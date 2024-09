10 Methoden zum Aufbau Ihrer Telegram-Krypto-Community

Die Blockchain-Branche ist bereits mit so vielen Unterplattformen gesättigt, die verschiedene Blockchain-Projekte fördern. Jeden Tag entstehen neue Kanäle – sowohl seriöse als auch betrügerische. Daher kann es schwierig sein, mit Ihrer Gruppe und Ihrem Kanal Fuß zu fassen.





Hier ist ein Spoiler: Wenn Sie eine Telegram-Community starten, sollten Sie nicht Tausende von Mitgliedern haben, die nicht mit Ihren Beiträgen interagieren. Ihr Hauptanliegen sollte es sein, die Probleme der Leute zu lösen – entweder mit Ihrem Produkt oder mit den Informationen, die Sie teilen.





Es hat keinen Sinn, eine große oder sogar kleine Gesellschaft ohne ein klares Ziel zu haben. Wenn Sie ein Blockchain-Projekt fördern, brauchen Sie Leute, die sich für alles rund um Ihre digitale Währung interessieren. Daher gibt Ihnen dieser Artikel sieben todsichere Tipps, um Ihre Telegram-Community zu vergrößern.

Die neue Normalität – Telegram-Minispiele

Was Social-Media-Plattformen betrifft, die mehr Krypto-Benutzer an Bord holen, hat Telegram eine neue Wendung genommen und die Vielzahl zugelassen. Derzeit hat Telegram über 950 Millionen aktive Benutzer , und über 20 % von ihnen spielen seine Minispiele.





In den Worten des CEO Pavel Durov, wie er am 24. Juli 2024 auf seinem Kanal bekannt gab :





Telegram hat 950 Millionen aktive Benutzer pro Monat erreicht, im Vergleich zu 900 Millionen im Frühjahr – auf dem Weg zu EINER MILLIARDE!





Es ist eine neue Normalität entstanden, die das Übliche mit überragenden Ergebnissen herausfordert. Es ist jetzt möglich, innerhalb kurzer Zeit Millionen organischer Benutzer zu haben, ohne große Ressourcen für Marketing aufzuwenden.





Da Notcoin mit rund 40 Millionen organischen Spielern auf Telegram führend ist und Tapswap über 60 Millionen Benutzer vorweisen kann, hat sich die Vorgehensweise beim Aufbau einer Community drastisch verändert.





Herr Durov, CEO von Telegram, gab Einblicke in die massive Verbreitung von Hamster Kombat.

Hamster Kombat ist das neueste Internetphänomen, über das alle reden. In nur 3 Monaten haben sich 239 Millionen Menschen für diese Mini-App von Telegram angemeldet. Hamster brauchte nur 73 Tage, um 100 Millionen monatliche Benutzer zu erreichen. Jeden Tag treten 4-5 Millionen neue Benutzer Hamster Kombat bei, was es zum am schnellsten wachsenden digitalen Dienst der Welt macht.





Diese Welle des schnellen organischen Wachstums ist nur der Anfang. Mit der Zeit werden sich andere Strategien entwickeln. Telegram wird allmählich zum zentralen Knotenpunkt für die allgemeine Krypto-Nische.

10 Methoden zum Ausbau Ihrer Telegram-Krypto-Community

Telegram wird täglich mit neuen Blockchain-Kanälen und -Projekten gesättigt. Bei diesem Tempo wird es viel Mühe kosten, an Relevanz zu gewinnen und das Vertrauen der Menschen in Ihr Angebot zu gewinnen, es sei denn, Sie haben ein Telegram-Spiel, was derzeit im Trend liegt. Mit den folgenden Tipps müssen Sie sich jedoch nicht so viel Mühe machen, um eine gute Telegram-Krypto-Community aufzubauen.

Achten Sie auf Feedback

Kein erfolgreiches Unternehmen kann gedeihen, ohne sich um seine Kunden zu kümmern. Als Manager müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Teammitglieder alles erhalten, was sie brauchen, um Ihr Projekt/Angebot zu verstehen. Es reicht nicht aus, einfach um Feedback zu bitten. Sie müssen diese Antworten auch in das Wachstum und die Zufriedenheit Ihrer Mitglieder einbeziehen. Allerdings gibt es in Ihrer Gruppe unterschiedliche Personen, was bedeutet, dass Sie unterschiedliche Anfragen erhalten, und einige davon könnten unvernünftig sein.

Wie können Sie qualitativ hochwertiges Feedback erkennen?

Achten Sie auf wiederkehrende Beschwerden.

Bestimmen Sie, ob die Anfragen für den Kern Ihres Projekts relevant sind.

Stellen Sie fest, ob das Feedback von einem Mitglied stammt, das zuvor eine Anfrage gestellt hat.

Teilen Sie qualitativ hochwertige Inhalte

Der Kern jedes Kanals ist die Art von Inhalt, den der Administrator teilt. In einer Gruppe erwarten die Mitglieder, dass Sie Informationen teilen, die ihnen helfen, mehr Einkommen aus dem Handel mit digitalen Münzen zu erzielen. Daher wäre es in Ihrem besten Interesse, wertvolle Inhalte zu teilen, damit Ihre Mitglieder Vertrauen in Ihre Marke entwickeln können. Hier sind Tipps, die Ihnen helfen, qualitativ hochwertige Inhalte zu teilen:





Teilen Sie täglich Neuigkeiten, um Ihre Mitglieder über die Geschehnisse in der Blockchain-Nische auf dem Laufenden zu halten.

Informieren Sie Ihr Publikum regelmäßig über Ihre Wachstumsfortschritte.

Beauftragen Sie einen Krypto-Content-Ersteller mit der Erstellung kurzer Artikel zum Teilen.

Nutzen Sie Inhalte aus anderen Blockchain-Projekten.

Spammen Sie die Community nicht mit Werbung zu.

Natürlich bauen Sie einen Kanal auf, der verschiedene Blockchain-Projekte in Ihrer Gruppe fördert, aber das ist kein ausreichender Grund, wiederholt Werbung zu senden. Menschen in Online-Communitys haben keinen Spaß daran, Hunderte von Anzeigen zu durchsuchen, bevor sie den wertvollen Inhalt sehen. Anstatt also Ihre Ressourcen für die Erstellung von Anzeigen zu verwenden, die Sie mit Ihrer Gruppe teilen möchten, sollten Sie Ihre Finanzen und Energie in die Erstellung hilfreicher Inhalte stecken.

Halten Sie die Gespräche in Ihrer Telegram-Krypto-Community am Laufen

Sie sollten Ihre Telegram-Krypto-Community zu keinem Zeitpunkt untätig lassen. Wenn Sie andere Verpflichtungen haben, die Sie daran hindern, Ihren Kanal aktiv zu halten, stellen Sie Social-Media-Manager ein. Was können sie für Sie tun? Sie halten die Gruppe aktiv, indem sie Gespräche führen und wichtige Informationen austauschen. Das mag zunächst teuer erscheinen, ist aber auf lange Sicht eine lohnende Investition.

Führen Sie offene Gespräche

Um eine Krypto-Community zu verwalten, müssen Sie Gespräche beginnen, die die Leute verstehen und an denen sie leicht teilnehmen können. Kommunikation ist in jeder Community von entscheidender Bedeutung. Daher ist es hilfreich, wenn Sie Inhalte teilen, die Ihre Mitglieder lehrreich genug finden, um Fragen zu stellen und ihre Meinung zu äußern. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Mitglieder zur freien Kommunikation ermutigen, indem Sie ihre Ansichten akzeptieren.

Ermutigen Sie Community-Mitglieder mit Anreizen

Sie können Ihre Gruppe aufbauen, indem Sie aktiven Mitgliedern Anreize bieten. Benutzer, die regelmäßig ihre Meinung teilen, halten die Gruppe unbewusst aktiv. Als bewusster Administrator sollten Sie sich besonders bemühen, ihnen Anerkennung zu zollen, indem Sie ihnen verschiedene Dinge schenken, darunter kostenlose Münzen, Geld oder Zugang zu kostenpflichtigen Schulungsmaterialien. Loben Sie diejenigen in der Gruppe, die sich austauschen, und Sie werden andere ermutigen, dasselbe zu tun.

Richtlinien festlegen

Niemand profitiert von Räumen, in denen es keine Vorschriften gibt. Wenn nicht jedes Mitglied Ihres Kryptokanals über Regeln verfügt, die es leiten, besteht die Möglichkeit, dass es beginnt, seine Freiheit auszunutzen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie Regeln haben, die die Gruppe leiten. Sie können die folgenden Regeln verwenden:

Keine Weitergabe persönlicher Anzeigen.

Keine Weitergabe von nicht-kryptobezogenen Inhalten.



Stellen Sie sicher, dass Sie die Ziele der Gruppe mit den Mitgliedern teilen, damit diese Ihre Erwartungen kennen. Ihre Werte werden das Projekt zum Erfolg führen und dafür sorgen, dass Ihre Anhänger wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Obwohl es sich anfangs vielleicht so anfühlt, als ob es zu viele Einschränkungen gibt, wird Ihre Gruppe dadurch letztendlich überschaubarer und für die Mitglieder leichter zu navigieren sein.

Zusammenarbeit und Partnerschaften

Der Aufbau einer Telegram-Krypto-Community ist manchmal keine persönliche Angelegenheit. Vorausgesetzt, Sie haben ein gutes Produkt/lösen mit Ihrem Kanal ein gutes Problem, sollten Sie eine Partnerschaft mit einem anderen vernünftigen Kanal mit einer großartigen Community in Betracht ziehen. Auf diese Weise werden Benutzer des Kanals des Partners Ihrem Kanal beitreten. Es wäre jedoch sehr enttäuschend, wenn sie nur an Bord kommen und enttäuscht werden. Stellen Sie daher sicher, dass Sie alles geplant haben, bevor Sie loslegen.

Empfehlungsprogramm

Jede Community, die die Macht des Volkes ignoriert, würde im Laufe der Zeit nur ein Jahrzehnt rückwärts leben. Der Aufstieg von Telegram Mimi Games hat dies bewiesen. Viele Projekte haben Millionen von Benutzern an Bord geholt, ohne einen Cent für Influencer-Marketing oder Medienplatzierungen auszugeben. Diese Magie ist unglaublich. Sofern Sie in Ihrer Community einige Mitglieder haben, die auf Ihr Angebot vertrauen, können Sie auch auf ihr Vertrauen bauen und ein anreizbasiertes Empfehlungsprogramm entwickeln. Das Ergebnis ist normalerweise unbeschreiblich, wenn es richtig gemacht wird.

Regelmäßige Aufgaben für die Community

Eine der besten Möglichkeiten, eine Community aufzubauen, besteht darin, sie mitzunehmen, insbesondere wenn Sie ein Kryptoprodukt haben. Der Hauptgrund dafür ist, dass immer wieder neue Benutzer beitreten und immer wieder dieselben Fragen gestellt werden. Auch wenn der Großteil ihrer Nachricht mit einer angehefteten Nachricht beantwortet worden sein mag, werden durchschnittliche neue Benutzer die angehefteten Nachrichten nie durchgehen. Eine Aufgabe, die immer funktioniert hat, ist die Quizaufgabe, bei der Community-Mitglieder gebeten werden, das Whitepaper, die Medium-Seite und die Social-Media-Ankündigung des Projekts für ein Quiz zu lesen. Am Ende des Quiz erhält der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl eine Belohnung für seine Bemühungen.





Auf diese Weise werden die Community-Mitglieder zu Hütern des Wissens und können sich problemlos um die Fragen neuer Benutzer kümmern.

Was ist Telegrammmarketing?

Telegram ermöglicht es Ihnen, Ihr Blockchain-Projekt kostengünstig zu bewerben. Die Plattform ist sicher und macht es einfach, alle Fans Ihrer Marke in einer Community zu haben. Darüber hinaus können Vermarkter mithilfe von Bots rund um die Uhr Kundensupport leisten. Diese Bots bieten automatische Antworten, die Sie anpassen können, um die Fragen der Kunden zu beantworten. Hier sind einige Tipps:

Legen Sie konkrete Ziele fest

Nur mit einem Ziel gibt es eine erfolgreiche Marketingstrategie. Sie können verschiedene Ziele erreichen, wie z. B. die Steigerung des Umsatzes, die Bereitstellung von Kundensupport und den Aufbau von Vertrauen. Es wäre also hilfreich, wenn Sie aufschreiben würden, was Sie mit Ihrem Telegram-Marketing erreichen möchten.

Erstellen Sie eine private Gruppe für treue Kunden

Beim Telegram-Marketing ist es wichtig, dass sich Ihre treuesten Follower besonders fühlen. Erstellen Sie eine Gruppe, um neue Angebote zu teilen und offen für ihre Meinungen zu sein. So können sie leichter über Ihre Arbeit sprechen, da Sie ihnen eine Botschafterposition verleihen.

Machen Sie Ihre Telegram Crypto Community-Gruppe/Ihren Telegramm-Kanal bekannt.

Nachdem Sie Ihre Gruppe/Ihren Kanal erstellt haben, verbreiten Sie die Neuigkeiten auf anderen Social-Media-Plattformen. Sie können bezahlte Anzeigen verwenden und sie sogar auf Ihrer Website teilen. Darüber hinaus können Sie mit den Administratoren anderer Krypto-Communitys sprechen, um Ihre Marke bekannter zu machen.





Telegram-Marketing ist unkompliziert. Es erzielt bessere Ergebnisse, wenn Sie die verschiedenen Funktionen, einschließlich Chatbots, nutzen. Mit den oben genannten Tipps können Sie Ihr Kryptoprojekt vorantreiben.

Abschluss

Eine Telegram-Community ist eine sichere Plattform für jedes Blockchain-Projekt und jede Marke. Früher war es schwierig, Gruppen und Kanäle organisch zu fördern. Der Aufstieg der Telegram-Minispiele hat dies jedoch völlig verändert. Dadurch ist Telegram zu einem Anziehungspunkt und einem Tool für das Wachstum in sozialen Medien geworden – viele Projekte haben mithilfe von Telegram-Benutzern Millionen von Followern auf X und YouTube gewonnen.