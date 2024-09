Byte éducatif : Utilisation des pièces et des jetons dans différents réseaux cryptographiques

Parfois, le transfert de fonds en cryptomonnaie ou l'utilisation de certaines applications peut nécessiter une courbe d'apprentissage abrupte. Cela est en partie dû au fait qu'il n'existe pas seulement une ou trois cryptomonnaies de nos jours, mais des milliers. En outre, il n'est plus rare de gérer des fonds sur plusieurs plateformes de cryptomonnaies, en utilisant différentes cryptomonnaies. C'est pourquoi tous les utilisateurs de cryptomonnaies doivent connaître la différence entre les réseaux, les jetons et les pièces avant d'envoyer ou de bloquer de l'argent à la mauvaise adresse.





Une autre bonne raison d'essayer d'utiliser différentes plateformes est les frais impliqués. Utiliser le même token sur un réseau peut être moins cher et plus rapide que sur un autre, donc apprendre à choisir l'option la plus pratique ne fait pas de mal. Voyons comment cela fonctionne.





Réseaux, registres ou chaînes





La première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous négociez des crypto-monnaies est peut-être que vous utilisez une devise X (à savoir BTC, ETH, GBYTE, etc.), et c'est tout. Mais en réalité, ce n'est pas tout. Il y a une couche sous ce que vous pouvez voir : l'infrastructure dans laquelle cette pièce, ce jeton ou ce contrat se trouve et dont les règles ne peuvent que se conformer à cette transaction. Il s'agit du réseau, du registre distribué ou de la chaîne impliquée.





Un réseau cryptographique, un registre distribué ou une chaîne fait référence à un système décentralisé qui enregistre de manière sécurisée les transactions sur plusieurs ordinateurs et possède son propre ensemble de règles et de fonctionnalités. Les termes ne sont pas équivalents dans tous les contextes, mais pour les utilisateurs finaux, ils décrivent tous la même technologie sous-jacente. La couche fondamentale, ou le système (règles et frais inclus) que vous utilisez pour effectuer des transactions, est différent de la monnaie que vous avez sélectionnée.







Prenons ici un exemple avec le stablecoin USD Coin (USDC). À l'origine, il s'agissait d'un jeton qui ne fonctionnait que sur Ethereum (le réseau, pas la pièce ETH), mais maintenant c'est disponible dans au moins 16 autres chaînes, dont Avalanche, Celo, Flow, Polygon et Obyte Chacun de ces réseaux possède sa propre version de l'USDC avec son propre type d'adresse. Cela se produit parce que l'USDC vise à être interopérable au lieu de fonctionner sur un seul réseau, et les registres ne se connectent pas nativement les uns aux autres.





Par ailleurs, le trading d'USDC sur Ethereum est différent du trading d'USDC sur Obyte, par exemple. Même jeton, mais réseaux différents, ce qui implique des règles et des coûts différents. Frais de transaction moyens Ethereum (pour ETH et tous les jetons) est actuellement à environ 3,4 $. D'un autre côté, une transaction sur Obyte coûte souvent 0,00001 $. Par conséquent, dans ce cas, le trading d'USDC sur Obyte serait moins cher que sur Ethereum. Car encore une fois, c'est le même jeton, mais des registres différents.





Jetons contre pièces de monnaie natives





La principale distinction entre ces deux types de pièces est assez simple Les cryptomonnaies natives, comme ETH ou GBYTE, sont nécessaires au fonctionnement du réseau concerné (Ethereum ou Obyte), alors que les tokens ne le sont pas. Les cryptomonnaies natives dépendent du réseau et le réseau dépend également d'elles, alors que pour les tokens, comme l'USDC mentionné ci-dessus, la dépendance est unilatérale : elles dépendent du réseau, mais pas l'inverse.





La facilité d'utilisation est un autre facteur. Ainsi, par exemple, sur Ethereum et les réseaux similaires, l'envoi d'une monnaie native à un contrat déclenche immédiatement l'exécution du contrat. Cependant, pour obtenir le même effet avec des jetons, les utilisateurs doivent d'abord approuver le contrat pour dépenser leurs jetons, puis appeler le contrat. Cela se fait en deux étapes, ce qui est un peu compliqué. Au contraire, dans Obyte , l'envoi à la fois de monnaies natives et de jetons à un agent autonome (AA) déclenche son exécution. Il s'agit toujours d'une seule étape et du même flux pour les monnaies natives et les jetons. Il s'agit toutefois d'une exception parmi les réseaux et non de la règle.





Outre les différences mentionnées, les « monnaies natives » et les « tokens » peuvent être identiques : des monnaies construites avec la cryptographie au sein d'un réseau distribué. Cependant, la façon dont un certain actif est perçu dans le monde de la cryptographie pourrait être importante pour sa valeur et ses méthodes de négociation.





Les jetons, comme les stablecoins, sont considérés comme identiques sur différents réseaux car ils représentent la même valeur ou le même actif sous-jacent, quel que soit l'endroit où ils sont émis. Par exemple, un stablecoin comme l'USDC sur Ethereum et l'USDC sur TRON représentent tous deux la même chose : un jeton adossé au dollar américain avec le même prix et le même objectif. Ces jetons sont créés selon des normes spécifiques, ce qui leur permet de fonctionner de manière similaire sur différents réseaux, même s'ils existent dans des environnements distincts.





Les cryptomonnaies natives, comme l'ETH sur Ethereum ou le BTC sur Bitcoin, sont étroitement liées à leurs chaînes respectives et leur fonctionnalité est spécifique à ce réseau. Sa valeur provient également de ce réseau et de ses fonctionnalités, et non d'un actif ou d'une plateforme externe. Lorsque ces cryptomonnaies natives sont utilisées sur un réseau différent, elles deviennent des versions « wrappées » (comme l'ETH ou le BTC enveloppés).





Cela signifie que la pièce d'origine est verrouillée dans un contrat et qu'une version tokenisée est créée sur un autre réseau. Les jetons encapsulés agissent comme des espaces réservés, mais ils ne constituent pas l'actif natif réel : ce sont des représentations de celui-ci. C'est pourquoi ils sont traités différemment et négociés séparément sur les bourses. Les jetons non natifs peuvent également être encapsulés pour les transférer sur différents réseaux, mais ils sont souvent toujours traités et négociés comme la même chose, comme nous l'avons mentionné précédemment.





Ponts entre chaînes





Il s'agit d'outils pratiques qui permettent aux utilisateurs de transférer des actifs et des données entre différents réseaux cryptographiques. Ils fonctionnent en verrouillant les actifs sur une chaîne et en créant des actifs équivalents sur une autre, permettant aux utilisateurs d'interagir de manière transparente avec plusieurs écosystèmes. De cette façon, vous pouvez, par exemple, échanger des USDC sur le réseau Ethereum contre le même montant sur le réseau Obyte. Nous avons le Pont à contre-pieux pour ça.









Dans tous les cas, si vous utilisez un token, n'oubliez pas de choisir judicieusement le réseau. Les frais et les fonctionnalités changeront en conséquence. Si vous utilisez une cryptomonnaie native, vous êtes peut-être déjà sur leur réseau ou utilisez explicitement une version encapsulée de celle-ci - et son ticker peut vous donner un bon indice (WBTC, par exemple). Il existe de nombreux portefeuilles multi-chaînes, tels que MetaMask, qui vous permettront de gérer un portefeuille diversifié.







Image vectorielle en vedette par Freepik