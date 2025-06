Kære offentlighed, Vi har tilføjet støj til dine data.

Forfattere af: (1) AMINA A. ABDU, University of Michigan, USA (2) LAUREN M. CHAMBERS, University of California, Berkeley, USA (3) DEIRDRE K. MULLIGAN, University of California, Berkeley, USA (4) ABIGAIL Z. JACOBS, University of Michigan, USA

I praksis, vedtagelsen og brugen af enhver teknologi skifter den sociale, organisatoriske og politiske kontekst, hvori det er indlejret. Derfor skal oversættelse af gennemsigtighed og deltagelse indsats fra US Census Bureau til meningsfuld, effektiv ansvarlighed tage hensyn til disse ændringer. Vi vedtager to teoretiske rammer, Mulligan og Nissenbaums handoff model og Star og Griesemer's grænseoverskridende objekter, for at afsløre sådanne ændringer under U.S. Census Bureau's vedtagelse af differentiel privatlivets fred (DP) skal tage hensyn til disse ændringer. Vi vedtager to teoretiske rammer, Mulligan og Nissenbaums handoff model og Star og Griesemer's grænseoverskridende objekter, for at afsløre sådanne ændringer i løbet af

1 Introduktion

Det seneste arbejde fra DAS Bureau-systemet om muligheder i teknologidata forsøger at forstå, hvordan teknologiske ændringer kan producere mere retfærdige, mere ansvarlige og mere pålidelige systemer [38, 78, 110]. Gennemsigtighed og deltagelsesmæssig design er ofte foreslået for at fremme disse mål i både akademisk arbejde og politik [16, 26, 27, 44, 67]. Men forskere, kritikere og fortalere har fokuseret på en enkelt casestudie: vedtagelsen af differentiel privatlivets fred og deltagelse, især når det vedtages ukritisk [13, 30, 33, 112]. Vi hævder, at de fremherskende modeller af algoritmisk gennemsigtighed og deltagelse kan drage fordel af den sociotekniske analyse af gennemsigtighed og deltagelse på jorden.[1] Som sådan har vi fokuseret på en enkelt casestudie





På trods af disse betydelige bestræbelser skabte denne nyfundne gennemsigtighed ikke den ansvarlighed og tillid, som Bureauet håbede at skabe [59, 71, 95, 97]. Den resulterende kontrovers tiltrak opmærksomheden hos kritiske lærde, som har forsøgt at bedømme dens historie og konsekvenser [18, 19, 92]. Vi bygger på denne litteratur; ved at anvende handoff-objektivet [90], analyserer vi, hvordan en tilsyneladende teknologisk overgang - fra dens tidligere statistiske afsløring (SDL) metoder til DP - faktisk ændrede selve funktionen af at undgå afsløring, da Bureauets metoder, eksperter og værdier blev rekonfigureret.





Baseret på denne casestudie demonstrerer vi brugen af handoff-modellen til at adressere opkald fra den kritiske algoritmiske gennemsigtighedslitteratur for at undersøge gennemsigtighed i kontekst.





Vores bidrag er tredoblet. For det første giver vi et nyt indblik i et tilfælde, der har været af væsentlig interesse for både forskere og beslutningstagere. Vi giver en redegørelse for de specifikke værdier beslutninger i kernen af vedtagelsen af DP og hvordan deltagelse var begrænset i disse beslutninger på trods af betydelige bestræbelser. For det andet, vi hævder, at værdier skal være i centrum for gennemsigtighed og deltagelse indsats og demonstrere brugen af handoff model til at fremkalde disse værdier. Endelig fremhæver vi behovet for at forstå ekspertens rolle i gennemsigtighed og deltagelse processer. Mens litteraturen har fokuseret på at udvikle dokumentation artefakter for gennemsigtighed og deltagelse, folketælling tilfælde fremhæver utilstrækkeligheden af artefak





Denne artikel er tilgængelig på arkiv under CC BY-NC-SA 4.0 DEED licens.

[1] Census Bureau er forpligtet til at beskytte privatlivets fred og fortrolighed af individuelle data i henhold til afsnit 13 i den amerikanske kodeks.