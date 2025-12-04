A medida que el Bitcoin (BTC) se enfría, esta nueva criptomoneda gana 18.300 compradores y rompe con una asignación del 96%

Bitcoin está perdiendo impulso de nuevo, y los comerciantes que rastrean las principales tendencias de criptografía están empezando a buscar en otros lugares para un aumento más alto. A medida que BTC desacelera, un nuevo proyecto de criptografía está mostrando un crecimiento acelerado y un interés creciente en la comunidad. Con la asignación ahora por encima del 96%, muchos analistas dicen que este token está entrando en un momento crítico donde la demanda puede empujarlo a su siguiente fase más rápido de lo esperado. El Bitcoin (BTC) Bitcoin construyó su reputación a través de ganancias explosivas tempranas.En sus primeros ciclos importantes, BTC subió de menos de un dólar a miles, convirtiéndose en el activo digital más grande del mundo. Pero este tamaño también crea limitaciones. Para que BTC sube incluso modestamente, miles de millones de liquidez fresca deben entrar al mercado. Los analistas dicen que Bitcoin puede luchar para ganar más de 10% a 20% en el corto plazo debido a los fuertes niveles de resistencia y los flujos de desaceleración. Muchos comerciantes que están viendo las noticias de criptografía hoy señalan que BTC se mueve mucho más lentamente ahora que en años anteriores, lo que está empujando a los inversores hacia oportunidades de etapa temprana con un potencial ascendente más fuerte. Financiación Mutua (MUTM) está desarrollando un protocolo de préstamo diseñado alrededor de la actividad real en la cadena. Los usuarios pueden prestar activos como ETH o USDT y recibir mtTokens a cambio. Estos mtTokens crecen en valor a medida que los prestamistas devuelven intereses, creando rendimiento que proviene del uso del protocolo en lugar de la inflación fija. Financiación Mutua (MUTM) Financiación Mutua (MUTM) Los prestamistas interactúan con tasas flexibles que se ajustan con la liquidez. Cuando la liquidez es alta, el préstamo permanece más barato. Cuando la liquidez se reduce, las tasas aumentan para atraer más depósitos y proteger la estabilidad. El sistema utiliza reglas LTV claras que evitan posiciones de riesgo, y las liquidaciones ocurren cuando es necesario para proteger el protocolo de las garantías inseguras. Financiación Mutua cuenta que su testnet V1 se lanzará en la red Sepolia en el cuarto trimestre de 2025.La primera versión incluye el pool de liquidez, mtTokens, el modelo de seguimiento de la deuda y el bot liquidador. ETH y USDT serán los activos iniciales respaldados, dando a los usuarios un sistema de funcionamiento mucho antes de que el token llegue a las grandes bolsas. confirmado a través de su oficial X confirmado a través de su oficial X Crecimiento de la venta, expansión del poseedor y incentivos diarios Mutuum Finance comenzó a principios de 2025 en $0.01. El token ahora ha subido a $0.035, lo que refleja un aumento del 250% antes de su primer lanzamiento público. El proyecto ha recaudado 19,1 millones de dólares y ha llegado a más de 18,300 titulares hasta la fecha. Más de 810 millones de tokens han sido comprados de los 1,82 mil millones de tokens asignados a los compradores tempranos.Esta estructura de distribución distribuye una gran parte del suministro en toda la comunidad, lo que ayuda a la estabilidad a largo plazo. Mutuum Finance ahora ha superado la asignación del 96% en la Fase 6.Sólo queda una pequeña cantidad en el nivel de $ 0,035.Los analistas dicen que las etapas a menudo se venden mucho más rápido una vez que superan el 90%, ya que los compradores se apresuran a asegurar una de las entradas finales antes del próximo aumento de precio. El proyecto también opera un tablero de liderazgo de 24 horas donde el contribuyente diario más alto recibe $500 en MUTM. Este sistema de recompensa mantiene la participación alta y ha sido un motor clave de las flujos estables vistos a lo largo de cada fase. Para apoyar la accesibilidad, Mutuum Finance acepta pagos con tarjeta, lo que facilita a los nuevos compradores participar sin configuraciones de cartera complicadas. Stablecoin, Oracle System y la Fundación de Seguridad Mutuum Finance se está preparando para introducir una stablecoin pegada en dólares estadounidenses que será minada y quemada a demanda. El interés del prestatario apoyará su respaldo, dando al ecosistema un activo estable que ayuda a expandir la liquidez y la actividad de préstamo. Los analistas dicen que la stablecoin es uno de los componentes futuros más importantes del ecosistema porque los activos estables a menudo alimentan el crecimiento de DeFi. El precio exacto es esencial para los sistemas de préstamo, por lo que Mutuum Finance utilizará los flujos de precios de Chainlink como su fuente de datos primaria.El proyecto también integrará oráculos fallback, fuentes de precios agregados y datos DEX en cadena donde la liquidez lo permita. Esto asegura que las liquidaciones se produzcan en el momento correcto y protege a los usuarios de fluctuaciones de precios inexactas. Seguridad sigue siendo una de las partes más fuertes del proyecto.Mutuum Finance completó una auditoría de CertiK con una puntuación de 90/100 Token Scan, colocándolo entre los tokens DeFi de etapa temprana más bien clasificados. está revisando el conjunto completo de contratos de préstamo y préstamo, y el equipo ha lanzado una recompensa de error de $ 50K para identificar vulnerabilidades temprano.Los analistas dicen que este enfoque en la seguridad da confianza a los inversores en un momento en que muchos nuevos proyectos de criptomonedas saltan las auditorías de seguridad o retrasan la transparencia. Halborn Seguridad Halborn Seguridad Por qué los inversores se están moviendo rápidamente como las restricciones de asignación Con la pérdida de impulso de Bitcoin y el rendimiento de los tokens de la etapa temprana, muchos comerciantes se están moviendo hacia oportunidades con mayor potencial.Mutuum Finance se ajusta a este perfil con una fecha de lanzamiento confirmada de V1, arquitectura auditada, crecimiento activo de la comunidad y fuertes números de venta previa. Las entradas de ballenas han añadido aún más atención al proyecto.Una reciente asignación de 100.000 dólares de un gran inversor ayudó a elevar el tesoro en un solo día.La actividad de las ballenas tiende a señalar confianza y a menudo desencadena una ola de compradores más pequeños que no quieren perder. Con la creciente demanda, el fuerte progreso del desarrollo y la disminución de la oferta, los analistas que observan las principales discusiones sobre criptomonedas dicen que este puede ser uno de los momentos más importantes de toda la venta previa para Mutuum Finance. Bitcoin cayendo por debajo de $3,000 de nuevo ha desplazado el enfoque de los inversores hacia proyectos de etapa temprana con un potencial ascendente más fuerte.Mutuum Finance ya ha crecido en 250%, reunió más de 18.300 compradores, y ahora se sienta en una asignación del 96% con muy poca oferta restante en $0,035. Con un lanzamiento confirmado de V1, contratos auditados, planes de stablecoin y demanda clara, los analistas dicen que MUTM podría ser uno de los proyectos destacados de DeFi que se dirigen a 2026. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program.