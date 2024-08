Cómo convertir su dispositivo Android en una máquina de piratería

Para piratear, necesita un dispositivo con un sistema Linux; puede ser cualquier dispositivo que tenga el potencial de ejecutar herramientas de acuerdo con sus requisitos. Por ejemplo, los teléfonos Android son completamente capaces de usarse como máquinas de piratería, ya que pueden usar Linux.

En este artículo, discuto cómo puede convertir un teléfono Android en una máquina Kali Linux completamente funcional.

Los sistemas Linux más comunes utilizados en el sistema Android son:

Debian

ubuntu

Puntos a cubrir

Requisitos de hardware

Requisitos de Software

Comandos e instalación

Crear una conexión segura





Requisitos de hardware

Para Android:

Un teléfono Android con un mínimo de 50 GB de almacenamiento

4Gb de ram

Un chip de red capaz de modo monitor con inyección de paquetes

Conector USB a tipo c (dependiendo del puerto de carga)

Un adaptador de red

Para ventanas:

Sistema operativo Windows 10

4Gb de ram

Un buen sistema de conexión a la red.

RDP habilitado

Internet:

Velocidad de 150Mbps

Reenvío de puertos habilitado





Requisito de software

Zona de usuario:

Userland es una aplicación de Android que permite el uso de una distribución de Linux. Es muy fácil de configurar.

Aquí se explica cómo instalar e iniciar la sesión de Kali:

Instale userland y connectbot. Después de instalar Userland, ábralo y otorgue todos los permisos. En distribución, seleccione Kali Linux. Mostrará un menú: ingrese el nombre de usuario y la contraseña. Ahora la descarga tardará unos 20 minutos a una velocidad de 150 Mbps. Después de que se descarga, instala el programa. Debajo de las sesiones, puede encontrar la sesión de Kali. Después de hacer clic en la sesión de Kali, puede conectarse al sistema mediante la conexión ssh de connectbot.

Termux:

"Termux es un emulador de terminal de Android y una aplicación de entorno Linux que funciona directamente sin necesidad de enraizamiento o configuración. Se instala automáticamente un sistema base mínimo; hay paquetes adicionales disponibles mediante el administrador de paquetes APT". - Copiado del sitio web de termux

Ahora es muy simple usar termux. Simplemente instálelo y actualícelo; está listo para usarlo como shell de Linux.

Usar RDP con termux no es práctico, por lo que debe usarlo en el teléfono. Pero si está utilizando la última versión de Samsung, puede usarla como escritorio conectándose con un monitor.

O instala ssh y úsalo para conectarte con una pc; usando ssh o SFTP lo que quieras, funciona bien.

Kali Nethunter:

"El proyecto Kali NetHunter es la primera plataforma de pruebas de penetración de Android de código abierto para dispositivos Android, creada como un esfuerzo conjunto entre un miembro de la comunidad de Kali, " BinkyBear ", y Kali Linux".

Copied from the Kali website

Teléfonos compatibles:

Pestaña NEXUS 10

Minipestaña NEXUS 7

Teléfono NEXUS 5

Estos tres teléfonos tienen la mejor funcionalidad y se recomiendan para usar Nethunter.

Debe instalar Nethunter desde su imagen mediante un arranque rápido del sistema. Puede ejecutar una amplia gama de programas y ataques con esta herramienta.

conexión ssh:

Inicie una conexión ssh desde el teléfono. Puede usar cualquier aplicación de Play Store para este propósito y conectarse al teléfono a través de Putty o Kitty Connector.

Comandos e instalación

Zona de usuario

Después de configurar la distribución de Kali:

Instale los archivos y programas usando el siguiente comando:

sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade and sudo apt-get install xsdl

Ahora instale xrdp:

sudo apt-get install xrdp

Ahora inicie el servidor xrdp:

sudo service xrdp start

Ahora vamos a conectarnos al servidor:

Escriba RDP en la barra de búsqueda e ingrese la IP de su distribución de Linux en ella. Cuando se conecte a él, será recibido con una GUI de contraseña y nombre de usuario. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de distribución. Ahora tiene acceso completo a la distribución de Linux.

turmux

Instale OpenSSH en termux:

pkg upgrade pkg install openssh

Configurar una contraseña:

$ passwd New password: Retype new password: New password was successfully set.

Configurar clave pública:

ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f id_rsa

Autorice su sistema remoto:

ssh-copy-id -p 8022 -i id_rsa IP_ADDRESS

En lugar de IP_ADDRESS, debe ingresar la IP del sistema remoto.

Puede conectarse de forma remota a su sistema de esta manera.

Crear una conexión segura

Voy a explicar esto solo para userland y termux.

Para crear una conexión segura se requiere por lo que debe tener un:

cortafuegos

SSH

PDR

cortafuegos:

En el espacio del usuario, debe ejecutar el siguiente comando para configurar un firewall en la distribución de Kali:

sudo apt-get install ufw

Habilite el cortafuegos:

ufw enable

Habilitar puerto ssh:

ufw allow 22 /tcp

Habilitar puerto RDP:

ufw allow 3389 /tcp

ssh

Para crear un shell seguro, cree una contraseña de unos 25 caracteres con cifrado ssh. Puede conectarlo usando un RSA en varios sistemas, lo cual es un proceso enorme. Lo explicaré en otro artículo.

Termux

Termux es un sistema que no necesita ningún firewall, ya que restringe muchas conexiones no autorizadas al sistema y no es compatible con RDP.

Eso es todo; ¡Tu teléfono Android ahora es una máquina de piratería!

Fuentes

Descargo de responsabilidad

Algunas de las herramientas requieren acceso de root y otras no. Además, si utiliza esta información con fines maliciosos, no soy responsable.