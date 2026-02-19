Η Dash φέρνει την ιδιωτικότητα της Zcash Orchard στην αλυσίδα εξέλιξης για ασπασμένες συναλλαγές

Τι συμβαίνει όταν δύο από τα παλαιότερα έργα blockchain που επικεντρώνονται στην ιδιωτικότητα, ένα με 12 χρόνια υποδομής πληρωμών και το άλλο με την πιο προηγμένη κρυπτογραφία μηδενικής γνώσης στην παραγωγή, αποφασίζουν να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματά τους αντί να ανταγωνίζονται; Αυτή είναι η προϋπόθεση πίσω Η ανακοίνωση ότι θα ενσωματωθεί Το Dash λειτουργεί χαρακτηριστικά προστασίας προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο πρωτοκόλλου από το 2014, καθιστώντας το ένα από τα πιο μακροχρόνια blockchain με δυνατότητα προστασίας προσωπικών δεδομένων που λειτουργούν. το Zcash ξεκίνησε το 2016 και από τότε έχει επαναλάβει τρεις γενιές τεχνολογίας προστατευμένων συναλλαγών, με αποδείξεις μηδενικής γνώσης που δεν απαιτούν αξιόπιστη ρύθμιση, υποστηρίζουν τη σύνθεση επαναλαμβανόμενων αποδείξεων και έχουν ήδη αποδειχθεί σε κλίμακα με Η ενσωμάτωση φέρνει αυτή την κρυπτογραφική δυνατότητα στις γραμμές πληρωμών της Dash και την επερχόμενη υποδομή token στην Evolution, με την ανάπτυξη του mainnet να αναμένεται τον επόμενο μήνα. Ο Ντάες Zcash's Orchard Shielded Πισίνα Ορχάρδος που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα κατάσταση της τέχνης 4,2 εκατομμύρια ZEC σε πισίνες Orchard Η τεχνολογία απορρήτου στην κρυπτογράφηση έχει μετακινηθεί από μια έλλειψη ενδιαφέροντος σε μια θεμελιώδη απαίτηση. Η ζήτηση για εμπιστευτικές συναλλαγές επιταχύνεται. . . Η Dash και η Zcash δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την τάση. Η Zcash κέρδισε πάνω από 820% το 2025 Το Ίδρυμα Ethereum ίδρυσε μια ειδική μονάδα έρευνας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής Η Gartner προβλέπει ότι το ήμισυ όλων των συναλλαγών blockchain θα περιλαμβάνει ενσωματωμένες λειτουργίες απορρήτου μέχρι το 2026 Τι φέρνει ο Orchard στο Dash Για να κατανοήσουμε τη σημασία, βοηθά να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ της υπάρχουσας προσέγγισης του Dash και του τι επιτρέπει η Orchard. Η Dash έχει χρησιμοποιήσει την ανάμιξη CoinJoin στο επίπεδο του πρωτοκόλλου από τα πρώτα της χρόνια, παρέχοντας ιδιωτικότητα συναλλαγών σε χιλιάδες εμπόρους και ανταλλαγές παγκοσμίως. Η CoinJoin συνδυάζει συναλλαγές πολλαπλών χρηστών μαζί, καθιστώντας πιο δύσκολο να εντοπιστεί ποιες εισροές αντιστοιχούν σε ποιες εξόδους. Έχει χρησιμεύσει ως πρακτικό εργαλείο απορρήτου για τη βάση χρηστών που επικεντρώνεται στις πληρωμές της Dash. Οι αποδείξεις μηδενικής γνώσης επιτρέπουν σε ένα μέρος να αποδείξει σε άλλο ότι μια δήλωση είναι αληθινή, όπως "αυτή η συναλλαγή είναι έγκυρη", χωρίς να αποκαλύψει καμία από τις υποκείμενες πληροφορίες.Ο αποστολέας, ο παραλήπτης και το ποσό παραμένουν κρυπτογραφημένα ενώ το δίκτυο επαληθεύει την ορθότητα. είναι η τρίτη γενιά αυτής της προσέγγισης. Η πρώτη, η Sprout, ξεκίνησε με το Zcash το 2016 και απέδειξε τη σκοπιμότητα των κρυφών συναλλαγών σε ένα δημόσιο blockchain. Η Sapling, που αναπτύχθηκε το 2018, μείωσε τους χρόνους παραγωγής αποδείξεων με εντολές μεγέθους, καθιστώντας τις ιδιωτικές συναλλαγές πρακτικές για καθημερινή χρήση. , η οποία εξάλειψε εντελώς την απαίτηση για αξιόπιστη εγκατάσταση και επέτρεψε την επαναλαμβανόμενη σύνθεση αποδείξεων, μια δυνατότητα που ανοίγει την πόρτα για μελλοντικές βελτιώσεις κλιμάκωσης, όπου μια απόδειξη μπορεί να επαληθεύσει μια άλλη. , που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία όλων των προστατευόμενων κεφαλαίων στο δίκτυο Zcash και . Πρωτόκολλο Orchard του Zcash Halo 2 σύστημα δοκιμών 4,2 εκατομμύρια ZEC κάθονται στην πισίνα Orchard συμβάλλοντας σε μια ευρύτερη τάση όπου το 30% της συνολικής προσφοράς της ZEC έχει μετακινηθεί σε προστατευμένες διευθύνσεις Ο Samuel Westrich, CTO του Dash Core Group, δήλωσε ότι η ομάδα έχει παρακολουθήσει την έρευνα απόδειξης μηδενικών γνώσεων του Zcash από τις πρώτες ακαδημαϊκές εργασίες το 2014. \n \n Με την τελευταία κυκλοφορία του Orchard crate, αισθανθήκαμε ότι ήταν μια καλή στιγμή για να διερευνήσουμε την προσθήκη της τεχνολογίας στην νεότερη αλυσίδα Evolution, η οποία αλληλεπιδρά άψογα με την κύρια αλυσίδα Core μας, η Orchard είναι ανοικτού κώδικα και ώριμη, η ενσωμάτωση ήταν ευκολότερη από ό, τι αναμενόταν. Η προσέγγιση αντανακλά μια στρατηγική σαφήνεια: αντί να ξοδεύει χρόνια αναπτύσσοντας ένα ανεξάρτητο σύστημα μηδενικής γνώσης, η Dash υιοθετεί αποδεδειγμένη, δοκιμασμένη κρυπτογραφία και την συνδυάζει με τις δικές της τεχνολογίες πληρωμών και πλατφορμών. Η πλατφόρμα της εξέλιξης και τι επιτρέπει Λειτουργεί ως δεύτερο blockchain παράλληλα με την αρχική αλυσίδα Core του Dash, χρησιμοποιώντας μια τροποποιημένη έκδοση της συναίνεσης Tendermint που ονομάζεται Tenderdash, και επικυρώνεται από την Evolution Masternodes (EvoNodes) που εξασφαλίζει ταυτόχρονα και τις δύο αλυσίδες. Το Dash’s Evolution θα κυκλοφορήσει στις 29 Ιουλίου 2024 Η Evolution σχεδιάστηκε για να πάρει το Dash πέρα από τις πληρωμές. Υποστηρίζει τα ονόματα χρηστών μέσω της υπηρεσίας ονομάτων της πλατφόρμας Dash, των καταλόγων επαφών, των συμβάσεων δεδομένων, της αποκεντρωμένης αποθήκευσης και της έκδοσης token, όλα σε επίπεδο πρωτοκόλλου. Το όραμα, το οποίο διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον ιδρυτή της Dash Evan Duffield το 2015, ήταν να οικοδομήσουμε μια πλήρη εμπειρία πληρωμών που είναι αποκεντρωμένη από πάνω προς τα κάτω, εξαλείφοντας την ανάγκη για κεντρικούς μεσάζοντες για να γεφυρώσουν τα κενά γύρω από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα χρήματα. Η ενσωμάτωση της Orchard στοχεύει ειδικά στην Evolution, η οποία έχει σημασία για δύο λόγους. Πρώτον, η αρχιτεκτονική της Evolution μπορεί να επιτρέψει πιο αποτελεσματικό κινητό συγχρονισμό των προστατευμένων δεδομένων. Ο Westrich δήλωσε ότι η ομάδα «σκοπεύει να επαληθεύσει τις προσεχείς εβδομάδες» ότι ο σχεδιασμός της αλυσίδας Evolution επιτρέπει ταχύτερο συγχρονισμό σε κινητές συσκευές, ένα ιστορικά δύσκολο πρόβλημα για τα συστήματα απορρήτου μηδενικής γνώσης. Εάν επαληθευτεί, αυτό θα αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά εμπόδια στη χρησιμότητα που έχει περιορισμένη υιοθέτηση της ιδιωτικής ζωής στα κινητά πορτοφόλια σε ολόκληρη τη βιομηχανία και θα αντιπροσωπεύει μια Δεύτερον, η προγραμματισμένη επέκταση στα tokenized περιουσιακά στοιχεία είναι μια μελλοντική δυνατότητα που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την Evolution στο ευρύτερο τοπίο Layer 1. Η εφαρμογή του Dash θα έφερνε συγκρίσιμη προστατευμένη λειτουργικότητα σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που εκδίδεται στο Evolution. Zcash Shielded περιουσιακά στοιχεία Γιατί η συνεργασία μεταξύ έργων έχει σημασία τώρα Η συνεργασία μεταξύ του Dash και του οικοσυστήματος Zcash, ειδικά , είναι σημαντικό επειδή σηματοδοτεί μια ώριμη βιομηχανία όπου η τεχνολογία απορρήτου μπορεί να μοιραστεί αντί να σιλό. Ασπίδα Labs Ο Jason McGee Stramaglia, εκτελεστικός διευθυντής της Shielded Labs, περιέγραψε την Orchard ως: \n \n Το πιο προηγμένο πρωτόκολλο προστασίας προσωπικών δεδομένων μέχρι σήμερα» και σημείωσε την επιρροή του πέρα από το Zcash. «Ήταν μια τεράστια προσπάθεια μηχανικής, οπότε είναι υπέροχο να δούμε πώς επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο άλλα έργα σκέφτονται για την προστασία προσωπικών δεδομένων, και είμαστε ευτυχείς να δούμε το Dash να ενσωματώνει την Orchard στην αλυσίδα Evolution. Έκανε επίσης μια ευρύτερη άποψη σχετικά με την τάση των ώριμων πρωτοκόλλων προς την οστεοποίηση. 

«Η επέκταση του ισχυρού απορρήτου πέρα από τις πληρωμές σε περιουσιακά στοιχεία και tokens είναι ένα φυσικό επόμενο βήμα που διερευνούν πολλές αλυσίδες». Τα στοιχεία της αγοράς υποστηρίζουν τη διατριβή της ζήτησης. , με το 820% κέρδος της Zcash να οδηγεί τον τομέα. το ποσό των ZEC σε προστατευμένες διευθύνσεις Αυτό οφείλεται εν μέρει στην υιοθέτηση της πισίνας Orchard μέσω πορτοφολιών όπως η Zashi. , προσθέτοντας ένα θεσμικό κανάλι πρόσβασης. η χρήση της ιδιωτικής ζωής στις συναλλαγές κρυπτογράφησης αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2025, από 9,7% το προηγούμενο έτος. , και η νέα μονάδα απορρήτου του Ιδρύματος Ethereum σηματοδοτεί ότι ακόμη και η μεγαλύτερη πλατφόρμα έξυπνων συμβάσεων βλέπει την ιδιωτικότητα ως ουσιαστική υποδομή και όχι ένα περιθωριακό χαρακτηριστικό. Τα περιουσιακά στοιχεία που επικεντρώνονται στην ιδιωτικότητα ξεπέρασαν την ευρύτερη αγορά κρυπτογράφησης το 2025 αύξηση από το 11% στο 30% της κυκλοφορούμενης προσφοράς κατά τη διάρκεια του 2025 Η Grayscale λανσάρει το πρώτο Zcash ETF τον Νοέμβριο του 2025 11,4% όλων των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών άρει τις κυρώσεις για το Tornado Cash Για την Dash, η προσθήκη ιδιωτικού απορρήτου σε επίπεδο Orchard σε ένα δίκτυο που ήδη επεξεργάζεται άμεσες, χαμηλού κόστους πληρωμές τοποθετεί το έργο στη διασταύρωση δύο δυνατοτήτων που έχουν χωριστεί ιστορικά: γρήγορη διευθέτηση και ισχυρή εμπιστευτικότητα. για το οικοσύστημα Zcash, βλέποντας την τεχνολογία του να υιοθετείται από άλλο εγκατεστημένο έργο επικυρώνει χρόνια επενδύσεων μηχανικής και επεκτείνει την κοινότητα των προγραμματιστών που συμβάλλουν και ελέγχουν την κωδική βάση της Orchard. Τι έρχεται μετά Η αρχική ανάπτυξη θα επιτρέψει στην Orchard να διαθέτει προστατευμένες πισίνες για τυπικές μεταφορές Dash στην αλυσίδα Evolution.Μια επακόλουθη αναβάθμιση θα φέρει την ιδιωτικότητα στα tokenized περιουσιακά στοιχεία που εκδίδονται στην Evolution.Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες θα κυκλοφορήσουν πριν από την ενεργοποίηση του mainnet. Η ευρύτερη τροχιά αξίζει να παρατηρηθεί. Εάν η κατσαρόλα Orchard αποδειχθεί αρκετά φορητή για την Dash να ενσωματωθεί με σχετική ευκολία, άλλα έργα blockchain μπορεί να ακολουθήσουν. Η έννοια της κοινής υποδομής απορρήτου, όπου τα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα υιοθετούνται σε αλυσίδες αντί να ανακατασκευάζονται ανεξάρτητα, θα μπορούσε να επιταχύνει τη βιομηχανική μετάβαση προς εμπιστευτικές συναλλαγές που η Gartner και άλλοι προβλέπουν.