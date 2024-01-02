2.5 观看 HackerNoon 自制纪录片的理由

黑客们，新年快乐🎆





如果您还没有听说过......

HackerNoon 的原创纪录片 Web 2.5 现已推出流媒体！！！













两个半理由（明白了吗？）你应该观看 Web 2.5

一。怀旧：这部电影的结构方式让你回到更简单的时代。我们谈论的是拨号互联网、带有小旋钮的小屏幕，你必须转动旋钮才能找到正确的频道，以及令人讨厌的用户名！你要么确切地知道我们在谈论什么，要么会学习一些互联网的“古老”历史，这些历史显然现在对孩子们来说很酷。正确的？！？









二。 web3到底是什么鬼？ 在最近的 HackerNoon 民意调查中，超过 200 票的投票结果显示，对于 web3 的看法似乎分为顽固的加密货币粉丝和不再支持的人群。这部纪录片拍摄于 2022 年 12 月，距离加密货币史上最糟糕的一年仅一个月，就像一个时间胶囊。它解决了 web3 的问题，同时对其未来持谨慎乐观的态度。不过这里没有剧透，所以你必须观看它才能了解我们对这一切的真实感受。





最后.....

2.5.这是纪录片！我们希望一切都清楚。如果不会的话……好吧，你就先在这里学吧😂😂😂。 生命太短暂，不能太认真对待自己！













观众对 Web 2.5 的评价...













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来自 HackerNoon 团队的爱💚