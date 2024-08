9 herramientas multiplataforma populares para el desarrollo de aplicaciones en 2019

Elegir las herramientas de desarrollo de aplicaciones adecuadas es importante para crear una buena aplicación. Para ayudarlo a comenzar, ya realicé la investigación para brindarle las mejores opciones disponibles para las herramientas de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

Cuando las empresas comerciales piensan en crear una aplicación móvil, su mente se dirige directamente al desarrollo de aplicaciones multiplataforma .

Hoy en día, las empresas emergentes y las pymes consideran que la multiplataforma es una excelente forma de tecnología para desarrollar una aplicación en múltiples plataformas como Android, iOS y Windows simultáneamente.

Esto significa que al crear una sola aplicación puede dirigirse tanto a Android como a iOS, maximizando así su alcance al público objetivo.

De hecho, el mercado de desarrollo de aplicaciones multiplataforma superó la cifra de $7,9 en 2019 .

Idealmente, la tecnología multiplataforma ofrece aplicaciones similares a las nativas debido a la llegada de herramientas y tecnologías avanzadas que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones que pueden parecer similares a las aplicaciones nativas.

Además, en tal escenario, cuando la cantidad de aplicaciones en Google Play Store se colocó recientemente en alrededor de $ 2.6 millones de aplicaciones en marzo de 2019, las empresas no querrían arriesgarse a perder su presencia en Google Play Store o cualquier otra plataforma.

El presupuesto siempre es un problema para las empresas si optan por aplicaciones nativas, aquí es donde la tecnología multiplataforma se ha convertido en la opción principal para las empresas que buscan construir su aplicación en múltiples plataformas.

Entonces, pase a la lista de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones multiplataforma para 2019.

1. Adobe PhoneGap

PhoneGap — Mejor herramienta de desarrollo de aplicaciones móviles (Fuente: Google Images)

PhoneGap es propiedad de Adobe y es una de las mejores herramientas de desarrollo multiplataforma para usar en 2019 . Se basa en el marco de código abierto Apache Cordova que le brinda acceso al conjunto completo de herramientas PhoneGap que ayuda a optimizar el proceso de desarrollo de la aplicación e incluye las opciones:

Las herramientas de depuración le permiten inspeccionar HTML, CSS y códigos de depuración en JavaScript. Aquí está la lista de herramientas:

Para el desarrollo de aplicaciones iOS

Herramienta de inspección web de Safari

Pasos para usar:

Tome su dispositivo iOS y conéctelo a su computadora. Ahora, instale y ejecute Safari en su sistema. Haga que su aplicación PhoneGap se inicie en el dispositivo iOS. Abra el menú de desarrollo de Safari y busque su dispositivo iOS en la lista. Seleccione "PhoneGap Webview" que aparece debajo de su dispositivo iOS.

Para el desarrollo de aplicaciones de Android

Herramienta para desarrolladores de Chrome

Pasos para usar:

Asegúrese de que su dispositivo de prueba Android sea compatible con todas las opciones de desarrollador . Ahora inicie su navegador web Google Chrome. Busque chrome://inspect en Chrome. Seleccione la aplicación PhoneGap en su dispositivo. Se iniciarán las herramientas para desarrolladores.

Para Windows, visite la página Microsoft Visual Studio

Una de las razones por las que sugiero PhoneGap es porque cualquiera puede aprender a usar sus herramientas, incluso si no tiene experiencia en su uso. PhoneGap se encarga del proceso de desarrollo compilando todo su trabajo en la nube, por lo que no necesita mantener SDK nativos.

2. Acelerador

Appcelerator: las herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles más populares (Fuente: Google Images)

Appcelerator es una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma que ayuda a preparar su aplicación de una manera más rápida al simplificar todo el proceso. Al usar un solo código JavaScript, puede crear aplicaciones similares a las nativas y aplicaciones móviles con un rendimiento similar al de la nube. Otro beneficio principal de Appcelerator es su calidad, ya que puede usarse para crear aplicaciones para cualquier dispositivo o sistema operativo.

La herramienta también le facilita el uso y la prueba de sus aplicaciones mediante las pruebas móviles automatizadas que le permiten medir el uso de su aplicación y los resultados de su proyecto de aplicación. Puede detectar errores, fallas y también hacer algunos ajustes para mejorar el rendimiento general de su aplicación.

Con Appcelerator, se le proporcionará acceso a Hyperloop, que es una de las mejores API multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

3. Corona

Corona - Herramienta de desarrollo de aplicaciones (Fuente: Google Images)

Corona es una multiplataforma ideal para crear juegos y aplicaciones para dispositivos móviles, computadoras de escritorio y dispositivos de televisión utilizando solo una base de código. Esta herramienta acelera su proceso de codificación y puede actualizar fácilmente su código, guardar los cambios y ver instantáneamente los resultados en dispositivos reales. Con Corona, sus aplicaciones están optimizadas para el rendimiento debido a la potencia de secuencias de comandos ligeras de Lua que mejora el rendimiento de su aplicación en todos los niveles.

Corona es una herramienta de desarrollo de aplicaciones multiplataforma de uso gratuito que se usa principalmente en juegos 2D, ya que es excelente para usar con gráficos de alta calidad y desarrollo de juegos de alta velocidad.

4. Reaccionar nativo

React Native: el mejor software de desarrollo de aplicaciones (Fuente: Google Images)

React Native le permite crear aplicaciones nativas y utiliza JavaScript como lenguaje de programación para crear aplicaciones. El lado fuerte de React Native es que puede escribir módulos en lenguajes como C, Swift y Java. La mejor parte es que puede trabajar en la edición de imágenes y el procesamiento de videos que no son posibles con los otros marcos de API.

React Native es, sin duda, la mejor plataforma para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma porque interpreta su código fuente y lo convierte a los elementos nativos en menos tiempo. Tanto Facebook como Instagram han utilizado React Native para crear sus aplicaciones nativas que son las aplicaciones más utilizadas del mundo. Entonces, puedes confiar en React Native.

5. Xamarin

Xamarin : las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma (Fuente: Google Images)

Microsoft Visual Studio Xamarin le permite crear aplicaciones para diferentes plataformas, como Windows, iOS y Android, utilizando un solo código .net.

La mejor parte de la herramienta multiplataforma de Xamarin es que todas las aplicaciones creadas en ella se ven y se sienten como aplicaciones nativas porque usa las interfaces nativas que funcionan de la misma manera que un usuario quiere usarlas.

Con Xamarin, puede darle a su aplicación mejoras de hardware específicas de la plataforma para lograr un rendimiento similar al de las aplicaciones nativas. Además, la mayor parte de su codificación aprox. El 75 % será el mismo, independientemente de la plataforma para la que esté creando su aplicación móvil. Xamarin trabaja en un solo código identificándolo y acelera el proceso para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma.

Xamarin funciona en sistemas Mac y PC y le ofrece herramientas como depuración, herramienta de diseño de interfaz de usuario y edición de código.

6. Qt

QT: Kit de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma (Fuente: Google Images)

Qt es la mejor herramienta multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles . La razón por la que cuento esta herramienta entre las mejores herramientas multiplataforma es por sus características de calidad que permiten crear interfaces de usuario fluidas, aplicaciones y dispositivos integrados con el mismo código para Android, iOS y Windows.

Si su aplicación no está funcionando bien y desea volver a trabajar en ella, puede realizar cambios fácilmente en su aplicación usando Qt que automáticamente realizará todos los cambios aplicados a su aplicación. Esta herramienta de software también le permite ver el rendimiento de su aplicación en diferentes plataformas. Además, es fácil de usar y no tiene una interfaz compleja como otras herramientas multiplataforma que he visto.

7. Sencha

Sencha: Herramienta fácil de desarrollo de aplicaciones móviles (Fuente: Google Images)

Con Sencha obtendrá todos los marcos modernos de Java y JavaScript que lo ayudarán a crear sus aplicaciones web fácilmente para cualquier dispositivo. Le proporciona más de 115 componentes de interfaz de usuario totalmente compatibles y de prueba que puede integrar fácilmente en sus aplicaciones. Es una de las herramientas más completas para realizar pruebas de extremo a extremo de aplicaciones en todas las plataformas .

Además, Sencha le proporciona el "Themer" para crear temas reutilizables mediante la personalización de temas creados en iOS, Ext JS, ExtAngular y ExtReact. Sencha ofrece una tabla de visualización de datos que le facilita el seguimiento de la información de su aplicación. Esto también le permite organizar el contenido de su aplicación y cómo se muestra su contenido en el navegador, el dispositivo y el tamaño de la pantalla.

8. Unidad 3D

Unity3D : herramienta de desarrollo de aplicaciones web de código abierto (fuente: imagen de Google)

Esta herramienta de desarrollo de aplicaciones multiplataforma es tan popular debido a su calidad de gráficos que es absolutamente increíble. Es muy fácil usar esta herramienta y puede usarla para algo más que una aplicación móvil. Con la herramienta Unity3D, puede exportar su aplicación o juegos a 17 plataformas que incluyen: iOS, Android, Windows, Xbox, PlayStation, Linux, Web y Wii.

Unity3d también se puede utilizar para realizar un seguimiento de los análisis de los usuarios y compartir su aplicación en las redes sociales. También puede conectarse con la red de desarrolladores de Unity3D llamada Unity Connect para encontrar ayuda y obtener respuestas a sus preguntas si tiene problemas técnicos con la codificación o algo más.

9. 5Aplicación

5App: Herramienta de desarrollo de aplicaciones para iOS y Android (fuente: imagen de Google)

5App es una herramienta única diseñada específicamente para empresas en aprendizaje, consultoría de recursos humanos y empresas que desean organizar y entregar recursos a sus empleados o a las personas adecuadas en el momento adecuado.

5Apps utiliza HTML5 y JavaScript para la codificación de aplicaciones y hace hincapié en la seguridad de los datos de las aplicaciones. La herramienta le permite crear rápidamente contenido relevante para apoyar el aprendizaje y el desempeño de sus empleados.

La aplicación terminada es compatible con dispositivos Android e iOS, por lo que puede elegir según las necesidades de su empresa.

Pensamientos finales

Hoy en día, las empresas enfrentan una dura competencia y su enfoque principal está en el público objetivo. Es por eso que las empresas deben aprovechar al máximo las herramientas de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

En mi lista de las 7 mejores herramientas de desarrollo móvil multiplataforma, puede encontrar una herramienta que puede administrar todas sus necesidades de desarrollo de aplicaciones móviles . No siempre es fácil elegir la mejor herramienta de desarrollo debido a tantas opciones disponibles en el mercado. Por lo tanto, consulte mi lista de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones multiplataforma para crear su aplicación móvil .

<a href="https://medium.com/media/3c851dac986ab6dbb2d1aaa91205a8eb/href">https://medium.com/media/3c851dac986ab6dbb2d1aaa91205a8eb/href</a>