2.5 Gründe, sich den selbstgemachten Dokumentarfilm von HackerNoon anzusehen

Frohes neues Jahr, Hacker 🎆





Falls Sie es noch nicht gehört haben ...

Web 2.5, die Originaldokumentation von HackerNoon, ist jetzt zum Streamen verfügbar!!!!













Zweieinhalb Gründe (verstanden?), warum Sie sich Web 2.5 ansehen sollten

Eins. Nostalgie: Der Film ist so strukturiert, dass er Sie in eine einfachere Zeit zurückversetzt. Wir reden von DFÜ-Internet, winzigen Bildschirmen mit kleinen Knöpfen, die man drehen muss, um den richtigen Kanal zu finden, und schäbigen Benutzernamen! Entweder wissen Sie genau, worüber wir reden, oder Sie lernen etwas über die „alte" Geschichte des Internets, das heutzutage bei Kindern offenbar cool ist. Rechts?!?









Zwei. WTF ist überhaupt web3? In einer kürzlich durchgeführten HackerNoon-Umfrage mit über 200 Stimmen scheint die Meinung zu web3 zwischen den eingefleischten Krypto-Fans und denen, die es nie wieder mögen, gespalten zu sein. Dieser Dokumentarfilm, der im Dezember 2022 gedreht wurde, nur einen Monat nach Beginn des bislang schlechtesten Krypto-Jahres, ist wie eine Kapsel in der Zeit. Es befasst sich mit den Problemen von web3, blickt jedoch vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Allerdings gibt es hier keine Spoiler, Sie müssen es sich also ansehen, um zu erfahren, was wir WIRKLICH von dem Ganzen halten.





und zuletzt.....

2.5. Es ist eine Dokumentation ! Wir hoffen, dass es klar ist. Wenn nicht... na ja, das erfährst du hier zuerst 😂😂😂. Das Leben ist zu kurz, um uns selbst zu ernst zu nehmen!













Was Zuschauer über Web 2.5 sagen...













Wir freuen uns auf Ihre Bewertungen,

Vom HackerNoon-Team mit Liebe 💚