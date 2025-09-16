XYO, das DePIN-Projekt mit 10M+ Knoten, startet Blockchains erstes datenorientiertes L1

London, Vereinigtes Königreich, 16. September 2025/Chainwire/--Heute, , das erste DePIN- und Blockchain-Projekt mit 10M+ Knoten, startet , ein Blockchain-Netzwerk, das speziell für datenintensive Branchen entwickelt wurde, wie diejenigen in der künstlichen Intelligenz (KI), Logistik und Cloud-Diensten. xyo Der XYO Layer One xyo Der XYO Layer One Mit dieser Einführung führt XYO die erste Blockchain ein, die gebaut wurde, um große Datenmengen zu verarbeiten, ohne die Leistung zu verlangsamen, was sie zum ersten skalierbaren Netzwerk für Daten macht. und zieht 80% seiner Nutzer von außerhalb des Krypto-Raums an. 8,8 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr 2024 8,8 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr 2024 Seit 2018 arbeitet XYO an einer Vielzahl von Daten schweren Blockchain-Produkten, wie der mobilen App COIN, wo Benutzer ihre täglichen Daten in reale Belohnungen verwandeln können. Die Produkte von XYO sind so konzipiert, dass sie Dritten und ihren Partnern genaue, validierte Daten liefern, von einfachen realen Daten wie Standort- und Temperaturdaten bis hin zu komplexen digitalen Aktionsvalidierungen wie individuelle Umfrageantworten und Einkaufsgewohnheiten.In einer Kampagne arbeitete XYO mit einem Partner zusammen, um die Produktorganisation von Supermarktketten mithilfe von Antworten von täglichen Kunden zu optimieren. XYO entschied sich, nach mehr als sieben Jahren in der Branche seine eigene Blockchain zu starten, als keine bestehende Option dem Bedarf des Projekts nach einem hocheffizienten, datenorientierten Netzwerk entsprechen konnte.Das Wachstum anderer datenintensiver Branchen wie AI, Real-World Assets (RWA) und DePIN erfordert auch eine Blockchain, die speziell für dieses Niveau der Datennutzung konzipiert wurde. Beispielsweise erfordern KI-Modelle enorme Datenströme, um Vorurteile zu vermeiden und die Trainingsergebnisse zu verbessern.In Immobilien- und Supply Chain-Management hängen tokenisierte Vermögenswerte von präzisen, verifizierbaren Eingängen ab, die XYO Layer One liefern kann. Die Fähigkeit von XYO Layer One, große Mengen von Echtzeitdaten mit geringer Latenz zu verarbeiten und Datenvalidierungskapazitäten bereitzustellen, bietet eine einzigartige, wertvolle Lösung für sowohl aufstrebende als auch etablierte Branchen. XYO wird zunächst eigene Produkte auf die neue XYO Layer One Blockchain migrieren und von Schlüsselpartnern gefolgt werden. \n \n Die Gemeinschaft ist bereit für ein System, das sowohl hohe Datenmengen bewältigen als auch wahre Dezentralisierung aufrechterhalten kann. XYO befasst sich mit den Schmerzpunkten, die Entwickler und Verbraucher seit Jahren zurückhalten - Blähungen, Ineffizienz und die Gentrifizierung der Beteiligung. XYO bietet die Werkzeuge, die Entwickler aufbauen müssen, und die Mittel für jeden, der teilnimmt, unabhängig von den Ressourcen. "- Arie Trouw, XYO Co-Founder & CEO Neue Technologien in XYO Layer One bewältigen die am meisten veralteten Prozesse in der Blockchain heute. aktuelle Ketten skalieren schlecht, verlangsamen Transaktionen und verursachen enorme Gaspreisspiken. XYO Layer One führt neue Funktionen ein, die Blockchain in eine Technologie entwickeln, die unabhängig von Daten- und Transaktionslasten skalieren kann. (wie XYOs Lookback Window, Step Hash und Proof of Perfect Innovationen) mit ihrem XYO Layer One . Weitere Informationen zu diesen Merkmalen documentation Weitere Informationen zu diesen Merkmalen Dokumentation Das leichte Modell von XYO verbessert Blockchain-Geschwindigkeiten und minimiert Hardwarestress für DePIN, RWA, AI und andere datenintensive Projekte. Neue Kette, Neue Tokenomics Die neue XYO Layer One Blockchain kommt auch mit dem Debüt eines Dual-Token-Modells für XYO, das im Jahr 2018 ihr erstes und gleichnamiges Kryptotoken, $XYO, eingeführt hat. $XYO-Token funktioniert als deflationäres Asset mit einer festen Versorgung, und innerhalb der XYO Layer One Blockchain dient $XYO als primäres Token für DePIN-Belohnungen, Governance, Zahlungen, Sicherheits- und Wettrollen. $XYO wurde entwickelt, um das Protokoll zu sichern und langfristige Anreize fehlerfrei anzupassen und wird dies für die Lebensdauer von XYO weiter tun. Zur Bewältigung der kontinuierlichen, hohen Transaktionsanforderungen von XYO Layer One startet XYO ihr zweites Token, $. Der neue Token wurde professionell entwickelt, um als natives Token von XYO Layer One zu dienen, das den täglichen Betrieb des Netzwerks unterstützt, einschließlich der Zahlung von Gasgebühren, der Transaktionsverarbeitung, der Blockchain-Funktionen, der Prioritätsgebühren und der Belohnungen für den Knotenbetrieb. xl1 xl1 $XL1 ergänzt das ursprüngliche $XYO-Token durch Handling-Utility, während $XYO das Kern-Token des massiven Produkt-Ökosystems von XYO bleibt, das die neue XYO Layer One-Blockchain regelt und den langfristigen Wert des Tokens aufrechterhält. $XL1 wird verdient, indem $XYO gesetzt wird, was das $XYO-Token in XYO Layer One sperrt und eine dauerhafte Relevanz innerhalb des Ökosystems schafft. Durch die Wette $XYO verdienen die Teilnehmer $XL1, was ihnen erlaubt, sich mit allen Funktionen der Kette zu beschäftigen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Effizienz des breiteren Ökosystems zu gewährleisten. Systemwette ist verfügbar, so dass jeder $XYO wetten und $XL1 verdienen kann. Das ursprüngliche $XYO-Token bietet Governance, Stakes und langfristigen Wert für das XYO-Ökosystem, während $XL1 Belohnungen und Transaktionen für seine native XYO Layer One-Blockchain abdeckt. Zum Thema XYO: Gegründet im Jahr 2018, XYO sammelt und validiert Daten, verbindet Web3, Web2 und Branchen wie AI, Real-World Assets (RWA) und Geolocation. xyo xyo Die einzigartigen Proof of Location- und Proof of Origin-Technologien sichern Daten für Asset-Tracking, DePIN-Anwendungen, Spiele und eine Vielzahl anderer anspruchsvoller Branchen.XYO hat die COIN-App geschaffen, die Millionen von Benutzern in die Blockchain eingeführt hat, indem sie die Teilnahme an der Datenvalidierung belohnt. Das XYO-Token ist an den meisten großen Börsen der Welt notiert, darunter Coinbase, Kraken, KuCoin und Bitpanda.Zusätzlich zur Gründung der XYO-Stiftung wurde XY Labs Inc. das erste Kryptounternehmen in den Vereinigten Staaten, das die SEC-Zulassung für ein Regulation A-Angebot erhielt und Investitionen sowohl für akkreditierte als auch für nicht akkreditierte Anleger öffnete. Im Jahr 2022 tokenisierte XY Labs seine Aktien, die auf der tZERO ATS als $XYLB gehandelt wurden, um seine Führung im RWA-Raum zu etablieren.