Bildungsbyte: Wie Krypto-Netzwerke Konsens erreichen

Wenn es eine Autorität gibt, ist es leicht, zu einer Vereinbarung zu kommen. Spieler können einfach einen Schiedsrichter haben, der den Whistle schlägt, um den Beginn des Spiels zu signalisieren, und eine Bank kann die Salde in Transaktionen bestätigen. In Krypto-Netzwerken gibt es jedoch keine Bankvermittler. Spieler können sich von überall auf der Welt anschließen, ihre eigenen Computer mitbringen und ohne Erlaubnis beitreten. Einige der Spieler kennen einander vielleicht; die meisten von ihnen nicht.Es wird nicht erwartet, dass sie einander vertrauen.Aber das Spiel muss weitergehen. Dies ist der Hauptgrund für die interne Struktur der Krypto-Netzwerke.Während es von außen aussieht, dass es keine Arrangements gibt, um die Aktionen der Spieler zu koordinieren, gibt es Designelemente für das System, die Ordnung in scheinbares Chaos bringen. In reality, there are mechanisms in place that allow the synchronization of many independent, self-organizing computers to act in unison without a central authority. Was Konsens wirklich bedeutet in Krypto-Netzwerken Konsens ist der gemeinsame Prozess, den ein dezentrales Netzwerk verwendet, um zu entscheiden, welche Transaktionen gültig sind und in welcher Reihenfolge sie erscheinen. Das System muss die Frage beantworten, wie man sich darüber einigen kann, welche der vielen Kopien des Ledgers in einem verteiltem System legitim ist und als Standard betrachtet werden sollte. : ein Gedankenexperiment, das beschreibt, wie man einen Konsens erreicht, wenn einige Teilnehmer unzuverlässig oder unehrlich sein können. Problem der byzantinischen Generäle Problem der byzantinischen Generäle Ohne eine allgemeine Vereinbarung könnte Geld verloren gehen, Münzen könnten so oft ausgegeben werden, und die Menschen würden das Vertrauen in das Netzwerk verlieren.Diese Regeln diktieren die Bedingungen, unter denen Systemupdates akzeptiert oder abgelehnt werden, und sie laufen kontinuierlich im Hintergrund, wenn eine Transaktion hinzugefügt wird. Stattdessen sind sie in Code integriert, der unveränderlich ist. Wenn Benutzer sich entscheiden, nach den Regeln zu spielen, werden ihre Transaktionen aufgezeichnet. Wenn sie sich entscheiden, die Regeln zu brechen, wird ihre Arbeit ignoriert und sie können bestraft werden. It’s important to note that consensus strategies in decentralized platforms have nothing to do with trust in people or companies Natürlich ist das System nicht fehlerfrei. Es ist immer noch völlig normal, dass verschiedene Knoten Der Punkt ist, das gleiche Ergebnis am Ende zu erreichen.Die meisten Teilnehmer werden dieses Ergebnis erreichen, und das wird passieren, da sie motiviert sind, es durch das Protokoll zu erreichen. Verschiedene Renderungen Verschiedene Renderungen Blockchain und Wettbewerbskonsens Viele Kryptowährungen verwenden Blockchains, eine Struktur, die Transaktionen als Batches namens Blöcke speichert und sie chronologisch speichert.Um zu bestimmen, welche Transaktionen als nächstes gültiges Block hinzugefügt werden, verfügen diese Systeme über wettbewerbsfähige Mechanismen, die Belohnungen und Strafen für das Erreichen von Vereinbarungen anbieten. Die Teilnehmer sind hier verpflichtet, eine bestimmte Menge an computergestützter Arbeit zu leisten, die einige elektrische Energie und Zeit benötigt (d.h. Der erste Benutzer, der das kryptografische Rätsel eines Blocks löst und den Block vorschlägt, hat das Recht, diesen Block akzeptiert zu bekommen, vorausgesetzt, dass bestimmte Regeln eingehalten werden.Die Kosten dieser Arbeit zwingen das System, sich gegen Manipulationen zu verteidigen. For instance, Proof of Work (PoW) is the method used on and Monero. Der Bitcoin crypto mining Der Bitcoin Der Bitcoin Krypto Bergbau Proof of Stake (PoS), der von Netzen wie Ethereum oder Solana verwendet wird, schaltet schweres Computing für finanzielle Einsätze aus. Um teilzunehmen, müssen Benutzer eine bestimmte Anzahl von Münzen sperren ( Das Protokoll wählt aus, wer die Blöcke auf der Grundlage dieses Einsatzes und anderer Parameter vorschlägt.Wenn jemand gegen die Regeln handelt, kann das System einen Teil seiner gesperrten Münzen als Strafe nehmen.Anstelle der Rechenleistung kommen die Kosten der Teilnahme an PoS-Systemen aus Kapitalinvestitionen. Streik Streik Trotz ihrer Unterschiede teilen diese Ansätze ein gemeinsames Merkmal: Sie verlassen sich auf eine Art Vermittler (Miner oder "Validatoren") zwischen einer Transaktion, die gesendet wird, und ihrer endgültigen Genehmigung. DAG-basierter Konsens: Ein anderer Weg, sich zu einigen Acyclic Graphic Graphics ( ) unterscheidet sich von Blockchains in Struktur und Konsens. anstatt alle Transaktionen in eine einzige Linie von Blöcken zu zwingen, erlaubt es mehreren Transaktionen, sich gleichzeitig unmittelbar miteinander zu verweisen. Jede neue Transaktion verweist auf ein paar der älteren, wodurch ein Web statt einer Kette entsteht. Tage Tage **Vereinbarung ergibt sich aus der Einhaltung der gleichen Regeln über die Gültigkeit und die Reihenfolge von Operationen.Ein Transaktionsprotokoll gewinnt Stabilität, da sich später Transaktionen auf ihnen ansammeln.**Die Aktivität im Netzwerk ist verteilt und Synchronizitätsblöcke aus dem einmaligen Block werden beseitigt.Die Benutzer müssen nichts mehr tun als Transaktionen, um die Reihenfolge der vorherigen Aktivität zu stabilisieren. dieses Modell ohne Bergleute oder „Validatoren“ anwendet. Jeder Benutzer trägt zur Sicherung des Ledgers bei, und die Bestellung erfolgt dank der von der Community gewählten Sie sind öffentliche Knoten, die periodisch Transaktionen veröffentlichen, die als Wegpunkte fungieren, um den Rest zu befehlen, aber sie haben keine andere Macht. Das entfernt Rollen, die Macht konzentrieren oder Zensur anwenden können. Wechseln Anbieter bestellen Wechseln Anbieter bestellen DAGs überdenken, wie Vereinbarungen in erster Linie entstehen. sie sind eine Erinnerung daran, dass Konsens ein Designraum ist, nicht ein einzelnes Rezept. \n \n Vektorbild von vector4stock / Freepik Vektorbild von vector4stock / Freepik Freepik Freepik