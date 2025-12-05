Επανάσταση στον σχεδιασμό της αλυσίδας εφοδιασμού με AI: μηχανική μάθηση και πρακτικά πλαίσια

Νομίζετε ότι όλα είναι εντάξει και τότε εδώ έρχεται αυτή η αλυσίδα των τρένων των εμπορευμάτων και ράφια στην κορυφή και χαρούμενος πελάτης και είστε σχεδόν ελεύθεροι να αναπνεύσει, σε περίπτωση που κάτι μπορεί να πάει στραβά. Ωστόσο, δεν ήταν έτσι τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ακριβώς τόσο προφανές, αλλά όταν τυχαίνει να είστε σε αυτό, τότε έρχεται σε σας. Ο προγραμματισμός έχει πάψει να είναι η εμφάνιση αυτού του είδους της μαντείας - τουλάχιστον σε σχέση με τις ομάδες που βασίζονται σε νεότερα συστήματα με ένα θεμέλιο AI και μηχανικής μάθησης. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Πιο έξυπνος, γρηγορότερος και μόνο λίγο σπάνιος Τα πιο επιθυμητά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ενοχλητικά, και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι δεν έρχονται στο φως του φαινομένου της διατύπωσης της αναφοράς του πίνακα εργαλείων ή της δραματικής αναφοράς. Παρακολουθούν τις παραδόσεις, τις παραγγελίες, τις τάσεις, τις καθυστερήσεις, τις παρεξηγήσεις των απαιτήσεων – όλους εκείνους τους μικρούς κινούμενους τροχούς που έπρεπε να εντοπιστούν από την πλειοψηφία αυτών των κυρίαρχων σχεδιαστών.Όταν τα δεύτερα χέρια αρχίζουν να έρχονται ή ακόμα και τα μάτια ή και τα δύο, και όταν κάτι αρχίζει να λείπει από το ρολόι, σας λένε ότι οι χαλαροί προμηθευτές αυξάνονται, ή ότι μια εποχιακή καταιγίδα πλησιάζει να χτυπήσει, το κάνουν. What’s Under the Hood Τι είναι κάτω από το καπάκι Η μηχανική μάθηση είναι το κλειδί για όλα αυτά.Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει, παρόλο που δεν είμαι μηχανικός.Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτό το σύστημα παρακολουθεί τι έχει ήδη συμβεί, τι συμβαίνει και τι θα έπρεπε να συμβεί αργότερα.Και το κάνει, ώρα με ώρα, μέρα με τη μέρα, και δεν φαίνεται να είναι κουρασμένος από την επιχείρηση ή έξω από το χιούμορ. Δεν είναι πάντα τέλεια. αλλά δεν χρειάζεται να είναι. χρειάζεται μόνο να πάρει τα θέματα σε πρώιμο στάδιο, πριν από ένα ανθρώπινο ον - και πιο συχνά από ό, τι όχι, το κάνει. Στην περίπτωσή μου, είχα μια εμπειρία κατά την οποία το σύστημα ενός από τους λιανοπωλητές γνώριζε ότι υπήρχαν μικρές αποκλίσεις στις πληροφορίες αναζήτησης του ίδιου προϊόντος στο διαδίκτυο. Κανείς δεν το παρατήρησε. αλλά το προορατικό βήμα του συστήματος για τη διόρθωση της πρόβλεψης με την παραγγελία πρόσθετων προϊόντων ήταν σωστό και θα είχε ως αποτέλεσμα την επόμενη εβδομάδα χωρίς αποθέματα, σε αντίθεση με αυτό που πραγματικά συνέβη. Still a Human Game Ένα ανθρώπινο παιχνίδι Είναι ένα από τα πράγματα που χάνεται στο hype. Τα ανθρώπινα όντα είναι εκείνα που παραμένουν στο κέντρο της φάσης. Τα μεγάλα σχέδια δεν καθορίζονται από τέτοια συστήματα. Αντ 'αυτού, θα μπορούσαν να θεωρηθούν σύμβουλοι και είναι σε θέση να φιλτράρουν μέσα από τα χιλιάδες σημεία δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε αυτά και να σας παραδώσουν τη φιλτραρισμένη έκδοση τους. Είναι το σχόλιό τους: «Γεια σας, αυτός ο προμηθευτής δεν συμβαδίζει με τους χρόνους. θα κάνουμε μια αλλαγή;» Ή, «Εδώ, θα πληρώσουμε υψηλά την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν κάνουμε κράτηση αποστολής». Είναι απλώς αυτό: ότι αυτή τη φορά, δεν πρόκειται να γκρινιάζετε για να προσπαθήσετε να πάρετε τα πράγματα πίσω στο δρόμο. Ζωντανός, όχι χαμένος Η μεγαλύτερη αλλαγή; Ο χρόνος. Ο προγραμματισμός ήταν προγραμματισμένος. Εβδομαδιαίες συναντήσεις. Μηνιαίοι στόχοι. Τριμηνιαίες αναθεωρήσεις. Τώρα; Είναι σταθερή. Είναι ζωντανή. Το σύστημα θα παρακολουθεί τα πάντα 24/7 και δεν θα περιμένει μέχρι το πρωί της Δευτέρας για να σχηματίσει συναγερμό. Και με όλους να συνδέονται μαζί – τοποθεσίες προμηθευτών, εφαρμογές εφοδιαστικής, αποθήκες – σε περίπτωση αλλαγής, τότε όλοι θα το γνωρίζουν. Better Prepared, Not Just Faster Καλύτερα προετοιμασμένοι, όχι μόνο ταχύτεροι Παρατήρησα επίσης ότι οι εταιρείες ήταν σε θέση να βάλουν τους εαυτούς τους στα πόδια τους μέσα σε ώρες, όχι ημέρες.Αυτό δεν είναι τύχη.Ο λόγος πίσω από αυτό είναι ότι με αυτά τα συστήματα που αναπτύσσονται, η ταχύτητα δημιουργείται, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα επίσης δημιουργείται. Δεν σας κάνουν απλά να ταξιδεύετε με ταχύτερο ρυθμό, αλλά σας κάνουν πιο έξυπνους. Και στο παρασκήνιο, σας βοηθούν επίσης να ξυρίσετε το λίπος, να στείλετε φθηνότερα και να επιλέξετε προμηθευτές με μειωμένο αποτύπωμα. Peeking Ahead Peeking προς τα εμπρός Οι άνθρωποι πάντα ρωτούν τι είναι το επόμενο.Θα πω ότι τα ξέρω όλα; Όχι.Αλλά όσον αφορά την περίπτωσή μου, το μέλλον φέρνει τους αόρατους βοηθούς. Τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία δεν απαιτείται ομιλία - σε ένα σύστημα φορτηγού που είναι εγκατεστημένο στο φορτηγό, ή ένας αισθητήρας που είναι εγκατεστημένος σε μια αποθήκη. Υπάρχουν ρομπότ που μιλάνε και έχουν τακτοποιήσει τα προβλήματά σας πριν ακούσετε ακόμα και για το τι συνέβαινε σε σας. Κανένα fanfare. Κανένα μεγάλο περιστατικό εκτόξευσης. Απλά ομαλότερες λειτουργίες. Καλύτερα περιθώρια. Λιγότεροι πονοκέφαλοι. Bottom Line κάτω γραμμή Αυτό συμβαίνει να είναι μια ζωή που είναι δύσκολο να διατηρηθεί όταν συνεχίζετε με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους και ελπίζουμε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να πάει στραβά. Ωστόσο, δεν είναι ότι φοβάστε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πιο σύγχρονα εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη πια. Λίγο λιγότερη πυρόσβεση. Λίγο περισσότερος έλεγχος. Το σύστημα δεν σας έχει ρίξει την πλάτη στο ιδανικό - αλλά μάλλον ικανοποιητικά - για να αλλάξετε το παιχνίδι. Είναι κάτι για το οποίο δεν μιλούν αρκετά δυνατά, δεν είναι ένας τίτλος, είναι σοφότερες αποφάσεις, μέρα με τη μέρα. \n \n Αυτή η ιστορία διανεμήθηκε ως δημοσίευση από τη Sanya Kapoor στο πλαίσιο του προγράμματος Business Blogging του HackerNoon. Αυτή η ιστορία διανεμήθηκε ως δημοσίευση από τη Sanya Kapoor στο πλαίσιο του προγράμματος Business Blogging του HackerNoon.