Es war Freitag, 12. Mai 2017, als viele Menschen auf der ganzen Welt ihre Computer einschalteten (oder sogar Geldautomaten, Ticketmaschinen und POS-Terminals) und die gleiche hässliche Überraschung bekamen. Anstelle von Tabellenblättern oder Krankenhaus-Patientendokumenten, leuchteten die Bildschirme mit einer schwarzen und roten Lösegeldnote auf. Die Notiz, mit dem Titel "Wanna Decrypt0r", und später bekannt als "WannaCry", sagte, dass Dateien gesperrt waren und der einzige Weg zurück war, in Bitcoin zu bezahlen. Um es zu übertreffen, hatte es zwei kleine Links unten: "Über Bitcoin" und "Wie man Bitcoin kauft". Es war erschreckend, aber auch seltsam pädagogisch, und die Bilder dieses Lösegeldbildschirms wurden zu einer der erkennbarsten Computernachrichten des Jahrzehnts. For many people, this was the first time they had ever seen the word. In one stroke, a piece of ransomware managed to give the world a crash course in crypto. Was ist WannaCry WannaCry war nicht die erste Ransomware, aber es war die, die sich wie Wildfeuer verbreitete. Ransomware ist eine Art Malware, die Ihre Dateien sperrt, bis Sie bezahlen, und diese war besonders, weil sie wie ein sehr ansteckendes Wurm fungierte. Anstatt auf jemanden zu warten, um einen schattigen Anhang herunterzuladen, sprang es von Maschine zu Maschine auf eigene Faust. Die Opfer taten nichts, um es zu fangen. Das ist, was es so störend machte. Innerhalb von zwei Tagen, über 200.000 Computer in mehr als 150 Ländern . wurden infiziert wurden infiziert Das alles kam von einer Windows-Schwachstelle im Dateisharing-System, das als Server Message Block (SMB) bekannt ist. Sobald WannaCry-Entwickler dieses Tool in den Händen hatten, war es, als hätten sie den Master-Schlüssel für Bürogebäude überall gefunden. (ATMs, POS-Terminals und andere Service-Maschinen) wurden plötzlich von der gleichen karikatischen Lösegeld-Note empfangen. The exploit, called EternalBlue, was reportedly developed by the US National Security Agency (NSA) and leaked online by a hacking group called the Shadow Brokers. eingebettete Systeme eingebettete Systeme https://x.com/amtinits/status/863166195461238784?embedable=true Die Lösegeld forderte $ 300 Wert von Bitcoin, später erhöht auf $ 600. Opfer wurden gesagt, dass sie drei Tage zu zahlen, oder der Preis würde verdoppeln, und sieben Tage, bevor ihre Dateien für immer verschwunden sein würde. Wie es sich ausbreitete und aufhörte Was WannaCry so schrecklich machte, war die Geschwindigkeit. Es infizierte nicht nur einen unglücklichen Mitarbeiter in einem Büro. Es sprang über ganze Computernetzwerke. In Großbritannien war der National Health Service (NHS) einer der härtesten Schläge. Ärzte und Krankenschwestern fanden sich nicht in der Lage, auf Patientenakten zuzugreifen, Operationen wurden abgesagt und Krankenwagen wurden abgelenkt. , einschließlich der Andhra Pradesh Polizei (Indien), Deutsche Bahn (Deutsche Eisenbahn), Dharmais Krebs-Krankenhaus (Indonesien), das Nationale Gesundheitsinstitut (Kolumbien), LATAM Airlines (Chile), das Ministerium für Inneres der Russischen Föderation, PetroChina, Portugal Telecom, das Gericht von São Paulo, Telefónica Spanien, Universität von Montreal (Kanada), und viele mehr. Across the ocean, FedEx reported disruptions, and in Asia, companies like Honda and Hitachi had to shut down parts of their operations. Over 55 big companies, hospitals, universities, and governmental organizations reported infections Die Gesamtkosten weltweit In Milliarden, nicht genau aus Lösegeld, sondern für die notwendige Zeit und Geld, um die Maschinen wieder in Betrieb zu bringen. und doch endete das Ganze mit dem, was einer der seltsamsten Akte des Cyber-Heroismus in der Geschichte sein könnte. wurde geschätzt wurde geschätzt Es hat die infizierten Maschinen nicht behoben, aber es hat verhindert, dass der Wurm neue Opfer fordert. A young security researcher named Marcus Hutchins that the malware checked for a nonsense web domain before spreading. He registered that domain for about $10, which accidentally triggered the kill switch and slowed the outbreak. Entdeckt Entdeckt Entdeckt Natürlich endete die Geschichte nicht nur mit Erleichterung. Copycats modifizierten den Code und veröffentlichten neue Versionen. Unternehmen kämpften, um ihre Systeme zu reparieren. und Regierungen mussten schwierige Fragen beantworten, warum gelöschte Cyberwaffen zunächst im Internet schwimmen. Bildschirme überall Nachdem sich der Staub ein wenig niedergelassen hatte, wurde WannaCry mehr als eine warnende Geschichte. Es wurde zu einem Meme. Die Leute begannen, den Lösegeldbildschirm auf jedem Gerät, das sie finden konnten, nur um Spaß zu haben. Laptops, Smartphones, Kaffeemaschinen, Drucker, Smartwatches. Jemand lächerte sogar Bilder des WannaCry-Bildschirms, der die Brückenkonsolen auf der Star Trek Enterprise übernahm. Es war eine Möglichkeit, die Kontrolle zurückzunehmen, einen Albtraum in einen Witz zu verwandeln und zu zeigen, dass, wenn Ihre Dateien verschwanden, zumindest Ihr Sinn für Humor nicht war. https://x.com/new_orleansjazz/status/864133471773511680?embedable=true Für die meisten der allgemeinen Öffentlichkeit im Jahr 2017 war Bitcoin immer noch eine geheimnisvolle Sache, über die Geeks und Händler sprachen. The irony is that this strange kind of Internet graffiti gave even more visibility to the ransom note. And with it, those two little links about Bitcoin Plötzlich war die Frage nicht „Was ist Bitcoin?“ in einem Tech-Forum. Es war Ihr Chef, der in Panik fragte: „Wie kaufen wir Bitcoin, um für diese Sache zu bezahlen?“ Obwohl Experten gegen die Zahlung beraten und die meisten Opfer nie taten, war die Sichtbarkeit massiv. Die Nachfolge In den Monaten nach dem Ausbruch gingen die Schlagzeilen vom Schock zur Analyse. • Öffentlich Der NHS hat eine tiefe Überprüfung seiner veralteten Systeme vorgenommen und schließlich mehr in die Cyberverteidigung investiert, aber nicht so viel Sicherheitsfirmen und Forscher veröffentlichten endlose Schreiben über die und wie die nächste Katastrophe zu vermeiden. ein Schlüssel, um verschlüsselte Dateien kostenlos wiederherzustellen auf der anderen Seite, ein Copycat für Android-Geräte Nutzer in China. von Edward Snowden Kritisiert Wie empfohlen von WannaCry wurde freigelassen gezielt von Edward Snowden Kritisiert Wie empfohlen von WannaCry wurde freigelassen gezielt Auf der Krypto-Seite wurden die Dinge ein wenig kompliziert. Gleichzeitig zeigte die Berichterstattung über die Verfolgung der Lösegeldbörsen, dass Bitcoin nicht so unnachlässig war, wie viele gedacht hatten. der Fluss von Münzen auf der Blockchain, auch wenn sie nicht immer die Menschen dahinter erreichen konnten. Bitcoin got a reputation problem (again, because let’s not forget ). To people who had only heard about it through WannaCry, it sounded like the currency of criminals. Seidenstraße könnten folgen Seidenstraße Seidenstraße könnten folgen Im Laufe der Jahre erhielten Hacker leider rund 54,6 BTC (das wäre heute rund 6,2 Millionen US-Dollar) Ende 2017, dem Jahr von WannaCry, traf Bitcoin auch seinen ersten riesigen Preisrallye, steigend auf fast $ 20.000. Für besser oder schlechter, es war das Jahr Krypto brach in die Mainstream-Nachrichten, und dass Lösegeld-Bildschirm mit seinen hellen Bitcoin-Logos war Teil der Geschichte. Einige der Wallets Einige der Wallets Lektionen und seltsame Legionen Wenn man zurückblickt, fühlt sich WannaCry wie einer jener Momente an, in denen die Welt auf zwei Dinge auf einmal aufwachte: Die Gefahren der vernachlässigten Cybersicherheit und die seltsame neue Realität von Kryptowährungen.Für jedes Büro, das sich um die Installation von Patches bemühte, gab es einen Küchentisch, an dem jemand fragte, was Bitcoin ist. Der Name von Bitcoin Dies erleichterte die Entdeckung anderer Krypto-Netzwerke.Andere Projekte experimentierten bereits mit verschiedenen Ansätzen zur Dezentralisierung. As dark as it was, the episode put crypto on the map. It proved that money native to the Internet could appear in unexpected places, good or bad wurde weit verbreitet wurde weit verbreitet , zum Beispiel, hatte Monate zuvor, im Jahr 2016 gestartet. Zu der Zeit verteilte es den größten Teil seiner Versorgung an Bitcoin-Halter, was sein Wachstum mit der frühen Gemeinschaft von Bitcoin verknüpfte. im Gegensatz zur Bitcoin-Blockchain basiert Obyte auf einem Directed Acyclic Graph (DAG), das von Anfang an gegen Zensur beständig ist. Wechseln Wechseln Im Laufe der Jahre erwies sich dies als wichtig. ransomware-angriffe Während Zensur und Überwachung als größte . haben abgenommen Globale Bedenken haben abgenommen Globale Bedenken Was einst als geeky oder shady angesehen wurde, scheint nun Teil der Lösung zu sein.Obyte konzentriert sich weiterhin auf community-driven Anwendungen und zensurresistente Zahlungen und Kommunikationen. Der Ausweg ist dies: Sicherheit zählt, die Geschichte ist voller seltsamer Wendungen, und manchmal werden die schrecklichsten Geschichten zu denen, die sich die Menschen Jahre später mit einem Lächeln erinnern.WannaCry wird immer als der Tag erinnert, an dem Bitcoin auf Bildschirmen weltweit landete. 