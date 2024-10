Sie bauen keine persönliche Marke auf; Sie posten gerade auf LinkedIn

„Ich weiß, dass Sie die Idee einer persönlichen Marke hassen, aber es ist der beste Weg, sich von der Masse abzuheben und wahrgenommen zu werden.“

Ich stehe zu der Idee. Es ist sicherlich nicht einfach oder bequem, sich da draußen aufzuhalten – sowohl wegen der Aufmerksamkeit als auch wegen der genauen Prüfung des Ganzen. Aber aus Liebe zu Büchern kann ich nicht verstehen, wie der Begriff „Personal Branding“ mit dem Posten auf LinkedIn gleichgesetzt werden konnte.





Ich habe gesehen, wie Leute endlose Frameworks geteilt haben. Ich habe irrelevante Bilder (sprich: Fake-Candids in einem Café 🫠) gesehen, die an Posts angehängt waren, auf denen wiedergeklaubte Ratschläge als einzigartige Erkenntnisse getarnt waren. Ich habe Engagement-Taktiken gesehen; ein Dutzend dazu.





Ich habe gesehen, wie die selbsternannten „LinkedIn-Experten“ versuchten, Leute davon zu überzeugen, diesen oder jenen Trick zu nutzen, um den Algorithmus zu manipulieren und ihre Glaubwürdigkeit zu steigern: mehr Likes, mehr Kommentare, mehr Shares.





Ich mag hier vielleicht herablassend klingen, aber ich glaube nicht unbedingt, dass irgendetwas falsch daran ist, eines der oben genannten Dinge zu tun. Außer vielleicht dem irrelevanten Bildteil. Sie müssen gehen. Große Zeit.





Auf LinkedIn zu posten, als wäre es eine Art Ritual, baut keine persönliche Marke auf. Es kann Sie sicher zum Ziel A bringen, aber Sie werden nicht weit kommen. Und ich sage Ihnen warum.

Aber was ist überhaupt eine persönliche Marke?

Mit Ihrer persönlichen Marke möchten Sie, dass Ihr Publikum Sie sieht und über Sie spricht. Im Gegensatz zum Ruf kommt es nicht darauf an, was andere über Sie denken. Es geht um das Image, das Sie gepflegt haben, und darum, wie andere mit diesem Image umgehen.





Die Idee ist einfach. Sie haben die Kontrolle darüber, wer Sie sind, was Sie tun und für welche Werte Sie stehen. Du bist der Kapitän des Schiffes. Sie können es in die gewünschte Richtung steuern, anstatt den Strömungen zu folgen. Und LinkedIn bietet genau dafür eine Plattform.





Früher dienten Pre-LinkedIn-Tage (oder Social-Media-Tage), Networking-Events und Konferenzen als Plattform für die Entwicklung Ihrer Marke. Jetzt sind es die sozialen Medien und vor allem LinkedIn im beruflichen Bereich.





Es ist viel einfacher, Ihre persönliche Marke über soziale Medien zu entwickeln. Sie können die Art und Weise bestimmen und steuern, wie die Leute Sie wahrnehmen, und das richtige Publikum anlocken, um neue Geschäfte zu gewinnen, Ihren Traumjob zu bekommen und andere profitable Jobs zu bekommen. Die Möglichkeiten sind endlos.





Gleichzeitig ist es viel einfacher, die Wahrheit zu fabrizieren und zu verfälschen, um ein bestimmtes Bild zu verkaufen. Denn letzten Endes ist LinkedIn eine Social-Media-Seite, nicht besser als Instagram oder Twitter. Aber wenn Sie nicht über die Berechtigung verfügen, Ihren Worten Taten folgen zu lassen, sind Sie nur eine weitere Kopie einer Kopie.





Ich werde keine Ratschläge zur Content-Strategie von jemandem annehmen, der keinerlei Erfahrung mit der Skalierung von Content-Teams hat. Ich werde niemandem ein zeitkritisches Projekt anvertrauen, wenn er ständig die Fristen verpasst. Würdest du?

Was Sie bauen, ist eine Fata Morgana

Erik Vesser, CEO von Hamlet Protein, postet seit 2021 regelmäßig auf LinkedIn. Viele seiner vielen Bewunderer und Kritiker fragten sich, was jemand wie er davon hatte, auf LinkedIn zu schreiben.





Als Antwort darauf, warum er so viel Zeit und Mühe in diese Aktivität investiert, schreibt Erik in einem LinkedIn-Artikel :





„In diesen Beiträgen geht es nicht um Angeberei oder Prahlerei. Vielmehr geht es darum, einen persönlichen Ansatz aus meiner Position als CEO zu verfolgen, um die Markenbekanntheit von Hamlet Protein zu steigern……..Ich glaube daran, eine persönliche Verbindung mit denen innerhalb (und möglicherweise außerhalb) herzustellen ) Mein Netzwerk kann und wird Hamlet Protein helfen.“





Seine Beiträge und Erkenntnisse konzentrieren sich auf Führung, Unternehmensabläufe und den Bereich Landwirtschaft; Bereiche, in denen er Erfahrungen aus erster Hand hat. Deshalb ist er ein echter Vordenker. Er kann seinen Worten Taten folgen lassen.





Denn es ging nie darum, wie oft oder zu welcher Zeit Sie in der Woche posten, wie Sie mit den Beiträgen anderer interagieren oder wen Sie taggen. Dies sind Taktiken, um vom LinkedIn-Algorithmus wahrgenommen zu werden. Oder wie ich sie gerne nenne: billige Tricks.





Bitte verwechseln Sie Viralität nicht mit Autorität oder Authentizität. Es ist eine Eitelkeitsmetrik.

Zusammenfassung

Wenn Sie den Ehrgeiz haben, ein Vordenker zu werden, denken Sie daran, dass der Beweis immer im Pudding liegt. Anstatt mittelmäßige, wiedergewonnene Inhalte zu teilen, um Fachwissen zu demonstrieren, lassen Sie Ihre Arbeit für Ihr Fachwissen sprechen. Sprechen Sie aus Erfahrung, teilen Sie Erkenntnisse aus Ihrer Arbeit, nicht die Top-10-Ergebnisse von Google.





Denn bei LinkedIn ging es immer darum, WAS Sie posten und wie Sie den Menschen, die Sie ansprechen, Mehrwert und Erkenntnisse bieten. Es ging nie um die Häufigkeit oder den Zeitpunkt der Beiträge.





Wenn Sie dem Leben eines Menschen einen Mehrwert verleihen, wird er sich in der von Ihnen gewünschten Weise an Sie erinnern. Und genau darum geht es beim Personal Branding.