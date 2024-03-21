İnternet Öldü. Yaşasın İnternet.

Bildiğimiz şekliyle internetin ölümünün artık fazla abartılmadığı bir sır değil. Büyük teknoloji devleri ile üretken yapay zeka arasında, bazı dijital Ouroboro'lar gibi internetin ölüm sarmalı hızlandı, internet kendi kendini beslemeye ve geri kalanımızın tüketmesi için daha kötü kısımlarını dışarı atmaya başladı.





Web3, kripto para birimleri, NFT'ler ve nihayetinde, risk sermayedarlarının doğru retorik olarak zorlamaya kararlı olduğu yeni internet olmayan, blok zincirlerin üzerinde bir araya getirilen piyasa kaynaklı bir dikkat dağıtma biçimindeki benzer saçmalıklardan başka bir şey sunamadı. projelerin kendisinden ziyade hızlı zengin olma meme paralarına yatırım yapmaları nedeniyle kendi çıkarlarına hizmet ediyorlar. Geriye dönüp internete bakarsak, her şey bir adamın bilgisayarının masasının üzerinde durması ve insanları kapatmamaları konusunda uyaran bir post-it notu ile başladı. İlk 50 web sitesi ortaya çıkana kadar DNS, TCP/IP ve HTML ile 2 yıl uğraşmak gerekti ve sonra işler yolunda gitti; kimsenin kontrolü altında değildi ve merkezi olmayan bir yapıya sahipti.





Ne yazık ki uzun sürmeyecekti.





Gezegendeki herkesin sahip olduğu bir şey, çok az kişinin sahip olduğu ve herkese bir bedel karşılığında kiraya verilen bir şey haline geldi; bu fatura ya finansal olarak ya da veriler aracılığıyla ödeniyordu; ikincisi artık tam kapsamını anlamaya başlıyoruz çünkü ortaya konuyor üretken yapay zeka girişimleri tarafından tazminatsız olarak iyi bir şekilde kullanılacaktır.





Ve bu çok hızlı bir şekilde sert bir şekilde karşılık vermek için geri geliyor.





Facebook'un yakında kendi kusmuğunda boğularak öleceği şiirsel.





Yapay zekadan türetilmiş içerik interneti ele geçirdi ve eğitimsiz bir göz için bir algoritma tarafından oluşturulmuş bir şey olarak durdurulamaz ve neredeyse tanınmaz hale geldi. Bilenler ayrıcalıklı bir azınlıktır; insanların büyük çoğunluğu sahte bir makaleyi veya görseli bulmak için nereye bakacağını, ipucu veren işaretleri tanıyacağını ve hatta kaynağını ve kökenini doğrulamak için bir AI dedektörüne kopyalayacağını bilemez. Uzun vadeli sonuçlar öyle ki, internetteki hemen hemen hiçbir şey insanlar tarafından yaratılmayacak veya düzenlenmeyecek, hatta insanlar tarafından okunup sindirilmeyecek. Doğdukları içeriği tüketecek ve daha sonra başka bir yerde kullanmamız ve hatta kişisel olarak veya iş bağlamında harekete geçmemiz için bir özet olarak bize geri göndermeleri için kişisel yapay zeka asistanlarını benimsemeye zorlanıyoruz.





Bu, Tim Berners-Lee'nin 90'ların sonlarında Anlamsal Web'den (veya Web 3.0'dan) görmek istediği şeyin antitezidir: kullanıcıların veri egemenliğini koruduğu, yapay zeka temsilcilerine kendileri için görevleri yerine getirme talimatı verdiği ancak web'in kendisinin olduğu bir internet. fazlasıyla insandı.





Web3 girişimleri, blockchain'in bir şekilde veri kaynağı ve yeni yapay zeka türlerini eğitmek için sihirli bir sihirli değnek olduğunu ve meme paraları ve akıllı NFT'lerin yeni bir turu için başka bir bahane olduğunu, ancak bu kart evinin hızla çöktüğünü iddia ediyorlar. . Birer birer domino taşları gibi halka açık ve karşınızda Nike'ın RTFKT'si gibi Web3 projeleri ve Starbucks'ın Odyssey'i bunun bir konsept kanıtı olduğu ve bir dahaki sefere daha iyisini yapacağımız iddialarıyla sessizce terk ediliyor.









Ancak onlar için bir dahaki sefer olmayacak. Mevcut müşteri tabanlarının ne kadar ilgileneceğini abarttılar, WAGMI ve wen moon diye bağıran aynı Discord pusuda bekleyenler çemberinin ne kadar abartılı bir reklam yaratacağını hafife aldılar ve fena halde hafife aldılar ve genel halkın ve sadece içmek isteyenlerin ne kadar kayıtsız olduğunu anladılar bir fincan kahve, yüceltilmiş bir Pannini çıkartma albümü için koleksiyon yapmak anlamına gelir.









Diyeceğim şu ki blockchain çözüm değil, hiçbir zaman da olmadı. Bu, bir şeyler yapabileceğiniz dağıtılmış bir defterdir ancak bir internet protokolü veya web'in kendisinin yerine geçmez. İşe yaraması için sihirli internet parası yaratıp yakmanız gerektiği gerçeği spekülatif davranışlara davetiye çıkarıyor. Web3, interneti farklı türde bir borsaya dönüştürdü, uydurma varlık sınıflarının ve yabancı para birimlerinin ticaretini yaptı ve ilk etapta var olma nedenini tamamen terk etti.





İlk internetin ölümünden sonra onun yerine çok sayıda küçük yeni internet büyüyecek. Second Life'ın yaratıcısı Philip Rosedale





Ancak olaylarda ilginç bir gelişme yaşanıyor; toplumsal nostalji ihtiyacıyla karışık fikirlerin tuhaf bir birleşimi. Nesiller arasında, aboneliklere ve dijital sahipliğe yönelik acımasız baskıya karşı çıkan bir değişim görüyoruz çünkü gerçek şu ki, her iki modelde de hiçbir şeye sahip değilsiniz. İnsanlar her türlü fiziksel medyayı satın alıyor, eski ve güncel formatlar yeniden canlanıyor, abonelikler giderek pahalılaşıyor, üst üste biniyor ve kolaylık sandığımız seçim artık bizi boğuyor.





Dijital feodal sistem, daha önce değer verdiğimiz her şeyi bizden çaldı ve web3 bize kontrolü geri vermekte başarısız oldu. İnternet ve çalışma şekli artık ölmüş veya son nefesini veriyor. Ancak bunun yerini tek bir yeni internet almayacak ya da yerini blockchain almayacak.





Onun yerini ağlar alacak.





Zaten bazı örneklerimiz var IPFS'ler Ve Arweave ancak bunlar blok zincirlere dayanıyor ve sonuçta hem uzun vadede hem de merkezi olmayan kontrol açısından iyi değil. Başka bir örnek ise GÜVENLİ , neredeyse yirmi yıldır evde bulabileceğiniz sıradan kitlerle çalışan dağıtılmış bir ağ protokolü oluşturmak için çalışan küçük bir grup (yakın zamanda şu şekilde yeniden markalandırıldığı duyuruldu: Özerklik Şimdi)





BitTorrent'in (dağıtılmış dosya paylaşımı) ve BOINC'in (SETI@Home ve Fold@Home gibi dağıtılmış bilgi işlem) tüketici sınıfı donanım üzerinde çalışmasına olanak tanıyan dağıtılmış sistemlere benzer şekilde, insanların güç sağlayacağı aynı hareket yeniden ortaya çıkacak. İnternetin bir sonraki yinelemesini aynı 3-4 büyük şirketin sahip olduğu merkezi bulut yığınlarından değil, kendi cihazlarından yapacaklar. Kapitalizm interneti kendi avantajlarına göre çalıştırmanın bir yolunu bulmadan önce internetin kendisi merkezi olmayan ve dağıtılmış bir ağ olarak inşa edilmişti.





Yakın zamanda NVIDIA GTC açılış konuşmasını izledikten ve Sam Altman'ın yeni bir silikon imparatorluğu yaratma çabasını anladıktan sonra bunun nasıl olabileceğini görebilirsiniz - kendi tutkuları için inşa edip kontrol edebilecekleri yeterli bilgi işlem gücünün olmamasından korkuyorlar ve kontrol burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çünkü dünyada milyarlarca cihazda zaten yeterli miktarda bilgi işlem ve depolama var ancak bunların hiçbirini kontrol edemiyorlar.





Robot bilimi, maddi olmayan yapay zeka sistemlerinin üzerinde merkezi bir rol üstlenmeye başladığında, her robotun, karar verme için merkezileştirmeye değil, kolektif bir sistem olarak yeni tür bir bilgi işlem ağı üzerindeki dağıtılmış bir düğüm olduğunu anlamaya başlayacaksınız. kovan zihni katlanarak artan bir oranda gelişebilir ve kendi kendine öğrenebilir. Ancak bu, merkezi kontrol altındaki dağıtılmış bir ağın bir örneğidir.





İnternetin yeniden yapılandırılması için ihtiyacımız olan şey yalnızca yeni bir dizi dağıtılmış ağ ve işletim sistemleri merkezi olmayan bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda ağ, depolama ve bilgi işlem kimsenin mülkiyetinde değildir ancak herkes tarafından desteklenmektedir. Ve bu sadece tek bir internet olmakla sınırlı kalmayacak; devrim, bu model altında pek çok internetin olması, hiç kimsenin sahip olmadığı ancak desteklediği belirli topluluklardaki herkes tarafından desteklenmesi olacak. Bu, Web3 DAO'ların (merkezi olmayan özerk kuruluşlar), tamamen bu yerel topluluklardaki insanlar tarafından sahip olunan ve yönetilen, topluluk odaklı projeler olarak yerel yönetimlerden kontrolü geri alabileceğine ve onları başka bir karar vermek yerine fark yaratan kararlar alma konusunda güçlendirebileceğine inanmamın bir nedeniydi. Milletvekillerinin ceplerini doldurun.





Peter Diamandis gibi insanlar, yapay zekanın Bolluk Çağı'na öncülük edeceğini iddia ederken aslında istedikleri şey, bugün kullandığımız kapitalist sistemin ötesinde ekonomik sistemlerin yeniden yazılmasıdır ve bu, güç sağlamak için çok güvendiğimiz altyapının yeniden yazılmasıyla başlar. o – internet.





İnternet öldü. Yaşasın ağlar.





Ayrıca burada görünür.



