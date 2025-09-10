Το BingX λανσάρει το AI Master, τον πρώτο στον κόσμο στρατηγικό συναλλαγών κρυπτογράφησης AI

Πόλη του Παναμά, 10 Σεπτεμβρίου 2025 – , μια κορυφαία ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων και η εταιρεία Web3 AI, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της Το νέο προϊόν AI σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στο όραμα της BingX να κάνει τις συναλλαγές πιο έξυπνες, προσβάσιμες και προσανατολισμένες στον χρήστη, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την καινοτομία στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Bingx BingX AI Μάστερ , Bingx BingX AI Μάστερ , Το BingX AI Master επαναπροσδιορίζει το ταξίδι συναλλαγών καθοδηγώντας τους χρήστες από άκρο σε άκρο, από την εμφάνιση ιδεών έως την απλούστευση της εκτέλεσης και την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων με πλήρη διαφάνεια.Με το συνδυασμό των στρατηγικών των πέντε κορυφαίων ψηφιακών επενδυτών με την προηγμένη βελτιστοποίηση AI, το BingX ενδυναμώνει τόσο τους αρχάριους όσο και τους έμπειρους εμπόρους να εμπλακούν με την αγορά πιο σίγουρα και αποτελεσματικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά του AI Master περιλαμβάνουν: \n \n \n \n \n \n \n Έξυπνη στρατηγική: 24/7 πρόσβαση στην έμπνευση μέσω συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο με πάνω από 1.000 στρατηγικές εμπνευσμένες από 5 από τους πιο σημαντικούς δασκάλους. Έγκαιρες επενδυτικές ειδοποιήσεις: Άμεσες ειδοποιήσεις για τους χρήστες να ενημερώνονται για την κατάσταση, τις κινήσεις και την πρόοδο των στρατηγικών τους που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη ανά πάσα στιγμή. AI-Driven Backtesting: Round-the-clock ενημερώσεις από πηγές δεδομένων και στρατηγικής που βασίζονται σε AI. Απλοποιημένη εκτέλεση: Ομαλές εντολές αγοράς και πώλησης που προσαρμόζονται δυναμικά στις διακυμάνσεις της αγοράς, με πλήρη ευελιξία των χρηστών σε κάθε στάδιο. Διαφανής ανασκόπηση της τεχνητής νοημοσύνης: Η διαφανής ανασκόπηση της απόδοσης, τα αποτελέσματα και τα αρχεία επιτρέπουν στους χρήστες να βελτιώσουν τις στρατηγικές και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσω των γνώσεων που βελτιστοποιούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. \n \n \n "Το BingX AI Master δεν είναι μόνο ένα εργαλείο συναλλαγών - είναι ένας στρατηγικός συναλλαγών που έχει σχεδιαστεί για να φέρει σαφήνεια, πειθαρχία και εμπιστοσύνη σε κάθε ταξίδι χρήστη", δήλωσε ο Vivien Lin, Chief Product Officer στο BingX. "Με το AI Master, αποδεικνύουμε ότι η έξυπνη συναλλαγή μπορεί να είναι προσβάσιμη σε όλους, όχι μόνο σε έμπειρους επαγγελματίες. "Το BingX AI Master δεν είναι μόνο ένα εργαλείο συναλλαγών - είναι ένας στρατηγικός συναλλαγών που έχει σχεδιαστεί για να φέρει σαφήνεια, πειθαρχία και εμπιστοσύνη σε κάθε ταξίδι χρήστη", δήλωσε ο Vivien Lin, Chief Product Officer στο BingX. "Με το AI Master, αποδεικνύουμε ότι η έξυπνη συναλλαγή μπορεί να είναι προσβάσιμη σε όλους, όχι μόνο σε έμπειρους επαγγελματίες. Βίβιαν Λιν Για να γιορτάσει το λανσάρισμα του BingX AI Master, το BingX εισάγει ένα head-to-head Για πρώτη φορά, οι χρήστες μπορούν να πολεμήσουν απευθείας εναντίον του BingX AI Master, προσθέτοντας ανταγωνιστική ενέργεια και διαδραστικό gameplay στην πλατφόρμα.Οι χρήστες μπορούν απλά να εγγραφούν για να αρχίσουν να κερδίζουν βραβεία, με πρόσθετα βραβεία διαθέσιμα από τυχερά κέρδη βάσει εργασιών, διαγωνισμούς όγκου συναλλαγών και το AI 1v1 Arena. Εμπορικός ανταγωνισμός Εμπορικός ανταγωνισμός Με το ντεμπούτο του BingX AI Master, η BingX συνεχίζει να επεκτείνει τη γκάμα προϊόντων AI intelligence, ενισχύοντας τη θέση της ως την πρώτη ανταλλαγή που ενσωματώνει πλήρως την AI σε όλη την εμπειρία συναλλαγών. Συνδυάζοντας πρωτοποριακή νοημοσύνη με μια φιλοσοφία πρώτου χρήστη για να διαμορφώσει το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου. Μπίνγκο / Bingo Μπίνγκο / Bingo Σχετικά με το BingX Ιδρύθηκε το 2018, η BingX είναι μια κορυφαία εταιρεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων και Web3 AI, εξυπηρετώντας μια παγκόσμια κοινότητα άνω των 20 εκατομμυρίων χρηστών.Με μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, του spot trading και του copy trading, η BingX καλύπτει τις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών σε όλα τα επίπεδα εμπειρίας, από αρχάριους έως επαγγελματίες. Δεσμευμένη να οικοδομήσει μια αξιόπιστη και έξυπνη πλατφόρμα συναλλαγών, η BingX ενδυναμώνει τους χρήστες με καινοτόμα εργαλεία σχεδιασμένα για να ενισχύσουν την απόδοση και την εμπιστοσύνη. Το 2024, η BingX έγινε υπερήφανα ο επίσημος εταίρος ανταλλαγής κρυπτογράφησης του Chelsea Football Club, σηματοδοτώντας ένα συναρπαστικό ντεμπούτο στον κόσμο της αθλητικής χορηγίας. Για ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με: media@bingx.com Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Αυτή η ιστορία δημοσιεύθηκε ως δελτίο τύπου από την Btcwire στο πλαίσιο του Προγράμματος Blogging Επιχειρήσεων του HackerNoon. Αυτή η ιστορία δημοσιεύθηκε ως δελτίο τύπου από την Btcwire στο πλαίσιο του Προγράμματος Blogging Επιχειρήσεων του HackerNoon. Πρόγραμμα Πρόγραμμα