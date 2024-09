Byte educativo: uso de monedas y tokens en diferentes redes criptográficas

A veces, transferir fondos de criptomonedas o usar ciertas aplicaciones puede ser una tarea complicada. Esto se debe, en parte, a que hoy en día no solo existen una o tres criptomonedas, sino miles de ellas. Además, ya no es raro manejar fondos en varias plataformas de criptomonedas, utilizando diferentes monedas. Por eso, todos los usuarios de criptomonedas deben conocer la diferencia entre redes, tokens y monedas antes de enviar o bloquear dinero en la dirección incorrecta.





Otra razón de peso para probar y utilizar diferentes plataformas son las tarifas que conlleva. Usar el mismo token en una red puede ser más barato y rápido que en otra, por lo que aprender a elegir la opción más conveniente no está de más. Veamos cómo funciona.





Redes, registros o cadenas





Tal vez lo primero que te viene a la mente cuando operas con criptomonedas es que estás usando la moneda X (es decir, BTC, ETH, GBYTE, etc.) y eso es todo. Pero, en realidad, no es eso. Hay una capa debajo de lo que puedes ver: la infraestructura en la que habita esa moneda, token o contrato y cuyas reglas esa transacción no puede sino obedecer. Esa es la red, el libro de contabilidad distribuido o la cadena involucrada.





Una red criptográfica, un libro de contabilidad distribuido o una cadena se refieren a un sistema descentralizado que registra de forma segura las transacciones en varias computadoras y tiene su propio conjunto de reglas y características. Los términos no son equivalentes en todos los contextos, pero para los usuarios finales, todos describen la misma tecnología subyacente. La capa fundamental, o el sistema (reglas y tarifas incluidas) que estás usando para realizar transacciones, y que es diferente de la moneda que seleccionaste.







Utilicemos un ejemplo aquí con la moneda estable USD Coin (USDC). Originalmente, este era un token que funcionaba solo en Ethereum (la red, no la moneda ETH), pero ahora Está disponible en al menos 16 cadenas más, incluidas Avalanche, Celo, Flow, Polygon y Obyte Cada una de estas redes tiene su propia versión de USDC con su propio tipo de dirección. Esto se debe a que USDC pretende ser interoperable en lugar de funcionar en una sola red, y los registros no se conectan entre sí de forma nativa.





Además, operar con USDC en Ethereum es diferente a operar con USDC en Obyte, por ejemplo. Son los mismos tokens, pero en redes diferentes, lo que implica reglas y costos diferentes. Tarifa de transacción promedio de Ethereum (para ETH y todos los tokens) es actualmente alrededor de $3,4. Por otro lado, una transacción en Obyte suele costar $0,00001. Por lo tanto, en ese caso, operar con USDC en Obyte sería más barato que en Ethereum. Porque, de nuevo, es el mismo token, pero diferentes registros.





Tokens vs. Monedas nativas





La principal distinción entre estos dos tipos de monedas es Bastante simple Las monedas nativas, como ETH o GBYTE, son necesarias para el funcionamiento de la red respectiva (Ethereum u Obyte), mientras que los tokens no lo son. Las monedas nativas dependen de la red y la red también depende de ellas, mientras que en el caso de los tokens, como el mencionado USDC, la dependencia es unilateral: dependen de la red, pero no al revés.





La usabilidad es otro factor. Por ejemplo, en Ethereum y redes similares, enviar una moneda nativa a un contrato activa inmediatamente la ejecución del contrato. Sin embargo, para lograr el mismo efecto con tokens, los usuarios primero tienen que aprobar el contrato para gastar sus tokens y luego llamar al contrato. Son dos pasos, un poco complicados. Por el contrario, en Obyte , enviar monedas nativas y tokens a un agente autónomo (AA) activa su ejecución. Siempre un solo paso y el mismo flujo tanto para las monedas nativas como para los tokens. Sin embargo, esta es una excepción entre las redes y no la regla.





Aparte de las diferencias mencionadas, las "monedas nativas" y los "tokens" pueden ser cosas idénticas: monedas creadas con criptografía dentro de una red distribuida. Sin embargo, la forma en que se percibe un determinado activo en el mundo de las criptomonedas podría ser importante para su valor y sus métodos de negociación.





Los tokens, al igual que las monedas estables, se consideran iguales en distintas redes porque representan el mismo valor o activo subyacente, sin importar dónde se emitan. Por ejemplo, una moneda estable como USDC en Ethereum y USDC en TRON representan lo mismo: un token respaldado por el dólar estadounidense con el mismo precio y propósito. Estos tokens se crean siguiendo estándares específicos, lo que hace que funcionen de manera similar en distintas redes, aunque existan en entornos separados.





Las monedas nativas, como ETH en Ethereum o BTC en Bitcoin, están profundamente ligadas a sus respectivas cadenas y su funcionalidad es específica de esa red. Su valor también proviene de esa red y sus características, y no de un activo o plataforma externa. Cuando estas monedas nativas se utilizan en una red diferente, se convierten en versiones "envueltas" (como Wrapped ETH o Wrapped BTC).





Esto significa que la moneda original está bloqueada en un contrato y se crea una versión tokenizada en otra red. Los tokens envueltos actúan como marcadores de posición, pero no son el activo nativo real, son representaciones de él. Es por eso que se tratan de manera diferente y se comercializan por separado en los intercambios. Los tokens no nativos también se pueden envolver para trasladarlos a diferentes redes, pero a menudo se los trata y comercializa como lo mismo, como mencionamos antes.





Puentes entre cadenas





Se trata de herramientas útiles que permiten a los usuarios transferir activos y datos entre diferentes redes de criptomonedas. Funcionan bloqueando activos en una cadena y acuñando activos equivalentes en otra, lo que permite a los usuarios interactuar con múltiples ecosistemas sin problemas. De esta manera, por ejemplo, podría intercambiar USDC en la red Ethereum por la misma cantidad en la red Obyte. Tenemos la Puente de contraataque Para eso.









En cualquier caso, si estás usando un token, recuerda elegir la red con cuidado. Las tarifas y las características cambiarán en consecuencia. Si estás usando una moneda nativa, es posible que ya estés en su red o que uses explícitamente una versión encapsulada de la misma, y su ticker puede darte una buena pista (WBTC, por ejemplo). Existen numerosas billeteras multicadena, como MetaMask, que te permitirán manejar una cartera diversificada.







Imagen vectorial destacada de Pico libre