Mød NachoNacho, Moveo.AI og Zenerate: HackerNoon Startups af ugen

Hilsner til!



Velkommen til endnu en serie af ugens startups!



Hver uge fremhæver HackerNoon-teamet fremtrædende startups fra voresÅrets startupsHver lanceret startup er blevet nomineret som den bedste i deres respektive teknologi kategori eller region.





Under denne uges fokus præsenterer vi dig for:eftersøgning, derMoveo.dkogGenerationerne.

Del din startups historie i dag!

Share Your Startup's Story Today!





Mød ugens startups!

NachoNacho er en B2B SaaS og service markedsplads drevet af fintech og AI, designet til at hjælpe virksomheder med at styre, opdage og spare på softwareabonnementer.Platformen gør det muligt for virksomheder at konsolidere alle SaaS-udgifter på ét sted og tilbyde funktioner som virtuelle kreditkort for hver leverandør til at kontrollere og overvåge udgifter.





Nomineret iaf FinTech, derBankeringogSaaSi kategorier, efterlod NachoNacho konkurrencen iSan Francisco, CAFor at tjene titlen påStartup of The YearOg for regionen.





Moveo.AI er en konversationsbaseret AI-platform, der giver virksomheder mulighed for at automatisere og personliggøre kundeinteraktioner på tværs af forskellige brancher, herunder bank, forsikring og iGaming. Ved hjælp af proprietære store sprogmodeller (LLM'er) tilbyder Moveo.AI sikre, private og skalerbare AI-agenter, der kan håndtere komplekse kundeserviceopgaver.Platformen understøtter over 21 sprog og er betroet af mere end 100 virksomheder verden over, herunder Kaizen Gaming og Alpha Bank.





Moveo.AI har væretcrownedDen bedste start påNew York, USAMed andre nomineringer iSoftwareudvikling, derIT TjenesterogWebudvikling.





Zenerate er en AI-drevet platform, der revolutionerer ejendomsudvikling ved at automatisere gennemførlighedsundersøgelser og optimere bygningsdesign. Grundlagt i 2020 af arkitekt Benji Shin og AI-ekspert Jamie Jeong, udnytter Zenerate generativt design og avanceret dataanalyse til at strømline de traditionelt tidskrævende processer i siteplanlægning og udvikling.





Zenerate blev udnævnt til en topstart og sikretfirst placeiLos Angeles, CAOpstarten skete også iGenerationer af AI, derKonstruktionogDesign afaf sektorer.





Ønsker du at blive præsenteret på HackerNoon's Startups of The Week?

Del din startups historie med vores Business Blogging Program!





HackerNoon’s Business Blogging ProgramDet er en af deMange måderVi hjælper brands med at vokse deres rækkevidde og forbinde med det rigtige publikum. Dette program giver virksomheder mulighed for at offentliggøre indhold direkte på HackerNoon for at øge brandbevidstheden og opbygge SEO autoritet ved at bruge vores.





Here's what you get:

Backlinks til din hjemmeside (ja, herunder CTA'er)

En personlig Tech Company News Page med dit logo, intro, call-to-action og sociale

Fuld redaktionel støtte til at gøre din historie skinne

Flere permanente placeringer på HackerNoon og sociale medier

Historier konverteret til lydformat og distribueret via lyd RSS-feeds

Automatisk oversættelse til 12 sprog for global rækkevidde

Dit brand får også domæneautoritet og SEO via kanoniske links, og historien er distribueret på tværs af 8 forskellige relevante søgeord / tagged sider for bedre organisk opdagelighed.

Del din startups historie i dag!

Share Your Startup's Story Today!





Om HackerNoon's Årets Startups

Startups af året 2024er HackerNoon’s flagskibsfællesskabsdrevne begivenhed, der fejrer startups, teknologi og innovationsånden. I øjeblikket i sin tredje iteration anerkender og fejrer den prestigefyldte internetpris tech-startups af alle former og størrelser. I år deltog over 150.000 enheder i 4200+ byer, 6 kontinenter og 100+ industrier i et forsøg på at blive kronet som årets bedste startup! Millioner af stemmer er blevet afgivet i løbet af de seneste år, ogMange historierDer er skrevet om disse dristige og stigende startups.





Vinderne får enGratis interviewEn hacker og enNyheder fra Evergreen Tech CompanySide af.





Besøg voresFAQ erside for at lære mere.





Download vores design aktiverHer er.





Tag et kig på startups af året Merch ShopHer er.





HackerNoon’s Startups of The Year er en branding mulighed i modsætning til nogen anden. Uanset om dit mål er brand awareness eller lead generation, har HackerNoonRensede pakkerAt løse dine marketingudfordringer.Book et møde med os for at lære mere!



Meet our sponsors:

Wellfound: Deltag i det #1 globale startup-fokuserede fællesskabHos Wellfound er vi ikke bare et jobforum – vi er stedet, hvor topstartede talenter og verdens mest spændende virksomheder forbinder for at bygge fremtiden.





Notion:Konceptet er betroet og elsket af tusindvis af nystartede virksomheder som deres forbundne arbejdsområde - fra at opbygge produktplaner til at spore fundraising.Try Notion with unlimited AI, FREE for up to 6 months, at opbygge og skalere din virksomhed med et kraftfuldt værktøj.Få dit tilbud nu!





Hubspot:Hvis du leder efter en smart CRM-platform, der opfylder små virksomheders behov, skal du ikke kigge længere end HubSpot.Kom i gang gratis.





Bright Data:Startups, der udnytter offentlige webdata, kan træffe hurtigere, data-drevne beslutninger, hvilket giver dem en konkurrencefordel.Bright Data’s skalerbare webdataindsamlingVirksomheder kan vokse fra en lille operation til en virksomhed ved at udnytte indsigter på hvert trin.





Algolia:Algolia NeuralSearch er verdens enesteAI end-to-end søgning og opdagelse platformKombination af stærke søgeord og naturlig sprogbehandling i et enkelt API.