Mød Sora: HackerNoon selskab af ugen

Hej hackere! Velkommen tilbage til en anden serie af HackerNoonVirksomheden af ugen,hvor vi fremhæver de teknologiske ændringsskabere, der bygger fremtiden, en blok (eller blockchain) ad gangen.SøsterEn radikal genopfattelse af, hvordan økonomier kan fungere i en decentraliseret verden.





SORA er ikke bare et andet blockchain-projekt - det er et ambitiøst forsøg på at skabe ensupranational economic systemDet tjenerAlle erBygget påParity Substrateog udvider sig overKusama, derPolkadot, og ud over krydskædebroer, lægger SORA grundlaget for et økonomisk økosystem uden grænser.Token Bonding Curve(TBC) som dynamisk styrer tokenforsyningen, mindsker boom-bust-kaoset, der plager de traditionelle kryptomarkeder.

Men hvad sætter egentlig Sora adskilt?

deresdemocratic governancemodellen – hvor SORA-parlamentet sikrer, at intet organ har ukontrolleret magt – og dets mission er at fremmefinancial inclusion for allVed at bruge XOR til at finansiere real-world-produktion og -tjenester skaber SORA købekraft med formål.





Uanset om det er token swaps, cross-chain aktiver, eller bare en bedre måde at håndtere dine finanser, SORA's bygning for Jorden, metaverset og videre.

Ønsker du at blive præsenteret på HackerNoon’s Company of the Week? Anmode om din Tech Company Page på HackerNoon Today!

Mød søsteren: Sjovt faktum!





Hvert år arrangerer søsterenSORA Economic Forum, en gratis global begivenhed, hvor alle kan deltage via Zoom for at udforske dristige ideer i makroøkonomi, styring og tokenomik.November 2024Det markerede sin tredje udgave, der samlede fællesskabsmedlemmer og eksperter for at diskutere, hvordan SORA kunne omforme globale finanser.





I modsætning til typiske krypto-projekter planlægger SORA at brugemulti-body sortition, et lotteri-lignende system for styring for at holde tingene retfærdige og decentraliserede. ingen strømophobning, bare smart, data-drevet beslutningstagning af SORA-parlamentet.





Learn More About SORA!

Læs mere om Hackernoon: The DeFi Writing Contest





I 2022 samarbejdede HackerNoon med SORA om at lancereDefi skrive konkurrence- en fejring af ideer, historier og indsigter i verden af decentraliseret finansiering.Fra juli til oktober byder konkurrencen forfattere fra hele verden velkommen til at dele deres holdninger til krypto, DeFi-projekter og fremtidens finansiering.





med a$20,000 prize poologmonthly 5,000 XSTUSDop for griber, konkurrencen oplyser HackerNoon-platformen med #Udfordringog #SubstrateFra udtalelser til dybe nedsænkninger i DeFi-teknologi har partnerskabet samlet en kraftfuld kombination: storytelling og næste generations finansielle innovation.Her er!

Læs mere om vores skrivekonkurrence!!

