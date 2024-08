Ökonomen sind sich einig, Politiker nicht – also verlieren Sie

Wenn Sie sich angesichts der aktuellen Wirtschaftslage frustriert und verwirrt fühlen (und mal ehrlich, wer ist das nicht?), habe ich eine Ressource für Sie. Ich habe mich vor kurzem mit Diana Furchtgott-Roth unterhalten, einer Ökonomin, Professorin und Autorin, und wow – sie schneidet durch den Lärm wie ein heißes Messer durch Butter.





Dies ist kein Hobbykommentator – Diana verfügt als ehemalige stellvertretende Staatssekretärin für Forschung und Technologie im US-Verkehrsministerium über praktische politische Erfahrung. Sie versteht, wie das Getriebe von Regierung und Wirtschaft tatsächlich funktioniert … und, was noch wichtiger ist, warum es oft zum Stillstand kommt.

Wenn Sie den gesamten Podcast hören möchten, hören Sie auf erfolgsstorypodcast.com oder auf Youtube .

Scott hier. In letzter Zeit habe ich mich mit dem verwirrenden Durcheinander unserer modernen Wirtschaft beschäftigt. Es fühlt sich an, als würde die Inflation unsere Gehälter auffressen, die Preise für alles von Eiern bis Benzin sind so hoch, dass man zusammenzucken kann, und für viele Unternehmen scheint es unmöglich, gute Mitarbeiter zu finden.

Was in aller Welt ist los?





Die Antworten sind vielschichtig, doch es gibt einen Faktor, der Ökonomen aller Art zu grimmigem, zustimmendem Kopfnicken veranlasst: die Politik.

Ja, es stellt sich heraus, dass diese Streitereien in Washington nicht nur auf Twitter für Aufregung sorgen. Sie haben Auswirkungen auf das wirkliche Leben von uns allen. Lassen Sie uns mit einer kurzen Geschichte eintauchen …





Erinnern Sie sich an die leeren Regale, mit denen wir in den ersten Tagen der Pandemie konfrontiert waren? Es stellte sich heraus, dass viele dieser Probleme nicht nur auf Produktionsmängel zurückzuführen waren. Diana Furchtgott-Roth, Ökonomin und ehemalige stellvertretende Staatssekretärin für Forschung und Technologie im US-Verkehrsministerium, weist darauf hin, dass der langjährige politische Stillstand einfache, wirksame Lösungen im Grunde unmöglich macht.





Denken Sie einmal darüber nach: An unseren Küsten liegen einige der geschäftigsten Häfen der Welt. Doch jahrelang haben Einschränkungen verhindert, dass Lastwagen, Züge und Schiffe effizient arbeiten und Güter wie vorgesehen transportieren können. Viele Ökonomen sind sich einig, dass vernünftige Reformen einige dieser Engpässe beseitigen könnten. Doch stattdessen argumentieren Interessengruppen und Politiker und schaffen damit die Blockaden, die zu den Inflationsproblemen beigetragen haben.





Und es ist auch kein einseitiges Problem. Sowohl die Linke als auch die Rechte haben ihre Lieblingsschurken und Lieblingsprojekte, von denen keines unser Leben als normale Menschen leichter zu machen scheint.





Warum ist das also wichtig?





Dass Politik einer guten Wirtschaftspolitik im Wege steht, mag abstrakt klingen. Aber es betrifft uns sehr. Denken Sie darüber nach:





Ihr Gehaltsscheck: Die Inflation ist wie eine stille Steuer, die das, was Sie mit Ihrem Einkommen tatsächlich kaufen können, schmälert, selbst wenn Ihr Gehaltsscheck ein wenig steigt.

Die Inflation ist wie eine stille Steuer, die das, was Sie mit Ihrem Einkommen tatsächlich kaufen können, schmälert, selbst wenn Ihr Gehaltsscheck ein wenig steigt. Steigende Lebenshaltungskosten: Wenn die Politik beispielsweise eine effiziente Energieerzeugung behindert oder die Baukosten unnötig hoch hält, zahlen wir alle den Preis.

Wenn die Politik beispielsweise eine effiziente Energieerzeugung behindert oder die Baukosten unnötig hoch hält, zahlen wir alle den Preis. Die Zukunft: Die langfristige Gesundheit unserer Wirtschaft hängt von einer intelligenten Politik ab, nicht von politischem Taktieren.





Wenn Sie das nächste Mal frustriert sind über leere Regale, steigende Preise oder Löhne, die nicht auszureichen scheinen, denken Sie daran: Das Grundproblem liegt vielleicht in den schicken Gebäuden in Washington und nicht nur auf dem Weltmarkt.





Die Geschichte lügt nicht





Die Sache ist, dass die ganze Geschichte, dass „die Politik die Wirtschaft ruiniert“, nicht neu ist. Die Geschichte ist voller Beispiele.





Denken Sie an die 1970er Jahre zurück. Hohe Inflation? Kein Problem. Gasknappheit? Und noch einmal. Um die hohen Energiepreise zu bekämpfen, hatten die Politiker dieser Zeit eine geniale Lösung: Preiskontrollen. Klingt gut, oder? Falsch.





Preiskontrollen mögen sich so angehört haben, als würden sie den Verbrauchern kurzfristig helfen, aber sie hatten alle möglichen unbeabsichtigten Nebenwirkungen. Unternehmen konnten es sich nicht mehr leisten, Benzin zum von der Regierung vorgeschriebenen Preis zu produzieren, Raffinerien wurden geschlossen und die Benzinknappheit, von der wir alle Bilder gesehen haben? Das waren die direkten Folgen. Das kann man von einem Fehlschlag der Politik sprechen!





Ich sage nicht, dass alle staatlichen Eingriffe schrecklich sind. Ganz im Gegenteil. Aber es besteht die Gefahr kurzsichtiger politischer Entscheidungen, die darauf abzielen, Sympathien zu erregen, anstatt die Probleme ernsthaft an der Wurzel zu packen.





Die „Wohlfühl-Falle“





Politiker (und leider auch die Wähler, die sie im Amt halten) fallen oft auf Wohlfühlpolitik herein. Klingt in einer Rede doch toll, oder? Aber der Teufel steckt im Detail. Oftmals ignorieren diese scheinbar brillanten politischen Lösungen „Zweitrundeneffekte“ – die Wellenfolgen, die Ökonomen schon meilenweit voraussehen.





Es ist verlockend, sich vor vorübergehenden wirtschaftlichen Problemen zu schützen. Doch wenn Politiker versuchen, Preise festzulegen oder dem Markt künstliche Regeln aufzuerlegen, geht das auf lange Sicht für niemanden gut aus.





Was bedeutet das für uns?





Sie werden die Arbeitsweise in Washington wahrscheinlich nicht im Alleingang ändern können (wenn Sie das schaffen, melden Sie sich bei mir, wir gehen vorzeitig in Rente). Aber es gibt einige Dinge, die Sie tun KÖNNEN:





Informieren Sie sich: Informieren Sie sich über die Grundlagen der Wirtschaft. Nicht von Politikern mit einer Agenda, sondern von Ökonomen, die sich auf die langfristige Gesundheit des Systems konzentrieren.

Informieren Sie sich über die Grundlagen der Wirtschaft. Nicht von Politikern mit einer Agenda, sondern von Ökonomen, die sich auf die langfristige Gesundheit des Systems konzentrieren. Vorsicht vor Pflastern: Wenn Sie das nächste Mal einen Politiker hören, der eine schnelle Lösung anpreist, seien Sie skeptisch. Gehen sie an die Wurzel des Problems oder flicken sie nur die Symptome?

Sie das nächste Mal einen Politiker hören, der eine schnelle Lösung anpreist, seien Sie skeptisch. Gehen sie an die Wurzel des Problems oder flicken sie nur die Symptome? Bessere Forderungen: Es ist einfach, sich zu beschweren. Kontaktieren Sie stattdessen Ihre Abgeordneten und sagen Sie ihnen, dass Ihnen eine solide Wirtschaftspolitik und nicht nur politisches Theater am Herzen liegt.





Brennpunkte der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft





Seien wir ehrlich: Manche Wirtschaftsthemen sind politische Blitzableiter. Hier sind ein paar, bei denen es besonders kompliziert wird:





Energie: Jeder möchte erschwingliche, zuverlässige Energie. Doch zwischen Klimadebatten, Umweltschutzbestimmungen und der Bevorzugung bestimmter Industrien gehen einfache Lösungen (wie die Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens für neue Energieprojekte) im politischen Gezänk unter.

Jeder möchte erschwingliche, zuverlässige Energie. Doch zwischen Klimadebatten, Umweltschutzbestimmungen und der Bevorzugung bestimmter Industrien gehen einfache Lösungen (wie die Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens für neue Energieprojekte) im politischen Gezänk unter. Einwanderung: Ökonomen erkennen im Allgemeinen an, dass Einwanderung positive wirtschaftliche Auswirkungen hat. Mehr Arbeitskräfte, mehr Innovation usw. Aber politisch ist sie ein heißes Eisen und verhindert kluge politische Reformen, die den Arbeitskräftemangel lindern und unserer Wirtschaft helfen könnten.

Ökonomen erkennen im Allgemeinen an, dass Einwanderung positive wirtschaftliche Auswirkungen hat. Mehr Arbeitskräfte, mehr Innovation usw. Aber politisch ist sie ein heißes Eisen und verhindert kluge politische Reformen, die den Arbeitskräftemangel lindern und unserer Wirtschaft helfen könnten. Gesundheitswesen: Uff. Die Kosten des Gesundheitswesens in den USA sind für jeden schwindelig. In diesem Bereich gibt es ein komplexes Netz aus staatlicher Beteiligung, Versicherungsgesellschaften und mächtigen Interessengruppen, was eine wirklich wirksame Reform nahezu unmöglich macht.





Dies sind nur einige Beispiele. Ich bin sicher, Ihnen fallen noch weitere ein! Der Punkt ist, dass Politikern bei diesen umstrittenen Themen oft das Gewinnen wichtiger ist als das Reparieren.





Wo ist die Hoffnung?





Das klingt alles ziemlich düster. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Manchmal ist die wirtschaftliche Realität so brutal, dass sie ein gewisses Maß an Zusammenarbeit erzwingt. Das kürzlich verabschiedete Infrastrukturgesetz ist trotz aller Mängel ein Ergebnis parteiübergreifender Arbeit zur Lösung der wirklichen, kritischen Probleme unseres Landes.





Der wirkliche Wandel könnte von unten kommen. Wenn die Wähler gebildeter werden und von den Politikern verlangen, sich auf wirtschaftliche Fundamentaldaten zu konzentrieren, werden wir vielleicht eine Abkehr von Wohlfühlpolitik und eine Hinwendung zu echten Lösungen erleben.





Was SIE (noch einmal) tun können





Wählen Sie mit Bedacht: Ja, das scheint offensichtlich. Aber wählen Sie nicht nur den Buchstaben neben dem Namen. Suchen Sie nach Kandidaten (auf beiden Seiten!), die langfristige wirtschaftliche Gesundheit über kurzfristige politische Erfolge stellen.

Ja, das scheint offensichtlich. Aber wählen Sie nicht nur den Buchstaben neben dem Namen. Suchen Sie nach Kandidaten (auf beiden Seiten!), die langfristige wirtschaftliche Gesundheit über kurzfristige politische Erfolge stellen. Machen Sie Ihre Stimme hörbar: Nehmen Sie nicht nur Ihre Stimme ab, sondern kontaktieren Sie auch Ihre Abgeordneten! Lassen Sie sie wissen, dass Sie das politische Theater durchschauen und möchten, dass sie für die wirtschaftlichen Folgen zur Verantwortung gezogen werden.

Nehmen Sie nicht nur Ihre Stimme ab, sondern kontaktieren Sie auch Ihre Abgeordneten! Lassen Sie sie wissen, dass Sie das politische Theater durchschauen und möchten, dass sie für die wirtschaftlichen Folgen zur Verantwortung gezogen werden. Unterstützen Sie überparteiliche Initiativen: Es gibt viele Gruppen, die sich überparteilich mit Wirtschaftspolitik befassen. Unterstützen Sie sie.





Es ist nicht alles hoffnungslos





Okay, ich weiß – ich werde Sie mit einer Menge wirtschaftlicher Düsternis und politischer Frustration überhäufen. Aber das ist der Punkt: Es muss nicht so sein. Wir, die einfachen Leute, haben in dieser Situation tatsächlich eine gewisse Macht.





Ja, Wirtschaft und Politik sind komplexe Gebilde. Aber vergessen Sie nicht: Sie sind von Menschen gemacht. Natürlich von Menschen mit Fehlern, aber sie können ihren Kurs korrigieren, wenn genügend Menschen klar machen, dass eine Veränderung nötig ist.





Stellen Sie sich vor, wir würden unsere Energie nicht nur über die Wirtschaft klagen, sondern in die Forderung nach Verbesserungen stecken. Das würde zwar nicht über Nacht passieren, aber es wäre ein Signal, das nicht ignoriert werden kann.





Ökonomen verstehen trotz aller Meinungsverschiedenheiten in Einzelheiten im Allgemeinen die Grundlagen, die ein gesundes, florierendes System ausmachen. Wenn wir die Politiker dazu bringen, diese Prinzipien über die Politik zu stellen, ist echter Fortschritt möglich.





Die ersten Schritte





Ich sage nicht, dass Sie für ein Amt kandidieren oder einen Think Tank gründen müssen. Aber kleine Taten sind wichtig:





Lernen Sie jeden Tag ein bisschen: Nehmen Sie sich auch nur 15 Minuten Zeit, um über Wirtschaftsthemen zu lesen. Vergessen Sie Meinungsbeiträge und greifen Sie auf neutrale, faktenbasierte Quellen zurück.

Nehmen Sie sich auch nur 15 Minuten Zeit, um über Wirtschaftsthemen zu lesen. Vergessen Sie Meinungsbeiträge und greifen Sie auf neutrale, faktenbasierte Quellen zurück. Verbreiten Sie die Nachricht: Teilen Sie Ihr Wissen mit Freunden, Familie und Kollegen. Beginnen Sie Gespräche darüber, wie eine bessere wirtschaftliche Zukunft aussehen könnte.

Teilen Sie Ihr Wissen mit Freunden, Familie und Kollegen. Beginnen Sie Gespräche darüber, wie eine bessere wirtschaftliche Zukunft aussehen könnte. Seien Sie der Wandel: Unterstützen Sie Unternehmen auf lokaler und nationaler Ebene, die verantwortungsbewusst vorgehen und deren Fokus auf der Schaffung langfristiger Werte und nicht nur auf schnellen Erfolgen liegt.





Wird eine dieser Maßnahmen im Alleingang Washington in Ordnung bringen? Nein. Aber sie verleihen Dynamik. Sie fügen Ihre Stimme einem wachsenden Chor hinzu, der fordert, dass die Politiker aufhören, das System zu zerstören und anfangen, dafür zu sorgen, dass es für alle funktioniert.





Ein letzter Gedanke





Der legendäre Investor Warren Buffett sagte einmal: „Jemand sitzt heute im Schatten, weil jemand vor langer Zeit einen Baum gepflanzt hat.“





Ich denke, es ist an der Zeit, einige Bäume zu pflanzen. Der wirtschaftliche Schatten, den wir in Zukunft genießen können, hängt davon ab.