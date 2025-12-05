Bybit Private Wealth Management Supera la Caída de Noviembre con un Fondo Destacado que Ofrece Cerca de un 30% de APR

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 5 de diciembre de 2025/Chainwire/--Bybit, el segundo mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, presenta la última actualización del rendimiento mensual de su división de Gestión de Patrimonios Privados (PWM), con el fondo de mejor rendimiento registrando un 29,72 % de TAE en noviembre de 2025. Con fuertes fluctuaciones en los mercados durante el mes pasado, Bybit PWM continuó ofreciendo sólidos rendimientos a clientes de alto patrimonio neto con un enfoque disciplinado, multiestratégico y basado en datos. Aspectos Destacados del Rendimiento En el último boletín de Bybit PWM para noviembre de 2025, Bybit PWM demostró una fortaleza constante en su cartera: Estrategias basadas en USDT: TAE promedio del 9,8 % Estrategias basadas en BTC: TAE promedio del 18,09 % \n \n "Nuestros clientes dependen de nosotros para navegar por las volátiles condiciones del mercado mientras mantenemos el enfoque en la creación de riqueza a largo plazo", dijo Jerry Li, Jefe de Productos Financieros y Gestión de Patrimonios en Bybit. \n \n "Los resultados de noviembre demuestran que la gestión profesional y disciplinada de patrimonios puede generar rendimientos constantes y ayudar a nuestros clientes a superar el sentimiento y las distracciones del mercado". Fig. Tendencia de rendimiento de la estrategia Bybit PWM Fuente: Boletín de Gestión de Patrimonios Privados de Bybit, noviembre de 2025 El rendimiento del fondo se calculó utilizando la metodología de Rendimiento Ponderado por el Tiempo (TWR) con activos alineados al 25 de octubre de 2025 y comparado con el rendimiento de la financiación por arbitraje. Bybit PWM ofrece a los clientes de alto patrimonio neto servicios exclusivos y personalizados de gestión de patrimonios adaptados a las demandas únicas de los inversores en activos digitales. La plataforma ofrece: \n \n \n \n \n Estrategias de inversión y asignación de activos a medida Gestión profesional de riesgos y supervisión de cartera Acceso a fondos privados seleccionados y a la infraestructura de negociación de grado institucional de Bybit Gestión de relaciones dedicada y asesoramiento experto Para obtener detalles sobre el rendimiento de Bybit PWM en septiembre, los usuarios pueden visitar: Gestión de Patrimonios Privados de Bybit: Boletín de noviembre de 2025 Bybit PWM está ofreciendo actualmente una . Por tiempo limitado, el requisito mínimo de suscripción para la solución PWM se ha reducido a la mitad a 250.000 USDT. oportunidad especial de fin de año para nuestros clientes VIP elegibles Los inversores cualificados interesados en explorar los servicios de Gestión de Patrimonios Privados de Bybit pueden visitar: Gestión de Patrimonios Privados de Bybit #Bybit / #TheCryptoArk / #IMakeIt Acerca de Bybit Bybit es el segundo mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, al servicio de una comunidad global de más de 70 millones de usuarios. Fundada en 2018, Bybit está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado creando un ecosistema más simple, abierto y equitativo para todos. Con un fuerte enfoque en Web3, Bybit se asocia estratégicamente con protocolos líderes de blockchain para proporcionar una infraestructura sólida e impulsar la innovación en cadena. Reconocida por su custodia segura, mercados diversos, experiencia de usuario intuitiva y herramientas avanzadas de blockchain, Bybit une la brecha entre TradFi y DeFi, capacitando a constructores, creadores y entusiastas para desbloquear todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en . Bybit.com Para más detalles sobre Bybit, visite Prensa de Bybit Para consultas de medios, póngase en contacto con: media@bybit.com Para actualizaciones, siga: Comunidades y Redes Sociales de Bybit | | | | | | | | Discord Facebook Instagram LinkedIn Reddit Telegram TikTok X Youtube Contacto Jefe de Relaciones Públicas Tony Au Bybit tony.au@bybit.com \n \n Esta historia fue publicada como comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging Empresarial de HackerNoon. Haga su propia investigación antes de tomar cualquier decisión financiera.