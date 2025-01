LaFinteca und UTORG geben strategische Partnerschaft zur Erweiterung von Kryptowährungs-Zahlungslösungen bekannt

LaFinteca, ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Lateinamerika, gab heute eine strategische Partnerschaft mit UTORG bekannt, einem führenden Anbieter von Kryptowährungslösungen in Europa. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die fortschrittlichen Technologien von UTORG in die Geschäftstätigkeit von LaFinteca zu integrieren, seine digitalen Zahlungslösungen zu verbessern und UTORG als Hauptpartner von LaFinteca in Europa zu etablieren.

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach sicheren und effizienten digitalen Zahlungslösungen möchte LaFinteca, das in Lateinamerika bereits stark vertreten ist, seine technologischen Kapazitäten erweitern. Durch die Partnerschaft mit UTORG kann LaFinteca nahtlosere und sicherere Kryptowährungstransaktionen anbieten und so die Bedürfnisse seiner Kunden besser erfüllen.

\In der UTORG-App bietet LaFinteca Benutzern in Brasilien und Mexiko eine praktische Möglichkeit, Krypto-Assets direkt mit Fiat-Währung zu kaufen, und fungiert in diesen Regionen als lokaler Zahlungsanbieter. Kunden können problemlos vertraute und vertrauenswürdige Zahlungsmethoden verwenden – PIX in Brasilien und SPEI in Mexiko –, wodurch Transaktionen für alle Benutzer einfach und zugänglich werden.\

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit UTORG, die es uns ermöglicht, unsere Position auf dem Markt für digitale Zahlungen weiter zu stärken. Durch die Integration der Kryptotechnologie von UTORG werden wir sicherere und vielseitigere Zahlungsoptionen anbieten, von denen unsere Kunden direkt profitieren“, sagte Dmytro Rukin, CEO von LaFinteca.

\Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Entwicklung verbraucherorientierter Lösungen und ermöglicht es LaFinteca, sein Serviceangebot zu erweitern, das nun eine Zahlungsplattform umfasst, die sowohl traditionelle als auch digitale Währungen verarbeiten kann. Diese Entwicklung wird als entscheidender Schritt angesehen, um der wachsenden Nachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen gerecht zu werden.\

„Wir freuen uns riesig über die Zusammenarbeit mit LaFinteca – sie legen genauso viel Wert auf Innovation und Kundenzufriedenheit wie wir!“, so Eugene Petrakov, CEO von UTORG. „Gemeinsam werden wir den digitalen Zahlungsverkehr in Europa und Lateinamerika revolutionieren und ihn für alle einfacher, schneller und sicherer machen.“

\Diese Zusammenarbeit zielt auch darauf ab, die Lücke zwischen den lateinamerikanischen und europäischen Märkten zu schließen und neue Wachstums- und Innovationsmöglichkeiten im Kryptowährungssektor zu schaffen. Durch die Kombination von LaFintecas fundierter Kenntnis des lateinamerikanischen Marktes mit der technologischen Expertise von UTORG sind beide Unternehmen gut positioniert, um den Markt für digitale Zahlungen anzuführen.

Über LaFinteca:

La Finteca ist ein innovatives Finanzdienstleistungsunternehmen in Lateinamerika, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden sichere und effiziente Zahlungslösungen anzubieten. Mit einem kundenorientierten Ansatz baut LaFinteca seine Geschäftstätigkeit weiter aus und stärkt seine Position auf dem Weltmarkt.\

Über UTORG:

UTORG ist ein europäisches Fintech-Unternehmen mit der Mission, Krypto für alle einfach und zugänglich zu machen. Mit einer Reihe von proprietären Produkten bietet UTORG eine umfassende Suite digitaler Finanztools. Im Mittelpunkt dieser Suite steht die UTORG-App mit einem nahtlosen Krypto-Einstieg, einer sicheren, nicht verwahrten Wallet und einer vielseitigen Kryptokarte. Eines der herausragenden Merkmale von UTORG ist die Kryptokarte, die für Einwohner der EU und der Ukraine erhältlich ist. Sie bietet ein monatliches Ausgabenlimit von 50.000 € ohne Gebühren und wird überall akzeptiert, wo Debitkarten verwendet werden. Egal, ob Sie online einkaufen, auswärts essen oder auf Reisen sind, mit der Kryptokarte von UTORG können Sie Ihre Krypto-Assets mühelos und problemlos ausgeben.