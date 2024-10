6 KI-Tools, die Softwareentwickler auf ihrem Radar haben sollten

KI verändert heutzutage das Spiel für Softwareentwickler völlig. Es gibt einige verrückte, coole KI-Tools, die den Arbeitsablauf eines jeden Programmierers erheblich verbessern können.

Diese KI-Tools sind nicht nur nette Extras. Sie können für die moderne Entwicklungsarbeit völlig bahnbrechend sein. Jeder Entwickler, der sein Spiel verbessern möchte, sollte ernsthaft darüber nachdenken, diese KI-Funktionen in seinen Prozess zu integrieren.





Von all den nützlichen KI-Tools, die es heute gibt, stechen hier sechs hervor, die jeder Entwickler unbedingt auf dem Schirm haben sollte.





Was es tut: ai-shell ist ein Open-Source-CLI-Tool, das natürliche Sprache in Shell-Befehle übersetzt. Stellen Sie sich das wie ein Gespräch mit Ihrem Terminal vor, bei dem Sie beschreiben, was Sie wollen, und es den entsprechenden Befehl bereitstellt.

Für wen ist es geeignet: Entwickler, die mit bestimmten Shell-Befehlen nicht vertraut sind oder eine intuitivere Interaktion mit dem Terminal bevorzugen.

Star ai-shell auf Github 🌟 https://github.com/BuilderIO/ai-shell

2. Cursor 💻



Was es tut: Cursor integriert KI direkt in den Codierungsprozess und hilft so bei verschiedenen Aufgaben. Es hilft bei Codeänderungen, Fehlererkennung und Debugging und bietet sogar eine Chat-Funktion, um Fragen zu Ihrer Codebasis zu stellen.

Für wen ist es geeignet: Entwickler, die ein verbessertes Programmiererlebnis mit der Leistungsfähigkeit von KI suchen. Oder wenn Sie etwas Magie in Ihrer IDE erleben möchten, ehrlich gesagt liebe ich es einfach, dabei zuzusehen.

Website: https://cursor.sh

3. v0 🎨

Was es macht: Stellen Sie sich vor, Sie könnten UI-Komponenten mit nur einer einfachen Texteingabe erstellen. v0 macht dies Wirklichkeit und ermöglicht Entwicklern die schnelle Generierung einer Reihe von UI-Elementen, von Chat-Oberflächen bis hin zu Dashboards.

Für wen ist es geeignet: Frontend-Entwickler und UI/UX-Designer, die nach einer schnellen Designlösung suchen.

Website: https://v0.dev

4. Pezzo ⚙️



Was es tut: Pezzo ist eine cloudnative LLMOps-Plattform zum Erstellen, Überwachen, Optimieren und Bereitstellen von KI-Funktionen. Es bietet schnelles Management, Fehlerbehebungsfunktionen und sofortige Bereitstellung von Änderungen.

Für wen ist es geeignet: Entwickler, die mit Sprachmodellen arbeiten und eine einheitliche Plattform für KI-Operationen mit erstklassiger TypeScript-Unterstützung suchen.

Star Pezzo auf Github 🌟 https://github.com/pezzolabs/pezzo

5. Tolgee 🌐



Was es bewirkt: Tolgee rationalisiert den Softwarelokalisierungsprozess und macht es für Entwickler einfacher, ihre Anwendungen in mehreren Sprachen anzubieten. Es bietet kontextbezogene Übersetzungen, Screenshots mit einem Klick und lässt sich in verschiedene andere Tools integrieren.

Für wen ist es geeignet: Entwickler, die an einem Produkt mit einem globalen Publikum arbeiten und ein effizientes Tool für die Softwareübersetzung und -lokalisierung suchen.

Star Tolgee auf Github 🌟 https://github.com/tolgee/tolgee-platform

6. Formsteine 📝



Was es macht: Formbricks ist eine Open-Source-Umfrage-Toolbox zur Erstellung produktinterner Mikroumfragen. Es ist ein leistungsstarkes Tool, um Erkenntnisse von Benutzern zu sammeln und so das Benutzererlebnis des Produkts zu verbessern.

Für wen ist es geeignet: Produktmanager und Entwickler, die die Bedürfnisse ihrer Benutzer verstehen und das Produkterlebnis verbessern möchten.

Star Formbricks auf Github 🌟 https://github.com/formbricks/formbricks





Diese Tools sind nur die Spitze des Eisbergs, und da die KI immer weiter voranschreitet, bin ich mir sicher, dass in naher Zukunft noch weitere bahnbrechende Tools auf den Markt kommen werden. Bleiben Sie also neugierig und erkunden Sie weiter! 🚀

