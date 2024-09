Holonym Foundation sammelt 5,5 Millionen US-Dollar, um mit menschlichen Schlüsseln eine globale digitale Persönlichkeit zu schaffen

**DELAWARE, Vereinigte Staaten, 16. August 2024/Chainwire/--**Unter der Leitung von Finality Capital und Paper Ventures, mit Beteiligung von Arrington Capital, Draper Dragon, Lightshift und anderen.





Holonym-Stiftung, Holonym Foundation, eine Organisation, die die nächste Generation der digitalen Identitätssicherheit für das dezentrale Web entwickelt, gibt den Abschluss einer erfolgreichen Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von Finality Capital und Paper Ventures geleitet, mit bedeutender Beteiligung von Draper Dragon, Arrington Capital, Lightshift, Zero Knowledge Ventures, Zero DAO und anderen namhaften Fonds.





Shady El Damaty, Mitbegründer von Holonym, sagte: „Wir bauen grundlegende Prinzipien, bei denen der Mensch an erster Stelle steht, in die Technologie ein, die wir in die Welt hinausschicken. Unser Ziel ist es, eine globale Open-Source-Schicht aufzubauen, die die Fähigkeiten jedes Bürgers verbessert und ihm einen grundlegenden Zugang zu einer digitalen Identität ermöglicht, die Kryptografie nutzt, um seine Persönlichkeit zu beweisen.“





„Ohne eine selbstbestimmte Identität können wir unsere monetären Vermögenswerte nicht selbstbestimmt kontrollieren. Die Holonym-Stiftung entwickelt kritische Middleware und Anwendungen, die Web3-Benutzer zum Neid der Web2-Benutzer machen, indem sie ihnen die Möglichkeit geben, ihre Daten zu besitzen, zu verwalten und selektiv zu teilen, mit starken Datenschutz- und Sicherheitsgarantien. Holonym wird Teil der Lösung sein, um die nächsten Billionen Dollar an Vermögenswerten in die Blockchain zu bringen“, sagte Kamal Mokeddem, GP von Finality Capital.





Kryptografische Schlüssel oder private Schlüssel betreiben das Web und sichern jede digitale Interaktion im Internet. Aber was wäre, wenn private Schlüssel anders und auf eine ausgefeiltere Art und Weise erstellt werden könnten? Human Keys verändern die Art und Weise, wie private Schlüssel abgeleitet werden, komplett. Anstatt private Schlüssel aus zufälligen Phrasen zu erstellen, machen Human Keys Menschen zu Schlüsseln.





Dieser neue Rahmen verschiebt den Besitz digitaler Assets vom Inhaber eines zufälligen Seeds auf den Menschen, der seine biometrischen Daten eindeutig nachweisen kann. Human Keys machen die darauf aufbauenden Eigentumsebenen des Internets verbraucherfreundlicher, dezentraler und sicherer. Human Keys umfassen drei von der Holonym Foundation entwickelte Protokolle, die alle Sicherheit und robuste Datenschutzsysteme als Kernprinzipien haben:





Mishti-Netzwerk, ein bahnbrechendes Schwellen-Entropie-Netzwerk, das eine Oblivious Pseudorandom Function (OPRF) auf biometrischen Daten berechnet.

ein bahnbrechendes Schwellen-Entropie-Netzwerk, das eine Oblivious Pseudorandom Function (OPRF) auf biometrischen Daten berechnet. Auf diese Weise können Menschen zufällige, sichere Schlüssel ableiten, die nur schwer zu stehlen sind. Zudem werden private homomorphe Berechnungen auf verschlüsselten Daten freigegeben, sodass nicht vertrauenswürdige Dritte Benutzer authentifizieren können, ohne jemals die zugrunde liegenden Daten zu sehen.

Dies ist ein aktiv validierter Dienst (AVS) auf Eigenlayer mit kryptoökonomischen Mechanismen, die die wirtschaftliche Sicherheit des Ethereum-Netzwerks nutzen.

Nullonym, ein Zero-Knowledge-Identitätsprotokoll, das Human Keys nutzt, um es jedem auf der Welt zu ermöglichen, heimlich Fakten über seine Identität nachzuweisen.

ein Zero-Knowledge-Identitätsprotokoll, das Human Keys nutzt, um es jedem auf der Welt zu ermöglichen, heimlich Fakten über seine Identität nachzuweisen. Über 125.000 pseudonyme Zeronym-Benutzer auf der ganzen Welt haben diese Rechte bereits freigeschaltet und ihre einzigartige Persönlichkeit, ihren Wohnsitz und andere Attribute nachgewiesen, um einen umfassenden digitalen Ruf aufzubauen, den sie allein besitzen und kontrollieren.

Seide, eine einfache und elegante Wallet-Benutzeroberfläche für die Interaktion mit Kryptoprotokollen.

eine einfache und elegante Wallet-Benutzeroberfläche für die Interaktion mit Kryptoprotokollen. Mit Silk werden Human Keys für den alltäglichen Internetnutzer in der realen Welt nutzbar gemacht.

Silk bietet erweiterte Sicherheitstools zum Schutz der Benutzer vor Hackern, Betrug und Malware im dezentralen Web.





Nanak Nihal Singh Khalsa, Mitbegründer von Holonym, sagte: „Menschlichkeit besteht nicht nur aus Biometrie, z. B. Ihrem Gesicht. Es geht darum, was Sie haben, was Sie wissen und was Sie sind: Ihr Eigentum, Ihr Gedächtnis und Ihr Körper. Im gegenwärtig zentralisierten Web geben wir das Eigentum an unseren Daten frei. Web3 muss der Raum sein, in dem wir ein robustes Eigentum an Daten und eine sichere Weitergabe der Persönlichkeit ermöglichen, sodass niemand außer Ihnen Ihre Daten besitzen kann.“





Indem die Holonym Foundation jedem Menschen auf der Welt einen sicheren Schlüssel zur Verfügung stellt, den nur er besitzen und kontrollieren kann, bewegt sie sich in Richtung globaler digitaler Inklusion, und zwar genau in einer Zeit, in der Die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz werden viele Menschen hinter sich lassen.





Shady El Damaty, Mitbegründer von Holonym, sagt, dies sei erst der Anfang für die Holonym Foundation. „Human Keys wird die Art und Weise, wie Bürger mit dem Internet interagieren, neu definieren, indem es Machtüberschreitungen einschränkt und individuelle Rechte mit robusten dezentralen Protokollen stärkt, die auf Zeronym und Mishti Network basieren.“



Der Schwerpunkt der Holonym Foundation liegt auf Innovationen in der angewandten Kryptografie, die Lösungen für reale Probleme liefern.

Über die Holonym Foundation

Die Mission der Holonym Foundation ist die Verbreitung von Human Keys, um Sicherheit und Datenschutz in Zero-Trust-Umgebungen besser nutzbar zu machen. Die Holonym Foundation hat eine Infrastruktur entwickelt, die es jedem überall ermöglicht, Human Keys mit Mishti Network zu erstellen, sie einfach mit Silk zu verwenden und mit Zeronym vertraulich Fakten zu seiner Identität nachzuweisen.

Produkte der Holonym Foundation

Mishti-Netzwerk.

Ein Schwellennetzwerk für die Zero-Trust-Ableitung menschlicher Schlüssel. Erstellen Sie hochentropische menschliche Schlüssel aus privaten biometrischen Daten, Passwörtern, Sicherheitsfragen oder anderen für Menschen einprägsamen Daten. Mishti unterstützt auch die programmierbare Privatsphäre von Zeronym für On-Chain-Private-Banking, Zahlungen und andere regulierte Branchen in der realen Welt.





Seide

Die benutzerfreundliche Wallet für sofortiges Onboarding. Verwenden Sie Human Keys mit Zero-Trust-Protokollen, um Ihre privaten Daten zu speichern, Zahlungen zu senden, auf globale Internet-Finanzprotokolle zuzugreifen und zu verwalten. Silk ist eine geschützte, selbstverwaltete Wallet, die ohne vertrauenswürdige Wächter wiederhergestellt werden kann.





Nullonym

Nachweis der Persönlichkeit und der privaten Identität. Schneller clientseitiger Datenschutz zur Identitätsüberprüfung, der digitale Anmeldeinformationen aus 180 Ländern unterstützt. Verwenden Sie Human Keys, um alle Fakten privat nachzuweisen, ohne Informationen im Zero-Knowledge-Verfahren preiszugeben. Unternehmen können Zeronym für datenschutzwahrendes KYC/AML mit programmierbarem Datenschutz für laufende Überwachung nutzen.

