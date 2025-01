Worauf Sie achten sollten: 5 unverzichtbare Elemente in Krypto-Whitepapers

Das Wort „Whitepaper“ sagt Ihnen sicherlich etwas, wenn Sie sich schon lange genug mit Kryptowährungen beschäftigen. Das Konzept ist jedoch nicht nur auf Kryptowährungen beschränkt oder dort zu finden. Es bezieht sich auf einen detaillierten Bericht oder Leitfaden, der ein Problem erklärt und eine Lösung vorschlägt. Er wird häufig von Unternehmen oder Regierungen verwendet, um Leser über neue Ideen, Produkte oder Strategien zu informieren und zu überzeugen. In der Kryptowährung dient es dazu, neue dezentrale Projekte und Münzen vorzustellen und zu beschreiben.





Dieses Dokument ist oft lang und in einem akademischen Stil gehalten und enthält sehr technische Informationen. Es mag für durchschnittliche Benutzer langweilig oder zu komplex erscheinen, aber es ist trotzdem wichtig, es zu lesen, wenn Sie darüber nachdenken, in ein Kryptoprojekt zu investieren oder Teil eines solchen zu werden.





Dieser Bericht ist die Originalquelle jeder Kryptowährung oder dezentralen Plattform und beschreibt alles über ihre Funktionsweise, mögliche Anwendungsfälle, Sicherheit und mehr.





Auch wenn Sie kein Ingenieur, Programmierer oder Wissenschaftler sind, können Sie aus einem Original-Whitepaper einige wichtige Dinge entnehmen – Dinge, die dort enthalten sein sollten . Wenn die meisten dieser wichtigen Elemente für jeden Interessierten nicht zu finden sind, könnte das Projekt als verdächtig angesehen werden.

Problem- und Lösungserklärung

Da das Dokument oft lang und detailliert ist, steht fast immer vor allem ein kleines TL;DR. Es wird als „Abstract“ bezeichnet und sollte das Hauptziel des Projekts, das Problem, das es löst, seine Hauptmerkmale und seine Funktionsweise klar und kurz zusammenfassen. Es gibt den Lesern einen schnellen Überblick über den Zweck und den Wert des Projekts.









Darauf könnte eine längere Einführung folgen, in der der Hintergrund des Projekts, seine Notwendigkeit und der breitere Kontext des Problems mit Statistiken und anderen Highlights erläutert werden. Sie bereitet den Boden, indem sie die Herausforderungen des aktuellen Systems detailliert beschreibt und erklärt, wie das Projekt diese angehen will. Darüber hinaus könnte diese Einführung auch einige grundlegende Definitionen enthalten, um weiteren Kontext hinzuzufügen.





Jeder sollte diesen Teil des Whitepapers lesen und verstehen können. Er sollte der klarste und prägnanteste sein. Seine Länge variiert jedoch von Projekt zu Projekt, je nachdem, wie umfangreich und detailliert der gesamte Bericht ist. In Bitcoin Beispielsweise nehmen Abstract und Intro nur eine Seite ein. In Obyte , beide Abschnitte belegen drei Seiten. Beide erledigen die Arbeit für ihre jeweiligen Plattformen auf ihre eigene Weise.

Technischer Überblick

Dies ist der längste und möglicherweise am schwierigsten zu verstehende Teil des gesamten Dokuments. Man kann jedoch auch sagen, dass es auch der wichtigste Teil ist. Es sollte eine gründliche Erklärung der zugrunde liegenden Technologie des Projekts enthalten. Dazu gehört die Architektur (z. B. ob es Blockchain verwendet, Gerichteter azyklischer Graph , oder ein anderes System), wie Transaktionen verifiziert werden und der Konsensmechanismus (z. B. Proof of Work, Proof of Stake oder ein anderes).





Es sollte auch dargelegt werden, wie das Netzwerk oder die Plattform Dezentralisierung und Skalierbarkeit gewährleistet, wenn sie diese anbieten. Bei Projekten mit Smart Contracts sollte dieser Abschnitt die verwendeten Programmiersprachen und alle einzigartigen Funktionen erläutern, z. B. die Möglichkeit, komplexe Finanztransaktionen zu automatisieren. Kriterien für den Betrieb der Netzwerkknoten, personalisierte Token gegebenenfalls dezentrale Anwendungen (Dapps) und dezentrale Finanzfunktionen (DeFi); all dies und die Funktionsweise sollten in diesem Abschnitt beschrieben werden, sofern davon etwas vorhanden ist.









Gegebenenfalls sollten auch innovative Protokolle oder Algorithmen hervorgehoben werden, die das Projekt von bestehenden Lösungen abheben. Ziel ist es, technisch versierten Lesern genügend Informationen zu geben, um die Machbarkeit und Wirksamkeit des Projekts zu beurteilen, gleichzeitig aber auch für Leser mit grundlegenden technischen Kenntnissen klar genug zu sein.





Wenn Sie diesen Teil jedoch nicht lesen oder vollständig verstehen können, können Sie sich auf einige vertrauenswürdige Rezensionen und Anleitungen verlassen, solange das ursprüngliche Whitepaper zitiert wird und diese Quellen mit anderen übereinstimmen. Beachten Sie jedoch, dass ein technischer Überblick ein erforderlicher Bestandteil jedes legitimen Whitepapers ist.

Tokenomik

In diesem Teil des Dokuments wird erläutert, wie das Token des Projekts funktioniert und wie es verteilt wird (falls das Projekt ein Token hat). Es sollte Einzelheiten dazu enthalten, wie viele Token erstellt werden (Angebot), wie sie zugeteilt werden (z. B. an das Team, Investoren, Community-Belohnungen) und ob in Zukunft weitere Token geprägt werden können. In diesem Abschnitt wird auch der Zweck des Tokens innerhalb des Ökosystems beschrieben, z. B. ob er für Transaktionen, Governance oder zur Förderung bestimmter Verhaltensweisen wie Staking oder Sicherung des Netzwerks verwendet wird.





Um zu verstehen, ob die Tokenomics tragfähig sind, betrachten Sie das Gesamtangebot und die Verteilung. Wenn dem Projektteam oder den frühen Investoren zu viele Token gegeben werden, kann dies zu unfairer Kontrolle oder Preismanipulation führen.





Eine gerechte Verteilung beinhaltet normalerweise einen Teil für die Gemeinschaft oder einen Entwicklungsfonds, um langfristiges Wachstum zu fördern.





Überprüfen Sie außerdem, ob Mechanismen wie Vesting-Pläne vorhanden sind, um sicherzustellen, dass das Team seine Token nicht sofort verkaufen kann, da dies zu einem Preiseinbruch führen könnte.





Schließlich sollte ein tragfähiges Tokenomics-Modell Angebot und Nachfrage ausgleichen, um den Wert des Tokens im Laufe der Zeit zu unterstützen. Beispielsweise können deflationäre Mechanismen wie Token-Burns (bei denen Token dauerhaft entfernt werden) und ein festes Angebot dazu beitragen, seinen Wert im Laufe der Zeit zu stabilisieren oder zu steigern. Die native Kryptowährung von Obyte wird beispielsweise mit einem festen Angebot gebaut. Achten Sie auch auf einen realen Nutzen, bei dem das Token eine bedeutende Rolle im Ökosystem des Projekts spielt, da dies seine Nachfrage und langfristige Nachhaltigkeit erhöht.

Sicherheit und Governance

Je nach Whitepaper und Projekt können dies tatsächlich zwei separate Abschnitte sein, aber sie sollten auch irgendwo im Dokument erscheinen. Sie müssen erklären, wie das Projekt das Netzwerk vor Angriffen schützen will und wie allgemeine Entscheidungen darüber in Zukunft getroffen werden.





In Bezug auf die Sicherheit umfasst dies Einzelheiten darüber, wie das System gängige Angriffe verhindert, wie etwa 51%-Angriffe (bei denen eine Partei oder Gruppe den Großteil des Netzwerks kontrolliert), Sybil-Angriffe (bei denen falsche Identitäten das Netzwerk überfluten) oder Schwachstellen in Smart Contracts. Das Whitepaper könnte auch alle Audits beschreiben, denen der Code unterzogen wurde, und ob das Projekt Verschlüsselung oder andere Methoden verwendet, um Transaktionen und Benutzerdaten zu sichern.





Für die Governance In diesem Abschnitt wird erläutert, wie über Änderungen am Protokoll entschieden wird. Einige Projekte verwenden On-Chain-Governance, bei der Token-Inhaber über Vorschläge abstimmen können, während andere auf ein Kernentwicklungsteam oder von der Community gesteuerte Prozesse angewiesen sind .





Das Whitepaper sollte erklären, wie Stimmen gezählt werden, welche Vorschläge gemacht werden können und wer die Befugnis hat, Änderungen umzusetzen. Starke Governance-Mechanismen tragen dazu bei, dass sich das Projekt weiterentwickeln und Probleme im Laufe der Zeit beheben kann, ohne dass die Kontrolle zentralisiert wird.





Um herauszufinden, ob ihre Beschreibungen dieser Punkte praktikabel sind, achten Sie auf Transparenz und Dezentralisierung. Die Sicherheit sollte durch gründliche Audits oder Tests unterstützt werden, und das Governance-Modell sollte verhindern, dass eine einzelne Partei zu viel Kontrolle hat.





Schlechte Zeichen

Beim Durchlesen eines Krypto-Whitepapers gibt es mehrere Warnsignale, auf die Sie achten sollten, die darauf hinweisen können, dass ein Projekt nicht vertrauenswürdig oder durchführbar ist. Ein wichtiges Warnsignal sind Versprechen hoher Renditen ohne ausreichende Erklärung, wie diese erreicht werden sollen. Seriöse Projekte konzentrieren sich auf die Lösung echter Probleme und den Aufbau solider Technologien, nicht auf garantierte Gewinne. Wenn ein Whitepaper das schnelle Reichwerden betont oder eine auffällige, marketingartige Sprache verwendet, die reichlich mit den neuesten Schlagwörtern gewürzt ist, konzentriert es sich oft mehr auf Hype als auf die Bereitstellung langfristiger Werte.





Ein weiteres schlechtes Zeichen sind vage Aussagen und ein Mangel an klaren Details. Wenn das Whitepaper nicht erklärt, wie die Technologie funktioniert, wie das Projekt seine Ziele erreichen will oder wichtige technische Details auslässt, ist das ein Warnzeichen. Seriöse Projekte sind transparent und bieten sowohl technischen als auch nicht-technischen Lesern genügend Informationen, um die Kernkonzepte zu verstehen.





Achten Sie auf Schlagwörter wie „revolutionär“ oder „bahnbrechend“ ohne konkrete Erklärung. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass das Projekt auf Hype statt auf soliden Grundlagen beruht.





Außerdem kann ein Whitepaper, das zu auffällig ist oder zu viele Marketing-Elemente enthält, wie grelle Farben, fette Schriftarten oder ein zu emotionaler Schreibstil, ebenfalls ein Warnsignal sein . Ein gewisses Design ist zwar in Ordnung, aber ein Whitepaper sollte professionell sein und sich auf die technischen und geschäftlichen Aspekte des Projekts konzentrieren.





Wenn es eher wie ein Verkaufsgespräch als wie ein informatives Dokument wirkt, ist es ratsam, tiefer zu graben und nach zusätzlichen Informationsquellen zu suchen. Ein glaubwürdiges Projekt sollte sich mehr auf den Inhalt als auf den Stil konzentrieren.





Gute Beispiele für Whitepaper sind die von Bitcoin, Ethereum und Obyte. Wie diese beginnen legitime Whitepaper oft mit einem technischen Titel, dem Namen oder Pseudonym des Autors und einer Zusammenfassung.





Außerdem enden sie mit entsprechenden Referenzen, die die meisten ihrer Behauptungen untermauern und wichtige frühere Arbeiten in diesem Zusammenhang würdigen. Denken Sie daran, dass Sie vielversprechende Projekte von solchen unterscheiden können, die nur Schein und Substanz haben, wenn Sie auf diese Zeichen achten.