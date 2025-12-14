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Warum Vertrauen der eigentliche Wachstumsmotor für junge Startups ist

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byLomit Patel@lomitpatel

CMO @ TYB | Author of Lean AI | Scaling Community-Powered Brands

2025/12/14
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Lomit Patel

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