6 técnicas de priorización para que dejes de trabajar en las cosas equivocadas

Saber cómo priorizar ideas y características de manera eficiente es uno de los mayores desafíos en la gestión de productos moderna.

Incluso los gerentes de producto más experimentados al planificar sus hojas de ruta pueden estar preocupados por cómo decidir en qué trabajar primero. Como parte esencial de la estrategia de producto, la priorización merece ser estudiada y mejorada permanentemente. En mi publicación reciente, acabo de compartir algunas ideas sobre cómo administrar la estrategia del producto , por lo que ahora es el momento de profundizar en la priorización que ayuda a resolver muchos problemas.

¿Por qué la priorización es un desafío para los gerentes de producto? Aquí hay algunas razones:

A menudo nos enfocamos en funciones inteligentes, en lugar de las funciones, que impactan directamente en nuestros objetivos.

A menudo nos sumergimos desesperadamente en nuevas características, en lugar de características del producto en las que ya estamos seguros.

A veces no consideramos el esfuerzo adicional que requerirá una característica sobre otra.

Es más placentero trabajar en ideas que usaríamos nosotros mismos, en lugar de funciones de amplio alcance, etc.

La habilidad de priorización significa obtener más de un tiempo limitado. ¿Cómo elegir la mejor manera de priorizar entre los diversos enfoques, metodologías y marcos?

Aquí combino algunos de los mejores enfoques sobre cómo priorizar las características del producto en una lista básica.

6 técnicas de priorización que te sorprenderán en 2019

1. Priorización Lean (matriz 2x2)

Una manera simple y fácil de entender el concepto de Valor y Esfuerzo es visualizarlo en una matriz de 2x2.

La matriz 2x2 de priorización Lean ayuda en la toma de decisiones e identifica lo que es importante o arriesgado y hacia dónde dirigir los esfuerzos. Esta matriz suele asociarse con la clásica matriz de Eisenhower.

La matriz 2x2 se usa ampliamente para la priorización de funciones en la gestión de productos, ya que ayuda a clasificar todos los elementos y poner las cosas en orden.

Todo lo que necesita es dibujar un gran signo "más" en una pizarra y marcar "Valor" y "Esfuerzo" a lo largo de los ejes vertical y horizontal o usar cualquier herramienta poderosa de administración de productos con un marco integrado basado en la matriz.

Comparar la combinación Valor y Esfuerzo ayuda a priorizar mejor las tareas y elegir las más importantes para el desarrollo. El valor demuestra qué valor comercial puede aportar la característica a su producto; El esfuerzo mide los recursos necesarios para completar la tarea.

Debe revisar la matriz regularmente y volver a equilibrarla cuando sea necesario: los elementos que se consideraban de bajo valor hace algunos meses ahora pueden tener un valor relativamente más alto en comparación con otras características en la cartera de pedidos.

La matriz se puede utilizar como base para otros enfoques populares de priorización, como valor frente a riesgo , valor frente a costo , valor frente a complejidad .

Sumérjase en los detalles del método de Priorización Lean .

2. Técnica de priorización de Moscú

MoSCoW es uno de los métodos más fáciles para la priorización de requisitos. Su nombre no tiene nada en común con la capital de Rusia. El acrónimo MSCW (must, should, could, would) fue anunciado por primera vez en 1994 por Dai Clegg. Luego, la gente agregó la doble "o" para hacer pronunciable el acrónimo.

El método de priorización le permite categorizar su lista de requisitos, ideas o características en los siguientes conjuntos:

M (debe tener). En la solución final, estas características deben ser satisfechas y no negociables. Su producto fallará sin ellos.

En la solución final, estas características deben ser satisfechas y no negociables. Su producto fallará sin ellos. S (debería tener). Estas características tienen alta prioridad pero no son críticas para el lanzamiento. Ocupan el 2do lugar en tu lista de prioridades.

Estas características tienen alta prioridad pero no son críticas para el lanzamiento. Ocupan el 2do lugar en tu lista de prioridades. C (podría haber). Características del producto que son deseables pero no necesarias.

Características del producto que son deseables pero no necesarias. W (no tendrá). Por lo general, estas funciones no se implementarán en una versión actual. Sin embargo, pueden incluirse en una futura etapa de desarrollo.

Si parece difícil, para intentar conseguirlo con el ejemplo fácil de entender:

Sumerjámonos en un caso cursi que no está muy relacionado con la gestión de productos. Imagine que le preocupa cómo hacer que las reuniones diarias de su equipo de productos sean más productivas y eficientes.

Está planeando alquilar una nueva sala de reuniones para su equipo con asientos adicionales, oportunidades para conferencias y dispositivos de comunicación de alta tecnología para realizar reuniones diarias de manera más eficiente.

La sala que ya tiene es demasiado pequeña, no tan cómoda como podría ser y no está adaptada para realizar conferencias remotas de alta calidad con colegas y socios de otros países.

Entonces, definiendo prioridades de acuerdo con el método MoSCoW, obtendrás:

M: una nueva sala espaciosa, asientos cómodos, una gran mesa redonda y un sistema de comunicación universal completo.

S: asientos adicionales, movilidad ilimitada, un sistema de ventilación de alta calidad, pizarras y rotafolios cómodos, iluminación suficiente.

C: una máquina de café ultramoderna para pausas de café, calcomanías y flotadores, cuadernos adicionales.

W: papeles pintados en tonos suaves, enchufes adicionales, un gran sofá rojo para relajarse.

¿Cuáles son los beneficios de esta técnica?

El método MoSCoW ayuda a clasificar y clasificar los elementos de su producto para obtener un resultado exitoso. El método se basa en la opinión experta de su equipo. Es fácil y rápido de completar y define las prioridades de las funciones que están en progreso.

Obtenga más información sobre la técnica MoSCoW .

3. Modelo Kano

Si te preocupas por priorizar la satisfacción y el deleite del cliente, el modelo Kano es una de las opciones más excelentes.

Los gerentes de productos pueden admitir que muy a menudo, su acumulación de funciones parece interminable, pero sinceramente quieren crear una hoja de ruta del producto con las funciones correctas. A pesar de esto, aún quedan muchas preguntas: ¿Cómo medir la satisfacción? ¿Cómo elegir qué construir para proporcionarlo? ¿Cómo ir más allá de la satisfacción hacia el pleno deleite? El Modelo Kano es una poderosa herramienta de priorización para guiar estas preguntas.

Noriaki Kano desarrolló la teoría Kano de desarrollo de productos y satisfacción del cliente en la década de 1980. Hay tres premisas, según el modelo:

La satisfacción que refleja el disfrute del cliente por las características del producto depende del nivel de funcionalidad proporcionado.

que refleja el disfrute del cliente por las características del producto depende del nivel de funcionalidad proporcionado. Reacción del cliente . Las características se pueden categorizar, dependiendo de cómo reaccionan los clientes al nivel de funcionalidad proporcionado.

. Las características se pueden categorizar, dependiendo de cómo reaccionan los clientes al nivel de funcionalidad proporcionado. Sentimientos del cliente : se trata de cómo se sienten los clientes acerca de una característica a través de cuestionarios.

El autor identifica tres componentes principales del perfil de calidad:

Básico. Eso corresponde a las características fundamentales del producto. Esperado. Eso debería corresponder a los atributos “cuantitativos” del producto. Atractivo. Eso corresponde a las admirables características del producto.

Ayudan a comprender las perspectivas de los clientes sobre las características del producto al evaluar su satisfacción y sentimiento.

Descubre más detalles del popular Modelo Kano .

4. Puntuación del ARROZ

El sistema de puntuación RICE parece uno de los modelos más reclamados para las necesidades del gerente de producto en la actualidad. Si conoce por primera vez este acrónimo, aquí está su breve explicación:

RICE incluye los siguientes componentes: Alcance, Impacto, Confianza y Esfuerzo.

Debe combinar estos factores para obtener su puntaje RICE.

Alcance se trata de medir una cantidad de personas/eventos por período. El factor de alcance tiene como objetivo estimar a cuántas personas afectará cada característica o proyecto dentro de un período específico y cuántos clientes verán los cambios.

se trata de medir una cantidad de personas/eventos por período. El factor de alcance tiene como objetivo estimar a cuántas personas afectará cada característica o proyecto dentro de un período específico y cuántos clientes verán los cambios. El impacto muestra qué contribución le da la función al producto. El valor se entiende de manera diferente en cada producto en particular. Para un producto SaaS B2B, por ejemplo, las características obtienen un valor alto si: mejoran la conversión de prueba a pago, ayudan a atraer nuevos usuarios, ayudan a mantener a los usuarios actuales, etc.

muestra qué contribución le da la función al producto. El valor se entiende de manera diferente en cada producto en particular. Para un producto SaaS B2B, por ejemplo, las características obtienen un valor alto si: mejoran la conversión de prueba a pago, ayudan a atraer nuevos usuarios, ayudan a mantener a los usuarios actuales, etc. La confianza se puede medir con una escala porcentual. Si cree que un proyecto podría tener un gran impacto pero no tiene datos que lo respalden, la certeza le permite controlarlo.

se puede medir con una escala porcentual. Si cree que un proyecto podría tener un gran impacto pero no tiene datos que lo respalden, la certeza le permite controlarlo. Los esfuerzos estiman la cantidad total de tiempo que una característica requerirá de todos los miembros del equipo para moverse rápidamente y tener un impacto con la menor cantidad de esfuerzo. El factor de esfuerzo se estima como un número de “personas-meses”, semanas u horas, según las necesidades. Es el trabajo que un miembro del equipo puede hacer en un mes específico.

Sumérgete en los detalles del sistema de puntuación RICE .

5. Modelo de puntaje ICE

El modelo de puntuación ICE le permite hacer las cosas y priorizar las funciones de su producto sin requisitos adicionales. Tienes que calcular la puntuación por cada idea, según la siguiente fórmula:

Impact le muestra cuánto afecta su hipótesis a la métrica clave que está tratando de mejorar.

La confianza se trata de cómo está seguro de todas sus estimaciones, tanto sobre el impacto como sobre el esfuerzo.

Facilidad demuestra la facilidad de implementación. Es una estimación de cuánto esfuerzo y recursos se requieren para implementar esta idea.

Los valores se clasifican en una escala relativa de 1 a 10 para no sobrevalorar ninguno de ellos. Elija lo que significa 1–10, siempre que la calificación se mantenga constante.

El objetivo crucial de la puntuación ICE es evitar que se atasque tratando de ajustar demasiado la puntuación. Este enfoque de priorización es lo suficientemente bueno para hacer el trabajo.

Obtenga más información sobre la técnica de puntaje ICE .

6. Puntuación ponderada por criterio propio

Este enfoque avanzado para la priorización ayuda a decidir objetivamente qué características e ideas de productos funcionan a continuación.

Un sistema de puntuación es una forma conveniente y económica de determinar el valor relativo de cualquier cantidad de cosas. ¡Convierte esta puntuación al nivel avanzado!

Con la ayuda de la puntuación ponderada, clasifica las características o ideas de su producto con un marco de costo-beneficio en función de una serie de criterios y aplica las puntuaciones que ha obtenido para definir qué iniciativas eliminar.

De acuerdo con los objetivos de su producto y la estrategia global, puede elegir criterios particulares.

Puede ser, por ejemplo (en términos de beneficios potenciales):

Adquirir nuevos clientes

Aumento de los ingresos

Retener a los clientes actuales

Agregar valor, etc

En términos de costos, puede calificar el tiempo y el costo de desarrollo, el tiempo y el costo de implementación, los costos operativos, etc.

La idea principal de este método de priorización es cuantificar cada iniciativa competidora en su lista para ayudarlo a priorizar la hoja de ruta del producto.

Las empresas aplican la puntuación ponderada para evaluar cuál creen que es el impacto relativo en los objetivos estratégicos de las nuevas características.

Si desea obtener más información sobre la puntuación ponderada , no dude en aprender el tutorial detallado.

¿Quiere mas?

Cada una de estas técnicas parece útil y eficaz para diferentes necesidades de gestión de productos. Después de haberlos probado todos, definitivamente encontrará la mejor opción. Sin embargo, incluso si esto no sucede, tiene la oportunidad de probar otros enfoques de priorización. Trate de aplicar técnicas tales como implementación de funciones de calidad, mapeo de historias, metodología KJ, "cubos de características" y otros.

¿Quieres saber más sobre ellos? Bueno, creo que es hora de que planee la próxima publicación al respecto ;)