Vzdělávací bajt: Co je phishing v kryptoměně a jak se před ním chránit

Phishing je typ podvodu, ve kterém vás někdo podvádí, aby vám poskytl soukromé informace, jako jsou vaše hesla nebo klíče peněženky.V kryptoměně to často zahrnuje falešné webové stránky, předstírané aplikace nebo lidi, kteří předstírají, že jsou někdo, kdo nejsou (jako jsou agenti podpory nebo administrátoři projektů), aby získali přístup k vaší peněžence a ukradli vaše peníze. Je také rozšířený. To je nejvyšší číslo od roku 2023. a uživatelé kryptoměn jsou hlavními cíli, zejména když jsou rozptýlení nebo si nejsou jisti, čemu důvěřovat. In the first quarter of 2025 alone, the international non-profit Anti-Phishing Working Group (APWG) over one million phishing attacks worldwide nahrávky nahrávky nahrávky Pokud používáte peněženku, obchodujete s tokeny nebo jen prozkoumáváte kryptografické projekty, pochopení toho, jak phishing funguje, je jedním z nejlepších způsobů, jak chránit vaše finanční prostředky. A podvodníci přesně vědí, jak falešně vstoupit. Sociální inženýrství Sociální inženýrství Jak Phishing vypadá v kryptoměně? Phishing v kryptoměnách přichází v mnoha formách, ale cíl je vždy stejný: získat vás, abyste předali kontrolu nad vaší peněženkou. Některé podvody vypadají jako užitečné nástroje. Falešné stránky kopírují skutečné platformy, jako je MetaMask nebo Uniswap. Někdy se objevují v horní části výsledků vyhledávání jako reklamy. Jeden špatný klik a jste na stránce, která vás žádá o vaše semeno fráze nebo vás podvádí do podpisu škodlivé transakce. Other attacks use Zejména v kryptoměnách. Nebo vás požádají, abyste svou peněženku připojili k falešné onboardingové stránce. Falešné pracovní nabídky Scammers might invite you to download a “test task,” an unnecessary PDF of some kind, or an unfamiliar software for videoconferencing, which turns out to be malware Falešné pracovní nabídky Kriminální skupiny používají AI generované videa a telefonní hovory, aby předstíraly skutečné lidi. Podvodníci používali hluboké falešné hlasy a videa celebrit, aby propagovali svou falešnou investiční platformu a podvedli tisíce do zasílání fiat nebo kryptoměn. Prostřednictvím falešné operace call centra z Gruzie podvedli více než 6 000 lidí z několika zemí, kteří ztratili kolem 35 milionů dolarů. V jednom z hlášených případů V jednom z hlášených případů Pokud zveřejníte otázku o podpoře na veřejném kanálu, očekávejte, že dostanete soukromou zprávu od někoho, kdo předstírá, že je zaměstnancem.Budou přátelští a užiteční, ale nakonec vám pošlou odkaz určený k vyprázdnění vaší peněženky. Jak se vyhnout phishingu Nejlepší způsob, jak se chránit před phishingem, je zpomalit a zůstat podezřelý z něčeho, co se zdá být užitečné nebo naléhavé. , a to ani s „podpůrným“ personálem. žádná skutečná společnost nebo projekt o to nikdy nepožádá. Semínková fráze Semínková fráze \n \n Zaznamenejte stránky, které často používáte, a neklikejte na náhodné reklamy při hledání peněženky nebo výměnných jmen. Zadejte adresu URL přímo je bezpečnější. Podívejte se také na tuto adresu URL. Pokud se zdá podivné nebo odlišné od původního názvu platformy nebo registrovaného na důvěryhodných stránkách, jako je CoinMarketCap nebo dokonce Wikipedia, je to rozhodně phishing, nebo alespoň ne původní webové stránky. V Obyte, například, oficiální webové stránky jsou Obyte.org, ale existuje také statistická stránka s doménou Obyte.io. Různé domény mohou být podvody. Obyčej.org Změna.cz \n \n \n \n Používejte studenou peněženku pro většinu svých prostředků. Přidává vrstvu ochrany, pokud skončíte na falešném webu, protože nyní jsou vaše úspory mimo internet. Pokud se jedná o deepfakes nebo nabídky práce, důvěřujte svým instinkty. Pokud se někdo zdá příliš horlivý, aby vám práci, příliš dobré-to-být-pravdivé investice, nebo vás požádá o instalaci neznámého softwaru, pauza. Dvojitě zkontrolujte společnost, náborář, a software. Zavolejte společnosti prostřednictvím ověřeného čísla před kliknutím na jakékoli odkazy. Na Discord nikdy nedůvěřujte přímým zprávám o podpoře. Legit týmy pomáhají pouze prostřednictvím oficiálních kanálů. Pokud se někdo dostane nejdříve ven, předpokládejte, že se jedná o podvod. Jednoduchý text Phishingové podvody uspějí tím, že chytí lidi z stráže.Pokud si vezmete čas, dvakrát zkontrolujte zdroje a nikdy se nevzdáte soukromých informací, vyhnete se většině pasti. Vektorový obrázek Freepik Freepiková Freepiková