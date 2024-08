Los 10 mejores juegos de realidad virtual baratos y gratuitos en Steam

Si ha logrado tener en sus manos un auricular VR, es probable que esté buscando más juegos para jugar en él. Con suerte, tienes uno compatible con los títulos de Steam VR debido a la recepción abrumadoramente positiva de Half-Life: Alyx . Pero la realidad virtual es un pasatiempo costoso y no sin sus advertencias.

Los auriculares más baratos vienen con sus propios problemas, como un seguimiento reducido y una representación deficiente. Incluso el Oculus Quest 2 , un visor de realidad virtual de bajo precio que también puede funcionar sin una PC, requiere que los usuarios creen una cuenta de Facebook . Los auriculares más caros brindarán una mejor experiencia general a costa de... bueno, costo. De cualquier manera, gastará tanto dinero en los auriculares que es posible que no tenga ninguno para los juegos de realidad virtual reales.

Afortunadamente, hay muchas opciones. Steam es uno de los mercados más amplios, no solo para juegos de realidad virtual gratuitos, sino también para títulos baratos. Algunos de esos juegos incluso son compatibles con el juego de escritorio, o eran juegos normales a los que se les agregó soporte VR más adelante en su vida. Si no quiere exagerar aún más con el gasto en realidad virtual de lo que ya tiene, consulte estos mejores juegos de realidad virtual gratuitos (y baratos) en Steam.

Todos los precios indicados están en USD, y solo destacaré los juegos completamente gratuitos o los de menos de $ 20 como máximo. Esta selección debería ser un gran comienzo para su viaje si no le sobra mucho dinero en efectivo.

1. Sala de recreación (gratis)

Rec Room en Steam (steampowered.com)

Rec Room es un título lanzado en 2016 y podría ser uno de los mejores juegos de realidad virtual para empezar. Ofrece numerosos modos de juego y entornos para jugar y pasar el rato, y recibe actualizaciones constantes hasta el día de hoy. Requiere que cree una cuenta, pero es un comienzo fantástico para aquellos que desean un comienzo más sólido en la realidad virtual que una demostración técnica.

2. Etiqueta de gorila (gratis)

Gorilla Tag en Steam (steampowered.com)

Un título más reciente aún en acceso anticipado, Gorilla Tag es un juego que aprovecha al máximo los periféricos de realidad virtual. Jugado a través del modo multijugador en línea, usted y muchos otros gorilas deben evitar quedar atrapados en un juego acrobático de etiqueta. No se utilizan botones; te mueves balanceando tus brazos y tirándote de pisos y paredes. Si no tiene una realidad virtual a escala de habitación configurada para usted, es muy probable que rompa algo después de suficientes rondas. Aún así, es una experiencia bastante divertida que te dará un entrenamiento que nunca antes habías visto.

3. Espada y hechicería ($19.99)

Blade and Sorcery en Steam (steampowered.com)

Si bien comparativamente es más caro, Blade & Sorcery ofrece algunos de los combates cuerpo a cuerpo más satisfactorios que jamás haya tenido en la realidad virtual. El contenido se inclina más hacia el lado de la demostración tecnológica, con una selección bastante pequeña de armas y lugares, pero una cosa muy importante lo diferencia de los juegos similares: mods . La gran cantidad de contenido creado por fanáticos que se actualiza constantemente, combinado con el divertido combate basado en la física del título, hace que Blade & Sorcery valga más que su precio.

4. Perritos calientes, herraduras y granadas de mano ($19.99)

Perritos calientes, herraduras y granadas de mano en Steam (steampowered.com)

Al igual que Blade & Sorcery, este juego (al que me referiré como H3VR para abreviar) es más parecido a una demostración técnica para un solo jugador. Sin embargo, a diferencia de Blade & Sorcery, cambia las espadas por armas y el soporte de modding por una mayor cantidad de contenido. Hay muchos modos de juego que ofrecen campos de tiro y enemigos controlados por IA, y la cantidad de armas de fuego que puedes encontrar es probablemente mayor que cualquier otro juego de realidad virtual. El Pavlov VR de $ 24.99 podría ofrecer una mejor experiencia debido a que permite el modo multijugador, pero H3VR es una opción fantástica para aquellos que solo quieren saltar y divertirse limpiamente con armas creativas.

5. SCP: Labrador (Gratis)

SCP: Labrat en Steam (steampowered.com)

Si alguna vez has echado un vistazo al juego de terror gratuito SCP: Containment Breach , es posible que te interese mucho este remake de realidad virtual. Ante el objetivo de escapar de una instalación peligrosa e infestada de monstruos, los jugadores de SCP: Labrat pueden interactuar con entornos letales hasta puntos que incluso el juego original no considera. Todavía está en desarrollo, pero se planean numerosas funciones para el título, ¡incluido el modo multijugador! SCP: Labrat no solo ofrecerá un gran horror en este momento, sino que será aún mejor en el futuro.

6. Mod de Garry ($9.99)

Mod de Garry en Steam (steampowered.com)

Puede que te sorprenda un poco ver este juego aquí; ni siquiera tiene soporte oficial de realidad virtual. Sin embargo, tiene quizás la comunidad de modding más grande de todos los tiempos. Como resultado, los jugadores pueden usar VRMod para crear su propio apoyo, aunque el mod menciona que todo sigue siendo muy experimental. No recomendaría obtener Garry's Mod solo por el contenido de realidad virtual creado por fanáticos, pero con todas las otras modificaciones y contenido personalizado que puede obtener, definitivamente es una excelente opción para considerar.

7. Simulador de mesa ($19.99)

Simulador de mesa en Steam (steampowered.com)

Tabletop Simulator también se lanzó como un título de escritorio estándar, pero se actualizó con la realidad virtual oficial poco después. Al igual que Garry's Mod, también tiene una gran comunidad de modding, incluso tiene su propia página en Steam Workshop para que los jugadores prueben nuevos juegos de cartas y de mesa. Puede que no brinde la mejor inmersión posible, ya que estás jugando en una mesa virtual, pero seguramente brindará a los jugadores muchas horas de diversión.

8. DÍA DE PAGO 2 ($9.99)

PAYDAY 2 en Steam (steampowered.com)

Otro título más al que se agregó soporte de realidad virtual más adelante; PAYDAY 2 es un juego de disparos de mucha acción que consiste en luchar contra la ley y tomar lo que no es tuyo. El soporte está disponible como contenido adicional gratuito para todos los jugadores. Jugar PAYDAY 2 en realidad virtual no es perfecto, pero funciona lo suficientemente bien para lo que es. El juego también tiene casi una década de actualizaciones que lo respaldan, lo que da como resultado una cantidad de contenido que rivaliza incluso con los títulos Triple-A más grandes que existen. Seguro que te divertirás mucho con PAYDAY 2, incluso si no tienes un visor de realidad virtual.

9. VRCChat (Gratis)

VRChat en Steam (steampowered.com)

VRChat es quizás el juego centrado en VR más grande en Steam, con un promedio de más de 20,000 jugadores cada día . Cuenta con avatares personalizados, entornos personalizados, modos de juego personalizados y niveles generales de personalización que eclipsan a cualquiera de los otros títulos de esta lista. Tiene una opción para el modo de escritorio, pero te lo estás perdiendo si este no es uno de los primeros títulos que eliges con un auricular VR en la mano.

10. SteamVR

Imagen a través de la comunidad Steam

Quizás sorprendentemente, el último juego de esta lista ni siquiera es un juego. El software SteamVR en sí contiene un taller en el que los jugadores pueden enviar entornos personalizados e incluso crear sus propios minijuegos para jugar. Puede que solo sea el software predeterminado que inicia cuando usa la realidad virtual, pero un poco de creatividad puede permitirle exprimir mucho. de disfrute fuera de ella.

