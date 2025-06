Comparación de los intercambios de criptomonedas: EVEDEX vs. Hyperliquid

EVEDEX vs. Hyperliquid: características, tecnologías y capacidades

En el mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi), la plataforma EVEDEX y la bolsa Hyperliquid representan dos soluciones innovadoras, cada una de las cuales ofrece características y beneficios únicos para los usuarios.

Sobre el intercambio de criptomonedas Hyperliquid

Según la plataforma Hyperliquid, su objetivo es crear un sistema financiero completamente abierto en cadena, donde las aplicaciones de los usuarios interactúen sin problemas con componentes nativos sin comprometer la usabilidad o la velocidad.





La blockchain Hyperliquid L1 ofrece un alto rendimiento suficiente para soportar un ecosistema completo de aplicaciones financieras descentralizadas sin limitaciones.Todas las órdenes, cancelaciones, transacciones y liquidaciones se procesan de forma transparente en cadena con tiempos de bloqueo por debajo de un segundo.

HiperBFT

La blockchain Hyperliquid L1 está protegida por el algoritmo HyperBFT, una versión modificada del protocolo de consenso de HotStuff. HyperBFT se basa en HotStuff, un algoritmo de tolerancia de fallos bizantino (BFT) (también utilizado en Libra/Diem), que asegura la seguridad y tolerancia de fallos de la red. Esto significa que incluso en caso de fallas del sistema o acciones maliciosas por parte de nodos individuales, el algoritmo BFT les impide interrumpir la red, ya que los nodos restantes confirman los datos correctos. Como con la mayoría de las blockchains que utilizan Proof-of-Stake (PoS), los bloques en Hyperliquid L1 son producidos por validadores en proporción a la cantidad de tokens nativos que han colocado.





La red Hyperliquid L1 incluye tanto componentes financieros nativos como soporte para la máquina virtual Ethereum (EVM), lo que permite a los desarrolladores implementar contratos inteligentes y aplicaciones DeFi en la blockchain Hyperliquid.

Componentes financieros nativos de Hyperliquid L1

La plataforma Hyperliquid afirma que su blockchain desarrollada, Hyperliquid L1, incluye componentes financieros nativos construidos directamente en la red. Su objetivo es hacer las transacciones rápidas, convenientes y seguras.





Uno de los elementos clave es el sistema de negociación de margen, que permite a los comerciantes utilizar el apalancamiento, aumentando los beneficios potenciales y aumentando los riesgos asociados.

Otro componente importante es el motor de ajuste, que instantáneamente encuentra las órdenes de compra o venta adecuadas, asegurando el comercio eficiente.





La principal diferencia entre los intercambios hiperlíquidos y tradicionales radica en el abandono de los libros de órdenes centralizados: todas las transacciones se procesan directamente en la blockchain, lo que hace que las transacciones sean transparentes y seguras.

¿Cómo se reducen las latencias?

Hyperliquid L1 utiliza el algoritmo de consenso HyperBFT, diseñado para el procesamiento de transacciones más rápido. En la práctica, esto significa que el tiempo promedio entre la presentación del pedido y su confirmación es de 0,2 segundos. En el 99% de los casos, el procesamiento no tarda más de 0,9 segundos. Como resultado, los usuarios reciben actualizaciones instantáneas en la interfaz, y los comerciantes pueden automatizar efectivamente sus estrategias, comparables al nivel de los intercambios centralizados.

¿Cuál es la permeabilidad de Hyperliquid?

Según el equipo de desarrollo, el blockchain es actualmente capaz de procesar hasta 100.000 órdenes por segundo, lo que supera significativamente a la mayoría de los DEX tradicionales.El sistema está diseñado con la capacidad de escalar hasta millones de órdenes por segundo.

La huelga

En HyperLiquid L1, apostar por HYPE es el proceso de congelar tokens para apoyar el funcionamiento de la blockchain y ganar recompensas. La red utiliza Proof-of-Stake Delegado (DPoS), lo que permite a los usuarios delegar sus tokens a los validadores que participan en la creación de bloques y reciben recompensas. El rendimiento anual depende del importe total de HYPE apostado. Por ejemplo, con 400 millones de HYPE apostados, la recompensa es de aproximadamente el 2,37% anualmente. Los pagos de recompensas ocurren diariamente y se reinvierten automáticamente (compounding).





Los tokens HYPE se pueden transferir a una cuenta de apuestas, similar a un depósito bancario. Los usuarios pueden delegar su apuesta a los validadores, los nodos responsables de confirmar las transacciones y mantener la red. Los validadores reciben recompensas por la creación de bloques y comparten los beneficios con los delegados. Para participar en la creación de bloques, un validador debe apostar un mínimo de 10.000 HYPE. Los tokens de apuestas pueden ser desbloqueados después de 1 día y retirados en cualquier momento. Las transferencias de la cuenta spot a la cuenta de apuestas son instantáneas, mientras que la transferencia inversa toma 7 días, lo que ayuda a proteger la red de ataques.





El consenso en HyperLiquid L1 se basa en el algoritmo HyperBFT. Para confirmar transacciones, se requiere un quórum, donde más de 2⁄3 de validadores deben apoyar el bloque. Cada lote de transacciones se somete a votación entre validadores, y la lista de validadores activos se registra cada 100.000 rondas (~30 minutos en la red). En caso de violaciones de reglas, se aplican dos tipos de sanciones: Jailing – el validador se bloquea por procesamiento lento de transacciones o rondas frecuentes, con la decisión de bloquear hecha por votación entre otros validadores; Slashing – multas por manipulaciones intencionales, como bloques de doble firma.

¿Qué es HyperEVM y en qué se diferencia del EVM normal?

HyperEVM es una máquina virtual Ethereum (EVM) integrada directamente en la blockchain Hyperliquid L1. A diferencia de otras soluciones compatibles con EVM, HyperEVM no es una red separada, sino que está incorporada dentro de la misma blockchain. Esto le permite ser asegurada por el mismo mecanismo de consenso, HyperBFT, como el resto de la red. Como resultado, los contratos EVM pueden interactuar directamente con los componentes nativos de Hyperliquid, incluyendo los libros de orden de los mercados spot y perpetuo.





En las blockchain EVM tradicionales, como Ethereum o BSC, los usuarios necesitan enviar tokens a piscinas de liquidez en intercambios descentralizados, pagar tasas de swap a través de piscinas AMM (por ejemplo, Uniswap o PancakeSwap), y a menudo usar puentes para transferir activos entre aplicaciones. En HyperEVM, este proceso se simplifica significativamente: en lugar de usar DEXs externos, la negociación de tokens ocurre a través de un libro de pedidos integrado con liquidez profunda. Esto reduce las tasas y elimina la necesidad de complejos swaps basados en AMM.





Otra ventaja de HyperEVM es la integración instantánea de tokens en aplicaciones descentralizadas (dApps) que funcionan en la red. Los usuarios pueden usar tokens inmediatamente en contratos inteligentes, comerciar en el mercado spot, e interactuar con las aplicaciones DeFi sin ningún paso o conversión adicional.





Actualmente, HyperEVM está en la fase de prueba activa y aún no ha lanzado en la red principal.

El trabajo de un puente:

Un puente es una herramienta que permite a los usuarios mover activos entre la blockchain Hyperliquid y otras redes compatibles con EVM, como Arbitrum y Ethereum. A diferencia de la mayoría de puentes tradicionales, el puente Hyperliquid está controlado por los validadores de la red en lugar de servicios de terceros, lo que mejora su descentralización y seguridad.





El proceso de transferencia de activos está estructurado de la siguiente manera: el usuario envía los fondos, y luego los validadores de red firman la transacción. Una vez que más de 2⁄3 de los validadores confirman la operación, los fondos se depositan en la cartera en la red Hyperliquid. Cuando se retiran los activos de la red, el mecanismo funciona de la misma manera: los fondos del usuario se congelen en Hyperliquid para evitar el doble gasto, luego los validadores firman la transacción de retiro. Después de que el usuario confirme la transacción final EVM, el puente completa la transferencia de fondos a la dirección especificada.





El sistema también está protegido contra actividades fraudulentas.Si alguien intenta retirar más de lo que fue depositado, los validadores pueden detener la operación para la verificación. En caso de actividad sospechosa, el puente se bloquea, y se requiere la confirmación de 2⁄3 de los validadores usando carteras frías para desbloquearlo.





Otra característica del Puente Hiperlíquido es la ausencia de la necesidad de pagar tarifas de gas en las redes Arbitrum o Ethereum. En su lugar, los usuarios pagan una tarifa fija de 1 USDC en la red Hiperlíquido, que se utiliza para recompensar a los validadores.





La seguridad del puente ha sido auditada por Zellic. Su código fuente es abierto y disponible en GitHub de Hyperliquid.

Servidores de fuego

Los servidores de API en Hyperliquid L1 son nodos intermedios que proporcionan a los usuarios acceso a la blockchain, permitiéndoles enviar transacciones y recuperar datos de mercado.





Los servidores de API en Hyperliquid L1 operan de una manera sin permiso, lo que significa que cualquier usuario con acceso a un nodo RPC puede desplegar sus propios servidores de API para el equilibrio de carga y la escalabilidad. Esto ayuda a aumentar el rendimiento de la red al permitir que se ejecute un número ilimitado de servidores para incluso la distribución de tráfico. Además, esta arquitectura proporciona protección contra ataques DDoS, similar a cómo funcionan los nodos de sentry en otras blockchains, evitando la sobrecarga de la red.





HyperLiquid ofrece dos tipos de APIs para trabajar con datos: REST API y WebSocket API. La API REST opera en un modelo de solicitud-respuesta y se utiliza para recuperar datos y realizar operaciones únicas. La API WebSocket transmite actualizaciones en tiempo real, lo que es especialmente útil para el comercio y el análisis de mercado, ya que permite a los usuarios recibir instantáneamente información sobre precios y estados de pedidos. Estas soluciones, combinadas con el sistema de API flexible de HyperLiquid, permiten la automatización de las operaciones, la escalación eficiente del servidor y la protección de la sobrecarga de la red.

Clínica de Perps

El Perpetual Contract Clearinghouse (Perps Clearinghouse) es un componente crucial del sistema de intercambio Hyperliquid L1. Su función principal es gestionar los saldos de margen de los usuarios, rastrear posiciones y asegurar la estabilidad general de la plataforma de negociación.





Hyperliquid L1 implementa dos tipos de negociación de margen:Cross MarginyIsolated Margin.En un margen aislado, cada posición tiene su propia margen, lo que reduce el riesgo de que un comercio afecte a otros, pero hace que las posiciones individuales sean más vulnerables a la liquidación.





Clearinghouse también gestiona las transacciones spot, similar a la compensación perpetua. La compensación perpetua gestiona las transacciones de margen y futuros, mientras que la compensación spot gestiona los saldos de tokens y sus posesiones. Esta división permite a Hyperliquid gestionar de manera eficiente los riesgos y proporciona a los comerciantes flexibilidad en la gestión de sus activos y margen.

Oracle en HyperLiquid

Un Oracle es un mecanismo que publica los precios actuales de los activos en la blockchain cada 3 segundos. Estos datos permiten al intercambio calcular con precisión los precios de negociación. En Hyperliquid L1, Oracles publica los precios spot para cada activo perpetuo cada 3 segundos.





Cada validador calcula la media ponderada de los precios de las mayores bolsas: Binance (peso 3), OKX (peso 2), Bybit (peso 2), Kraken (peso 1), KuCoin (peso 1), Gate.io (peso 1), MEXC (peso 1), Hyperliquid (si el activo tiene suficiente liquidez). Si un activo se negocia principalmente en Hyperliquid, no se utilizan fuentes externas hasta que la liquidez alcance el nivel requerido.

Order Book

Un libro de órdenes es una lista de órdenes de compra y venta para criptomonedas, mostrando quién quiere comprar o vender un activo y a qué precio.En Hyperliquid L1, funciona de la misma manera que en las bolsas centralizadas (CEX), pero en un entorno descentralizado.





Cuando un usuario realiza un pedido, se añade al libro de pedidos si su precio coincide con el tamaño de la tarjeta y el volumen coincide con el tamaño del lote. Todos los pedidos se ejecutan en función de la prioridad "precio-tiempo": los pedidos de mejor precio se ejecutan primero, y si varios pedidos tienen el mismo precio, el primero se ejecuta el primero. Cuando se ejecuta un pedido, el sistema comprueba el margen para asegurarse de que el usuario tenga fondos suficientes para el comercio. Si el margen es suficiente, se ejecuta el pedido y se actualiza el saldo del usuario. Todos los datos se envían a la clearinghouse, que gestiona las posiciones y monitora los riesgos.





La característica del libro de órdenes en Hyperliquid es que permite la negociación al igual que en CEX, pero sin intermediarios (y por lo tanto sin el riesgo de perder el control sobre los fondos).Todas las operaciones de margen se someten a controles para evitar problemas de liquidación.

Múltiples

Multi-sig es una característica de seguridad que permite a varios usuarios gestionar conjuntamente una sola cuenta. En Hyperliquid L1, esta función se integra directamente en la blockchain y funciona sin contratos inteligentes, lo que lo hace más rápido y más seguro. El propietario puede agregar o eliminar usuarios enviando una nueva solicitud multi-sig. También hay la opción de volver a la cuenta a un modo estándar al eliminar a todos los usuarios autorizados.





Multi-sig proporciona seguridad adicional, por lo que es ideal para equipos, fondos y grandes comerciantes que desean proteger sus activos contra el fraude y los hackers. El usuario puede configurar cualquier regla de firma (por ejemplo, 3 de 5). Además, un usuario puede ser tanto un usuario multi-sig como un usuario autorizado para otra cuenta multi-sig. Un usuario único puede ser un usuario autorizado para múltiples cuentas multi-sig. El número máximo de usuarios autorizados para una cuenta multi-sig es 10.

What are Vaults in Hyperliquid?

Los cajeros en Hyperliquid son una herramienta para el ingreso pasivo. Los usuarios depositan fondos en un cajero, que luego utiliza los activos depositados para estrategias de negociación automatizadas. Después de que se generen beneficios, los usuarios reciben una cuota de los beneficios comerciales, mientras que el creador del cajero recibe el 10% del beneficio total (a menos que sea un cajero de protocolo). Usuarios regulares, DAOs (organizaciones descentralizadas), protocolos de criptografía, fondos de inversión y grandes empresas pueden invertir en los cajeros.





A diferencia de las cajas regulares de DeFi, donde los fondos se sientan y se intercambian entre tokens, en Hyperliquid Vaults, el dinero participa activamente en la negociación, incluyendo liquidaciones, creación de mercado y futuros.

Protocolo de Vault

El Proveedor de Hiperliquidez (HLP) es un cajón de protocolo que se dedica a la creación de mercados y liquidaciones, así como a recibir una parte de las comisiones de negociación. HLP proporciona acceso a estrategias que normalmente solo están disponibles para los grandes jugadores en otras bolsas. La comunidad puede invertir liquidez en el cajón y compartir beneficios y pérdidas (PNL). HLP no tiene distribución adicional de ganancias para los propietarios de cajas; es totalmente propiedad de la comunidad.

Los líderes de Vault

Hyperliquid permite la creación de una cisterna. Para crear una cisterna se requiere 100 USDC. Los líderes de la cisterna reciben el 10% de los beneficios por la gestión de la cisterna.

El programa de puntos durante la testnet

El programa de puntos en Hyperliquid comenzó el 1 de noviembre de 2023. Cada semana se distribuyeron 1.000.000 puntos a los usuarios durante un período de 6 meses (hasta el 1 de mayo de 2024). Los puntos fueron diseñados para recompensar a los usuarios que contribuyeron al desarrollo del protocolo. Los socios (afiliados) recibieron 1 punto por cada 4 puntos ganados por sus referencias. Los criterios para la distribución de puntos se actualizaron periódicamente. Los puntos se calcularon en base a la actividad semanal, terminando el miércoles a las 00:00 UTC, con la distribución ocurriendo los jueves. También se otorgaron puntos para el período de prueba alfa cerrado (hasta el 31 de octubre de 2023).





La fase de acumulación de puntos en L1 comenzó el 29 de mayo de 2024 y terminó en noviembre de 2024. Cada semana se distribuyeron 700.000 puntos.

Programa de Referencia

Hyperliquid ofrece un programa de referencias para usuarios cuyo volumen de negociación supere los 10.000 dólares.Después de unirse al programa de referencias, los usuarios recibirán el 10% de las tarifas de negociación de los usuarios referidos (menos su descuento).Los bonos de referencias son válidos hasta los primeros 1.000 millones de dólares en volumen de negociación generado por el usuario referido, mientras que el descuento de referencias se aplica hasta los 25 millones de dólares en volumen de negociación generado por el usuario referido.





Actualmente, Hyperliquid no tiene un programa de afiliados.

Н2: About EVEDEX cryptocurrency exchange

Según el equipo de desarrollo, el objetivo principal de EVEDEX es ofrecer la misma amplia gama de funciones que los intercambios centralizados (como Binance, Bybit, OKX y otros), pero con mayor seguridad (debido a la ausencia de procedimientos KYC) y reglas de comercio más transparentes.





Fue importante para el equipo de EVEDEX crear una plataforma que no utilice carteras "calorosas" o "frías" y no tenga acceso directo a los fondos de los usuarios. Con este enfoque, si el intercambio es hackeado o cerrado, los usuarios no deben tener que preocuparse por la seguridad de sus fondos, ya que tendrán la capacidad de recuperarlos. Todos los contratos deben ser públicos y auditados por auditores. El ajuste de pedidos no debe tomar más de 100 milisegundos y el liquido debe concluirse en 2 segundos. Además, las comisiones deben ser minimizadas y la plataforma debe permanecer simple y fácil de usar para usuarios principiantes y avanzados.

Selecting Rollup

Las tecnologías de Rollup funcionan en paralelo con la red Ethereum, registrando transacciones a la red principal, donde también se verifican. Hoy en día, se consideran una de las soluciones más seguras, permitiendo a los usuarios retirar fondos incluso en caso de problemas técnicos. Rollup se divide en dos tipos - Optimistic Rollups y ZK-Rollups.





Los Rollups optimistas unen transacciones en paquetes y las escriben en una forma comprimida, reduciendo el coste de escritura porque las transacciones no se ejecutan directamente en la red Ethereum. Estas transacciones se consideran inicialmente correctas, pero hay un período de desafío durante el cual se pueden detectar errores. Si no se produce ningún desafío, las transacciones se fijan en la red. Los ZK-Rollups, por otro lado, utilizan la prueba de transacción criptográfica que se confirma inmediatamente al registrar, eliminando la necesidad de esperar. Sin embargo, este proceso es computacionalmente intensivo, especialmente cuando se validan transacciones de propósito general para EVMs.





El equipo de EVEDEX señaló que ambas soluciones cumplen con las necesidades del intercambio, pero las tecnologías de ZK todavía están en desarrollo activo y requieren costes de infraestructura significativos, por lo que Optimistic Rollups resultó ser la solución más adecuada en esta etapa.

Choice between Arbitrum Orbit and OP Stack

La tecnología Rollup es adecuada para la creación de soluciones tanto L2 como L3. La principal diferencia que influye en la elección del enfoque de desarrollo es la red a la que se publicarán los datos. Las soluciones L2 envían datos a Ethereum (L1), mientras que para L3, la red objetivo puede ser cualquier L2. La ventaja de escribir a L2 es una reducción significativa en el coste de la transacción, pero esto plantea el problema de la seguridad ya que L2 puede funcionar parado.





Con todos los matices en mente, el equipo EVEDEX consideró las dos soluciones principales que Optimistic Rollups ofreció: Arbitrum Orbit y OP Stack. Ambas tecnologías ofrecen poderosas herramientas para construir soluciones L2/L3, pero su elección depende de las necesidades del proyecto. Como OP Stack todavía sufre de excesiva centralización, a pesar de una serie de beneficios significativos, Arbitrum Orbit fue seleccionado. Esta solución proporciona alta velocidad y nivel de descentralización, alta liquidez, soporte para la importante iniciativa Fast Withdrawal y proyectos desplegados en Arbitrum Orbit.

State Channels

State Channels es una tecnología que permite a un grupo de participantes intercambiar múltiples transacciones entre sí al registrar solo dos transacciones en la red central de Ethereum. Primero es la transacción inicial - depositar fondos en un contrato inteligente de múltiples firmas - seguida de una transacción final que registra la distribución de fondos después de que la interacción esté completa.





Esto funciona de la siguiente manera: se implementa un contrato inteligente multi-signatura en la red Ethereum, que verifica que todas las transacciones son firmadas por los participantes necesarios. Los participantes depositan fondos en este contrato y interactúan fuera de la cadena (fuera de la red Ethereum). Una vez que la interacción esté completa, todos firman el estado final y el contrato inteligente distribuye los fondos de acuerdo con el saldo final.





Los beneficios de los canales estatales incluyen la reducción significativa de la carga en la red central de Ethereum, la reducción de las tarifas al reducir el número de registros en la blockchain, y la aceleración de las transacciones mientras se mantiene un alto nivel de seguridad a través de contratos multi-signatura.

Why not Plasma, Validium or Sidechains?

Inicialmente, es necesario entender qué son las tecnologías enumeradas.





Plasma es una solución intermedia entre Rollups y sidechains. A diferencia de Rollups, donde la validación de transacciones completa se realiza en el nivel de la capa 1, las cadenas de plasma no lo requieren. A diferencia de las cadenas laterales, las cadenas de plasma escriben periódicamente los resultados de sus transacciones a Ethereum junto con la prueba criptográfica del estado actual de la red. Esto funciona de la siguiente manera: los datos de estado real de la red no se registran directamente, sino que se envía una prueba criptográfica compacta a la red de Ethereum, y las transacciones registradas no se verifican inmediatamente. Sin embargo, si el compromiso ya se registra en Ethereum, la cadena de Plasma no puede cambiar el historial de transacciones retroactivamente. Los beneficios incluyen reducir la carga en la red de Eth





Validium es similar en arquitectura a ZK-Rollup, pero tiene una diferencia importante: los datos de validación de transacciones se almacenan fuera de la cadena en lugar de en la red de la capa 1 subyacente. Los beneficios incluyen una mayor ancho de banda y tasas más bajas, pero esto viene con un compromiso de seguridad.El principal riesgo es que el operador de la red Validium podría congelar fondos de los usuarios porque los datos de transacciones no se almacenan en la capa 1.





Una cadena lateral es una blockchain separada que funciona independientemente de Ethereum pero está conectada a ella por un puente bidireccional. La principal diferencia con Rollups es que la validación de transacciones en Rollups se realiza en el nivel Layer 1, mientras que en las cadenas laterales no se requiere. Las ventajas incluyen la flexibilidad en la implementación, ya que las cadenas laterales se pueden personalizar para tareas específicas, y la capacidad de manejar un gran número de transacciones sin estresar la red central de Ethereum. Sin embargo, es importante notar que la seguridad de una cadena lateral depende únicamente de su propia arquitectura y no de la capa 1 de Ethereum.





Plasma, Validium y sidechains son métodos alternativos de escalación de Ethereum, cada uno de los cuales hace distintos compromisos entre la seguridad, la descentralización y el rendimiento. Esta es la razón por la que finalmente elegimos Rollup para nuestra solución L3: proporciona una seguridad más fuerte a un coste añadido mínimo, a pesar de la complejidad del desarrollo de L3. La reciente actualización de Dencun solidificó aún más esta ventaja al reducir los costes de grabación de datos de la capa 1, haciendo que los rollups sean aún más convincentes en comparación con otras tecnologías de escalación.

Deciding on a proprietary L3 blockchain

Según las publicaciones técnicas de EVEDEX, el equipo de desarrollo ha decidido crear su propia blockchain L3 llamada EVENTUM basada en Arbitrum Orbit. Inicialmente, se consideraron blockchains existentes como Arbitrum One y Optimism (ambos utilizando la tecnología Optimistic Rollups).





Sin embargo, durante el proceso de análisis, el equipo identificó una serie de desventajas: dificultades para escalar a otras redes (que resultan en una liquidez diluida y un aumento de los costes operativos), problemas con la gestión descentralizada (incluida la probabilidad de manipulación de votos) y el alto coste de la liquidación de órdenes.





Según declaraciones del equipo EVEDEX, la decisión de elegir la tecnología L3 mejora significativamente el rendimiento de las transacciones, permitiendo a la plataforma procesar grandes volúmenes de transacciones sin retrasos o congestión.Al integrarse sin problemas con las redes de capa 2 existentes, las soluciones L3 proporcionan una mejor interoperabilidad y una experiencia de usuario simplificada.Este enfoque también reduce los costes de transacción, haciendo la negociación descentralizada más accesible y rentable para todos los usuarios.





El uso de una red de capa 3 basada en Arbitrum Orbit AnyTrust, con cálculo en Arbitrum Nova y un comité de disponibilidad de datos personalizado (DAC), permite procesar miles de transacciones por segundo, casi instantáneamente y a un coste mínimo en comparación con la red central de Ethereum.





El equipo EVEDEX destaca las siguientes características clave de su propia solución L3:





Límite de gas por unidad: Inicialmente fijado en 30M de gas con la opción de aumentar si es necesario.

Tiempo de bloqueo 2 segundos: un poco más lento que algunos competidores, pero la cifra se compensa por la posibilidad de aumentar el tamaño del bloque.

La plataforma es capaz de manejar hasta 463k gas/s, alcanzando el objetivo de 100k asentamientos por día.

Retiros descentralizados: Implementados a través del mecanismo de propuestas de salida sin permiso (PoPs), que permite a cualquier usuario iniciar una retirada de fondos de L2 a L1.

Protección contra fallas de Sequencer: En caso de fallas de Sequencer, los usuarios pueden enviar transacciones directamente a L1.

Comité de disponibilidad de datos personalizados (DAC): Un comité personalizado proporciona un mayor control sobre la disponibilidad de datos y garantiza estándares de seguridad mejorados adaptados a las necesidades de la plataforma.

Uso de Arbitrum Orbit: Proporciona casi ocho veces la velocidad de finalización de la transacción en comparación con OP Stack, manteniendo un límite de gas similar por bloque.

Cost per settlement: Está en el rango de $0.0001-$0.0002, lo que reduce significativamente los costes operativos y mantiene las comisiones bajas para los usuarios.

El uso de un token nativo en la misma red elimina el riesgo de manipulación de votos y promueve una mayor descentralización, similar a proyectos como Arbitrum y Optimismo.

Combination of on-chain and off-chain mechanisms

EVEDEX utiliza una arquitectura avanzada que combina tecnologías en cadena y fuera de cadena para maximizar la eficiencia del intercambio.Es un enfoque híbrido que permite la transparencia y la seguridad de la cadena de bloques mientras proporciona la alta velocidad de ejecución de transacciones típica de las plataformas centralizadas.





EVEDEX se basa en un mecanismo de liquidación en cadena - liquidaciones realizadas directamente en la red EVENTUM L3 basada en Arbitrum. A diferencia de los intercambios centralizados, donde se realizan liquidaciones a través de registros internos, aquí todas las transacciones se registran en la blockchain. Esto garantiza la transparencia de las transacciones, la seguridad y la custodia de los activos por parte de los usuarios (auto custodia). La red registra información sobre posiciones comerciales y saldos de los usuarios, registra la liquidación y los eventos de Auto-Deleveraging, y rastrea las tasas de recaudación de fondos y comisiones. Todos estos datos permanecen públicos y están disponibles para inspección por cualquier persona en la red. Los datos se registran en la blockchain en varios escenarios: periódicamente, cuando se acumulan suficientes





En paralelo, EVEDEX está aplicando tecnología fuera de la cadena a través del uso de Matcher, un libro de órdenes que opera fuera de la blockchain y asegura el procesamiento de órdenes lo más rápido posible. Este enfoque es similar a los intercambios centralizados y permite un alto rendimiento y una latencia mínima de ejecución de órdenes.





La interacción entre el núcleo EVEDEX y el sistema Matcher se construye a través de API y WebSocket, lo que permite el procesamiento inmediato de las solicitudes entrantes. El proceso de trabajo comienza con el envío del usuario de un pedido firmado con su clave privada. El backend de la plataforma realiza una validación inicial, asegurándose de que hay fondos suficientes, la aplicación cumple con los requisitos mínimos y la firma de la cartera es auténtica. Después de la validación exitosa, el pedido se pasa a Matcher, que además verifica la autenticidad del pedido y lo procesa - cambiando su estado a ejecutado, parcialmente ejecutado, pendiente o cancelado. Estos datos se almacenan en la base de datos y se transmiten al backend para la fijación.





Si el sistema requiere la confirmación de una transacción en la blockchain, el pedido se registra en la red EVENTUM. Esto es especialmente importante para transacciones como liquidaciones, recaudaciones o retiros. La sincronización regular de datos entre el núcleo de la bolsa y la blockchain asegura la exactitud y transparencia de todas las transacciones.





Esta decisión de combinar los mecanismos en cadena y fuera de la cadena proporcionará a los usuarios una alta velocidad de ejecución de transacciones sin comprometer la transparencia y la seguridad.

Overview of Matching Engine EVEDEX

El EVEDEX Matching Engine es un sistema de ajuste de órdenes altamente eficiente diseñado específicamente para la negociación descentralizada de futuros abiertos. Su arquitectura modular proporciona flexibilidad, escalabilidad y fiabilidad, creando un entorno óptimo para la negociación en entornos de alta carga y alta velocidad.





Una de las principales ventajas de Matching Engine es su rendimiento. En el entorno de prueba, el sistema es capaz de procesar hasta 100.000 órdenes por segundo con un retraso de ejecución de aproximadamente 100 microsegundos. La arquitectura soporta la escalación horizontal, lo que permite a la plataforma hacer frente a la carga creciente a medida que aumenta el número de usuarios y el volumen de negociación. Este rendimiento permite a la plataforma soportar incluso cargas de pico sin perder la velocidad y la eficiencia de ejecución.





El núcleo del algoritmo de ajuste de pedidos es el principio de prioridad precio-tiempo. Esto asegura que los pedidos de compra y venta se ejecutan en el orden en que son recibidos a un precio igual. Este sistema asegura el comercio justo y transparente, donde los usuarios pueden estar seguros de que sus pedidos son procesados de manera justa y sin manipulación por la plataforma.





EVEDEX soporta una amplia gama de tipos de órdenes, lo que hace que la plataforma sea conveniente para los comerciantes con diferentes niveles de experiencia. Además de las órdenes de límite estándar y de mercado, también están disponibles órdenes de parada y órdenes con diferentes condiciones de vida, incluyendo DAY (valido hasta el final del día de negociación), GTC (Good 'Til Cancelled), FOK (Fill or Kill) y IOC (Immediate or Cancel). Esto da a los comerciantes más flexibilidad en la gestión de sus posiciones.





Para proteger a los usuarios y garantizar la integridad del proceso de negociación, se integran mecanismos avanzados de gestión de riesgos en el sistema.Estos incluyen limitar la frecuencia de los mensajes para prevenir la sobrecarga del sistema, la protección contra los errores de "dedo graso" donde se pueden introducir errores de precios accidentalmente, y un mecanismo para prevenir la auto-matching de las órdenes de un solo usuario.Estas medidas ayudan a evitar errores no intencionados y protegen a los comerciantes de la manipulación.





Se presta especial atención a la optimización del trabajo con futuros abiertos.El sistema soporta la creación dinámica de nuevos pares de negociación, alta precisión hasta ocho lugares decimales y operación continua del mercado en modo 24/7.Para los creadores de mercado hay funciones de colocación masiva y cancelación de órdenes, lo que simplifica mucho el trabajo con grandes volúmenes de órdenes y permite mantener la liquidez a un alto nivel.

Н3: Account Abstraction (AA)

EVEDEX introduce la tecnología de Abstracción de Cuentas (AA) para mejorar la experiencia del usuario, mejorar la seguridad y expandir la funcionalidad de la plataforma. Este enfoque combina las características de las carteras tradicionales y los contratos inteligentes, haciendo que las cuentas sean más flexibles y funcionales. A diferencia de las Cuentas Externamente Propias (EOA) y Contract Accounts estándar de Ethereum, la tecnología AA permite que los contratos inteligentes actúen como carteras, mejorando la capacidad de gestionar activos e interactuar con la blockchain.





Las principales características de la Abstracción de Cuentas en la plataforma incluyen transacciones programables que permiten condiciones de transacción personalizadas como multitarea, límites de tiempo y ejecución automática de condiciones predefinidas. los usuarios de EVEDEX también podrán pagar tarifas no solo en ETH, sino también en otros tokens, como USDT, o delegar el pago a un tercero. Se ha implementado un sistema de Recuperación Social, permitiendo el acceso a la cartera a ser restaurado a través de partes de confianza o multitarea, así como UX simplificado (UX simplificado) mediante la automatización de transacciones y la combinación de múltiples transacciones en una sola.





La implementación tecnológica de AA en EVEDEX se basa en carteras de contratos inteligentes totalmente programables. La arquitectura incluye varios componentes clave. UserOperation es un objeto de datos estructurado que contiene toda la información de transacción para realizar transacciones complejas, incluidas las transacciones de lotes. Bundler agrega las transacciones en un solo bloque, reduciendo la carga de la red y acelerando el procesamiento. Paymaster es un contrato inteligente que puede pagar tarifas al usuario, que también puede realizar transacciones sin gas.





EntryPoint es el elemento central de todo el sistema, que verifica las transacciones, interactúa con otros componentes (Bundler y Paymaster) y garantiza la ejecución segura de las transacciones. También se ha implementado el módulo Aggregador, que combina y verifica las firmas de diferentes usuarios, lo que aumenta la escalabilidad del sistema al reducir la carga criptográfica al procesar múltiples firmas.





Como resultado, la integración de Account Abstraction en EVEDEX proporciona una interacción más flexible, segura y conveniente con la plataforma.Esta solución permite a los usuarios controlar mejor sus fondos, reduce los riesgos de pérdida de acceso y proporciona herramientas mejoradas para trabajar con aplicaciones descentralizadas.

EVEDEX Education Center

El Centro de Educación EVEDEX también está planeando un programa de capacitación integral para sus usuarios, que cubrirá temas clave tanto para principiantes como para comerciantes y inversores experimentados. Los cursos y recursos del centro, según el equipo, se centrarán en el desarrollo de habilidades prácticas que se pueden aplicar inmediatamente para mejorar el bienestar financiero. Todos los recursos están estructurados para proporcionar acceso a conocimientos de calidad sobre criptomonedas, inversión, emprendimiento y desarrollo personal.





El currículum está dividido en cuatro ramas:

Estrategias de ganancias: aprender a generar ingresos a través del comercio, programas de afiliados e inversiones. Finanzas personales y Gestión de Dinero - Desarrollo de habilidades en gestión de dinero, presupuesto y crecimiento de capital. Desarrollo personal y bienestar: programas dirigidos al desarrollo de la productividad, la resiliencia psicológica y la gestión eficaz del tiempo. Marketing, Branding y Emprendimiento: enseñando los fundamentos de la marca, la promoción y la construcción de estrategias empresariales.





El Centro planea ofrecer cursos de expertos que son diseñados por profesionales con experiencia real y casos exitosos en sus campos. Los participantes tendrán acceso a estrategias prácticas y insights de las actividades de la vida real. Una parte importante del programa es herramientas de aprendizaje interactivas - simuladores de comercio, módulos gamificados y asignaturas prácticas que ayudan a consolidar el conocimiento adquirido.





Las herramientas de aprendizaje interactivas incluirán simuladores de negociación para probar estrategias de forma segura antes de entrar en los mercados reales, cursos gamificados para un aprendizaje memorable y sesiones regulares de expertos que analizan las tendencias y estrategias del mercado.





La comunidad y la orientación, según el equipo de EVEDEX, es otro elemento clave de la plataforma. Los participantes tienen acceso a una comunidad global de comerciantes e inversores para compartir experiencia y desarrollarse juntos. El programa de orientación ofrece una oportunidad para aprender de los líderes de la industria y recibir consejos y orientación personalizados. los webinars regulares, talleres y reuniones privadas le permiten mantenerse al día con las últimas tendencias y profundizar su conocimiento.





Las principales áreas educativas del Centro Educativo EVEDEX:





Trading & Blockchain Technology: Blockchain Fundamentals - fundamental knowledge of blockchain technology and its applications. Financial Literacy - effective personal financial management, budget planning and capital protection. Trading skills - practice trading on various financial instruments, including open-ended futures.

Personal Management & Well-being: Investment planning is a money management strategy for a stable financial future. Stress management - developing psychological resilience and managing emotions. Mindset and motivation - working with beliefs and developing positive habits. Goal setting and productivity are effective methods of improving personal efficiency and organising time.

Personal Growth and Time Management Approaches: Goal setting and productivity - effective methods for increasing personal efficiency and organizing time. Creating multiple sources of income - developing active and passive incomes. Investing in cryptocurrencies - learning strategies for capital appreciation through digital assets. Long-term capital growth - long-term methods of building up financial resources. Affiliate marketing - creating income through affiliate programs with minimal investment.

Entrepreneurship & Relationship Building: Community engagement - developing skills to communicate and create meaningful connections within the crypto community. Teamwork and collaborations - effectively interacting with partners and creating an environment for sharing expertise.

Transparent & Fair Copy Trading

Según el equipo, el sistema de copia-comercio EVEDEX se basa en principios estrictos de control y verificación, por lo que cada comerciante se verifica minuciosamente antes de ser autorizado para proporcionar servicios de copia-comercio. Según el equipo, el seguimiento constante de las transacciones y la exclusión de las manipulaciones protege a los participantes de los comerciantes sin escrúpulos. El sistema de calificación juega un papel importante - las métricas de rendimiento abierto permiten a los usuarios seleccionar objetivamente a los mejores comerciantes en la plataforma. Además, se utiliza un mecanismo híbrido que combina oráculos descentralizados y sistemas de control propietarios, lo que asegura la precisión de precios y la ejecución justa de las transacciones.





Para mantener la alta calidad del comercio de copia, la plataforma EVEDEX ha implementado la certificación obligatoria para los comerciantes. Antes de convertirse en un proveedor de comercio de copia, cada participante debe completar el Programa de Certificación Avanzada de Comercio de EVEDEX. Esto asegura que todos los comerciantes tienen los conocimientos y habilidades necesarios para gestionar los fondos de forma responsable. El proceso de certificación incluye varias etapas: completar un curso de formación que cubre análisis de mercado, gestión de riesgos y psicología de comercio; demostrar resultados de negociación estables y gestión eficaz de riesgos; y pasar un examen sobre teoría y habilidades prácticas, incluyendo ética y cumplimiento de las reglas de la plataforma.





Después de completar con éxito todas las etapas, un comerciante recibe el estatus de proveedor certificado de copia comercial. Sin embargo, para mantener este estatus, los participantes deben confirmar regularmente sus conocimientos y cumplir con los estándares de la plataforma. EVEDEX monitora continuamente a los comerciantes certificados, siguiendo el rendimiento, las métricas de riesgo e identificando cualquier posible manipulación. Además, se evalúa la satisfacción del suscriptor y se tratan las reclamaciones. La re-certificación obligatoria asegura que los comerciantes mantengan un alto nivel de competencia.

EVEDEX Affiliate Program

La plataforma EVEDEX también ofrece a sus usuarios el Programa de Afiliados, que ofrece la oportunidad de ganar ingresos de cada usuario referido. Al convertirse en miembro del programa, usted podrá recibir una comisión del 30% de las referencias de forma permanente, así como una comisión del 5% de los sub-afiliados - usuarios referidos por sus referencias. el equipo de EVEDEX especifica que los pagos estarán disponibles 24 horas después de que se acrediten a su saldo.





Para la comodidad de los miembros, hay un Gabinete de Afiliados donde puede rastrear sus ingresos, gestionar las referencias y analizar su rendimiento. La sección de Dashboard de visión general proporciona las métricas clave para ayudar a rastrear los ingresos y la actividad de las referencias referidas. Mi ingresos muestra los ingresos de comisión de las referencias del último día, semana, mes y año. El balance de la cuenta proporciona un resumen del saldo disponible, incluyendo todas las comisiones ganadas de las referencias.





La sección Mis Comisiones de nivel muestra los términos actuales de participación en el Programa de Afiliados: porcentaje de Ganancias de sus referencias y porcentaje de Ganancias de sus sub-afiliados. Inscripciones recientes muestra a los usuarios más recientes que se han registrado a través de su enlace de referencia, incluyendo su tiempo de inscripción y direcciones de cartera. La sección de Analytics proporciona estadísticas sobre los registros y las monedas de marca, mientras que también ayuda a rastrear las tendencias de conversión e identificar el contenido de alto impacto que impulsó la participación de los usuarios.

Gamification system

La plataforma EVEDEX también ofrece un sistema único de gamificación diseñado para hacer que la interacción con el intercambio sea más fácil, más atractiva e interactiva. Según el equipo del proyecto, la implementación de la gamificación tiene como objetivo asegurar que cada usuario pueda disfrutar de usar la plataforma mientras desarrolla habilidades y aumenta su rentabilidad.





De acuerdo con las reglas de gamificación, por cada acción en la plataforma se otorgan puntos de experiencia (XP), que contribuyen a aumentar el nivel de la cuenta y abrir nuevos bonos. Earning XP se hace a través de comercio, formación, completar misiones y promover el intercambio. Al nivelar, los usuarios obtienen acceso a varios beneficios: descuentos en recursos y lecciones en el Centro de Educación, reembolso en comisiones de comercio, y un mayor porcentaje de ingresos del programa de referencia. Esto no solo hace que el comercio en la plataforma sea más rentable, sino que también motiva a participar activamente en el desarrollo del ecosistema EVEDEX.

Mobile App

Recientemente, el equipo EVEDEX anunció el lanzamiento de una aplicación móvil para usuarios de Android e iOS. Esta aplicación permite (dentro de la testnet) el comercio, la gestión de activos y la plena interacción con el ecosistema de intercambio directamente desde un smartphone. Para usuarios de Android, la aplicación ya está disponible en Google Play. En ella, puede crear una nueva cartera, importar una cartera existente o iniciar sesión a través de carteras móviles. También está disponible el registro rápido directamente a través de la aplicación.





Para los propietarios de dispositivos móviles de Apple, EVEDEX testing está disponible a través de la plataforma TestFlight, ya que la aplicación principal está en la fase de moderación en la App Store. La plataforma EVEDEX proporciona instrucciones detalladas para los usuarios de iOS para ayudarles a comprender la instalación y comenzar a trabajar en la versión móvil del intercambio.

Conclusions

EVEDEX y Hyperliquid son dos plataformas de criptomonedas técnicamente avanzadas, cada una de las cuales ofrece características y herramientas únicas para los comerciantes.Aunque ambas bolsas están desarrollando activamente en el campo de la financiación descentralizada (DeFi), sus enfoques y soluciones técnicas difieren significativamente.





EVEDEX es una plataforma híbrida que combina lo mejor de los intercambios centralizados y descentralizados. Se dirige tanto a principiantes como a comerciantes experimentados, ofreciendo una interfaz accesible, un centro de capacitación, un sistema de gamificación, copia-trading y un programa de afiliados bien pensado con comisiones de toda la vida. La plataforma se ejecuta en la blockchain L3 de EVENTUM, construida en Arbitrum Orbit, que garantiza altas velocidades de transacción y comisiones mínimas. Además, EVEDEX ofrece una aplicación móvil, que también la distingue de sus competidores. Con el lanzamiento de la mainnet, que se espera en un futuro cercano, EVEDEX tiene toda la oportunidad de tomar una posición líder en el mercado de intercambio híbrido gracias a sus soluciones técnicas y





Hyperliquid, por otro lado, está dirigido principalmente a comerciantes profesionales y participantes del mercado institucional. La plataforma utiliza una blockchain L1 propietaria con el algoritmo de consenso HyperBFT, que proporciona ejecución instantánea de transacciones con un rendimiento de hasta 100.000 órdenes por segundo y una latencia mínima. Hyperliquid ofrece herramientas avanzadas para la negociación profesional, pero no está diseñado para principiantes: la plataforma no ofrece programas educativos o características que simplifiquen la interacción con el sistema.





Así, ambas plataformas demuestran altos estándares en su campo. EVEDEX será la mejor opción para comerciantes de todos los orígenes debido a su interfaz intuitiva y características educativas. Hyperliquid, por otro lado, es ideal para usuarios avanzados y profesionales que requieren alta velocidad de ejecución y acceso a instrumentos de negociación complejos. Con su entrada en la red principal, EVEDEX tiene el potencial de convertirse en un líder entre las plataformas híbridas debido a su infraestructura innovadora y enfoque integral.

Escrito por:Vlad Komissarov, CTO de EVEDEX

