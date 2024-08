Crear una sala de chat basada en la línea de comandos usando Python

Python es uno de los lenguajes de programación más versátiles y uno puede observarlo a través de sus diversas aplicaciones en todas partes. Aquí hay un ejemplo de cómo puede construir una sala de chat simple basada en la línea de comandos usando python, que es fácil de implementar y comprender. Entonces empecemos.

Una sala de chat es un medio/interfaz que permite que dos o más personas conversen y envíen mensajes a todos. Puede ser interpersonal (uno a uno) y chat grupal también. En este tutorial , vamos a crear una sala de chat grupal que pueda albergar más de dos clientes a la vez.

Para la sala de chat, vamos a utilizar la arquitectura servidor-cliente. Significa que varios clientes estarán alojados en un servidor.

Antes de sumergirnos en el código, lo último que queremos saber es seguir esta arquitectura, necesitamos escribir dos scripts, uno para el lado del servidor y otro para el lado del cliente. Una cosa que debe quedar muy clara es que los clientes hablarán solo a través del servidor. No habrá comunicación directa entre ellos. Así que vamos a sumergirnos en el código.

En primer lugar, importaremos dos bibliotecas llamadas 'socket' y 'threading'. Ambas son bibliotecas integradas, por lo que no es necesario instalarlas por pip. Solo la importación funcionará. La programación de sockets es una forma de conectar dos nodos en una red para comunicarse entre sí, mientras que el módulo de subprocesamiento proporciona una API muy simple e intuitiva para generar múltiples subprocesos en un programa. Luego pasaremos a definir nuestra IP y puerto. Uno debe saber que solo se pueden usar puertos no reservados, ya que esto funcionará en LocalHost y la computadora puede causar problemas si usa los reservados.

Al definir el socket, se utilizarán dos parámetros denominados (AF_INET) y (SOCK_STREAM). El primero indica el uso de conexión a Internet y el otro indica el uso de TCP. Luego pasamos a definir la función de transmisión. Su función básica es enviar mensajes a los clientes en la lista de clientes. Esta función aún no se retira. Vamos a usarlo más adelante en otros lugares también. Manejar a los clientes es un trabajo bastante duro, al igual que la función. Primero intenta si se puede recibir un mensaje desde el extremo del cliente, si es así, se transmite.

Pero si hay algún tipo de error/problema, el servidor simplifica las cosas. Simplemente elimina el cliente. Hemos hecho mucho trabajo, pero aún falta agregar los clientes. Así que hagámoslo ahora. En la función de recepción, la palabra clave 'NICKNAME' se envía a los clientes, lo que significa que se solicita su apodo. Posteriormente al obtener el nickname, agrega al cliente a la lista.

Bueno, este bucle permanece activo y varios clientes pueden unirse al servidor. Todo lo que necesita para tener la IP correcta y la dirección del puerto.

Código: