GISEC Global 2025: Dubai vereint Cyber-Defense-Führer gegen KI-Cyberkriminalität

Vom 6. bis 8. Mai werden sich mehr als 25.000 Cybersicherheits-Experten auf dem größten Cybersicherheits-Event im Nahen Osten und Afrika versammeln, um die digitale Zukunft der Region gegen Deepfake-Betrug und kritische Infrastruktur-Schwachstellen zu sichern.

Mit der weltweiten Zunahme von KI-gestützten Cyberkriminalitäten und Ransomware-Angriffen kehrt GISEC Global 2025 vom 6. bis 8. Mai nach Dubai zurück und bringt weltweit führende Führungskräfte, Innovatoren und Visionäre zusammen, um unsere digitale Zukunft zu sichern.

GISEC Global verwandelt das Dubai World Trade Centre in das Epizentrum der Cybersicherheit und vereint 450+ CISOs, 25.000 Fachleute aus 160 Ländern und 750+ Marken – von Tech-Giganten wie AWS, Huawei und Microsoft bis hin zu innovativen Startups – für das wichtigste Cyber-Event der MEA unter dem Motto „Sichern einer KI-gestützten Zukunft.“ Das Jahr 2025 wurde von Seiner Hoheit Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, zum „Jahr der Gemeinschaft“ erklärt und fordert gemeinsame Aktionen zum Aufbau einer vernetzten und befähigten Gesellschaft durch KI und Unternehmertum.

Die 14. Ausgabe bringt kritische Fokusbereiche von einigen der führenden Akteure in der Branche zusammen, darunter Huawei, AWS, Microsoft, Google Cloud Security, CISCO, Deloitte, Kaspersky, Check Point, Cloudflare und Honeywell, sowie bahnbrechende Cybersicherheitsunternehmen wie Spire Solutions, CPX, CyberKnight, LinkShadow, OPSWAT, Qualys, CrowdStrike, StrikeReady und Dream Group.

Die dreitägige Veranstaltung wird die Position der Vereinigten Arabischen Emirate als Weltführer in der KI-Innovation und verantwortungsvollen AI-Einführung angesichts von Bedrohungsaktoren stärken, die globale Expertise mit regionalen Prioritäten mischen und mit einem starken Schwerpunkt auf öffentlich-privater Zusammenarbeit, Innovation und Talentententwicklung.

Diese Prioritäten kommen zu einem kritischen Zeitpunkt. Weltwirtschaftsforum Global Security Outlook 2025 vor GISEC Global 2025 veröffentlicht, hat gezeigt, dass:

66% of organisations view AI as a game-changer in cybersecurity.

Nearly half (47%) warn that generative AI is simultaneously arming hackers with scalable new attack vectors