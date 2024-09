Das Internet ist tot. Es lebe das Internet.

Es ist kein Geheimnis, dass der Tod des Internets, wie wir es kennen, nicht mehr maßlos übertrieben wird. Zwischen den großen Technologiegiganten und der generativen KI hat sich die Todesspirale des Webs beschleunigt, und wie einige digitale Ouroboros hat das Internet begonnen, sich selbst zu ernähren und die schlimmsten Teile auszusortieren, damit der Rest von uns sie konsumieren kann.





Web3 lieferte nichts anderes als eine ähnlichere Aufklärung in Form von Kryptowährungen, NFTs und letztendlich einer marktgetriebenen Ablenkung, die auf Blockchains zusammengeschustert wurde, was kaum das neue Internet ist, das Risikokapitalgeber unbedingt als die richtige Rhetorik propagieren wollen – eine, die es gibt eigennützig, weil sie eher in Meme-Coins investieren, um schnell reich zu werden, als in die Projekte selbst. Wenn wir auf das Internet zurückblicken, begann es damit, dass der PC eines Mannes mit einem Post-it auf seinem Schreibtisch lag und die Leute warnte, ihn nicht auszuschalten. Dann dauerte es zwei Jahre, bis die ersten 50 Websites auftauchten, und dann ging es gut los; Es stand unter der Kontrolle von niemandem und war dezentralisiert.





Leider sollte es nicht von Dauer sein.





Was als etwas begann, das jedem auf dem Planeten gehörte, wurde zu etwas, das nur wenigen gehörte und gegen einen Preis an alle vermietet wurde. Diese Rechnung wurde entweder finanziell oder durch Daten bezahlt, wobei wir bei letzterem jetzt beginnen, das volle Ausmaß zu verstehen, weil es gestellt wird von generativen KI-Startups ohne Vergütung sinnvoll genutzt werden.





Und das kommt sehr schnell zurück, um hart zurückzubeißen.





Es ist poetisch, dass Facebook bald an seinem eigenen Erbrochenen ersticken wird.





Von KI abgeleitete Inhalte haben das Internet erobert und sind unaufhaltsam und für das ungeübte Auge fast nicht mehr als etwas zu erkennen, das von einem Algorithmus generiert wurde. Diejenigen, die Bescheid wissen, sind eine privilegierte Minderheit. Die überwiegende Mehrheit der Menschen wüsste nicht, wo sie suchen müssten, um einen gefälschten Artikel oder ein gefälschtes Bild zu erkennen, verräterische Zeichen zu erkennen oder gar etwas in einen KI-Detektor zu kopieren, um dessen Quelle und Herkunft zu bestätigen. Die langfristigen Konsequenzen sind so groß, dass so gut wie nichts im Internet von Menschen erstellt oder kuratiert wird, noch von Menschen gelesen und verdaut wird. Wir werden dazu gedrängt, persönliche KI-Assistenten einzuführen, um die von ihnen erstellten Inhalte zu konsumieren und sie uns dann als Zusammenfassung wiederzugeben, damit wir sie anderswo verwenden oder sogar persönlich oder im geschäftlichen Kontext Maßnahmen ergreifen können.





Dies ist das Gegenteil dessen, was Tim Berners-Lee Ende der 90er Jahre vom Semantic Web (oder Web 3.0) erwarten wollte – ein Internet, in dem Benutzer ihre Datensouveränität behalten und KI-Agenten angewiesen werden, Aufgaben für sie zu erledigen, aber nicht das Web selbst war sehr menschlich.





Web3-Startups behaupten, sie hätten die Antwort, dass Blockchain irgendwie eine magische Wunderwaffe für die Datenherkunft und zum Trainieren neuer Arten von KI sei, und eine weitere Ausrede für eine weitere Runde Meme-Coins und intelligente NFTs , aber dieses Kartenhaus stürzt schnell ein . Wie ein Stapel Dominosteine, eins nach dem anderen, sehr öffentlich und in deinem Gesicht Web3-Projekte wie Nikes RTFKT und Die Odyssee von Starbucks werden stillschweigend aufgegeben, mit der Behauptung, es sei ein Proof of Concept gewesen und wir würden es beim nächsten Mal besser machen.









Nur wird es für sie kein nächstes Mal geben. Sie haben überschätzt, wie interessiert ihr bestehender Kundenstamm sein würde, haben unterschätzt, wie sehr der Hype von demselben Kreis von Discord-Läufern angetrieben würde, die WAGMI und Wen Moon rufen, und haben völlig unterschätzt und verstanden, wie apathisch die breite Öffentlichkeit und diejenigen, die einfach nur trinken wollen, sind Eine verdammte Tasse Kaffee würde dem Sammeln für ein verherrlichtes Pannini-Stickeralbum gleichkommen.









Was ich sagen möchte ist, dass Blockchain nicht die Antwort ist, das war sie nie. Es handelt sich um ein verteiltes Hauptbuch, mit dem man Dinge machen kann, aber es ist kein Internetprotokoll oder Ersatz für das Web selbst. Die Tatsache, dass man magisches Internetgeld erschaffen und verbrennen muss, damit es funktioniert, lädt zu spekulativem Verhalten ein. Web3 verwandelte das Internet in eine andere Art von Börse, indem es erfundene Anlageklassen und Fremdwährungen handelte und völlig aufgab, warum es überhaupt existierte.





Nach dem Tod des ersten Internets werden an seiner Stelle viele kleine neue Internets entstehen. Philip Rosedale, Schöpfer von Second Life





Es zeichnet sich jedoch eine interessante Wendung der Ereignisse ab, ein seltsamer Zusammenfluss von Ideen, gemischt mit einem gesellschaftlichen Bedürfnis nach Nostalgie. Wir erleben einen generationsübergreifenden Wandel, der sich gegen den unaufhörlichen Vorstoß hin zu Abonnements und digitalem Besitz ausspricht , denn die Realität ist, dass man bei beiden Modellen nichts besitzt. Die Menschen kaufen physische Medien in allen Formen, alte und aktuelle Formate erleben ein Revival, da Abonnements immer teurer werden, sich überschneiden und die Wahl, die wir für eine Bequemlichkeit hielten, uns jetzt erdrosselt.





Das digitale Feudalsystem hat uns allen das geraubt, was uns früher am Herzen lag, und web3 hat es nicht geschafft, uns die Kontrolle zurückzugeben. Das Internet und wie es jetzt funktioniert, ist tot oder befindet sich in seinem letzten Atemzug. Aber es wird weder durch ein einziges, neues Internet ersetzt, noch wird es durch Blockchains ersetzt.





Es wird durch Netzwerke ersetzt.





Wir haben bereits einige Beispiele wie IPFS Und Arweave Diese basieren jedoch auf Blockchains und sind letztendlich sowohl auf lange Sicht als auch aus Sicht der dezentralen Steuerung nicht gut. Ein weiteres Beispiel ist SICHER , eine kleine Gruppe, die seit fast zwei Jahrzehnten an der Entwicklung eines verteilten Netzwerkprotokolls arbeitet, das mit gewöhnlichen Geräten funktioniert, die man zu Hause findet (kürzlich angekündigte Umbenennung in Autonomie Jetzt)





Ähnlich wie die verteilten Systeme, die es BitTorrent (verteilte Dateifreigabe) und BOINC (verteiltes Rechnen wie SETI@Home und Fold@Home) ermöglichten, auf Hardware der Verbraucherklasse zu funktionieren, wird es ein Wiederaufleben derselben Bewegung geben, bei der die Menschen die Macht übernehmen die nächste Iteration des Internets von ihren eigenen Geräten aus – nicht von zentralisierten Cloud-Stacks, die denselben drei bis vier großen Unternehmen gehören. Das Internet selbst wurde als dezentrales und verteiltes Netzwerk aufgebaut, bevor der Kapitalismus einen Weg fand, es zu seinen Vorteilen zu nutzen.





Sie können sehen, wie dies zustande kommen konnte, nachdem Sie sich kürzlich die NVIDIA GTC-Keynote angesehen und Sam Altmans eigenen Antrieb zur Schaffung eines neuen Siliziumimperiums verstanden haben – sie haben Angst, dass es nicht genug Rechenleistung gibt, die sie für ihre eigenen Ambitionen aufbauen und kontrollieren können, und Die Kontrolle ist hier der entscheidende Punkt, auf den man achten muss, denn auf Milliarden von Geräten auf der Welt gibt es bereits genügend Rechenleistung und Speicher, aber sie können einfach nichts davon kontrollieren.





Wenn die Robotik beginnt, über körperlose KI-Systeme hinaus eine zentrale Rolle zu spielen, werden Sie beginnen zu verstehen, dass jeder Roboter für sich ein verteilter Knoten in einem neuen Typ von Rechennetzwerk ist, der bei der Entscheidungsfindung nicht auf Zentralisierung, sondern als Kollektiv angewiesen ist Hive Mind kann sich exponentiell verbessern und selbst lernen. Dies ist jedoch ein Beispiel für ein verteiltes Netzwerk unter zentraler Kontrolle.





Was wir für die Neugestaltung des Internets brauchen, sind nicht nur neue verteilte Netzwerke und Betriebssysteme Es ist darauf ausgelegt, dezentral zu funktionieren, aber auch, dass das Netzwerk, der Speicher und die Rechenleistung niemandem gehören, aber von allen betrieben werden. Und es bleibt nicht dabei, nur ein Internet zu sein, die Revolution wird darin bestehen, dass es unter diesem Modell viele geben wird, die alle niemandem gehören, aber von allen in den bestimmten Gemeinschaften, die es unterstützt, betrieben werden. Aus diesem Grund glaubte ich, dass Web3-DAOs (dezentrale autonome Organisationen) die Kontrolle von den lokalen Behörden als gemeinschaftsgesteuerte Projekte hätten zurückerobern können, die sich vollständig im Besitz der Menschen in diesen lokalen Gemeinschaften befinden und von ihnen betrieben werden, und ihnen die Möglichkeit geben würden, Entscheidungen zu treffen, die einen Unterschied machten Füllen Sie die Taschen eines Abgeordneten.





Wenn Leute wie Peter Diamandis behaupten, dass KI ein Zeitalter des Überflusses einläuten wird, fordern sie in Wirklichkeit eine Neugestaltung der Wirtschaftssysteme über das kapitalistische System hinaus, das wir heute nutzen, und das beginnt mit der Neugestaltung der Infrastruktur, auf die wir so sehr angewiesen sind, um Macht zu haben es – das Internet.





Das Internet ist tot. Es lebe die Netzwerke.





