Sammenligning af kryptovalutaudvekslinger: EVEDEX vs. Hyperliquid

EVEDEX vs. Hyperliquid: Funktioner, teknologier og muligheder

I verden af decentraliseret finansiering (DeFi) repræsenterer EVEDEX-platformen og Hyperliquid-børsen to innovative løsninger, der hver især tilbyder unikke funktioner og fordele for brugerne.

Om udvekslingen af kryptovaluta Hyperliquid

Ifølge Hyperliquid-platformen er målet at skabe et fuldt on-chain åbent finansielt system, hvor brugerapplikationer sømløst interagerer med indfødte komponenter uden at gå på kompromis med brugbarhed eller hastighed.





Hyperliquid L1 blockchain leverer høj ydeevne tilstrækkelig til at understøtte et helt økosystem af decentraliserede finansielle applikationer uden begrænsninger.Alle ordrer, aflysninger, handler og likvidationer behandles gennemsigtigt på kæden med bloktider under et sekund.

af HyperBFT

HyperBFT er baseret på HotStuff, en byzantinsk fejl tolerance (BFT) algoritme (også brugt i Libra/Diem), som sikrer sikkerhed og fejl tolerance af netværket. Dette betyder, at selv i tilfælde af systemfejl eller ondsindede handlinger af individuelle noder, forhindrer BFT-algoritmen dem i at forstyrre netværket, da de resterende noder bekræfter de korrekte data. Som med de fleste blockchains ved hjælp af Proof-of-Stake (PoS), er blokke i Hyperliquid L1 produceret af validerere i forhold til mængden af indfødte tokens, de har sat.





Hyperliquid L1-netværket omfatter både native finansielle komponenter og understøttelse af Ethereum Virtual Machine (EVM), hvilket gør det muligt for udviklere at implementere smarte kontrakter og DeFi-applikationer på Hyperliquid-blokken.

Native finansielle komponenter af Hyperliquid L1

Hyperliquid-platformen hævder, at deres udviklede blockchain, Hyperliquid L1, indeholder native finansielle komponenter bygget direkte ind i netværket.





Et af de vigtigste elementer er margin handelssystemet, som gør det muligt for tradere at bruge gearing, øge potentielle overskud samtidig med at øge de tilhørende risici.

En anden vigtig komponent er matching-motoren, som øjeblikkeligt finder egnede købs- eller salgsordrer, hvilket sikrer effektiv handel.





Den vigtigste forskel mellem Hyperliquid og traditionelle udvekslinger ligger i opgivelsen af centraliserede ordrebøger - alle transaktioner behandles direkte på blockchain, hvilket gør handel gennemsigtig og sikker.

Hvordan blev latenserne reduceret?

Hyperliquid L1 bruger HyperBFT konsensusalgoritmen, der er designet til den hurtigste transaktionsbehandling. I praksis betyder det, at den gennemsnitlige tid mellem indsendelse af ordren og dens bekræftelse er 0,2 sekunder. I 99% af tilfældene tager behandlingen ikke mere end 0,9 sekunder. Som følge heraf får brugerne øjeblikkelige opdateringer i grænsefladen, og tradere kan effektivt automatisere deres strategier, sammenligneligt med niveauet for centraliserede udvekslinger.

Hvad er Hyperliquids gennemstrømning?

Ifølge udviklingsteamet er blockchain i øjeblikket i stand til at behandle op til 100.000 ordrer pr. Sekund, hvilket betydeligt overstiger de fleste traditionelle DEXs. Systemet er designet med evnen til at skalere op til millioner af ordrer pr. Sekund.

Strejker

I HyperLiquid L1 er HYPE-indsatsen processen med at fryse tokens for at understøtte blockchain-operationen og tjene belønninger. Netværket bruger Delegeret Proof-of-Stake (DPoS), som giver brugerne mulighed for at delegere deres tokens til validatorer, der deltager i blokoprettelse og modtager belønninger. Det årlige afkast afhænger af det samlede beløb af stakede HYPE. For eksempel med 400 millioner HYPE-indsatser er belønningen ca. 2,37% årligt.





HYPE-tokens kan overføres til en indsatskonto, der ligner en bankindbetaling. Brugere kan delegere deres indsats til validatorer – noder, der er ansvarlige for at bekræfte transaktioner og vedligeholde netværket. Validatorer modtager belønninger for blokoprettelse og deler overskuddet med delegatorer. For at deltage i blokoprettelse skal en validator satse mindst 10.000 HYPE. De indsatsbaserede tokens kan låses op efter 1 dag og tilbagekaldes når som helst. Overførsler fra spotkonto til indsatskonto er øjeblikkelige, mens den omvendte overførsel tager 7 dage, hvilket hjælper med at beskytte netværket mod angreb.





Konsensus i HyperLiquid L1 er baseret på HyperBFT-algoritmen. For at bekræfte transaktioner er der behov for et kvorum, hvor mere end 2⁄3 af validererne skal understøtte blokken. Hver batch af transaktioner gennemgår afstemning blandt validererne, og listen over aktive valideringer registreres hver 100.000 runder (~30 minutter på netværket). I tilfælde af overtrædelser af reglerne anvendes to typer af straffe: Jailing – validereren er låst for langsom transaktionsbehandling eller hyppige omløb, med beslutningen om at låse lavet ved afstemning blandt andre validerere; Slashing – bøder for forsætlige manipulationer, såsom dobbeltsignaturblokke.

Hvad er HyperEVM, og hvordan adskiller det sig fra den almindelige EVM?

HyperEVM er en Ethereum Virtual Machine (EVM) integreret direkte i Hyperliquid L1 blockchain. I modsætning til andre EVM-kompatible løsninger er HyperEVM ikke et separat netværk, men er indlejret i selve blockchain. Dette gør det muligt at blive sikret af den samme konsensusmekanisme, HyperBFT, som resten af netværket. Som et resultat kan EVM-kontrakter interagere direkte med Hyperliquids indfødte komponenter, herunder ordrebøgerne på både spot- og evige markeder.





I traditionelle EVM-blokkæder, såsom Ethereum eller BSC, skal brugerne sende tokens til likviditetspooler på decentraliserede udvekslinger, betale swapgebyrer gennem AMM-pools (f.eks. Uniswap eller PancakeSwap), og ofte bruge broer til at overføre aktiver mellem applikationer.





En anden fordel ved HyperEVM er den øjeblikkelige integration af tokens i decentraliserede applikationer (dApps), der kører på netværket. Brugere kan straks bruge tokens i smarte kontrakter, handle på spotmarkedet og interagere med DeFi-applikationer uden yderligere trin eller konverteringer.





I øjeblikket er HyperEVM i den aktive testfase og har endnu ikke lanceret på mainnet.

Arbejdet med en bro:

En bro er et værktøj, der giver brugerne mulighed for at flytte aktiver mellem Hyperliquid blockchain og andre EVM-kompatible netværk, såsom Arbitrum og Ethereum. I modsætning til de fleste traditionelle broer styres Hyperliquid Bridge af netværkets validatorer snarere end tredjepartstjenester, hvilket forbedrer dets decentralisering og sikkerhed.





Overførselsprocessen er struktureret på følgende måde: Brugeren sender midlerne, og derefter underskriver netværksvalidererne transaktionen. Når mere end 2/3 af validererne bekræfter transaktionen, deponeres midlerne i tegnebogen på Hyperliquid-netværket. Når brugeren trækker aktiver ud af netværket, fungerer mekanismen på samme måde: Brugernes midler fryses i Hyperliquid for at forhindre dobbeltudgifter, så underskriver validererne udbetalingstransaktionen. Efter at brugeren bekræfter den endelige EVM-transaktion, slutter broen overførslen af midlerne til den angivne adresse.





Systemet er også beskyttet mod svigagtige aktiviteter. Hvis nogen forsøger at trække mere end det, der blev deponeret, kan validererne stoppe operationen for verifikation. I tilfælde af mistænkelig aktivitet, broen er låst, og bekræftelse fra 2⁄3 af validerne ved hjælp af kolde tegnebøger er påkrævet for at låse den op.





En anden funktion ved Hyperliquid Bridge er fraværet af behovet for at betale gasgebyrer på Arbitrum- eller Ethereum-netværket.I stedet betaler brugerne et fast gebyr på 1 USDC på Hyperliquid-netværket, som bruges til at belønne validererne.





Broens sikkerhed er blevet auditeret af Zellic. dens kildekode er åben og tilgængelig på Hyperliquids GitHub.

Brandservere

API-servere i Hyperliquid L1 er mellemliggende noder, der giver brugerne adgang til blockchain, så de kan indsende transaktioner og hente markedsdata.





API-servere i Hyperliquid L1 opererer på en tilladelsesfri måde, hvilket betyder, at enhver bruger med adgang til en RPC-node kan implementere deres egne API-servere til belastningsbalancering og skalerbarhed. Dette hjælper med at øge netværkets gennemstrømning ved at tillade et ubegrænset antal servere at køre for endda trafikfordeling. Desuden giver denne arkitektur beskyttelse mod DDoS-angreb, svarende til, hvordan sentry-noder fungerer i andre blockchains, hvilket forhindrer netværksoverbelastning.





HyperLiquid tilbyder to typer API'er til at arbejde med data: REST API og WebSocket API. REST API'en opererer på en forespørgselsresponsmodel og bruges til at hente data og udføre engangsoperationer. WebSocket API'en transmitterer opdateringer i realtid, hvilket er særligt nyttigt til handel og markedsanalyse, da det giver brugerne mulighed for øjeblikkeligt at modtage oplysninger om priser og ordrestatus. Disse løsninger, kombineret med HyperLiquids fleksible API-system, muliggør handelsautomatisering, effektiv server skalering og netværksoverbelastningsbeskyttelse.

af Perps Clearinghouse

Perpetual Contract Clearinghouse (Perps Clearinghouse) er en afgørende del af Hyperliquid L1-udvekslingssystemet.Dens primære funktion er at styre brugernes marginbalancer, spore positioner og sikre den overordnede stabilitet af handelsplatformen.





Hyperliquid L1 implementerer to typer margin trading:Cross MarginogIsolated Margin.I isoleret margin har hver position sin egen margin, hvilket reducerer risikoen for, at en handel påvirker andre, men gør individuelle positioner mere sårbare over for likvidation.





Clearinghouse administrerer også spot handler, svarende til perpetual clearing. Perpetual clearing håndterer margin og futures handler, mens spot clearing administrerer tokenbalancer og deres holdinger. Denne division gør det muligt for Hyperliquid at styre risici effektivt og giver tradere fleksibilitet i at styre deres aktiver og margin.

Oracle i HyperLiquid

En Oracle er en mekanisme, der offentliggør aktuelle aktivpriser på blockchain hvert 3. sekund. Disse data giver udvekslingen mulighed for nøjagtigt at beregne handelspriser.





Hver validator beregner den vægtede median af priser fra de største børser: Binance (vægt 3), OKX (vægt 2), Bybit (vægt 2), Kraken (vægt 1), KuCoin (vægt 1), Gate.io (vægt 1), MEXC (vægt 1), Hyperliquid (hvis aktivet har tilstrækkelig likviditet). Hvis et aktiv hovedsageligt handles på Hyperliquid, anvendes eksterne kilder ikke, indtil likviditeten når det krævede niveau.

Order Book

En ordrebog er en liste over købs- og salgsordrer for kryptovaluta, der viser, hvem der ønsker at købe eller sælge et aktiv og til hvilken pris.





Når en bruger placerer en ordre, tilføjes den til ordrebogen, hvis dens pris matcher tickstørrelsen og volumen matcher lotstørrelsen. Alle ordrer udføres på grundlag af "pristid" -prioriteten: de bedste ordrer udføres først, og hvis flere ordrer har samme pris, udføres den tidligere placerede først. Når en ordre udføres, kontrollerer systemet margin for at sikre, at brugeren har tilstrækkelige midler til handelen. Hvis margin er tilstrækkelig, udføres ordren, og brugerens saldo opdateres. Alle data sendes til clearinghuset, som styrer positioner og overvåger risici.





Funktionen ved ordrebogen i Hyperliquid er, at den giver mulighed for handel på samme måde som på CEX, men uden mellemled (og dermed uden risiko for at miste kontrollen over midler).Alle margin handler gennemgår kontroller for at forhindre likvidationsproblemer.

Masser af

Multi-sig er en sikkerhedsfunktion, der gør det muligt for flere brugere at administrere en enkelt konto i fællesskab. I Hyperliquid L1 er denne funktion integreret direkte i blockchain og fungerer uden smarte kontrakter, hvilket gør det hurtigere og mere sikkert. Ejeren kan tilføje eller fjerne brugere ved at sende en ny multi-sig anmodning.





Multi-sig giver ekstra sikkerhed, hvilket gør det ideelt for teams, fonde og store erhvervsdrivende, der ønsker at beskytte deres aktiver mod svig og hacking. Brugeren kan konfigurere alle signaturregler (f.eks. 3 ud af 5). Derudover kan en bruger være både en multi-sig-bruger og en autoriseret bruger til en anden multi-sig-konto. En enkelt bruger kan være en autoriseret bruger til flere multi-sig-konti.

What are Vaults in Hyperliquid?

Vault i Hyperliquid er et værktøj til passiv indkomst. Brugere deponerer midler i en vault, som derefter bruger de deponerede aktiver til automatiserede handelsstrategier. Efter overskud er genereret, får brugerne en andel af handelsgevinsten, mens skaberen af vault modtager 10% af den samlede fortjeneste (medmindre det er en protokol vault). Regelmæssige brugere, DAO'er (decentraliserede organisationer), krypto-protokoller, investeringsfonde og store virksomheder kan investere i Vaults.





I modsætning til almindelige DeFi vaults, hvor midler bare sidder og udveksles mellem tokens, i Hyperliquid Vaults deltager pengene aktivt i handel, herunder likvidationer, markedsføring og futures.

Protokol Vaults

Hyperliquidity Provider (HLP) er en protokollokale, der beskæftiger sig med markedsføring og likvidation samt modtagelse af en andel af handelsgebyrer. HLP giver adgang til strategier, der typisk kun er tilgængelige for store spillere på andre børser. Fællesskabet kan investere likviditet i kassen og dele overskud og tab (PNL). HLP har ingen yderligere fortjenestefordeling for kassen ejere; det er helt ejet af fællesskabet.

For Vault ledere

Hyperliquid gør det muligt at oprette en vault. For at oprette en vault kræves 100 USDC. Vault ledere modtager 10% af overskuddet for at styre vault.

Points-programmet under testnet

Points-programmet i Hyperliquid startede den 1. november 2023. Hver uge blev 1.000.000 point distribueret til brugere over en periode på 6 måneder (indtil den 1. maj 2024). Pointerne blev designet til at belønne brugere, der bidrog til udviklingen af protokollen. Partners (affiliates) modtog 1 point for hver 4 point optjent af deres henvisninger. Kriterierne for pointdistribution blev periodisk opdateret. Pointerne blev beregnet baseret på ugentlig aktivitet, der sluttede onsdag kl. 00:00 UTC, med distribution foregår på torsdag. Pointer blev også tildelt for den lukkede alfa-testperiode (indtil den 31. oktober 2023).





Akkumuleringsfasen på L1 begyndte den 29. maj 2024 og sluttede i november 2024. Hver uge blev der fordelt 700.000 point. Aktivitet i perioden fra 1. maj til 28. maj 2024 modtog en multiplikator (øget akkumuleringsrate).

Referenceprogram

Hyperliquid tilbyder et henvisningsprogram til brugere, hvis handelsvolumen overstiger $ 10.000. Efter at have sluttet sig til henvisningsprogrammet, vil brugerne modtage 10% af handelsgebyrerne fra henviste brugere (minus deres rabat). henvisning bonusser er gyldige op til den første $ 1 milliard i handelsvolumen genereret af den henviste bruger, mens henvisning rabat gælder op til $ 25 millioner i handelsvolumen genereret af den henviste bruger.





I øjeblikket har Hyperliquid ikke et affiliate-program.

Н2: About EVEDEX cryptocurrency exchange

Ifølge udviklingsteamet er hovedformålet med EVEDEX at tilbyde det samme brede udvalg af funktioner som centraliserede udvekslinger (såsom Binance, Bybit, OKX og andre), men med større sikkerhed (på grund af fraværet af KYC-procedurer) og mere gennemsigtige handelsregler.





Det var vigtigt for EVEDEX-teamet at skabe en platform, der ikke bruger "hot" eller "cold" tegnebøger og ikke har direkte adgang til brugernes midler. Med denne tilgang, hvis udvekslingen bliver hacket eller lukket, bør brugerne ikke behøve at bekymre sig om sikkerheden for deres midler, da de vil have mulighed for at inddrive dem. Alle kontrakter skal være offentlige og auditeret af revisorer. Ordre matchning bør tage ikke mere end 100 millisekunder og afvikling bør være afsluttet inden for 2 sekunder.

Selecting Rollup

Rollup-teknologier arbejder parallelt med Ethereum-netværket, der registrerer transaktioner til hovednetværket, hvor de også verificeres. I dag betragtes de som en af de sikreste løsninger, der giver brugerne mulighed for at hæve midler selv i tilfælde af tekniske problemer. Rollup er opdelt i to typer - Optimistiske Rollups og ZK-Rollups. Begge har vist sig at være effektive og sikre teknologier med relativt lave integrationskostnader.





Optimistiske Rollups pakker transaktioner i pakker og skriver dem i en komprimeret form, hvilket reducerer omkostningerne ved at skrive, fordi transaktionerne ikke udføres direkte på Ethereum-netværket. Disse transaktioner anses oprindeligt for at være korrekte, men der er en udfordringsperiode, hvor der kan opdages fejl. Hvis der ikke opstår nogen udfordring, bliver transaktionerne fastgjort på netværket. ZK-Rollups, på den anden side, bruger kryptografisk transaktionsbevis, der bekræftes umiddelbart ved optagelse, hvilket eliminerer behovet for at vente.





EVEDEX-teamet bemærkede, at begge løsninger opfylder udvekslingens behov, men ZK-teknologier er stadig under aktiv udvikling og kræver betydelige infrastrukturomkostninger, så Optimistic Rollups viste sig at være den mest egnede løsning på dette stadium.

Choice between Arbitrum Orbit and OP Stack

Rollup-teknologien er velegnet til at skabe både L2- og L3-løsninger. Den vigtigste forskel, der påvirker valget af udviklingsmetode, er det netværk, som dataene vil blive offentliggjort til. L2-løsninger sender data til Ethereum (L1), mens for L3 kan målnetværket være ethvert L2. Fordelen ved at skrive til L2 er en betydelig reduktion i transaktionsomkostninger, men dette rejser spørgsmålet om sikkerhed, da L2 kan fungere stop.





Med alle nuancer i tankerne overvejede EVEDEX-teamet de to vigtigste løsninger, som Optimistic Rollups tilbød: Arbitrum Orbit og OP Stack. Begge teknologier tilbyder kraftfulde værktøjer til opbygning af L2/L3-løsninger, men deres valg afhænger af projektets behov. Da OP Stack stadig lider af overdreven centralisering, trods en række betydelige fordele, blev Arbitrum Orbit valgt. Denne løsning giver høj hastighed og decentralisering, høj likviditet, støtte til det vigtige Fast Withdrawal-initiativ og projekter, der er implementeret på Arbitrum Orbit.

State Channels

State Channels er en teknologi, der gør det muligt for en gruppe deltagere at udveksle flere transaktioner mellem sig ved kun at registrere to transaktioner på Ethereum-kernenetværket. Først er den indledende transaktion - deponering af midler i en multi-signature smart kontrakt - efterfulgt af en endelig transaktion, der registrerer fordelingen af midler efter interaktionen er afsluttet.





Dette fungerer som følger: En multi-signature smart kontrakt er implementeret på Ethereum-netværket, som bekræfter, at alle transaktioner er underskrevet af de nødvendige deltagere. deltagerne derefter indbetale midler i denne kontrakt og interagere off-chain (uden for Ethereum-netværket). Når interaktionen er færdig, alle underskriver den endelige tilstand og smart kontrakt fordeler midlerne i henhold til den endelige balance.





Fordelene ved State Channels omfatter betydeligt at reducere belastningen på Ethereum-kernenetværket, reducere gebyrer ved at reducere antallet af poster i blockchain og fremskynde transaktioner, samtidig med at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau gennem multi-signaturkontrakter.

Why not Plasma, Validium or Sidechains?

I første omgang er det nødvendigt at forstå, hvad de anførte teknologier er.





Plasma er en mellemliggende løsning mellem Rollups og side-kæder. I modsætning til Rollups, hvor fuld transaktionsvalidering udføres på Layer 1-niveau, kræver Plasma-kæder ikke det. I modsætning til side-kæder skriver Plasma-kæder periodisk resultaterne af deres transaktioner til Ethereum sammen med kryptografisk bevis på netværkets aktuelle tilstand. Dette fungerer som følger: de faktiske netværksstatusdata registreres ikke direkte, i stedet sendes et kompakt kryptografisk bevis til Ethereum-netværket, og de registrerede transaktioner verificeres ikke straks. Men hvis kompromissen allerede er registreret i Ethereum, kan Plasma-kæden ikke ændre transaktionshistorien retroaktivt. Fordelene omfatter at reducere belastningen på Ethereum-netværket og give





Validium er lignende i arkitektur til ZK-Rollup, men har en vigtig forskel: transaktionsvalideringsdata gemmes off-chain snarere end i det underliggende Layer 1-netværk. Fordelene omfatter øget båndbredde og lavere gebyrer, men dette kommer med en sikkerhedskompromis.Den vigtigste risiko er, at operatøren af Validium-netværket kan fryse brugermidler, fordi transaktionsdata ikke gemmes på Layer 1.





En sidechain er en separat blockchain, der opererer uafhængigt af Ethereum, men er forbundet til det ved en to-vejs bro. Den vigtigste forskel fra Rollups er, at transaktionsvalidering i Rollups udføres på Layer 1-niveau, mens det ikke er nødvendigt i sidechains. Fordelene omfatter fleksibilitet i implementeringen, da sidechains kan tilpasses til specifikke opgaver, og evnen til at håndtere et stort antal transaktioner uden at anstrenge Ethereum-kernenetværket.





Plasma, Validium og sidekæder er alternative skaleringsmetoder til Ethereum, der hver især laver forskellige kompromisser mellem sikkerhed, decentralisering og ydeevne. Derfor valgte vi i sidste ende Rollup til vores L3-løsning: det leverer stærkere sikkerhed til minimale ekstraomkostninger, på trods af L3-udviklingskompleksiteterne. Den seneste Dencun-opgradering styrkede denne fordel yderligere ved at skære ned på lag 1-dataoptagelsesomkostningerne, hvilket gør rollups endnu mere overbevisende i forhold til andre skaleringsteknologier.

Deciding on a proprietary L3 blockchain

Ifølge EVEDEX tekniske publikationer har udviklingsteamet besluttet at skabe sin egen L3 blockchain kaldet EVENTUM baseret på Arbitrum Orbit. I første omgang blev eksisterende blockchains som Arbitrum One og Optimism (begge ved hjælp af Optimistic Rollups-teknologi) overvejet.





Under analyseprocessen identificerede teamet imidlertid en række ulemper: vanskeligheder med at skalere til andre netværk (hvilket resulterer i fortyndet likviditet og øgede driftsomkostninger), problemer med decentraliseret ledelse (herunder sandsynligheden for stemmebehandling) og de høje omkostninger ved afvikling af ordrer.





Ifølge udtalelser fra EVEDEX-teamet forbedrer beslutningen om at vælge L3-teknologi signifikant transaktionsgennemstrømningen, hvilket gør det muligt for platformen at behandle store mængder transaktioner uden forsinkelser eller overbelastning.Ved problemfri integration med eksisterende Layer 2-netværk giver L3-løsninger forbedret interoperabilitet og en forenklet brugeroplevelse.





Ved hjælp af et Layer 3-netværk baseret på Arbitrum Orbit AnyTrust, med beregning i Arbitrum Nova og en brugerdefineret Data Availability Committee (DAC), kan tusindvis af transaktioner behandles pr. Sekund, næsten øjeblikkeligt og med minimale omkostninger sammenlignet med Ethereum-kernenetværket.





EVEDEX-teamet fremhæver følgende nøgleegenskaber ved deres egen L3-løsning:





Gasgrænse pr. enhed: Indledningsvis fastsat til 30M gas med mulighed for at øge om nødvendigt.

Bloktid 2 sekunder: lidt langsommere end nogle konkurrenter, men tallet kompenseres af muligheden for at øge blokstørrelsen.

Gennemstrømning: Platformen er i stand til at håndtere op til 463k gas/s, hvilket opnår målet om 100k bosættelser pr. dag.

Decentraliserede udbetalinger: Implementeret gennem mekanismen for tilladelsesløse udbetalingsforslag (PoPs), som gør det muligt for enhver bruger at initiere en udbetaling af midler fra L2 til L1.

Beskyttelse mod sekvencerfejl: I tilfælde af sekvencerfejl kan brugerne sende transaktioner direkte til L1.

Custom Data Availability Committee (DAC): En brugerdefineret udvalg giver større kontrol over data tilgængelighed og garanterer forbedrede sikkerhedsstandarder skræddersyet til platformens behov.

Brug af Arbitrum Orbit: Giver næsten otte gange hastigheden af transaktionsfinalisering sammenlignet med OP Stack, samtidig med at der opretholdes en lignende gasgrænse pr. Block.

Omkostninger pr. afvikling: Er i området $0.0001-$0.0002, hvilket reducerer driftsomkostningerne betydeligt og holder provisioner lave for brugerne.

At håndtere token- og DAO-problemer: Brug af en indfødt token på samme netværk fjerner risikoen for stemmemanipulation og fremmer større decentralisering, svarende til projekter som Arbitrum og Optimism.

Combination of on-chain and off-chain mechanisms

EVEDEX bruger en avanceret arkitektur, der kombinerer on-chain og off-chain teknologier til at maksimere effektiviteten af udvekslingen.





EVEDEX er baseret på en on-chain afregningsmekanisme - afregninger udført direkte i Arbitrum-baseret EVENTUM L3-netværk. I modsætning til centraliserede udvekslinger, hvor afregninger foretages gennem interne registre, her alle transaktioner registreres i blockchain. Dette garanterer gennemsigtighed af transaktioner, sikkerhed og selvopbevaring af aktiver af brugere (selvopbevaring). Netværket registrerer oplysninger om handelsstillinger og brugerbalancer, registrerer likvidation og Auto-Deleveraging begivenheder, og sporer fundraising satser og provisioner. Alle disse data forbliver offentlige og er tilgængelige for inspektion af alle i netværket. Data registreres på blockchain i flere scenarier: periodisk, når tilstrækkelige ændringer akkumuleres, og ved tilbagetr





I parallel anvender EVEDEX off-chain-teknologi gennem brugen af Matcher, en ordrebog, der opererer uden for blockchain og sikrer den hurtigst mulige behandling af ordrer. Denne tilgang ligner centraliserede udvekslinger og giver mulighed for høj ydeevne og minimal ordreudførelseslatens.





Interaktionen mellem EVEDEX-kernen og matcher-systemet er bygget via API og WebSocket, som giver mulighed for hurtig behandling af indgående anmodninger. Arbejdsprocessen starter med, at brugeren sender en ordre underskrevet med sin private nøgle. Platformen backend udfører en indledende validering, der sikrer, at der er tilstrækkelige midler, ansøgningen opfylder minimumskravene og tegnebogens signatur er autentisk. Efter vellykket validering overføres ordren til Matcher, som yderligere bekræfter ordren og behandler den - ændrer sin status til udført, delvist udført, ventende eller annulleret. Disse data gemmes i databasen og overføres til backend til fastsættelse.





Hvis systemet kræver bekræftelse af en transaktion på blockchain, registreres ordren på EVENTUM-netværket. Dette er især vigtigt for transaktioner som likvidationer, fundraising eller udbetalinger. Regelmæssig data synkronisering mellem udvekslingskernen og blockchain sikrer nøjagtigheden og gennemsigtigheden af alle transaktioner.





Denne beslutning om at kombinere on-chain og off-chain mekanismer vil give brugerne en høj hastighed af transaktion udførelse uden at gå på kompromis med gennemsigtighed og sikkerhed.

Overview of Matching Engine EVEDEX

EVEDEX Matching Engine er et meget effektivt ordre matching system designet specielt til decentraliseret handel med åbne futures.Dens modulære arkitektur giver fleksibilitet, skalerbarhed og pålidelighed, hvilket skaber et optimalt miljø for handel i høj belastning og høj hastighed miljøer.





En af de vigtigste fordele ved Matching Engine er dens ydeevne. I testmiljøet er systemet i stand til at behandle op til 100.000 ordrer pr. sekund med en udførelsesforsinkelse på ca. 100 mikrosekunder. Arkitekturen understøtter vandret skalering, som gør det muligt for platformen at klare stigende belastning som antallet af brugere og handelsvolumen stiger. Denne ydeevne giver platformen mulighed for at modstå selv topbelastninger uden at miste hastighed og udførelseseffektivitet.





Kernen i ordre matching algoritme er den pris-tid prioritet princip. Dette sikrer, at køb og salg ordrer udføres i den rækkefølge, de modtages til en lige pris. Dette system sikrer fair og gennemsigtig handel, hvor brugerne kan være sikker på, at deres ordrer behandles retfærdigt og uden manipulation af platformen.





EVEDEX understøtter en bred vifte af ordre typer, hvilket gør platformen praktisk for tradere med forskellige niveauer af erfaring. Ud over standard grænse og marked ordrer, stop ordrer og ordrer med forskellige levetid betingelser er også tilgængelige, herunder DAY (gyldig indtil slutningen af handelsdag), GTC (God 'til Annulleret), FOK (Fyll eller Dræb) og IOC (Omgående eller Annuller). Dette giver tradere mere fleksibilitet i at styre deres positioner.





For at beskytte brugerne og sikre integriteten af handelsprocessen er avancerede risikostyringsmekanismer indbygget i systemet.Disse omfatter begrænsning af meddelelsesfrekvensen for at forhindre systemoverbelastning, beskyttelse mod "fedt finger" -fejl, hvor ukorrekte prisværdier kan indtastes ved et uheld, og en mekanisme til at forhindre selvmatchning af enkeltbrugerordrer.Disse foranstaltninger hjælper med at undgå utilsigtede fejl og beskytter tradere mod manipulation.





Der lægges særlig vægt på at optimere arbejdet med åbne futures. Systemet understøtter dynamisk oprettelse af nye handelspar, høj nøjagtighed op til otte decimaler og kontinuerlig markedsoperation i 24/7-tilstand.

Н3: Account Abstraction (AA)

EVEDEX introducerer Account Abstraction (AA) teknologi til at forbedre brugeroplevelsen, øge sikkerheden og udvide platformens funktionalitet. Denne tilgang kombinerer funktionerne i traditionelle tegnebøger og smarte kontrakter, hvilket gør konti mere fleksible og funktionelle. I modsætning til Ethereums standard Eksterne Ejede Konti (EOA) og Kontraktkonti, tillader AA teknologi smarte kontrakter at fungere som tegnebøger, hvilket forbedrer evnen til at styre aktiver og interagere med blockchain.





Nøglefunktioner ved Kontoabstraktion på platformen omfatter programmerbare transaktioner, der muliggør brugerdefinerede transaktionsbetingelser såsom multi-signatur, tidsfrister og automatisk udførelse af foruddefinerede betingelser. EVEDEX-brugere vil også kunne betale gebyrer ikke kun i ETH, men også i andre tokens, såsom USDT, eller delegere betaling til en tredjepart. Et Social Recovery-system er blevet implementeret, der gør det muligt at gendanne adgangen til tegnebogen via betroede parter eller multi-signatur, samt Simplified UX (Simplified UX) ved at automatisere transaktioner og kombinere flere transaktioner til en.





Den teknologiske implementering af AA på EVEDEX er baseret på fuldt programmerbare smart kontrakt tegnebøger. Arkitekturen omfatter flere nøglekomponenter. UserOperation er et struktureret dataobjekt indeholdende alle transaktionsoplysninger til at udføre komplekse transaktioner, herunder batchtransaktioner. Bundler samler transaktioner i en enkelt blok, hvilket reducerer netværksbelastningen og fremskynder behandlingen. Paymaster er en smart kontrakt, der kan betale gebyrer for brugeren, som også kan realisere gasløse transaktioner.





EntryPoint er det centrale element i hele systemet, som verificerer transaktioner, interagerer med andre komponenter (Bundler og Paymaster) og garanterer sikker udførelse af transaktioner.





Som et resultat giver integrationen af Account Abstraction i EVEDEX en mere fleksibel, sikker og bekvem interaktion med platformen. Denne løsning giver brugerne mulighed for bedre at kontrollere deres midler, reducerer risikoen for tab af adgang og giver forbedrede værktøjer til at arbejde med decentraliserede applikationer.

EVEDEX Education Center

EVEDEX Education Center planlægger også et omfattende træningsprogram for sine brugere, som vil dække centrale emner for både begyndere og erfarne handlende og investorer. Centerets kurser og ressourcer, ifølge holdet, vil fokusere på at udvikle praktiske færdigheder, der umiddelbart kan anvendes til at forbedre økonomisk velvære.





Læreplanen er opdelt i fire strenge:

Indtjeningsstrategier - lære at skabe indkomst gennem handel, affiliate-programmer og investeringer. Personal Finance og Money Management - udvikle færdigheder i pengeforvaltning, budgettering og kapitalvækst. Personlig udvikling og velvære - programmer rettet mod at udvikle produktivitet, psykologisk modstandsdygtighed og effektiv tidsstyring. Markedsføring, branding og iværksætteri - undervisning i det grundlæggende i branding, fremme og opbygge iværksætterstrategier.





Centret planlægger at tilbyde kurser fra eksperter, der er designet af fagfolk med reel erfaring og succesfulde tilfælde på deres områder. Deltagerne vil have adgang til praktiske strategier og indsigter fra virkelige aktiviteter. En vigtig del af programmet er interaktive læringsværktøjer - handelssimulatorer, gamified moduler og praktiske opgaver, der hjælper med at konsolidere den opnåede viden.





Interaktive læringsværktøjer vil omfatte handelssimulatorer til sikkert at teste strategier, før du går ind i de virkelige markeder, gamified kurser for mindeværdig læring og regelmæssige ekspert sessioner analysere markedstrends og strategier.





Fællesskab og mentorskab, ifølge EVEDEX-teamet, er et andet vigtigt element i platformen. Deltagerne får adgang til et globalt fællesskab af handlende og investorer for at dele erfaringer og udvikle sig sammen. Mentorprogrammet giver mulighed for at lære af branchens ledere og modtage personlig rådgivning og vejledning. Regelmæssige webinarer, workshops og private møder giver dig mulighed for at holde dig ajour med de seneste tendenser og uddybe din viden.





De vigtigste uddannelsesområder i EVEDEX Educational Center:





Trading & Blockchain Technology: Blockchain Fundamentals - fundamental knowledge of blockchain technology and its applications. Financial Literacy - effective personal financial management, budget planning and capital protection. Trading skills - practice trading on various financial instruments, including open-ended futures.

Personal Management & Well-being: Investment planning is a money management strategy for a stable financial future. Stress management - developing psychological resilience and managing emotions. Mindset and motivation - working with beliefs and developing positive habits. Goal setting and productivity are effective methods of improving personal efficiency and organising time.

Personal Growth and Time Management Approaches: Goal setting and productivity - effective methods for increasing personal efficiency and organizing time. Creating multiple sources of income - developing active and passive incomes. Investing in cryptocurrencies - learning strategies for capital appreciation through digital assets. Long-term capital growth - long-term methods of building up financial resources. Affiliate marketing - creating income through affiliate programs with minimal investment.

Entrepreneurship & Relationship Building: Community engagement - developing skills to communicate and create meaningful connections within the crypto community. Teamwork and collaborations - effectively interacting with partners and creating an environment for sharing expertise.

Transparent & Fair Copy Trading

Ifølge holdet er EVEDEX kopi-handelssystemet baseret på strenge kontrol- og verifikationsprincipper, så hver erhvervsdrivende kontrolleres grundigt, før de får tilladelse til at levere kopi-handelsydelser. Ifølge holdet beskytter konstant overvågning af handler og udelukkelse af manipulationer deltagerne mod skrupelløse erhvervsdrivende. Ratingsystemet spiller en vigtig rolle - åbne ydeevne målinger giver brugerne mulighed for objektivt at vælge de bedste erhvervsdrivende på platformen. Derudover anvendes en hybridmekanisme, der kombinerer decentraliserede orakler og proprietære kontrolsystemer, hvilket sikrer prissætning nøjagtighed og retfærdig udførelse af handler.





For at opretholde den høje kvalitet af copy-trading har EVEDEX-platformen implementeret obligatorisk certificering for tradere. Før hver deltager bliver en copy-trading-udbyder, skal hver deltager gennemføre EVEDEX Advanced Trading Certification Program. Dette sikrer, at alle tradere har den nødvendige viden og færdigheder til at styre midler ansvarligt. Certificeringsprocessen involverer flere trin: færdiggørelse af et træningskursus, der dækker markedsanalyse, risikostyring og handelspsykologi; demonstrere stabile handelsresultater og effektiv risikostyring; og bestå en eksamen om teori og praktiske færdigheder, herunder etik og overholdelse af platformregler.





Efter vellykket gennemførelse af alle faser modtager en erhvervsdrivende status som en certificeret kopi-handelsudbyder. Men for at opretholde denne status skal deltagerne regelmæssigt bekræfte deres viden og opfylde platformens standarder. EVEDEX overvåger kontinuerligt certificerede erhvervsdrivende ved at spore ydeevne, risikometre og identificere eventuelle potentielle manipulationer. Desuden vurderes abonnenters tilfredshed og klager håndteres. Obligatorisk gencertificering sikrer, at erhvervsdrivende opretholder et højt kompetenceniveau.

EVEDEX Affiliate Program

EVEDEX-platformen tilbyder også sine brugere Affiliate-programmet, som giver mulighed for at tjene indtægter fra hver henvist bruger. Ved at blive medlem af programmet vil du kunne modtage 30% provision fra henvisninger på permanent basis samt 5% provision fra sub-affiliates - brugere henvist af dine henvisninger. EVEDEX-holdet angiver, at betalinger vil være tilgængelige 24 timer efter de er krediteret til din saldo.





For medlemmets bekvemmelighed er der et Affiliate kabinet, hvor du kan spore din indkomst, administrere henvisninger og analysere din ydeevne. afsnittet Oversigt Dashboard giver nøgleindikatorer til at hjælpe med at spore indtjening og aktivitet af henvisninger. Mine indtægter viser provisionindtægter fra henvisninger for den sidste dag, uge, måned og år. Kontobalance giver en oversigt over den tilgængelige balance, herunder alle provisioner tjent fra henvisninger.





I afsnittet "Mine provisioner" vises de aktuelle vilkår for deltagelse i Affiliate-programmet: procentdel af overskuddet fra dine henvisninger og procentdel af overskuddet fra dine underafiliater. Nylige tilmeldinger viser de seneste brugere, der har registreret sig via dit henvisningslink, herunder deres tilmeldingstid og pengepungadresser.

Gamification system

EVEDEX-platformen tilbyder også et unikt gamification-system designet til at gøre interaktionen med udvekslingen nemmere, mere engagerende og interaktiv. Ifølge projektteamet er implementeringen af gamification rettet mod at sikre, at hver bruger kan nyde at bruge platformen, samtidig med at de udvikler færdigheder og øger deres rentabilitet.





Ifølge reglerne for gamification tildeles der for hver handling på platformen erfaringspoint (XP), som bidrager til at øge kontoens niveau og åbne nye bonusser. Earning XP foregår gennem handel, træning, færdiggørelse af missioner og fremme af udvekslingen. Ved at niveauere op får brugerne adgang til forskellige fordele: rabatter på ressourcer og lektioner i Education Center, cashback på handelsgebyrer og en øget procentdel af indtægterne fra henvisningsprogrammet. Dette gør ikke kun handel på platformen mere rentabel, men motiverer også til aktivt at deltage i udviklingen af EVEDEX økosystem.

Mobile App

For nylig annoncerede EVEDEX-teamet lanceringen af en mobilapplikation til Android- og iOS-brugere. Denne applikation giver mulighed for (inden for testnet) handel, aktivstyring og fuld interaktion med udvekslingsøkosystemet direkte fra en smartphone. For Android-brugere er appen allerede tilgængelig på Google Play. I den kan du oprette en ny tegnebog, importere en eksisterende tegnebog eller logge ind via mobile tegnebøger. Hurtig registrering direkte gennem appen er også tilgængelig.





For ejere af Apple mobile enheder, EVEDEX test er tilgængelig via TestFlight-platformen, da hovedapplikationen er i moderationsfasen i App Store.

Conclusions

EVEDEX og Hyperliquid er to teknisk avancerede kryptovaluta-platforme, der hver især tilbyder unikke funktioner og værktøjer til handlende.Selvom begge børser aktivt udvikler sig inden for decentraliseret finansiering (DeFi), adskiller deres tilgange og tekniske løsninger sig betydeligt.





EVEDEX er en hybridplatform, der kombinerer det bedste af centraliserede og decentraliserede udvekslinger. Det er rettet mod både begyndere og erfarne tradere, der tilbyder et tilgængeligt interface, et træningscenter, et gamification-system, kopi-handel og et gennemtænkt affiliate-program med livslange provisioner. Platformen kører på EVENTUMs proprietære L3 blockchain, bygget på Arbitrum Orbit, som sikrer høje transaktionshastigheder og minimale provisioner. Desuden tilbyder EVEDEX en mobilapp, som også adskiller den fra sine konkurrenter. Med lanceringen af mainnet, som forventes i den nærmeste fremtid, har EVEDEX alle chancer for at tage en førende position på hybridudvekslingsmarkedet takket være sine tekniske løsninger og omfattende





Hyperliquid, på den anden side, er primært rettet mod professionelle erhvervsdrivende og institutionelle markedsdeltagere. Platformen bruger en proprietær L1 blockchain med HyperBFT konsensus algoritme, som giver øjeblikkelig transaktionsudførelse med et gennemsnit på op til 100.000 ordrer per sekund og minimal latens. Hyperliquid tilbyder avancerede værktøjer til professionel handel, men er ikke designet til begyndere: platformen tilbyder ikke uddannelsesprogrammer eller funktioner, der forenkler interaktion med systemet. Desuden tilbyder den ikke et affiliate program og har ikke en mobilapp, hvilket er et vigtigt krav for mange brugere i dag.





Således demonstrerer begge platforme høje standarder på deres område. EVEDEX vil være det bedste valg for tradere fra alle baggrunde på grund af dets intuitive grænseflade og uddannelsesmæssige funktioner. Hyperliquid, på den anden side, er ideel for avancerede brugere og fagfolk, der kræver høj udførelseshastighed og adgang til komplekse handelsinstrumenter.

Skrevet af:Vlad Komissarov, CTO for EVEDEX

Written by:Vlad Komissarov, CTO for EVEDEX