomcat podría ser uno de los aviones de combate más famosos jamás fabricados. Destacado en gran medida en Top Gun, este caza de la Marina fue diseñado desde el principio para combatir aviones. Va rápido, gira bien y lleva muchos misiles, incluido el AIM-54 Phoenix de última generación.





Este módulo es particularmente interesante por dos razones. Al igual que el Hornet, el Tomcat es capaz de operar desde un portaaviones con la ayuda de una catapulta de vapor y cables de detención. Estos son los dos únicos aviones que permiten este tipo de operación.





La otra razón es la presencia de un segundo asiento. Un oficial de intercepción de radar (RIO) se sienta en la parte trasera y es responsable de administrar los sistemas necesarios para usar las armas de mayor alcance del Tomcat. Esto se traduce en la posibilidad de tener un segundo jugador atrás y la posibilidad de usar tripulantes controlados por computadora. Haciendo referencia a Top Gun, el RIO pasa por Jester y el piloto pasa por Iceman. El Tomcat es el único caza que permite este grado de cooperación y el único que tiene tripulantes de IA.





Cazas aire-aire de la Guerra Fría de DCS World

Volar estos aviones generalmente implica una pequeña selección de misiles aire-aire, radares tempranos y meticulosos y una cabina más tradicional que los aviones más modernos. Si bien los dos jets en esta categoría no son los mejores cazas, el combate aéreo entre los dos no es tan técnico como el BVR entre los cazas modernos.

MiG-21bis





Algo así como un fósil viviente en la era moderna, el MiG-21bis es más antiguo que el MiG-29 y tiene la aviónica para igualar. Sus instrumentos son primitivos en comparación y apenas parece sacado de la Guerra de Corea. Este avión es capaz de realizar las mismas misiones que el MiG-29 con la excepción de que su hardware es más antiguo.





Puede ser un módulo interesante si quieres experimentar el combate aéreo desde una edad avanzada, pero el MiG-21bis no tiene nada sofisticado. Excepto las armas nucleares. Viene con armas nucleares simuladas, si quieres jugar con ellas.

F-5E Tigre II





El F-5E nunca fue el jet más rápido de su tiempo ni fue el más fuertemente armado. Aún así, es un luchador capaz que puede montar misiles buscadores de calor y algunas de las primeras bombas guiadas por láser. Como módulo, permite a los jugadores experimentar un estilo antiguo de combate aéreo y realizar una amplia variedad de misiones.





Cazas aire-aire de principios de la Guerra Fría de DCS World

Antes de que los pilotos se centraran en el combate Más allá del alcance visual, volaban por el asiento de sus pantalones, luchando para derribar a sus enemigos con armas o se arriesgaban con misiles poco fiables. Esta era temprana de combate a reacción existe en DCS gracias a los módulos enfocados en aviones más antiguos como el F-86 Sabre y el MiG-15.





Vale la pena señalar que estos aviones no tienen la misma variedad en conjuntos de misiones que sus contrapartes más avanzadas. Al ser todo más sencillo, estos módulos te ofrecen menos. Aún así, si desea explorar esta era de combate aéreo, las cabinas y los modelos de vuelo altamente detallados serán más que suficientes.





Sable F-86





El Sabre es relativamente simple, está armado con pistolas y un par de bombas para ataques terrestres. Al igual que los otros módulos, tiene una cabina bien renderizada, completamente interactiva y un vuelo realista.





MiG-15bis





El MiG-15bis es más o menos análogo al F-86. Tiene aproximadamente las mismas características, con el combate basado en sus armas y el módulo que presenta una gran simulación de la aeronave.





Granjero MiG-19P





El Farmer es como un MiG-15bis excepto que es supersónico, tiene una capacidad mejorada de ataque a tierra gracias a sus cohetes y misiles aire-aire.





Los atacantes aire-tierra de DCS World

Si volar contra otra aeronave y empujar los límites no es exactamente lo que desea, una aeronave aire-tierra dedicada podría ser más adecuada para usted. DCS World tiene muchos objetivos terrestres para volar desde tanques hasta edificios. Al igual que en la vida real, existen aeronaves especializadas en lanzar ojivas en la frente.





A-10CII





Este es el que tiene la famosa pistola. Ya sabes, alrededor del cual se construyó el avión. No se puede negar que el A-10 es realmente bueno para destruir objetivos terrestres, algo que este módulo DCS replica con gran detalle.





Lleva casi todas las armas de ataque terrestre imaginables y tiene los sistemas a bordo para usarlas de manera efectiva. También tiene una simulación particularmente profunda de la gestión de sus tiendas, lo que añade un nivel de realismo ausente en los otros módulos.





También viene con un controlador de aire delantero interactivo en la radio. No es parte de la aeronave, pero los FAC son una parte importante de la función de apoyo aéreo cercano del A-10, ya que son responsables de identificar los objetivos de los aviones y dirigirlos hacia el objetivo si es necesario.





Aguilucho AV-8B





El Harrier es más famoso por poder despegar y aterrizar verticalmente, una característica definitivamente incluida en el módulo DCS. Tiene un esquema de control único que le permite flotar como un helicóptero poco después de volar como un jet convencional. No hay otro avión capaz de hacer esto en DCS.





Si bien es capaz de usar algunos misiles aire-aire, se enfoca principalmente en poder volar objetivos terrestres. Tiene una buena variedad de bombas, tanto de la variedad guiada como no guiada, misiles aire-tierra y cápsulas de cohetes para ayudar con esto.





Esta variante del Harrier tiene una serie de características destinadas a ayudarlo a operar de noche que están incluidas en el módulo, otra característica única que tiene este módulo.





AJS-37 Vigen





En lo que respecta a los aviones, el Viggen está ahí arriba como uno de los aviones más extraños. La mayoría de los aviones tienen como objetivo volar alto y rápido o bajo y lento. El Viggen, por otro lado, está diseñado para ir bajo y rápido. Con una combinación única de piloto automático y radar de seguimiento del suelo, está diseñado para volar a tan solo 10 metros del suelo.





Es el único jet en DCS que vuela así y el único jet que usa su arsenal único de armas suecas que se manejan de manera diferente a las armas convencionales. También es capaz de defenderse en combate aire-aire gracias a su velocidad.





Si todavía está indeciso después de terminar esta Guía del comprador mundial de DCS

Cada avión tiene sus propias peculiaridades y características que los hacen únicos. Si no sabe lo que quiere hacer pero solo quiere experimentar DCS, Hornet lo ayudará a superar la mayoría del contenido. Si desea buscar armas en objetivos aéreos pero usa un jet, el Sabre o el MiG-15bis probablemente se adapte mejor a sus necesidades. Si desea volar objetivos terrestres, el A-10 es el indicado para usted. Si no puede decidir, elija el que se vea mejor y espere lo mejor.





También hay fines de semana gratuitos que le permiten probar todos los módulos si desea una demostración.





