Asciende en la jerarquía: 3 consejos prácticos para convertirte en un escritor destacado

¡Hola hackers!





¿Estás listo para obtener el reconocimiento que mereces por tus escritos? Conseguir un lugar en Sección de los mejores escritores de HackerNoon —el lugar donde reconocemos y celebramos a los mejores escritores de cada país. Categoría de tecnología — puede mejorar su reputación y conectarlo con una audiencia tecnológica próspera. Aquí hay tres estrategias comprobadas para ayudarlo a llegar a la cima.





1. Escribe de manera consistente

Si has escrito un artículo pero no lo has publicado porque no es perfecto, te estás frenando a ti mismo. La mejor manera de ganar experiencia y darte a conocer es escribir y publicar de forma constante.





Establece metas alcanzables, como publicar una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Escribir con regularidad es fundamental para mejorar tus habilidades como escritor y convertirte en un escritor destacado en HackerNoon.





¿Por qué es importante la consistencia?

Nuestro ranking de los mejores escritores analiza las 100 historias más recientes por categoría y hace un seguimiento de la cantidad de historias que ha publicado cada escritor. Por ejemplo, si ha escrito 10 historias de esas 100, puede asegurarse un puesto destacado, dependiendo de las contribuciones de otros escritores. Los rankings se actualizan a diario, por lo que es una excelente manera de mantenerse visible y relevante en su categoría favorita. Obtenga más información sobre los rankings de los mejores escritores de HackerNoon aquí .





Entonces, si quieres ser un escritor destacado en el... Programación categoría , concéntrate en crear muchas historias sobre programación. Si te sientes estancado o te falta inspiración, echa un vistazo a Categoría de programación página para ver qué otros grandes escritores de HackerNoon están publicando.





Y si la programación no es lo tuyo, ¡no te preocupes! Tenemos otras 21 Categorías de tecnología para que explores y te sumerjas.





¿Buscas una idea para tu próximo artículo? ¿Por qué no intentas escribir sobre las últimas novedades tecnológicas? ¡Usa esta plantilla como guía!





2. Escribe sobre lo que te apasiona (o sea, construye una buena reputación)

Escribir sobre temas que te apasionan puede transformar tu trabajo. Los lectores perciben cuando realmente te interesas por algo, y esa energía ayuda a construir tu reputación. Ya sea que se trate de inteligencia artificial, juegos o blockchain, deja que tu entusiasmo brille.





Por otro lado, si escribes sobre algo que no te interesa (solo para conseguir visitas), tu artículo puede parecer frío y sin vida, lo que puede dañar tu reputación como escritor.





Eso no quiere decir que nunca debas escribir para conseguir visitas, pero asegúrate de que el tema te interese personalmente. Si tienes dificultades para encontrar ideas, consulta la Clasificaciones de TechBeat Puedes organizarlo por historias más participativas, más recientes y más comentadas de la semana para descubrir de qué habla la comunidad de HackerNoon, identificar tendencias y escribir artículos que resuenen entre los lectores.





Si te apasiona un tema y crees que todo el mundo debería saber más sobre él, ¡usa esta plantilla para difundir la información!





3. Intenta crear una serie

Si quieres escribir más pero a menudo te cuesta decidir sobre qué escribir a continuación, te ofrecemos una técnica secreta: piensa menos en varias ideas para historias y más en una sola idea que puedas desarrollar con el tiempo. Una serie es una excelente manera de mantener la coherencia mientras exploras un tema en profundidad.





Por ejemplo, si te apasionan las criptomonedas, ¿por qué no empiezas una serie en la que analizas una criptomoneda diferente cada semana? El contenido cambia, pero el formato sigue siendo el mismo. Redactor de HackerNoon Andrei Didovskiy hizo exactamente eso con su serie de análisis FODA , que le valió miles de visitas.





O, si te gusta la programación, crea una serie en la que enseñes a los lectores cómo solucionar un problema o error específico cada semana. Maximiliano Contieri lo ha logrado con éxito con su serie Code Smells.









¿Quieres saber qué funciona mejor en tu categoría?

Echa un vistazo a la Los artículos más leídos del año pasado . Por ejemplo, 3 de los Los 10 artículos sobre videojuegos más leídos en 2024 Se trataba de guías prácticas, mientras que otras tres eran artículos de opinión extensos. Esto demuestra que estas dos estructuras son muy populares en el mundo de los videojuegos. Utiliza información como esta para crear tu propia serie y refinarla mediante ensayo y error.





Y recuerda: este enfoque no se limita a los juegos. Ya sea que estés escribiendo sobre AI , Medios de comunicación , o Negocio ¡El cielo es el límite!





Si escribir una guía le parece una buena idea, utilice esta plantilla para comenzar.





¡No olvides consultar nuestros concursos de escritura!

¡No pierdas la oportunidad de ganar a lo grande! Los concursos de escritura de HackerNoon son la manera perfecta de compartir tu experiencia y ganar grandes premios.













Eso es todo por esta semana.

¡Hasta la próxima, hackers!