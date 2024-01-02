Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    2.5 观看 HackerNoon 自制纪录片的理由经过@product
    776 讀數
    776 讀數

    2.5 观看 HackerNoon 自制纪录片的理由

    经过 HackerNoon Product Updates2m2024/01/02
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    ZH

    太長; 讀書

    HackerNoon 的原创纪录片 Web 2.5 现已提供流媒体播放。这部纪录片拍摄于 2022 年 12 月，距离加密货币史上最糟糕的一年仅一个月，就像一个时间胶囊。它解决了 web3 的问题，同时对其未来持谨慎乐观的态度。现在就看吧！

    People Mentioned

    Mention Thumbnail

    Company Mentioned

    Mention Thumbnail
    featured image - 2.5 观看 HackerNoon 自制纪录片的理由
    HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture

    黑客们，新年快乐🎆


    如果您还没有听说过......

    HackerNoon 的原创纪录片 Web 2.5 现已推出流媒体！！！



    在这里观看 26 分钟的纪录片，只需 2.99 美元！


    两个半理由（明白了吗？）你应该观看 Web 2.5

    一。怀旧：这部电影的结构方式让你回到更简单的时代。我们谈论的是拨号互联网、带有小旋钮的小屏幕，你必须转动旋钮才能找到正确的频道，以及令人讨厌的用户名！你要么确切地知道我们在谈论什么，要么会学习一些互联网的“古老”历史，这些历史显然现在对孩子们来说很酷。正确的？！？



    二。 web3到底是什么鬼？ 在最近的 HackerNoon 民意调查中，超过 200 票的投票结果显示，对于 web3 的看法似乎分为顽固的加密货币粉丝和不再支持的人群。这部纪录片拍摄于 2022 年 12 月，距离加密货币史上最糟糕的一年仅一个月，就像一个时间胶囊。它解决了 web3 的问题，同时对其未来持谨慎乐观的态度。不过这里没有剧透，所以你必须观看它才能了解我们对这一切的真实感受。


    最后.....

    2.5.这是纪录片！我们希望一切都清楚。如果不会的话……好吧，你就先在这里学吧😂😂😂。 生命太短暂，不能太认真对待自己！



    立即观看 Web 2.5 纪录片！


    观众对 Web 2.5 的评价...

    1. 揭开 Web 2.5 纪录片的面纱：探索互联网的未来”，作者：Norm Bond
    2. Web 2.5 我们在哪里？ | HackerNoon 的电影” 作者：Daniel McGlynn
    3. 关于比特币和“Web 2.5”，HackerNoon 的第一部纪录片》作者：Eduador Prospero



    立即观看 Web 2.5 纪录片！


    我们希望听到您的评论，

    来自 HackerNoon 团队的爱💚

    Find Top Tech Jobs on HackerNoon

    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture
    HackerNoon Product Updates@product
    This is the official page for HackerNoon Product Updates!
    Read my stories

    標籤

    purcat-imgwriting #hackernoon-top-story #web2.5-documentary #web-2.5 #hackernoon-documentary #web2.5 #web3 #web1-vs-web2-vs-web3 #hackernoon-features

    LANGUAGES

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-esSpanishhackernoon-ruRussianhackernoon-zhChinesehackernoon-deGermanhackernoon-jaJapanesehackernoon-bnBengalihackernoon-viVietnamesehackernoon-koKoreanhackernoon-frFrenchhackernoon-trTurkishhackernoon-hiHindihackernoon-ptPortuguese

    这篇文章刊登在...

    Permanent on Arweave
    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    相關故事

    Article Thumbnail
    大型语言模型：探索 Transformer - 第 2 部分
    by shyamganesh
    Jan 01, 1970
    #llm
    Article Thumbnail
    创建以用户为中心的加密产品：客户反馈的重要性
    by kategrizik
    Jan 01, 1970
    #crypto-user-experience
    Article Thumbnail
    架构师指南：构建 AI/ML 数据湖参考架构
    by minio
    Jan 01, 1970
    #minio
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas