Cómo obtener datos de la API en Excel

Hay varias formas de obtener datos de la API a MS Excel, pero nos vamos a centrar en la opción más sencilla (incluido el tutorial en vídeo) para personas sin conocimientos técnicos:

1. Usar el código Python/R/JavaScript/PHP y guardarlo en un archivo de MS Excel

--> esta opción requiere conocimientos de programación y un entorno preinstalado.

2. Uso del software Postman

--> requiere el software Postman preinstalado y mucho trabajo manual

3. Usando Power Query

--> requiere conocimientos básicos de programación y familiarizarse con PowerQuery

4. Usando la fórmula VLOOKUPWEB

--> No requiere habilidades de programación y la opción más simple posible



Nos vamos a centrar en la explicación de la cuarta forma más sencilla de este artículo al obtener datos en tablas de Excel desde la API con formato JSON (usando los métodos POST o GET)

VLOOKUPWEB requiere los siguientes parámetros de entrada:

Para agregar esta función a su Excel:

El código fuente de la función VBA personalizada que puede encontrar a continuación. Para obtener la última versión de vlookup para la función web , puede consultar nuestro repositorio de GitHub