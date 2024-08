Cómo comenzar a crear su propia criptomoneda

Criptomoneda es una de las palabras que no puedes evitar en estos días. Las noticias, los blogs e incluso las grandes autoridades financieras están obsesionadas con esto, y ahora todo el mundo tiene que admitirlo: el mundo está cambiando frente a nuestros ojos. Pierde este tren ahora y te quedarás tan atrás que es posible que nunca te recuperes.

Entonces, aquí está con esta gran nueva idea de negocio o preparándose para lanzar una nueva empresa, y quiere aprovechar las fascinantes oportunidades del nuevo mundo y crear su propia criptomoneda. Pero, ¿cómo se hace exactamente eso? Internet está lleno de información pero, como sucede a menudo, es contradictoria, está salpicada por todos lados y, a veces, simplemente es difícil de entender debido a la jerga de la industria.

Después de leer este artículo, sabrá exactamente qué es una criptomoneda, en qué se diferencia un token de una moneda, cómo crear su propia criptomoneda y si su empresa la necesita.

Diferencia entre token y moneda

Antes de sumergirnos en los aspectos técnicos de cómo crear su propia criptomoneda, debemos aclarar nuestros hechos y echar un vistazo a algunas definiciones básicas utilizadas en todas las conversaciones relacionadas con las criptomonedas.

Entonces, ¿qué es una criptomoneda?

Demos un paso atrás y refresquemos en la memoria primero una definición de moneda. Si bien tendemos a pensar en las monedas en términos de billetes y monedas o dólares y euros, una moneda es una unidad de almacenamiento y cuenta y un medio de cambio, es decir, una forma universalmente aceptada de obtener bienes y servicios, así como de almacenar y distribuir. riqueza.

Ahora, una criptomoneda se puede definir como una moneda digital que se basa en el cifrado para generar nuevas unidades y confirmar las transacciones. Tiene todas las funciones de la moneda con la diferencia de funcionar fuera de una única plataforma centralizada (como un banco).

Las criptomonedas no tienen billetes, pero sí monedas, que a menudo se confunden con tokens. Entonces, ¿cuál es exactamente la diferencia entre ellos? En pocas palabras, todo se reduce a estos tres puntos:

Las monedas requieren su propia cadena de bloques, mientras que los tokens pueden operar en las existentes. Los tokens están limitados a un proyecto específico; Las monedas se pueden usar en cualquier lugar. Las monedas compran fichas, pero las fichas no pueden comprar monedas.

Si desea poner tokens y monedas en un contexto de la vida real, piense en los tokens como sus Millas de viajero frecuente, mientras que las monedas son dinero real: puede usar ambos para obtener un boleto de avión, pero con las millas, su elección se limitará a la compañía aérea que los emitió, mientras que con el dinero puedes llevar tu negocio a donde quieras.

La conclusión es que necesita construir una cadena de bloques si desea crear una moneda criptográfica.

Beneficios de tener tu propia criptomoneda

En algunos casos, es obvio: si su proyecto o inicio requiere su propia cadena de bloques, debe crear su propia moneda digital para incentivar a los nodos que contribuyen con su poder de procesamiento. Una palabra más sobre las cadenas de bloques aquí: muchos analistas de negocios autorizados prevén un gran futuro y una lista creciente de mercados e industrias donde la tecnología de cadenas de bloques alterará significativamente el statu quo y recompensará generosamente a los primeros usuarios. La buena noticia es que, en muchos campos, la tecnología de cadena de bloques nunca ha llegado realmente, por lo que no es demasiado tarde para unirse a las filas de los pioneros.

El otro aspecto importante es que cuando decide iniciar una criptomoneda, obtiene un conjunto completo de poderosas herramientas de marketing y beneficios para el consumidor que lo ayudarán a diferenciarse de la competencia. Aquí tienes una lista de las ventajas más significativas:

Eliminar los riesgos de fraude: la criptomoneda es imposible de falsificar y ninguna de las partes puede revertir transacciones pasadas.

Brindar anonimato en las transacciones: los clientes deciden qué es exactamente lo que quieren que los vendedores sepan sobre ellos.

Reducir los costos operativos: la criptomoneda está libre de tasas de cambio o de interés, así como de los cargos por transacción.

Ofreciendo transacciones inmediatas: los días festivos estatales, el horario comercial o la ubicación geográfica de las partes no afectan la criptomoneda.

Asegurar un grupo inmediato de clientes potenciales: ahora puede hacer negocios con aquellos que no tienen acceso a los recursos de intercambio tradicionales. No más restricciones comerciales en ningún mercado.

Brindar seguridad a sus fondos: dado que la criptomoneda es un sistema descentralizado, no existe una figura del Gran Hermano como los bancos o instituciones gubernamentales que puedan incautar o congelar sus activos.

Cómo crear una cadena de bloques

Ahora que sabe cómo su propia criptomoneda puede impulsar su negocio, veamos los pasos principales que debe seguir para construir una cadena de bloques.

Paso 1. Conozca su caso de uso.

¿Sus intereses comerciales se encuentran en el área de contratos inteligentes, autenticación y verificación de datos o en la gestión inteligente de activos? Defina sus objetivos claramente desde el principio.

Paso 2. Elija un mecanismo de consenso.

Para que su cadena de bloques funcione sin problemas, los nodos participantes deben acordar qué transacciones deben considerarse legítimas y agregarse al bloque. Los mecanismos de consenso son los protocolos que hacen justamente eso. Hay mucho para elegir el que mejor se adapte a sus objetivos comerciales.

Paso 3. Elija una plataforma de cadena de bloques .

Su elección de una plataforma de cadena de bloques dependerá del mecanismo de consenso que haya seleccionado. Para darle una mejor idea de lo que hay, aquí hay una lista de las plataformas blockchain más populares:

Ethereum (cuota de mercado: 82,70 %)

Olas (ONDAS)

NEM

Siguiente (NXT)

Inicio de bloque

EOS

BitShares 2.0

Lista de monedas

Tela de hiperlibro

cadena de bloques de IBM

multicadena

HidraCadena

BigChainDB

cadena abierta

Núcleo de cadena

Quórum

IOTA

KICKICO

Paso 4. Diseña los Nodos

Si imagina una cadena de bloques como un muro, los nodos son los ladrillos que lo componen. Un nodo es un dispositivo conectado a Internet que admite una cadena de bloques mediante la realización de diversas tareas, desde el almacenamiento de datos hasta la verificación y el procesamiento de transacciones. Las cadenas de bloques dependen de los nodos para la eficiencia, el soporte y la seguridad.

Hay una serie de elecciones que debe hacer sobre los nodos que empleará:

¿Cuáles van a ser en términos de permisos: privados, públicos o híbridos? ¿Estarán alojados en la nube, en las instalaciones o en ambos? Seleccione y adquiera los detalles de hardware necesarios, como procesadores, memoria, tamaño de disco, etc. Elija un sistema operativo base (las opciones más comunes serían Ubuntu, Windows, Red Hat, Debian, CentOS o Fedora)

Paso 5. Establece la arquitectura interna de tu blockchain

Tenga cuidado ya que algunos de los parámetros no se pueden cambiar una vez que la plataforma blockchain ya se está ejecutando. Es una buena idea tomarse su tiempo y realmente pensar en lo siguiente:

Permisos (define quién puede acceder a los datos, realizar transacciones y validarlos, es decir, crear nuevos bloques)

Formatos de dirección (decida cómo se verán sus direcciones de blockchain)

Formatos de claves (decidir el formato de las claves que generarán las firmas para las transacciones)

Emisión de activos (establecer las reglas para la creación y listado de todas las unidades de activos)

Reemisión de activos (establecer las reglas para crear más unidades de los activos abiertos)

Gestión de claves (desarrollar un sistema para almacenar y proteger las claves privadas que otorgan acceso a la cadena de bloques)

Multifirmas (define la cantidad de claves que requerirá tu blockchain para validar una transacción)

Intercambios atómicos (plan para los contratos inteligentes que permiten el intercambio de diferentes criptomonedas sin un tercero de confianza)

Parámetros (estimación del tamaño máximo de bloque, recompensas por minería de bloques, límites de transacción, etc.)

Activos nativos (define las reglas de una moneda nativa emitida en una cadena de bloques)

Firmas de bloque (defina cómo se requerirá que los participantes de blockchain que crean bloques los firmen)

Apretón de manos (establecer las reglas de cómo se identificarán los nodos al conectarse entre sí)

Paso 6. Cuida las API

Asegúrese de verificar si la plataforma blockchain de su elección proporciona las API preconstruidas, ya que no todas lo hacen. Incluso si su plataforma no viene con eso, no se preocupe: hay muchos proveedores confiables de API de blockchain por ahí. Aquí hay algunos de ellos para que los revises:

Paso 7: Diseñe la Interfaz (Administrador y Usuario)

La comunicación es la clave y una interfaz bien pensada garantiza una comunicación fluida entre su cadena de bloques y sus participantes.

Aquí están las cosas a considerar en esta etapa:

Servidores web, de correo y FTP

Bases de datos externas

El front-end y los lenguajes de programación (p. ej., HTML5, CSS, PHP, C#, Java, Javascript, Python, Ruby).

Paso 8. Legaliza tu criptomoneda

De manera lenta pero segura, la ley se está poniendo al día con las criptomonedas y es mejor que se proteja de cualquier sorpresa al observar las tendencias en torno a las regulaciones de criptomonedas y la dirección en la que se dirigen.

Paso de bonificación para triunfadores: Haga crecer y mejore su Blockchain

Has llegado tan lejos, no te detengas ahora. Obtenga una ventaja inicial hacia el futuro y piense cómo puede impulsar su cadena de bloques aprovechando las tecnologías preparadas para el futuro como Internet de las cosas, análisis de datos, inteligencia artificial, servicio cognitivo, aprendizaje automático, contenedores, biometría, nube, bots y otros inspiradores. desarrollos

Bifurcaciones de Bitcoin como alternativa a la construcción de su propia cadena de bloques

Como puede ver, se necesita mucho tiempo, recursos y habilidades particulares para construir una cadena de bloques. Entonces, ¿qué puede hacer si no posee todo lo anterior pero aún desea crear su propia criptomoneda? Entonces es hora de hablar sobre las bifurcaciones de Bitcoin.

¿Cómo crear una bifurcación de Bitcoin?

Es hora de otra definición básica para asegurarnos de que hablamos el mismo idioma.

¿Qué es bifurcar en criptomoneda?

En términos sencillos, una bifurcación de blockchain es una actualización de software. Todos los participantes de blockchain (también conocidos como nodos completos) ejecutan el mismo software y es crucial que ejecuten la misma versión de ese software para poder acceder al libro mayor compartido para verificar transacciones y garantizar la seguridad de la red. Por lo tanto, cada vez que desee cambiar los parámetros de su cadena de bloques o introducir nuevas funciones, deberá crear una bifurcación.

¿Cuál es la diferencia entre horquillas duras y blandas?

Las horquillas se pueden dividir en duras y blandas.

Las bifurcaciones duras requieren del 90 % al 95 % de los nodos para actualizar su software; el sistema ya no aceptará los nodos que ejecutan una versión no actualizada.

Las horquillas blandas son menos exigentes. Simplemente se requiere la mayoría de los nodos para actualizar el software y aquellos que ejecutan una versión anterior pueden continuar operando.

¿Qué son las bifurcaciones de Bitcoin?

Ahora, las bifurcaciones de Bitcoin son los cambios en el protocolo de red de Bitcoin. Dado que el código de Bitcoin es un protocolo de código abierto, es un ejercicio sencillo para aquellos que desean crear su propia criptomoneda y aprovechar la existente agregando nuevas funciones o abordando las imperfecciones actuales.

¿Cómo crear una bifurcación de Bitcoin?

Opción 1. Usa un generador de monedas de horquilla.

Si no tiene conocimientos de programación, los servicios como ForkGen pueden ser una solución perfecta para usted. ForkGen es un generador de monedas bifurcado automatizado donde cualquiera puede crear una rama única de Bitcoin cambiando algunos parámetros y reglas.

Opción 2. Hágalo usted mismo.

Si desea tomar una forma radical de crear una bifurcación de Bitcoin y no tiene miedo de ensuciarse las manos, siga estos pasos:

Vaya a Github, busque, descargue y compile el código de Bitcoin en su computadora. Luego, comienza la parte de programación: deberá reconfigurar el código de Bitcoin, implementar su personalización. Publique el código (código abierto) de nuevo en Github. Proporcione un sitio web y algún tipo de documentación (normalmente un libro blanco).

Bifurcaciones de Bitcoin: casos de éxito

Vale la pena explorar las bifurcaciones de Bitcoin si desea iniciar su propia criptomoneda aprovechando el capital social y financiero en torno al nombre de Bitcoin. Algunos ejemplos de bifurcaciones exitosas de Bitcoin incluyen:

Litecoin

Bitcoin en efectivo

Bitcoin oro

Pasos principales de cómo hacer su propia criptomoneda

En resumen, tiene dos formas de iniciar su propia criptomoneda: construir una cadena de bloques o crear una bifurcación.

Para construir una cadena de bloques necesitas:

definir cómo se utilizará en su modelo de negocio;

decidir sobre un mecanismo de consenso

elija una plataforma de cadena de bloques;

diseñar los nodos y las propiedades de la cadena de bloques;

proporcionar API para las tareas ejecutadas en su cadena de bloques;

desarrollar interfaces de usuario y administración intuitivas y completas;

ocuparse de la parte legal del negocio.

Para crear una bifurcación de Bitcoin, puede:

Use un generador de monedas de bifurcación automatizado como ForkGen

O:

Descarga el código Bitcoin;

Personalizarlo;

Publica y mantén tu código.

Iniciar una nueva criptomoneda: ¿vale la pena el esfuerzo?

Habiendo leído hasta aquí, ya tiene una idea bastante clara de lo que se necesita para crear una nueva cadena de bloques. Antes de comenzar cualquier nuevo proyecto complejo, siempre es una buena idea respirar hondo y evaluar una vez más si esto es algo en lo que debería invertir su tiempo y dinero.

Entonces, ¿cómo establecer si necesita una cadena de bloques en primer lugar? Aquí hay una lista de preguntas que le ayudarán a responder esta pregunta antes de hacer este compromiso.

¿Necesita almacenamiento de datos? ¿Sus requisitos van más allá de lo que puede proporcionar una base de datos tradicional? ¿Tiene varios participantes actualizando los datos? ¿Está buscando eliminar a un tercero? ¿Quiere establecer un entorno seguro para las partes que no confían entre sí? ¿Su entorno tendrá reglas estrictas que requerirán poca o ninguna actualización? ¿Necesitas mantener la privacidad de tus datos?

Si respondió "sí" a 3 o más de estas preguntas, obtendrá todos los beneficios de una cadena de bloques, que incluyen:

Mejora de la seguridad de los datos.

Reducir los costos de transacción.

Prevención de fraudes.

Mejora de la eficiencia.

Brindando transparencia.

Ejecución de contratos inteligentes.

Si bien los beneficios son numerosos, la cantidad de trabajo que se requiere para crear su propia cadena de bloques es significativa y requiere una amplia gama de conocimientos y herramientas para ejecutar todos los pasos del proceso de la manera más rentable y en tiempo.

Habiendo empleado la ayuda de desarrolladores profesionales, reducirá significativamente sus gastos a largo plazo al eliminar la posibilidad de errores y, por lo tanto, el tiempo y el costo de la revisión y las actualizaciones; Prepare sus soluciones para el futuro trabajando con los expertos que se mantienen al tanto de los últimos desarrollos e innovaciones de la industria, y libere su tiempo para hacer crecer su negocio.

Publicado originalmente en el blog de Ezetech y compartido con la comunidad de Medium.

