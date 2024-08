Cómo usar eventos en Solidity

En este breve tutorial, me gustaría mostrarle los conceptos básicos de los eventos en Solidity. Específicamente, explicaré qué son los eventos en solidez y cómo usarlos en nuestro contrato inteligente.

Siguiendo la documentación de Solidity:

Los eventos se utilizan para informar a los usuarios externos que algo sucedió en la cadena de bloques. Los contratos inteligentes en sí mismos no pueden escuchar ningún evento.

Toda la información en la cadena de bloques es pública y cualquier acción se puede encontrar examinando las transacciones lo suficientemente cerca, pero los eventos son un atajo para facilitar el desarrollo de sistemas externos en cooperación con contratos inteligentes.

Solidity define eventos con la palabra clave event. Después de llamar a los eventos, sus argumentos se colocan en la cadena de bloques. Para usar eventos primero, debe declararlos de la siguiente manera:

La definición del evento contiene el nombre del evento y los parámetros que desea guardar cuando activa el evento.

Entonces necesitas emitir tu evento dentro de la función:

_to

Sent( msg . sender , _to , _amount )

Los eventos de solidez son interfaces con Funcionalidad de registro de la máquina virtual de Ethereum. Puede agregar un atributo indexado hasta en tres parámetros. Cuando los parámetros no tienen el atributo indexado , se codifican con ABI en la parte de datos del registro.

Para comprender mejor el evento, veamos el código completo.