Los 8 mejores juegos de Roblox VR que todos deberían probar

Roblox ha existido durante casi dos décadas, y lo último que alguien pensó fue que la plataforma finalmente admitiría la realidad virtual. La sensación caricaturesca, casi de Lego, de Roblox hizo que la gente se preguntara cómo funcionaría la realidad virtual en Roblox. Afortunadamente, los desarrolladores creativos detrás de algunos títulos de Roblox han integrado la realidad virtual en sus juegos. Roblox tiene una lista de juegos de realidad virtual compatibles con Oculus Rift y HTC Vive.

Jugar a Roblox en realidad virtual les brinda a los jugadores que han experimentado la plataforma la oportunidad de acercarse a ella de una manera completamente nueva. A medida que Roblox ha evolucionado, también lo han hecho los juegos que dominan su plataforma. Sin embargo, para experimentar VR en Roblox, deberá asegurarse de tener el hardware y el software para auriculares VR compatibles instalados y listos para usar. Para obtener más información sobre cómo configurar sus auriculares, consulte esta guía oficial .

Una vez que sepa cómo configurar Roblox VR, es hora de echar un vistazo a algunos de los mejores juegos de Roblox VR disponibles para jugar en este momento.

¿Quién no quiere revivir el recuerdo de voltear hamburguesas en su adolescencia? ¿Qué pasa con los adolescentes que ahora hacen hamburguesas para ganar Robux y poder jugar juegos en los que administran un restaurante y cocinan hamburguesas? Por eso existe la realidad virtual, para reproducir una realidad diferente (o tal vez incluso similar) a la nuestra.

Todos queremos permitirnos un automóvil autónomo que nos lleve a donde queramos sin que hagamos nada. Desafortunadamente, a menos que seamos increíblemente ricos (o ganemos mucho dinero desarrollando juegos de Roblox), no vamos a tener un automóvil autónomo en el corto plazo. Afortunadamente, el simulador de conducción autónoma en Roblox nos permite vivir una realidad en la que podemos pasar tiempo con nuestros amigos dentro de un automóvil que ni siquiera controlamos. Simplemente mueva la cabeza de un lado a otro y diviértase charlando con amigos o disfrutando de un largo viaje por un camino bloqueado mientras se sienta solo con sus pensamientos.

¿Quién recuerda su infancia corriendo por una gran habitación oscura disparando láseres a personas con armaduras de diferentes colores? Esos eran los días. Desafortunadamente, ya no hay muchas arenas de etiquetas láser. Sin embargo, eso no significa que no puedas tener la sensación de jugar laser tag desde la comodidad de tu hogar con Roblox VR y un auricular VR. Con Laser Tag VR, corres por una habitación oscura llena de luces de neón y juegas laser tag con otros jugadores. Es toda la diversión de la etiqueta láser sin tener que salir de tu habitación.

Si servir hamburguesas no parece su taza de té, ¿por qué no interpretar un café completo donde puede trabajar detrás del mostrador o hacer amigos como cliente? Koala Cafe está abierto para los negocios y permite a los jugadores trabajar en el trabajo de sus sueños de servir a los clientes o sentarse como clientes. No hay nada como conocer gente nueva en un café social virtual.

Todo el mundo ama un simulador de muñecas de trapo. No hay una sola persona en esta tierra que no ame la física de los muñecos de trapo. ¿Por qué crees que juegos como Fall Guys se volvieron tan populares? Lo que es aún mejor es que puedes jugar a Ragdoll Sim completamente en Roblox VR. Sí, puedes disfrutar de todas las travesuras de los muñecos de trapo y de la antigravedad sin la náusea de andar como un muñeco de trapo en un parque de trampolines. Además, hay casi poco riesgo de lesiones a menos que intentes jugar con tus auriculares VR puestos.

Jugar juegos de terror en realidad virtual es algo que a todos les encanta hacer, especialmente con lo popular que se hizo Phasmophobia el año pasado. Paranormal VR incluso tiene un descargo de responsabilidad de que podrías sufrir mareos, especialmente si te asustan fácilmente los juegos de terror. Si desea caminar por una casa y tratar de descubrir qué está causando el ruido en su hogar en realidad virtual, inicie Roblox VR y vea Paranormal VR.

Noodle VR no hace un excelente trabajo al venderse externamente, pero definitivamente querrás saltar al juego y ver cómo se siente ser un tipo de fideos. ¿Qué es un tipo de fideos? Bueno, tendrás que iniciar Roblox VR y saltar a este juego aleatorio en el que puedes convertirte en un fideo o convertirte en un jugador. Noodle VR tiene casi un millón de visitas. Todo lo que necesitas hacer es jugarlo para ver de qué se trata todo este alboroto.

8. Paranormica

Si corretear por tu propia casa en busca de un ruido te da miedo, seguro que te mojas los pantalones en Paranormica. Este es un juego sobre investigaciones paranormales. Localiza la tabla Ouija en una habitación de la casa para intentar localizar al fantasma con tus amigos. Miles de jugadores están gritando como locos con Paranormica, y ahora puedes unirte a ellos en VR.

Roblox VR les dio a los desarrolladores más libertad para probar sus habilidades de desarrollo de juegos. Ahora tú, como jugador, puedes ver algunas de sus creaciones y apoyar a los desarrolladores de Roblox en tu comunidad.