10 sitios web para aprender JavaScript para principiantes

10 sitios web para aprender JavaScript en profundidad

Hola a todos, Somos afortunados de vivir en un mundo de tecnología donde tenemos acceso a una gran cantidad de recursos para aprender lo que queramos, todo gracias a Internet. Literalmente, puede aprender lo que quiera y eso también sin gastar demasiado dinero, como codificación , desarrollo web, desarrollo móvil, base de datos , computación en la nube, aprendizaje automático o lo que quiera.

Pero, si está interesado en el hermoso mundo del desarrollo web y si desea aprender JavaScript , hay muchos sitios web donde puede aprender JavaScript en línea GRATIS .

No necesita pagar ninguna tarifa, pero debe tener una buena conexión a Internet para aprovechar al máximo estos recursos en línea.

De tantos sitios web que ofrecen tutoriales, artículos, publicaciones de blog, videos y podcasts gratuitos, he elegido estos 10 sitios web para recomendarlos a cualquiera que quiera aprender JavaScript. Soy principalmente un desarrollador de Java , pero también aprendí JavaScript siguiendo estos sitios web.

Si estás pensando ¿por qué necesito aprender JavaScript? porque generalmente tengo que trabajar en una aplicación web basada en Java que usa Servlet y JSP para las secuencias de comandos del lado del servidor, pero siempre usamos JavaScript y jQuery para las secuencias de comandos del lado del cliente.

Sería el primero en admitir que mis habilidades con JavaScript no son tan buenas como las de Java y es por eso que siempre estoy en busca de algún buen recurso para seguir aprendiendo y actualizar todo lo que he aprendido en línea sobre JavaScript siguiendo los tutoriales en video y estos sitios web interactivos.

10 grandes sitios web para aprender JavaScript en línea

Aquí está mi lista seleccionada de seis sitios web para aprender JavaScript en línea GRATIS. Incluye sitios web interactivos, recursos oficiales, buenos libros y otros recursos.

1. Codecademia

En una palabra, este es un buen sitio web para aprender muchas tecnologías en línea, pero probablemente el mejor sitio web para aprender JavaScript en línea.

Aunque actualmente CodeAcademy ofrece Java , Git , la línea de comandos de UNIX y varios otros cursos, se hizo famoso por un curso interactivo de JavaScript para aprender en línea a su propio ritmo.

Puede medir la popularidad de este curso observando el número de estudiantes inscritos, actualmente más de 5 millones , que es el número muy alto para cualquier curso GRATUITO en línea.

En resumen, Code Academy es uno de los mejores sitios web para aprender JavaScript en línea y debes aprovecharlo.

2.Udemy

Uno de los mejores lugares para el aprendizaje en línea. obtendrá cursos en línea en la última tecnología y lenguaje de programación como Java , Spring , Estructura de datos y algoritmos , Selenium, REST, etc. Proporciona recursos gratuitos y de pago.

Aquí hay un par de cursos gratuitos útiles para aprender algunas de las tecnologías interesantes:

El curso completo de JavaScript 2019: ¡Crea proyectos reales! ( enlace ) El campo de entrenamiento para desarrolladores web ( enlace ) Bootcamp de JavaScript: cree aplicaciones del mundo real ( enlace ) Javascript Essentials (GRATIS) ( enlace )

Los recursos pagos también son muy baratos y puede comprarlos por solo $ 9.99 durante su venta flash, lo que sucede con bastante frecuencia. Está lleno de algunos de los grandes maestros como Colt_Steele , Rob Percival , Stephen Grider , Josh Portilla, John Purcell , etc.

3. Coursera

Este es otro sitio web increíble para aprender en línea. Es fundado por los profesores de Stanford Andrew Ng y Daphne Koller y ofrece cursos, especializaciones y títulos en línea.

La mejor parte de Coursera es que ofrece cursos en línea de universidades como Stanford, University of London, University of Michigan, Colorado, Imperial College of London y muchas más.

Ofrece cursos y especializaciones en línea gratuitos y de pago. Algunos de mis cursos de programación gratuitos favoritos de Coursera son:

Fundamentos de programación con JavaScript, HTML y CSS ( enlace ) HTML, CSS y Javascript para desarrolladores web ( enlace ) Interactividad con JavaScript ( enlace )

Coursera también le proporciona la Certificación, que puede exhibir en su perfil de Linkedin, pero debe pagar por ella.

4. Visión plural

Uno de los mejores sitios web para aprender cualquier tecnología, habilidades como desarrollo web, desarrollo móvil y lenguaje de programación como Java , marco de desarrollo web como Angular , React , Spring Framework , Hibernate , etc.

El sitio también tiene muchos cursos útiles para aprender JavaScript desde la perspectiva de principiantes como:

Ahora también adquirió CodeSchool, que anteriormente le permite aprender tecnologías web al hacerlo. Utilizo este sitio web para aprender muchas cosas interesantes en muy poco tiempo.

5. freecodecamp.org

Este es uno de los sitios web comunitarios más increíbles que lo ayudará a aprender a programar de forma gratuita, crear proyectos del mundo real y conseguir un trabajo como desarrollador.

Tiene una colección masiva de tutoriales y ejercicios interactivos para aprender JavaScript , estructura de datos y algoritmos , desarrollo frontend , etc.

Fundado por Quincy Larson , este es un lugar realmente increíble para comenzar su viaje de codificación. Incluso tienen un gran grupo de Facebook ( freecodecampearth ) donde puedes hacer preguntas y compartir tu experiencia de aprendizaje y su publicación en Medium , freeCodeCamp , es la publicación de Medium más grande para artículos de programación.

6. Código de combate

JavaScript puede ser una forma bastante fácil de agregar funciones adicionales a su página web, pero aprender JavaScript por su cuenta puede ser una tarea abrumadora. CodeCombat es una plataforma para que los estudiantes aprendan informática mientras juegan en un juego real.

Los cursos han sido probados específicamente para sobresalir en el aula, incluso por profesores con poca o ninguna experiencia previa en programación. Tiene algunos cursos de desarrollo web para aprender los conceptos básicos de JavaScript.

En definitiva, una web más adecuada para principiantes y estudiantes. Puede aprender los conceptos básicos de JavaScript con bastante rapidez siguiendo su estilo único.

7. Escuela de códigos

Este es otro sitio web que realmente me encanta. Su tutorial de jQuery es realmente excelente, pero el curso de JavaScript tampoco se queda atrás y le brinda una oportunidad real de aprender JavaScript en línea GRATIS a su propio ritmo.

Similar a Codecademy, CodeSchool también ofrece un tutorial interactivo, pero es más divertido a medida que obtienes marcas, insignias y niveles cruzados.

Este es una vez más uno de los mejores recursos para aprender JavaScript en línea. Es interactivo, interesante y al mismo tiempo no trivial.

8. Aprendiendo la Web — Red de desarrolladores de Mozilla

Mozilla es para el estudiante serio, un programador al que le encanta hacer sus propias cosas y solo quiere leer la teoría y probar ejemplos en su propia configuración.

A diferencia de CodeAcademy y CodeSchool, esto no es interactivo pero encontrará información detallada. Mozilla también es la fuente oficial de cualquier información de JavaScript .

Utilizo este sitio como documentación de referencia para muchos JavaScript, contiene una gran cantidad de información y tú también puedes hacer lo mismo.

10. Aprende JavaScript en línea — CodeMentor

Otro gran sitio que proporciona un tutorial interactivo de JavaScript. Este sitio web ofrece un curso de 4 semanas para aprender JavaScript, de hecho, para dominar JavaScript, como afirma el curso. No solo aprenderá sobre el núcleo de JavaScript, sino también sobre otras famosas bibliotecas de JavaScript y conceptos relacionados como ajax, json , jQuery , angular js y más.

Eso es todo acerca de estos mejores sitios web para aprender JavaScript en línea . Si te tomas en serio el aprendizaje de JavaScript, entonces no solo debes sentarte y relajarte, sino también comenzar a desarrollar algún proyecto del mundo real, comenzar a usar la popular biblioteca de JavaScript como jQuery , Angular , React y Node JS para dominar lo que la industria espera de un desarrollador de JavaScript.

Si le gusta leer libros más que sitios web, también puede comenzar leyendo Head First JavaScript , uno de los mejores libros para aprender JavaScript desde cero.

Head First JavaScript ,

Si cree que hay otro sitio web que es un gran recurso para aprender JavaScript en línea y GRATIS, sugiéralo en la sección de comentarios, me complacería incluirlo en esta lista.

Gracias por leer hasta aquí, si tiene alguna pregunta o comentario, por favor deje un comentario. Si le gusta este artículo y los libros, compártalos con sus amigos y colegas.

Que tengas un buen día por delante, feliz aprendizaje de JavaScript :)

