Fra vægge til World Grid: En kort historie om, hvordan vi centraliserede internettet

Den glemte fork på vejen Jeg husker stadig lyden. Den skrigende støj af et 56k modem forbinder dig til noget stort, rodet og nyt. Hvis du oplevede det, ved du, hvad jeg mener; den knusende, chirping støj, der var både irriterende og spændende, fordi det betød, at du gik ind i det tidlige internet. HotBot, ICQ, Napster, GeoCities, IRC chatrooms; hver var som sin egen lille verden, og du fandt dem som udforskere, der fandt nye markeder, ledet af nysgerrighed i stedet for algoritmer. Ingen "ejede" disse rum. Du lavede dit eget sted, skabte en hjemmeside med GIF'er, der ville gøre dagens designere skræmme, og måske efterlod din e-mail i en gæstebog, i håb om, at nogen langt væk ville svare. Når du åbner din browser, tænker du sandsynligvis ikke på at gå "online" længere; du går bare til Google, Facebook eller Amazon. Hvad der plejede at være et stort åbent rum er nu opdelt i sektioner, indhegnet i private områder med skinnende porte og regler ved indgangen. Hvordan blev et netværk bygget for at undgå central kontrol, designet, så ingen enkelt angreb kunne ødelægge det, forvandlet til et netværk af corporate control points? Oprindelsen af det åbne web Internettet begyndte ikke med kattevideoer og online shopping. Det begyndte i 1960'erne med ARPANET, et amerikansk militært projekt for at skabe et netværk, der ikke ville mislykkes, hvis en del gik ned. I enkle termer var det designet til at være decentraliseret. Hvis en server blev ødelagt, ville resten stadig arbejde. Så kom TCP/IP i 1970'erne og 80'erne, det universelle sprog for computere. For første gang kunne computere kommunikere ved hjælp af de samme regler, uanset deres type. Det var et delt digitalt rum: ingen virksomhed ejede det, ingen hersker kunne kontrollere det, og ingen enkelt virksomhed kunne blokere det. I 1980'erne og 90'erne udvidede internettet sig ud over forsvarslaboratorier og universiteter og blev mere kaotiske og menneskelige. Usenet-nyhedsgrupper var fyldt med åbne diskussioner. E-maillister forbød mennesker over hele verden uden nogen kontrol over, hvem der kunne tale. FTP tillod fildeling over hele kloden. Så kom personlige hjemmesider, farverige websteder om dit band, din kat eller din yndlings X-Files-teori, hostet på GeoCities, Tripod eller en lille ISP-server. Det var rodet. Det var kaotisk. Det var fantastisk. Det tidlige web var ikke designet til at tjene penge; det var designet til udforskning. Et hyperlink kunne tage dig fra en fysikprofessors papir til en teenagers zine i blot tre klik. Og ingen tænkte to gange om det. Den vildhed af forbindelse gjorde det til at føle sig levende. Sammenlign det med dagens algoritmiske feed; glat, effektiv og omhyggeligt kureret. På det tidspunkt havde du ikke brug for et stort firma til at beslutte, hvad der var værd at læse. Du opdagede det på egen hånd. Du vandrede, udforskede og skabte. Det åbne web var mindre som et indkøbscenter og mere som en grænseby: rodet, risikabelt, men fuld af potentiale. Størrelsen af de murede haver I midten af 1990'erne begyndte det åbne web at blive lukket. Virksomheder som AOL, CompuServe og MSN tilbød en pakket version af internettet. Når du loggede ind, var det som at gå ind i deres indkøbscenter i stedet for et åbent marked. Du havde adgang til e-mail, chatrum, nyheder og shopping, alt gennem en slank grænseflade. Det var bekvemt, men ikke gratis. Disse var de tidlige centraliserede systemer, der lærte os at se internettet som et produkt, ikke et fælles rum. Deres mål var ikke at skabe hele internettet, men at fange dit første klik og holde dig der med funktioner som vejropdateringer, horoskoper, aktie tickers og søgeresultater, der førte tilbage til deres eget indhold. Den dot-com boom accelererede denne tendens. En masse penge kom ind, og store virksomheder blev endnu mere magtfulde. Amazon solgte ikke kun bøger; det ekspanderede til mange andre områder. Google organiserede ikke bare nettet; det blev webets guide. Denne centralisering blev drevet af venturekapital og Wall Street's entusiastiske støtte. Men svagheden ved de centrale hubs var klar. Napster, den banebrydende musikdelingstjeneste, ændrede kultur hurtigt og blev lukket lige så hurtigt. Hvorfor? Fordi det havde et svagt sted. Et firma. En server opsætning. Et mål for advokater at tage til retten og lukke ned. Musikken forsvandt ikke; det spredte sig til BitTorrent swarms og darknet arkiver. Lektionen var klar: centralisering gør tingene effektive og rentable, men også lette at ødelægge. Kapitalismens platform Google gik fra at være bare en søgemaskine til at kontrollere verdens opmærksomhed gennem AdWords og AdSense. Facebook forbød ikke kun college campusser; det ændrede, hvordan folk interagerer, og omdannede venskaber til data til annoncer. Så kom den mobile revolution. Apples iPhone og Googles Android gav os ikke kun kraftfulde enheder i vores lommer; de skabte en to-selskabsdominans. Over 90% af folk bruger nu et af disse to operativsystemer. Dette er vigtigt, fordi det firma, der styrer operativsystemet, sætter reglerne: hvilke apps der er tilladt, hvilke data der indsamles, og hvor meget indtægt de tager. Hvorfor syntes denne konsolidering at være fremskridt? Fordi det var effektivt. Sider blev indlæst hurtigt. Betalinger blev behandlet i sekunder. Milliarder blev investeret i infrastruktur, hvilket gjorde internettet til at føle sig glat for første gang. Men denne polering havde en pris. Netværkseffekterne, eller trækket af alle, der var på ét sted, forvandlede bekvemmelighed til fangenskab. Når dine venner, arbejde, musik og fotos var alle på én platform, var det ikke bare ubehageligt at forlade; det var utænkeligt. Fælden blev sat. Platforme voksede ikke ved at konkurrere dagligt for din opmærksomhed; de trivedes ved at gøre livet uden dem svært at forestille sig. Du "søger ikke på nettet"; du Google. Du "opslår en status"; du Facebook. Og Amazon er ikke bare en butik; det er rygsøjlen i mange websteder, du besøger. Det åbne web eksisterer stadig, men for de fleste mennesker er det krympet til et par store platforme. Centralisering som ”fremskridt” Det er nemt at kritisere centralisering nu, men lad os være ærlige: i et stykke tid syntes det at være fremskridt. Centrale hubs gav os superhurtig søgning, en-klik shopping, og en smartphone, der kunne gøre i sekunder, hvad der plejede at tage timer med langsom internet. Historien følger ofte dette mønster. Landsbyer vokser til byer. Byer tilbyder innovation, handel og kultur, men de bringer også trafik, forurening og overfyldte områder. På samme måde blev internettets "landsbyer" som mailinglister, beskedskort og hjemmesider til "byer" af Facebook, Google og Amazon. Vi fik effektive systemer, men også står over for spørgsmål som overvågning og digital afhængighed. For virksomheder og regeringer var centralisering svært at modstå, fordi det betød lettere kontrol med færre fejlpunkter.For brugere var det fristende, fordi alt var bekvemt tilgængeligt med blot et tryk. Det samme paradoks har plaget hvert imperium: konsolidering hjælper vækst, men det fører også til stagnation. Når virksomheder bliver dominerende, behøver de ikke at fortsætte med at innovere for at tjene din loyalitet. I stedet fanger de dig, øger omkostningerne og udnytter systemet. Omkostninger ved centralisering Afhængighed er den første omkostning. Når mange mennesker logger ind via Google, shopper på Amazon og bruger Meta til socialisering, mister du "muligheder" og får afhængigheder. Hvis en af disse store virksomheder foretager en ændring, kan store dele af den digitale økonomi blive påvirket. Husk, når AWS gik ned og tog en masse af internettet med det? Internettet er ikke ment at have en "off-knap", men centralisering har skabt nogle få. Derefter er der overvågningskapitalisme, som er den virkelige forretningsmodel af internettet.Du var ikke Facebooks kunde; du var dets produkt.Alle likes, klik og scroll blev indsamlet i datalagre, hvor algoritmerne analyserede dig. Centralisering har gjort internettet skrøbeligt på måder, som dens skabere aldrig havde forestillet sig. Et system bygget til at modstå atomkrig kan nu mislykkes, fordi et firma laver en serverfejl. En enkelt domstolsordre kan lukke en hel platform ned. Napster viste, hvor hurtigt en centraliseret tjeneste kan forsvinde, og det moderne web har kun øget denne svaghed. Og måske den tristeste omkostning af alt er den gradvise forsvinden af brugerejede rum. Uafhængige fora forsvandt. Personlige blogs faldt. Den unikke kreativitet af det tidlige web; de neon gifs, håndkodede gæstebøger og rodede samfund; blev opslugt af ensartede feeds. I stedet for tusind unikke små haver, endte vi med et par velholdte græsplæner, der ruller uendeligt, alle ser det samme ud. Centralisering gjorde internettet glattere, skinnende og nemmere at bruge, men det gjorde det også mindre. Modstandens frø Under den skinnende overflade af det centraliserede web var der altid en bevægelse, der gik imod det. Open source-software forsvandt aldrig; det stille drev de store virksomheder, der sagde, at de havde erstattet det. Linux, Apache, MySQL, Firefox: projekter bygget af frivillige, der viste os, at de delte ressourcer stadig var aktive, kører på servere og bærbare computere over hele verden. Peer-to-peer netværk holdt den samme ånd i live. Napster blev lukket ned, men BitTorrent dukkede op, spredte filer over millioner af computere i stedet for at stole på en enkelt server. Gnutella, LimeWire, eDonkey: de var ikke perfekte, men hver udfordrede ideen om, at information kunne styres. Og så, i 2009, Bitcoin dukkede op. Det var en whitepaper, et pseudonym, og et netværk, som ingen ejede, men alle kunne tjekke. Det var ikke kun om penge. Det var om tillid uden mellemmænd og bevis uden behov for tilladelse. Bitcoin viste, at decentralisering ikke var bare en ting fra fortiden; det var en fremtid, der stadig var værd at skabe. I mellemtiden blev modstandsstrukturen mere avanceret. IPFS lovede et filsystem, der ikke kunne slettes. Arweave leverede permanent lagring, ligesom et bibliotek i Alexandria, som censorer ikke kunne røre. Disse var ikke kun værktøjer; de var eksempler på, at internettet ikke behøvede at blive kontrolleret af store virksomheder. Konklusion: Opsætning af scenen Det, der startede som en test af modstandsdygtighed, ARPANET, et netværk designet til at modstå atomangreb, blev langsomt til noget mere skrøbeligt: et World Grid. Det er slank, effektiv og global, men også centraliseret, overvåget og sårbar. Centraliseringen hjalp internettet til at vokse, men holdt det også tilbage.Vi havde brug for store bygninger, datacentre og store virksomheder til at udvide internettet til milliarder af mennesker.Men i processen gav vi frihed for bekvemmelighed, kontrol for algoritmer og kreativitet for kureret indhold. Åbne protokoller, peer-to-peer netværk, blockchains, decentraliseret lagring og fødererede sociale platforme viser os, at internettet altid var beregnet til at blive delt, ikke ejet. En vej er allerede taget, det World Grid vi lever i nu. Den anden vej er stadig foran: et decentraliseret web, der giver magten tilbage til mennesker, ikke platforme. 
 
 Fordi det virkelige spørgsmål ikke er, hvordan vi mistede det åbne web. Det er, om vi har modet til at genopbygge det.