O que hai que ter en conta: 5 elementos imprescindibles nos documentos brancos de cripto

A palabra "papel branco" seguramente soa unha campá se levas tempo suficiente en cripto. Non obstante, o concepto non é nativo nin exclusivo das criptomoedas. Refírese a un informe ou guía detallado que explica un problema e propón unha solución, que moitas veces utilizan as empresas ou os gobernos para informar e persuadir aos lectores sobre novas ideas, produtos ou estratexias. En cripto, traballa para presentar e describir novos proxectos e moedas descentralizadas.





Este documento adoita ser longo, e ten un estilo académico, con información moi técnica. Pode parecer aburrido ou demasiado complexo para os usuarios medios, pero é importante lelo de todos os xeitos se estás pensando en investir ou formar parte de calquera proxecto criptográfico.





Este informe é a fonte orixinal de todas as criptomoedas ou plataformas descentralizadas, describindo todas as cousas sobre o seu funcionamento interno, posibles casos de uso, seguridade e moito máis.





Aínda que non sexas enxeñeiro, codificador ou científico, aínda hai algunhas cousas importantes que podes recoller nun libro branco orixinal: cousas que deberían estar alí. Se a maioría destes elementos importantes non están alí para ser atopados por ninguén interesado, o proxecto podería considerarse sospeitoso.

Declaración de problema e solución

Dado que o documento adoita ser longo e detallado, case sempre aparece un pouco de TL;DR antes de nada. Chámase "Resumo" e debe resumir de forma clara e breve o obxectivo principal do proxecto, o problema que soluciona, as súas principais características e como funciona. Ofrece aos lectores unha rápida visión xeral do propósito e valor do proxecto.









Isto podería ir seguido dunha Introdución máis longa para explicar os antecedentes do proxecto, por que é necesario e o contexto máis amplo do problema con estatísticas e outros aspectos destacados. Establece o escenario detallando os retos do sistema actual e como o proxecto prevé abordalos. Ademais, esta introdución tamén pode incluír algunhas definicións básicas para engadir máis contexto.





Calquera persoa debería poder ler e comprender esta parte do libro branco, que debería ser a máis clara e concisa. Non obstante, a súa duración varía dun proxecto a outro, dependendo da duración e do detalle do informe completo. En Bitcoin , por exemplo, o Resumo e a Intro ocupan só unha páxina. En Obyte , ambas seccións ocupan tres páxinas. Ambos fan o traballo para as súas respectivas plataformas á súa maneira.

Resumo técnico

Esta é a parte máis longa e potencialmente máis difícil de entender de todo o documento. Non obstante, tamén se pode dicir que tamén é a parte máis importante. Debería proporcionar unha explicación completa da tecnoloxía subxacente do proxecto. Isto inclúe a arquitectura (como se usa blockchain, Gráfico acíclico dirixido , ou outro sistema), como se verifican as transaccións e o mecanismo de consenso (por exemplo, Proba de traballo, Proba de participación ou outro).





Tamén debería esbozar como a rede ou plataforma garante a descentralización e a escalabilidade se a ofrecen. Para proxectos con contratos intelixentes, esta sección debería explicar as linguaxes de programación utilizadas e calquera característica única, como a capacidade de automatizar operacións financeiras complexas. Criterios para executar os nodos da rede, fichas personalizadas se as hai, aplicacións descentralizadas (Dapps) e funcións de finanzas descentralizadas (DeFi); todo isto xunto co seu funcionamento interno debería describirse nesta sección se hai algún.









De ser o caso, tamén debe destacar calquera protocolo ou algoritmo innovador que diferencie o proxecto das solucións existentes. O obxectivo é proporcionar aos lectores con coñecementos técnicos información suficiente para avaliar a viabilidade e eficacia do proxecto, aínda que sexa o suficientemente claro para que os que teñan coñecementos técnicos básicos poidan seguir.





Por outra banda, se non podes ler esta parte ou entendela completamente, podes confiar nalgunhas recensións e guías fiables, sempre que se cite o documento orixinal e esas fontes coincidan con outras. Teña en conta que unha visión xeral técnica é unha parte obrigatoria de calquera documento branco lexítimo.

Tokenomics

Esta parte do documento explica como funciona o token do proxecto e como se distribúe (se o proxecto ten un token). Debe incluír detalles sobre cantos tokens se crearán (subministración), como se asignarán (por exemplo, ao equipo, aos investimentos, ás recompensas da comunidade) e se se poden acuñar máis fichas no futuro. Esta sección tamén describe o propósito do token dentro do ecosistema, como ser usado para transaccións, goberno ou incentivar certos comportamentos como apostar ou asegurar a rede.





Para entender se os tokenomics son viables, observe a oferta e a distribución total. Se se dan demasiados tokens ao equipo do proxecto ou aos primeiros investimentos, pode levar a un control inxusto ou a manipulación dos prezos.





Unha distribución xusta adoita incluír unha parte para o fondo comunitario ou de desenvolvemento para fomentar o crecemento a longo prazo.





Ademais, comprobe se hai mecanismos establecidos, como calendarios de concesión, para garantir que o equipo non poida vender inmediatamente os seus tokens, o que pode causar un desplome de prezos.





Finalmente, un modelo de tokenómica viable debería equilibrar a oferta e a demanda para apoiar o valor do token ao longo do tempo. Por exemplo, mecanismos semellantes á deflación, como as queimaduras de fichas (onde as fichas se eliminan permanentemente) e unha subministración fixa poden axudar a estabilizar ou aumentar o seu valor co paso do tempo. A criptomoeda nativa de Obyte , por exemplo, constrúese cunha subministración fixa. Ademais, busque unha utilidade no mundo real, onde o token xoga un papel significativo no ecosistema do proxecto, xa que isto aumenta a súa demanda e a sustentabilidade a longo prazo.

Seguridade e Goberno

En realidade, poden ser dúas seccións separadas, dependendo do documento branco e do proxecto, pero tamén deberían aparecer nalgún lugar do documento. Deben explicar como planea o proxecto manter a rede a salvo de ataques e como se tomarán as decisións xerais respecto diso no futuro.





No lado da seguridade, isto inclúe detalles sobre como o sistema evita ataques comúns, como ataques do 51% (onde unha parte ou grupo controla a maior parte da rede), ataques Sybil (onde as identidades falsas inundan a rede) ou vulnerabilidades nos contratos intelixentes. . O libro branco tamén podería describir calquera auditoría que sufriu o código e se o proxecto utiliza cifrado ou outros métodos para protexer as transaccións e os datos dos usuarios.





Para a gobernanza , esta sección describe como se deciden os cambios no protocolo. Algúns proxectos usan a gobernanza na cadea, onde os posuidores de tokens poden votar sobre propostas, mentres que outros confían nun equipo de desenvolvemento básico ou procesos impulsados pola comunidade .





O libro branco debería explicar como se contabilizan os votos, que tipo de propostas se poden facer e quen ten o poder de aplicar os cambios. Os sólidos mecanismos de goberno axudan a garantir que o proxecto poida evolucionar e solucionar problemas ao longo do tempo sen centralizar o control.





Para saber se as súas descricións destes asuntos son viables, busque transparencia e descentralización. A seguridade debería estar apoiada por auditorías ou probas exhaustivas, e o modelo de goberno debería evitar que calquera parte teña demasiado control.





Malas Sinais

Ao revisar un documento branco criptográfico, hai varias bandeiras vermellas a prestar atención que poden indicar que un proxecto non é fiable ou viable. Un dos principais sinal de advertencia son as promesas de altos rendementos con pouca explicación de como se conseguirán. Os proxectos lexítimos céntranse en resolver problemas reais e construír tecnoloxía sólida, non garantindo beneficios. Se un libro branco fai énfase en enriquecerse rapidamente ou usa unha linguaxe chamativa de estilo de mercadotecnia ricamente condimentada coas palabras de moda máis recentes, adoita estar máis centrada no bombo que en ofrecer valor a longo prazo.





Outro mal sinal é declaracións vagas e falta de detalles claros. Se o libro branco non explica como funciona a tecnoloxía, como o proxecto planea alcanzar os seus obxectivos ou se omite detalles técnicos importantes, iso é unha bandeira vermella. Os proxectos lexítimos son transparentes e proporcionan información suficiente para que os lectores técnicos e non técnicos comprendan os conceptos fundamentais.





Coidado con palabras de moda como "revolucionario" ou "cambiador de xogos" sen explicacións concretas; isto pode indicar que o proxecto depende da publicidade en lugar de bases sólidas.





Ademais, un libro branco demasiado rechamante ou cheo de elementos de marketing, como cores brillantes, fontes en negra ou escritos demasiado emotivos, tamén pode ser un sinal de advertencia . Aínda que algúns deseños están ben, un libro branco debe ser profesional e centrado nos aspectos técnicos e comerciais do proxecto.





Se parece máis un argumento de venda que un documento informativo, é prudente afondar e buscar fontes adicionais de información. Un proxecto crible debería centrarse máis na substancia que no estilo.





Bos exemplos de libros brancos inclúen os de Bitcoin, Ethereum e Obyte. Como estes, os libros brancos lexítimos adoitan comezar cun título técnico, nome ou pseudónimo do autor e resumo.





Así mesmo, rematan con referencias axeitadas para apoiar a maioría das súas reivindicacións e dar crédito a importantes traballos anteriores relacionados con ela. Lembre que estar atento a estes sinais pode axudarche a separar proxectos prometedores dos que son todos flash e sen substancia.