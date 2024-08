Wie es diesem Polizisten gelang, aus 44 Strafzetteln herauszukommen

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf ProPublica von Jodi S. Cohen , ProPublica, und Jennifer Smith Richards, Chicago Tribune , veröffentlicht. Gemeinsam mit Chicago Tribune veröffentlicht. Melissa Sanchez hat zur Berichterstattung beigetragen.

Jedes Mal, wenn er vor einem Richter des Verkehrsgerichts Chicago stand und seine Geschichte erzählte, fragte der Richter nach seinem Namen.





„Jeffrey Kriv“, sagte er. Das stimmte.





Dann hob er seine rechte Hand und legte den Eid ab. Was dann kam, war ebenfalls konsequent.





„Nun, an diesem Morgen habe ich mit meiner Freundin Schluss gemacht und sie hat mein Auto gestohlen“, sagte Kriv, der wegen Überfahrens einer roten Ampel mit einer Strafe belegt worden war, im Januar 2021 aus.





„Ja, ich habe mich früher am Morgen von meiner Freundin getrennt und hatte einen niederschmetternden, langwierigen Streit, natürlich verbal. Sie hat mein Auto ohne mein Wissen geklaut“, sagte er einem anderen Richter, als er im August 2021 gegen einen Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung kämpfte.





„Ich habe mich an diesem Tag von meiner Freundin getrennt und sie hat ohne mein Wissen mein Auto genommen. …Ich habe mein Auto etwa drei Tage lang nicht zurückbekommen. Aber sie war es, die das Auto fuhr“, sagte er, als er im Mai 2022 erneut unter Eid einen Strafzettel wegen Geschwindigkeitsübertretung anfocht.





Die Ausrede funktionierte, wie schon oft zuvor.





Bei den Anhörungen zu den Strafzetteln lieferte Kriv oft, wie er sagte, legitime Vorfallberichte der Polizei als Beweis für die Autodiebstähle; Sie hatten die Namen und Dienstausweisnummern der Beamten, und er erklärte, dass er die Berichte im Polizeipräsidium erhalten habe.





Aber Kriv ließ sich nicht anmerken, dass er selbst ein Polizist aus Chicago war.





So mutig er im Kampf um seine Eintrittskarten auch war, so dreist war er in seinem Berufsleben. Er erhielt eine bemerkenswerte Anzahl von Beschwerden von Bürgern, denen er begegnete – und sogar von anderen Beamten.





Und genau wie in seinem Privatleben wehrte er sich energisch gegen die Vorwürfe.





Kriv gilt nicht als einer der berüchtigtsten korrupten Polizisten Chicagos – diejenigen, die Verdächtige wegen Geständnissen folterten oder Drogendealer niederschlugen. Aber sein Verhalten im Dienst verstieß regelmäßig gegen Regeln und störte das Leben.





Einmal schlug er einen mit Handschellen gefesselten Mann auf der Rückbank seines Streifenwagens, wie Aufzeichnungen belegen.





Aber angesichts der seit langem bestehenden und dramatischen Mängel in der Polizeidisziplin in Chicago kostete ihn keins seiner Fehlverhalten im Dienst Dienstmarke und Waffe.





Es bedurfte eines Hinweises an eine externe Agentur und Fragen zu Krivs Aussage als Privatmann vor einem Verkehrsgericht, um seine Karriere aufzuklären.





Ein Sprecher des Chicago Police Department wollte sich zu dieser Geschichte nicht äußern und auch keine Fragen beantworten.





Ein Anwalt von Kriv, der über die Berichterstattung von ProPublica und der Chicago Tribune informiert war, sagte: „Viele der von Ihnen verfassten Fakten sind unvollständig oder nicht wahr“, sagte jedoch nicht, was unrichtig sei. Der Anwalt Tim Grace sagte, Kriv habe fast 150 Belobigungen und Anerkennungen erhalten und zwei Auszeichnungen für die Rettung von Leben erhalten.





„Offizier Kriv hat seiner Stadt über 25 Jahre lang ehrenvoll gedient“, sagte Grace.

Hören Sie zu, wie der ehemalige Chicagoer Polizeibeamte Jeffrey Kriv versucht, Verkehrsstrafen zu vermeiden, indem er wiederholt behauptet, seine Ex-Freundin habe sein Auto gestohlen

Kriv nutzte das Alibi, um sich der Bezahlung von 44 Strafzetteln seit 2013 zu entziehen, behaupten die Staatsanwälte von Cook County.

Bildnachweis: Lucas Waldron, ProPublica

Seine Probleme begannen fast sofort

1996 wurde Kriv als Polizist in Chicago vereidigt. Die erste Beschwerde über ihn kam etwa acht Monate später, als Kriv noch auf Probe eingestellt wurde. Ein Mann sagte, Kriv habe mit einer Taschenlampe die Fensterscheibe seines Autos eingeschlagen, während er den Verkehr regelte; Kriv wurde bei diesem Vorfall nicht diszipliniert.





Die Vorgesetzten wiesen ihn jedoch einige Monate später zurecht, nachdem Kriv nicht bemerkt hatte, dass auf dem Rücksitz seines Streifenwagens eine Marihuana-Zigarette lag.





Aber es kam noch mehr, wie Aufzeichnungen belegen: unhöflich, beleidigend oder körperlich missbräuchlich zu sein; jemanden abschrecken; und schrieb in einem Polizeibericht, dass eine Frau „weißer Müll“ und eine „tobende Verrückte“ sei.





Er wurde unter Missachtung des Gerichts festgehalten und verhaftet, nachdem er Papiere in die Luft geworfen und die Entscheidung des Richters als „einen Witz“ bezeichnet hatte. Am nächsten Tag entschuldigte er sich vor Gericht und der Vorwurf der Missachtung wurde aufgehoben.





Wie aus Aufzeichnungen hervorgeht, empfahl ein stellvertretender Superintendent, ihm nach dem Vorfall seine Polizeibefugnisse nicht zu entziehen.





In einem anderen Fall verfügte ein anderer Richter, dass er aus dem Gerichtssaal entfernt werden musste, weil er nicht aufhören wollte zu reden.





Die meisten Beamten werden im Laufe ihrer Karriere nur mit einer Handvoll Beschwerden konfrontiert. Laut den von der Chicago Tribune und ProPublica zusammengestellten und analysierten Disziplinarakten der Stadt und der Polizei wurden jedoch mindestens 92 Beschwerden wegen Fehlverhaltens gegen Kriv eingereicht.





Noch außergewöhnlicher: Etwa 28 % der Beschwerden gegen Kriv erwiesen sich als begründet, verglichen mit etwa 4 % der Beschwerden gegen alle Chicagoer Polizeibeamten, die Jahrzehnte zurückreichen.





Im Jahr 2005, nachdem ein Mitarbeiter des städtischen Straßen- und Sanitärministeriums sein illegal geparktes Privatauto abgeschleppt hatte, schickte Kriv einen Brief über das bürointerne Postsystem der Stadt, in dem er drohte, als Vergeltung Strafzettel für die Autos von Straßen- und Sanitärarbeitern zu verhängen. Er wurde für 20 Tage suspendiert.





Im Jahr 2006 verließ er den Ort eines Fahrzeugbrandes, auf den er reagiert hatte, entfernte die Nummern, die seinen Streifenwagen identifizierten, und ging in einen Stripclub, um eine Kellnerin zu besuchen, wie aus internen Ermittlungsakten der Polizei hervorgeht. Ihm wurde eine 90-tägige Sperre auferlegt, die später auf 45 Tage verkürzt wurde.





Im Jahr 2009 wurde Kriv beschuldigt, eine Frau geschlagen zu haben, die er verhaftet hatte, nachdem er gesehen hatte, wie sie mit ihrem Mann auf der Straße stritt. Die Frau wurde vor Gericht wegen Körperverletzung und Widerstands gegen die Festnahme für nicht schuldig befunden.





„Ich musste operiert werden. Aus diesem Grund musste ich mir Plastik unter das Auge implantieren lassen“, sagte Jessie Wangeman, die in Indianapolis lebt. „Mein Gesicht ist nicht mehr symmetrisch. Er hat mich äußerlich wirklich durcheinander gebracht. Und innerlich war es eine wirklich traumatische Erfahrung.“





Wangeman verklagte Kriv und die Stadt Chicago wegen der Begegnung; Die Stadt zahlte ihr im Jahr 2011 100.000 US-Dollar als Entschädigung. Wangeman weigerte sich, mit den Ermittlern zu sprechen, die sich mit Krivs mutmaßlichem Fehlverhalten befassen sollten, und Kriv wurde nicht bestraft.





Für Krivs Privatfahrzeuge – eine BMW-Limousine und ein Harley-Davidson-Motorrad – wurden zwischen 2008 und 2013 22 Strafzettel ausgestellt. Einige dieser Strafzettel bezahlte er, wie Aufzeichnungen belegen.





Bei einer Anhörung vor einem Verkehrsgericht im Dezember 2013 nutzte Kriv zum ersten Mal das Alibi seiner Freundin, wie die Behörden nun behaupten.





„Darf ich Sie fragen, warum Sie dieses Ticket anfechten, Herr Kriv?“ fragte der Richter.





„Ja, meine Ex-Freundin hat mein Auto zwei Tage zuvor genommen, nachdem ich mit ihr Schluss gemacht hatte. Ich habe bei der Polizei Anzeige erstattet, dass es gestohlen wurde, und etwa eine Woche nach der Tat wurde es wiedergefunden“, sagte er aus.





„Hier ist der Polizeibericht, der erstellt wurde. Ich habe sie vor ungefähr drei Wochen verhaften lassen und im Januar steht ein Gerichtstermin an.“





Der Richter prüfte den Bericht und wies das Ticket ab.

Falsche Aussagen und falsche Verhaftungen

Gegen Kriv wurde mindestens 26 Mal wegen des Vorwurfs der Unehrlichkeit als Polizeibeamter ermittelt. Dazu gehörten Vorwürfe der Fälschung von Aufzeichnungen, des Ausstellens ungerechtfertigter Strafzettel, der Durchführung unzulässiger Durchsuchungen und der Vornahme falscher Verhaftungen.





Ein Mann beschuldigte Kriv, ihm falsche Parkvorwürfe geschrieben zu haben. Eine Frau beschwerte sich darüber, dass Kriv ihre acht unbegründeten Vorladungen innerhalb von zwei Wochen ausgestellt hatte, während ihr Fahrzeug auf einem zugewiesenen Parkplatz auf einem Privatgrundstück geparkt war. Und ein anderer Mann reichte zwei weitere Beschwerden ein, in denen er Kriv beschuldigte, ihm in seinem Geschäft wiederholt Tickets zu schreiben, um ihn zu belästigen.





Die Ermittler der Abteilung kamen zu dem Schluss, dass Kriv diesem Mann ungerechtfertigte Strafzettel ausgestellt hatte; Untersuchungen zu den anderen Vorwürfen konnten nicht fortgesetzt werden, da die Ankläger keine formellen Beschwerden unterzeichnet hatten.





Als Polizist war Kriv auf die Durchsetzung von Fahren unter Alkoholeinfluss spezialisiert. Im Jahr 2021 nahm er in Chicago mehr Festnahmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss vor als jeder andere Beamte, und nach Angaben einer Gruppe, die sich gegen Trunkenheit am Steuer einsetzt, stand er im selben Jahr landesweit an der Spitze der Liste.





Doch eine Frau verklagte ihn wegen ihrer Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer im Jahr 2015, nachdem sie im Prozess freigesprochen worden war. In der Klage wurde behauptet, Kriv habe sie fälschlicherweise verhaftet und falsche Aussagen gegen sie gemacht. Kriv bestritt die Vorwürfe.





„Er würde für ein Stück Kaugummi unter Eid lügen“, sagte die Frau, die aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen seitens Kriv anonym bleiben wollte, einem Reporter.





Die Frau ließ die Klage später fallen, weil sie sagte, Kriv würde sie verunglimpfen und einschüchtern.

Auch außerhalb seines Jobs und seiner Chuzpe vor dem Verkehrsgericht ist Krivs Geschichte bemerkenswert.





Während Kriv in Highland Park aufwuchs, finanzierte sein Vater, ein Anwalt, ein schmutziges Betrugsprogramm, überlebte ein Attentat, das ihn zum Schweigen bringen sollte, und wurde wegen einer zweiten Betrugsmasche, bei der es um die Weitergabe gefälschter Unfallansprüche ging, ins Bundesgefängnis gebracht die Post, laut Gerichtsakten im Nationalarchiv.





Krivs Vater sagte im ersten Betrugsfall vor Gericht aus und wurde wegen seiner Beteiligung an diesem Plan nicht angeklagt.





Anschließend besuchte Kriv sechs Jahre lang die University of Iowa. Ein Sprecher der Universität sagte, er habe nie seinen Abschluss gemacht – obwohl er behauptete, er habe sich 2013 für eine andere Stelle in der Stadt beworben . Krivs Anwalt antwortete nicht auf eine Frage zu seiner Bildungsgeschichte.





Als Kriv Ende 20 war, verklagte ihn die Arbeitslosenversicherungsabteilung der Generalstaatsanwaltschaft von Illinois auf die Rückerstattung von Leistungen in Höhe von rund 3.800 US-Dollar, auf die die Regierung angeblich keinen Anspruch hatte, wie aus Aufzeichnungen hervorgeht.





Einzelheiten darüber, was zur Klage des Generalstaatsanwalts geführt hat, fehlen in den Gerichtsakten, und es gibt keine öffentlichen Aufzeichnungen darüber, wie die Klage gelöst wurde.





Weder die Polizeibehörde noch die Personalabteilung der Stadt konnten Krivs erste Bewerbung bei der Polizeibehörde ausfindig machen, daher ist unklar, wie viel die einstellenden Beamten über seinen Hintergrund wussten.





Es ist auch unklar, ob die Abteilung wusste, wie oft Kriv wegen Verkehrsverstößen bestraft wurde – neun Mal allein im Jahr 2014, wie Aufzeichnungen belegen.





Ihm wurden alle Strafzettel entzogen, darunter auch ein Strafzettel wegen Geschwindigkeitsübertretung, der im Herbst wegen Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung in der Nähe einer Schule mit 21 Meilen pro Stunde ausgestellt worden war.





„Meine Ex-Freundin hat mein Auto gestohlen“, sagte Kriv dem Richter. „Hier gibt es diesen Polizeibericht, der erstellt wurde, und tatsächlich hatte ich letzte Woche einen weiteren Strafzettel, den ich angefochten habe … einen weiteren Radarkamera.

„Sie haben sie nur wegen Hausfriedensbruchs angeklagt, weil es meine Freundin war. Sie hat meinen Schlüssel gestohlen und all diese Tickets hier zusammengetragen.“





Der Richter prüfte den Bericht und wies das Ticket ab.

Als sich andere Polizisten beschwerten

Krivs Verhalten als Polizist fällt noch in einer anderen Hinsicht auf: Sogar andere Polizisten beschwerten sich über ihn.





Aus internen Akten geht hervor, dass ein Polizeileutnant im Jahr 2016 eine Beschwerde gegen Kriv einreichte, in der er Kriv beschuldigte, einen außerdienstlichen Sergeant, der in einen Unfall verwickelt war, nicht festgenommen zu haben, obwohl der Sergeant unsicher war, seine Sprache undeutlich machte und in seine Hose urinierte – „verschwendet“, heißt es in einem Polizeibericht.





Kriv wurde für 15 Tage suspendiert, weil er bei diesem Vorfall gegen fünf Abteilungsregeln verstoßen hatte.





Sein Partner bei der Polizei berichtete einmal, er habe sie nach einem Streit dazu gezwungen, aus dem Streifenwagen auszusteigen, und sie gezwungen, mehr als eine halbe Meile zurück zu ihrer Wache zu laufen. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass es in diesem Fall nicht genügend Beweise gab, um Kriv zu disziplinieren.





Im Jahr 2014 reichten Vorgesetzte – darunter der Leiter der DUI-Task Force, der Kriv angehörte – eine Beschwerde gegen Kriv ein, in der sie behaupteten, er habe den Befehlen eines höherrangigen Beamten nicht Folge geleistet und nach einem Verkehrsunfall ungerechtfertigt ein Auto beschlagnahmt.





Trotz der Einwände der anderen Beamten erklärte Kriv, dass der Fahrer des in den Unfall verwickelten Wagens betrunken gewesen sei, legte ihm Handschellen an und setzte ihn auf den Rücksitz seines Streifenwagens, wie der Fahrer, Jaime Garcia, und andere Beamte berichteten. Er ordnete außerdem an, Garcias Nissan Altima abzuschleppen und zu beschlagnahmen.





„Er sagte mir immer wieder: ‚Ich weiß, dass du betrunken bist, ich weiß, dass du betrunken bist.‘ Ich wusste nicht, was ich tun sollte, ich war geschockt, ich hatte Angst“, sagte Garcia in einem Interview.





Die Beamten vor Ort erstatteten Anzeige gegen Kriv.





„Aus irgendeinem Grund versuchte er, diesen Kerl fälschlicherweise zu verhaften. Ich entschuldigte mich bei ihm und sagte: „Es tut mir leid, dass Sie das durchmachen mussten.“ Ich erzählte ihm von der Einreichung einer Beschwerde“, sagte der pensionierte Leutnant David Blanco, der Vorgesetzte an diesem Abend. Nach der Untersuchung räumte die Behörde ein, dass Kriv Unrecht hatte, Garcias Auto beschlagnahmt zu haben, wohl wissend, dass gegen ihn keine Anklage wegen Trunkenheit am Steuer erhoben werden würde.





Letztendlich wurde Kriv für sein Verhalten in dieser Nacht nicht bestraft und profitierte erneut vom schwachen Rechenschaftssystem der Polizeibehörde , das seit langem von Verzögerungen, Bürokratie und laxen Strafen geprägt ist.





Obwohl er wegen angeblichen Fehlverhaltens am Arbeitsplatz regelmäßig einer Bestrafung entging, wurde er in einigen Fällen gerügt oder erhielt eine Suspendierung zwischen einem und 45 Tagen. Laut einer Analyse seiner Disziplinarunterlagen durch Tribune-ProPublica suspendierte die Abteilung Kriv mindestens 20 Mal für insgesamt 170 Tage.





Ein Bürger sagte der Ermittlungsbehörde, Kriv sei unbesorgt gewesen, als er mit einer Anzeige drohte. Kriv, so sagte der Mann, habe ihm gesagt, dass Beschwerden „nicht ins Leere laufen“ würden, ganz gleich, mit wie vielen Beamten es zu tun habe.





Die Beschwerde des Mannes wurde eingestellt, nachdem er sich geweigert hatte, an den Ermittlungen teilzunehmen.





Kriv legte im Laufe seiner Karriere mindestens acht Mal Berufung gegen Disziplinarentscheidungen ein, unter anderem über das Beschwerdesystem der Abteilung. Eine Untersuchung der Chicago Tribune und ProPublica aus dem Jahr 2017 ergab, dass 85 % der Disziplinarfälle, die seit 2010 im Rahmen des Beschwerdeverfahrens des Ministeriums bearbeitet wurden, dazu geführt hatten, dass Beamte kürzere Suspendierungen erhielten oder in vielen Fällen ihre Strafen vollständig aufgehoben wurden.





„Es schadet nicht, darüber zu trauern. Warum sollte ich nicht?“ Kriv erzählte der Chicago Tribune und ProPublica diese Geschichte.





Kriv erhielt eine fünftägige Sperre, die auf einen Verweis reduziert wurde, eine weitere fünftägige Sperre, die auf zwei Tage verkürzt wurde, und eine 90-tägige Sperre – wegen des Besuchs eines Stripclubs während der Dienstzeit – halbiert.





„Es hört sich für mich so an, als hätten mehrere dieser Fälle – jeder für sich und unabhängig voneinander – einen Entlassungsfall auslösen sollen“, sagte Mark Iris, der bis 2004 Geschäftsführer des Chicago Police Board war, der zivilen Behörde entscheidet über Disziplinarfälle, an denen Chicagoer Beamte beteiligt sind.





Er untersuchte auch den Einsatz mathematischer Analysen zur Verhinderung von Fehlverhalten der Polizei und lehrte an der Northwestern University.





„Die Kommandeure der Einheit mussten gewusst haben, dass dieser Typ Kopfschmerzen bereitete“, sagte Iris in einem Interview.

Aufzeichnungen zeigen, dass die Abteilung nie versucht hat, Kriv zu feuern.





Blanco sagte, wie viele der Leute, denen Kriv begegnete, er verstehe nicht, warum Kriv bei der Truppe geblieben sei.





„Das ist es, was ich nicht verstehen konnte – warum sie diesen Kerl trotz all der Sperren nicht losgeworden sind. Über dem Kopf dieses Kerls blinkt offensichtlich ein rotes Licht“, sagte Blanco gegenüber ProPublica und der Tribune.

Während Krivs Karriere hatte das Chicago Police Department acht Superintendenten, drei Iterationen einer unabhängigen polizeilichen Ermittlungsbehörde und mindestens zwei Versionen einer Abteilung für innere Angelegenheiten.





Die Polizei hat bei mindestens zwei Versuchen, ein Frühwarnsystem zur Erkennung problematischen Verhaltens einzuführen, ins Stocken geraten.





In ihrem Zustimmungsdekret mit dem Justizministerium aus dem Jahr 2019 stimmte die Polizeibehörde zu, ein System zu entwickeln, um Beamte zu identifizieren, bei denen das Risiko eines Fehlverhaltens besteht, ihre Vorgesetzten zu alarmieren und Schulungen anzubieten. Laut der neuesten Aktualisierung des Zustimmungsdekrets wurde dieses System immer noch nicht implementiert .





Darüber hinaus erlaubte der Vertrag der Polizeigewerkschaft mit der Abteilung den Ermittlern während des größten Teils von Krivs Karriere, nur die letzten fünf Jahre der Disziplinargeschichte eines Beamten zu berücksichtigen. (Der aktuelle Gewerkschaftsvertrag beseitigt diese Anforderung).





Das bedeutete, dass selbst Beamte mit einer langen Vorgeschichte von Fehlverhalten problemlos aussehen konnten, als die Abteilungsleiter Disziplinarmaßnahmen abwägten.





Als die Ermittler im Jahr 2013 eine Beschwerde gegen Kriv untersuchten, war seine jüngste Disziplinargeschichte daher unbestritten, sodass sie so vorgingen, als wäre er nie bestraft worden.





Die Wahrheit war, dass er zu diesem Zeitpunkt wegen mindestens 15 verschiedener Vorfälle suspendiert oder gerügt worden war, aber die jüngsten Beschwerden waren mehr als fünf Jahre alt oder tauchten noch nicht in seiner Akte auf, da sie noch untersucht wurden.





Als Kriv erfolgreich gegen die Disziplinarmaßnahmen der Polizei Berufung einlegte, gelang es ihm auch, immer mehr Strafzettel zu erwirken.





Von 2015 bis Mitte 2022 bekam Kriv 51 Tickets, bezahlte aber nur zwei.





Andere Strafzettel, die unter anderem wegen Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung um mindestens 11 Meilen pro Stunde, Überfahren roter Ampeln, Blockieren eines Bereichs und Parken dort, wo er nicht sollte, ausgestellt wurden, wurden abgewiesen.





Einige Strafzettel wurden mit technischen Argumenten abgewiesen – zum Beispiel mit der Behauptung, ein Strafzettel sei nicht ordnungsgemäß ausgefüllt worden –, aber die meisten wurden abgewiesen, nachdem er seiner Freundin die Schuld gegeben hatte, wie aus Aufzeichnungen hervorgeht.





Kriv bestritt Tickets unter Verwendung dieser Verteidigung vor mindestens 23 verschiedenen Richtern. Manchmal trat er mit derselben Geschichte vor denselben Richter, doch zwischen diesen Auftritten lagen normalerweise Jahre.





Bei einer Anhörung im Jahr 2018 versuchte er, sich aus einem in einem Schulbereich ausgestellten Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung zu befreien.





„Meine Freundin und ich gerieten an diesem Morgen in Streit“, sagte er dem Richter. "Wir haben uns getrennt. Sie hat meinen Anhänger und mein Auto mitgenommen, und ich habe einen Polizeibericht.“





„Ich habe es erst später in der Nacht gegen 21 Uhr zurückbekommen. Und ich ließ sie etwa eine Woche später verhaften. Wir sind zu ihrem Arbeitsplatz gegangen, aber hier ist eine Kopie des Polizeiberichts.“





Der Richter prüfte den Bericht und wies das Ticket ab.

„Das System ist wie ein Witz“

In der ganzen Stadt ist es selten, dass Menschen Erfolg haben, wenn ihre Strafzettel abgewiesen werden. In einem typischen Jahr stellt die Stadt etwa 1 Million Strafzettel für Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstöße aus.





Laut einer Analyse der City-Ticket-Daten bestreiten die Menschen etwa 4 % dieser Tickets und etwa jeder Zehnte gewinnt.





Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Polizei wusste, wie oft Kriv seine Strafzettel vor Gericht angefochten hat. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass die Freundin, die er als Alibi benutzte, echt war.





Letztes Jahr erhielt das Büro des Generalinspektors der Stadt den Hinweis, sich Kriv anzusehen – nicht wegen seiner Arbeit in Uniform, sondern wegen einer möglicherweise betrügerischen Verteidigung eines Strafzettels, den er erhalten hatte, wie Aufzeichnungen zeigen.





Das OIG folgte diesem Hinweis und kam zu dem Schluss, dass Kriv seit 2009 falsche Aussagen und betrügerische Unterlagen im Zusammenhang mit Park- und Verkehrsverstößen vorgelegt hatte, so die Staatsanwaltschaft. Seit 2013 hatte er 44 Strafzettel mit der Behauptung angefochten, seine Freundin habe sein Auto gestohlen. Alle 44 wurden entlassen.





Das Büro teilte der Polizeibehörde mit, dass gegen Kriv ermittelt werde.





Die Staatsanwaltschaft des Cook County verbot Kriv im Oktober die Aussage vor Gericht als Zeuge und setzte ihn auf eine Liste von Polizeibeamten, deren Wahrhaftigkeit fraglich ist . Dennoch hielt ihn die Polizei auf der Straße und er schrieb weiterhin Strafzettel und verhaftete ihn wegen Trunkenheit am Steuer.





Das letzte Mal, dass Kriv einen Eid leistete, die Wahrheit zu sagen, und dann seiner Freundin die Schuld für einen Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung gab, war im September 2022, wie Aufzeichnungen belegen. Wieder einmal funktionierte die Geschichte.





„Nun, ich habe sie verhaften lassen“, sagte Kriv, als der Richter fragte, was mit der Frau passiert sei. „Sie haben sie wegen unerlaubten Betretens eines Fahrzeugs angeklagt. Das hat so gut wie nichts gebracht.

„Sie bekam etwa drei Monate Aufsicht oder so etwas in der Art.“ Es ist irgendwie, ich möchte nicht sagen, dass das System wie ein Witz ist, aber es hat nicht wirklich etwas bewirkt.“





Als Kriv, der 56 Jahre alt ist, sich letztes Jahr vor einem Verkehrsgericht verteidigte, hatte er auch den Ruhestand im Auge und musste sich immer wieder an den Policemen's Annuity and Benefit Fund von Chicago wenden, um seine Rentenansprüche zu regeln. Ihm wurde gesagt, dass er ein weiteres Jahr Dienstalter – und eine höhere Rente – erhalten würde, wenn er bis zum 15. Januar im Einsatz bleiben würde.





Am 12. Januar holte die Polizei seinen Dienstausweis ein und entzog ihm die Polizeibefugnisse.





Am 14. Januar erhielt Kriv einen weiteren Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung.





Am 17. Januar ging Kriv in den Ruhestand.





Am nächsten Tag erhielt Krivs Auto erneut einen Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung.





Am 31. Januar beschuldigten die Staatsanwälte von Cook County Kriv des Meineids in vier Fällen und der Urkundenfälschung in fünf Fällen, allesamt Straftaten, weil er in vier Strafzettelfällen angeblich Richter unter Eid belogen und fiktive Polizeiberichte vorgelegt hatte.





Die Geschichte mit der Freundin sei gefälscht, behaupten die Staatsanwälte. Die Staatsanwaltschaft errechnete, dass Kriv durch die Befreiung von 44 Strafzetteln 3.665 US-Dollar gespart hat.





Die Staatsanwaltschaft lehnte eine Stellungnahme zum Verfahren gegen Kriv ab.





Kriv schickte am Tag nach seiner Anklageerhebung und seiner Freilassung auf Kaution in Höhe von 10.000 US-Dollar eine E-Mail an die Rentenbehörde und schrieb: „Wann bekomme ich meine Rentenschecks und kommt sie alle zwei Wochen oder einmal im Monat?“ Nach Angaben des Vorstands begann seine Rente bei etwa 6.000 US-Dollar pro Monat.





Deborah Witzburg, die Generalinspekteurin, deren Büro dabei half, den Fall gegen Kriv aufzubauen, lehnte eine Stellungnahme zu dieser Geschichte ab. In einer Pressemitteilung zu den Anklagen sagte sie: „Die Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit von Polizeibeamten ist von grundlegender Bedeutung für eine faire Rechtspflege und für die Wirksamkeit des CPD als Strafverfolgungsbehörde.“





Grace, Krivs Anwalt, stellte fest, dass die Strafanzeigen nichts mit seinen Pflichten als Polizeibeamter zu tun hätten.





„Er ist sich bewusst, wie wichtig die Rechenschaftspflicht aller Bürger ist, wenn es um die Bezahlung seiner ausstehenden Tickets geht, und freut sich darauf, diese Angelegenheit zu klären, indem er etwaige Versäumnisse wieder gut macht“, sagte Grace.





Ende März rief ein Richter aus Cook County „Jeffrey Kriv“ und der ehemalige Beamte trat vor, um angeklagt zu werden. Er bekannte sich nicht schuldig. Jede Straftat wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft.





Als Kriv telefonisch erreicht wurde, sagte er, er wolle nicht reden, weil „niemand mit den Medien in Kontakt kommt“ und sein Anwalt ihm geraten hatte, nichts zu sagen.





„Wenn alles gesagt und getan ist, wird dies abgewiesen“, sagte er. „Da ist nichts dran.“





Kurz nach seiner Pensionierung Mitte Januar bekam Kriv drei weitere Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Er hat keine davon angefochten und die Geldstrafen bezahlt.





Dann bekam er drei weitere Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung.

Foto von Matt Popovich auf Unsplash