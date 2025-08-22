“Cryptos har ikke nogen iboende værdi” – Vel, der er ingen sådan ting

Du har sikkert hørt det et eller andet sted: nogle medier eller finansielle personligheder hævder, at cryptocurrencies ikke har nogen iboende eller iboende værdi, og dette, tilsyneladende, er en slags svindel eller forbandelse fejl. med fuldstændig tillid: "Bitcoin selv har ingen iboende værdi." hvilket er ret ironisk, fordi hans firma håndterer milliarder af aktiver, der heller ikke har iboende værdi. has said it har sagt det Her er en sjov ting: Hvis du spørger fem mennesker om at definere "intrinsisk værdi", får du fem meget forskellige svar, hvoraf ingen virkelig holder op, når du graver lidt dybere.I virkeligheden har ingen aktiv (fiat, guld, crypto) værdi, medmindre vi mennesker er enige om det. No, fiat money (dollars, euros, any national currency) doesn’t have intrinsic value. Precious metals, then? Still no. Hvad er intrinsisk værdi i hvert fald? Økonomer, filosoffer og investorer Dette har foregået i århundreder, og svarene spænder fra utilfredsstillende til direkte modstridende.Den klassiske økonomi forsøgte at definere det som arbejdet sat i at lave noget. Som Ludwig von Mises argumenterede for, at værdi er rent subjektiv: et objekt er kun værd, hvad nogen er villig til at give for det. Har drøftet Austrian economists Har drøftet Østrigske økonomer Under alle omstændigheder tyder ideen om indre værdi på, at visse ting har værdi i sig selv, uanset hvad folk tænker eller gør. Men er det virkelig, hvordan værdi virker? Tænk på noget som guld. Mange hævder, at det er værdifuldt på grund af dets fysiske egenskaber, såsom holdbarhed og mangel. Men hvis ingen brydde sig om guld, ville det stadig have værdi? Hvis alle stoppede med at ønske guld i morgen, ville dens pris kollapse, uanset hvor sjælden eller skinnende det er. Value isn’t something that exists inside an object; it comes from people’s desires and choices Historien afslører, hvor let folk forveksler den iboende værdi med andre begreber, såsom nyttighed eller tradition. Sandheden er, værdi er ikke gemt i objekter som nogle skjulte ingredienser; det er skabt af udbud og efterspørgsel. Folk vil ting, og mangel gør dem mere ønskelige. Kan være Intrinsisk værdi vs. intrinsiske egenskaber Så, eksisterer den iboende værdi? Svaret synes at være nej. Værdi er altid bundet til menneskelig dom. Selv noget så universelt værdsat som guld kun har værdi, fordi folk er enige om dens betydning. Dette betyder ikke, at guld ikke er nyttigt eller historisk signifikant, men dets værdi afhænger af vores valg, ikke nogen uforanderlig lov. På den anden side kan dets værdi komme, i det mindste delvist, fra sine egne egenskaber. Her er hvor mange mennesker bliver forvirret: Folk siger ofte, at guld har "intrinsisk værdi", men hvad det virkelig har er intrinsisk værdi. Guld er skinnende, mallebar, sjælden, og det ruster ikke. Disse træk er en del af dens natur. Og på grund af dem har mennesker altid fundet det tiltrækkende for smykker, prestige og ja, penge. they confuse an asset’s intrinsic properties (the things it really is) with its value, which lives entirely in our heads. Ejendomme Disse egenskaber alene gør det dog ikke automatisk værdifuldt. Egenskaber er lærredet; værdien er den historie, vi maler på det. Det kommer fra os at beslutte, at disse egenskaber er vigtige nok til at handle for. Salt er også et godt eksempel. Det bevarer mad og sæsonbetonede måltider, men dets nyttighed oversætter kun til værdi, når folk rent faktisk vil eller har brug for det. Kryptos har indre egenskaber Når kritikere siger, “Cryptocurrencies har ingen iboende værdi,” hvad de ofte savner er, at kryptos har iboende egenskaber, og disse egenskaber er ret bemærkelsesværdige. I modsætning til fiat penge, som kun er papir eller pixels på en skærm kontrolleret af regeringer, er cryptocurrencies designet til at være bærbar, autonom, modstandsdygtig over for censur (ingen frosne konti), og tilgængelig overalt i verden. Det er noget, som hverken guld eller fiat penge kan gøre med samme effektivitet. You can send Bitcoin, Ether, GBYTE, or another crypto to someone on the other side of the globe in minutes, often without needing a bank, documents, or paying hefty fees Guld har nogle imponerende træk og en historisk opfattelse af værdi, men prøv at betale din leje med en guldmønt eller sende noget til en ven i udlandet. Ikke helt praktisk. På den anden side er fiat valutaer lette at bruge, men de er sårbare over for inflation og politisk manipulation. Regeringer kan udskrive mere efter ønske (ligesom det, støttet af ingenting), hvilket eroderer dine besparelser over tid. Regeringer kan også fryse konti eller forhindre dig i at bruge dine penge på den måde, du vil, f.eks. sende til udlandet eller til "uønskede" enheder. Og takket være (et system, hvor ingen enkelt myndighed kontrollerer netværket), afhængigt af deres niveau, kan disse mønter og deres netværk fortsætte med at køre, selvom en regering eller et stort selskab forsøger at lukke dem ned, og fortsætte med at behandle alle transaktioner, selvom en regering forsøger at censurere dem. Many cryptocurrencies, by design, limit how many coins can exist, which can help protect against inflation decentralisering decentralisering Derudover understøtter mange kryptos smarte funktioner som Disse tillader folk at skabe investeringer, spil, decentraliserede apps, markedspladser og endda lån uden mellemled. Men som med enhver anden aktiv, alle disse strålende egenskaber stadig har brug for folk til at genkende og bruge dem. Priserne er sat af, hvad andre er villige til at betale - drevet af tillid, efterspørgsel og menneskelig valg. Smarte kontrakter Smarte kontrakter Hvor værdi virkelig lever Så hvad kan vi tage fra alt dette? Måske hele ideen om indre værdi har været en rød herring hele tiden. Vi mennesker har altid tildelt værdi til ting baseret på tillid, nyttighed (som i sig selv er subjektiv), og vores kollektive historier om, hvad der er vigtigt. Det faktum, at kryptos har brug for tro for at fungere, gør dem ikke anderledes end guldstænger låst i Fort Knox, eller fra papirregningerne i din tegnebog. Ligesom Bitcoin er det decentraliseret og sjældent, men det går videre ved at eliminere minearbejdere og "validerere" fuldstændigt, så der er ingen mellemmænd.I stedet for en blockchain bruger Obyte en Directed Acyclic Graph (DAG), hvilket betyder, at det er mere censurresistent end mange andre systemer. is a good example of a crypto ecosystem with useful properties that set it apart from both traditional assets and many other coins Udskiftning Udskiftning Udskiftning Desuden tilbyder Obyte ikke kun en værdiforretning; det er en til decentraliserede applikationer, smarte kontrakter, tokenisering og manipulationssikret dataopbevaring. I modsætning til andre kryptos, der enten kun fokuserer på penge eller kun på apps, kombinerer Obyte begge dele. Og fordi det ikke er afhængigt af energi-hungrende minedrift eller en central myndighed, er det mere modstandsdygtigt end andre. Alle disse iboende egenskaber, kombineret med tilliden fra dets samfund, er det, der gør det værdifuldt. Hele platformen Hele platformen I sidste ende, husk: værdi lever, hvor vi beslutter det lever, om det er i guldstøv, salte krystaller, linjer af kode, eller endda en skinnende digital token med en hunds ansigt på det.