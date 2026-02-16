Uvězněný v Miser's Mansion: Dva bratři plánují jejich útěk

Úžasné příběhy o superscience únor 2026: Moři a Feny, vol. 1 (z 3) - Kapitola I Šťastný domov By J. H. Riddell Mezi hradbami Lincolnshire – v nejtragičtější části toho nešťastného kraje, kde je všechno marné a ne-li neziskové, přinejmenším nezajímavé – stál, v době, kdy tato historie začíná, staromódní, bláznivě vypadající dům, pronajatý sirem Ernestem Ivraineem, nešťastným potomkem dlouhé řady opovržitelných předků. Dům, který se nacházel v blízkosti středu velkého kvagmirského parku, měl smutný výhled na mořské půdy, stagnující bazény a řeku, který byl tak pomalý, že na povrchu rostly a rozkvétaly všechny druhy vodních rostlin, které ho spojovaly, ve skutečnosti i ve vzhledu, s nízkými plochými polemi, které ho obklopovaly - neboť to byly pozemské moře, zatímco to bylo vodní. Jak daleko musely kořeny popelárních a vilových stromů, stojící jako spektrální hlídky v pravidelných intervalech podél okraje „toku“ – jako domorodci, s druhem satiry, ne méně melancholické, protože nevědomé, nazývané to – proniknout předtím, než dosáhly pevného základu, bylo tajemstvím, kterému se nikdo nikdy nezajímal; neboť vlhkost stagnovala zvědavost i krev obyvatel; a zatímco strážci smutné řeky házeli na její břehy, bylo považováno za druhotnou záležitost, jak se jim to podařilo. Ze všech stromů na světě jsou poplars jistě nejméně krásné; zvláště když, jako je to nejvíce schválená móda v Lincolnshire, jsou řezány a ořezány, a přilepené jako hříšné duchy podél okrajů stagnující řeky, aby pustá krajina vypadala - kdyby to bylo možné - dvojnásobně opuštěné a opuštěné. Jaké nepopsatelně ubohé místo, že „Paradise“ bylo místo, kde Sir Ernest Ivraine žil a hřešil: nebo spíše, hladověl a hřešil!Kdo by mohl snít, že v dobách dávných minulostí bylo tak pokřtěno, ne smutným starým cynikem, ale čestnou mladou nevěstou; který brzy, roztrhaný srdcem, onemocněl, zemřel a hledal světlejší a šťastnější domov? V nádherných letních dnech, kdy většina polí byla pokrytá vlnitou kukuřicí a mořské útesy nosily hnědo-zelený plášť, a odtok byl mluven co nejvíce teoretickými osobami; kdy vodní líly kvetly na březích slizké řeky a všechno vypadalo nejlépe; stalo se hmatatelným pro živou představivost několika, že s obrovskými výdaji peněz by se něco mohlo stát z místa; a lidé naznačovali, že když starý baron zemřel, mohly by se očekávat velké zlepšení; neboť, samozřejmě, Sir Ernest mladší, když přišel na své dědictví a titul, učinil by dům svého dětství hodným svého jména a svých předků. Po návštěvě zmíněné oblíbené krajiny zůstává v myslích neporušených jednotlivců velmi málo pochyb o tom, že když se Dr. Syntax vydal na svou památnou cestu v hledání malebného, procházel Lincolnshire; a na podporu výše uvedeného tvrzení lze stručně konstatovat, že jediným krásným nebo veselým předmětem viditelným z oken ráje byl šedý primitivní kostel Lortonův; který vždy slavnostně, i když tiše, připomínal mu, jehož oko na něj padlo, že dříve nebo později by skončil unaveně hledět na plovoucí zemi a ležel pod ní, se zavřenými víčky a tichým srdcem. Bylo by možné si představit, že léta strávená na takovém místě musela svést každého člověka do stavu naprosté beznaděje: vybledla mu tvář, rozdrtila jeho ducha, rozmazala jeho tělo a oslabila jeho mysl; ale tak tomu nebylo u jediného obyvatele té smutné hromady, jejíž vnitřek skutečně připomínal Tartaru víc, než by jí ubohá něžná dáma představovala – ráj. Ale někteří lidé, jako některé rostliny, se zdají být schopni rozkvétat kdekoliv; a mysl několika málo lidí, namísto toho, aby stagnovala kvůli tomu, že žijí mezi mořskými útesy, buď nepřetržitě přináší na sebe kořist, nebo se jinak stávají neklidně aktivními v tom, že vyrazí, na úpatí svých představivostí, pálí plány, představující vzdálenou šanci na útěk z vazeb, se kterými je osud svázal. První účinek byl zřejmě vytvořen podle místa a okolností na Ernestovi Ivraineovi, staršímu synu baroně, dědicovi, zjevnému titulu starého muže, a na mořských vodách a popelárnách ráje – dědicovi předpokládajícím zlato, dluhopisy a hypotéky a titulové činy, které jeho otec držel pod zámkem a klíčem tak rigidně, že příbuzný ani cizinec nikdy nevěděl, co by mohlo být přesným množstvím bohatství, uprostřed něhož mohl popřít sám sebe a své syny vše, kromě nejchudších a nejšpinavějších potřeb existence. Zdálo se, že velmi zřídka mluvil: jako by přísný a ponurý mladý muž Zdálo se mu, že se konečně vrátil do sebe, přesvědčen o tom, že život v takových okolnostech je prokletí, a že hádka by to neřešila.Kdyby se mohl stát zdrceným a necitlivým, bylo by to pro něj lepší; ale nebyl obdařen přirozeností neocenitelnou schopností obrátit se. Když se dostal do zeleniny, rozhodl se utéct v tichosti. Na potěšení Z principů, které se mu podařilo vyřešit, se mu jen zdálo, že to, co se mu podařilo, je to, zda se jeho poddaní bez úcty nazývají „bohatáři“, tak výstižně řeší „tmavý osamělý muž“, který by mohl snadno projít třiceti lety, než dvacet tři roky předtím, než položil svůj razítko na bradu. Jeho vlasy byly černé, dlouhé a nevinné z nejvzdálenějšího úmyslu kadeřnictví; jeho whiskers byly také stejného rozsáhlého ravenového odstínu, a jako by to považoval za zbytečnou práci, aby udělal víc než jen velmi mírné použití holicího strojku, předtím, než dvacet tři roky nazval, spodní část jeho obliče Žil sám v sobě; zda pro sebe sám byl záhadou, kterou, jako kořeny popelářských stromů, nikdo nechtěl vyřešit: možná jeho myšlenky zůstaly v mořích; možná šly dále a udeřily hluboko do lepší půdy za ním; někteří málo naznačovali, že zůstali v otcově trezoru: v každém případě, nikdo nevěděl, kde bydleli, nebo co to bylo. Dva roky a šest krátkých měsíců rozhovorů v jejich věku neznamenalo pouze obrovský rozdíl mezi ním a jeho jediným bratrem Henrym. Musíme mít na paměti rozdíly v jejich charakteru – v rozmezí polů: starší trpěl, mladší se rozčílil; první myšlenka, druhá 8působila; Ernest byl rozvážný, Henry se roztrhl; jeden byl přísný a melancholický, přestože byl přirozeně melancholický, druhý byl okolnostmi zdánlivě rozhořčen a zoufalý. Ernest se zdál být starší než ve skutečnosti byl, jeho bratr mladší; vlasy druhého byly lehké, jeho krok byl rychlý, jeho způsob byl upřímný, jeho povaha byla čistá, jeho charakter byl docela klidný, jeho přát Neochvějná, sterilní připoutanost, kterou v srdci pociťovali a uchovávali synové ubohých, od dětství až po věk, byla po mnoho let jedinou morální květinou, která rozkvétala a rozkvétala v vysychající pesticidní atmosféře ráje. „Ernest,“ řekla mladší, když se jednoho smutného listopadového večera sešli na třpytivém plamene dřevěného ohně, „Ernest.“ Osoba, která se tak obrátila, vzala svůj pevný pohled z popela na zemi a upevnila jej, jak to bylo jeho zvykem, vážně na svého bratra, krátce odpověděla: "No!" „Chci, abyste se mnou byli pět minut.“ „Jsem přítomen, modli se dál,“ řekl Ernest. „Chci vám říct, že jsem si konečně uvědomil, že tento stav věcí už nelze vydržet: co říkáte?“ „Nic,“ zněl zpěvák. „Ano, ale chci, abyste něco řekli: nemyslíte si, že bychom to měli nést?“ Nevidím, jak se tomu můžeme vyhnout.“ „Nejsme „To je důležité,“ poznamenal mladší. nucené „Jak to uděláš?“ zeptal se Ernest. „Vysvětlím,“ pokračoval Henry, „ale nejprve mi dovolte, abych na tvou tvář hodil trochu světla, než začnu na můj předmět.Nyní nemusíte říkat ne, ani vypadat tak vážně, protože nebudu zmrazen pro žádného žijícího člověka, i když je to můj otec; kolem parku je tolik větví a kbelíků a tyčí, které by nám vydržely roky. Zatímco mluvil, hodil dva nebo tři krátké dřevěné hůlky na hůlky a smál se hořce, když viděl, jak rychle se vznítily a jak plameny rozdrtily a rozdrtily komín. „Teď můžu pokračovat,“ řekl a upřímně se podíval na Ernesta, jehož tvář se zdála měnícím se světlem zhoršovat. „Říkám, že nejsme. Chcete vědět, jak to dokážu; a vysvětlím vám, že protože nás nikdo nepožaduje, abychom tu zůstali, a žádná povinnost nás nevyžaduje, abychom tak činili – protože nikdo nechce, abychom zůstali, protože jsme břemeny spíše než požehnání, zdroje podráždění místo radosti, nebo spokojenosti nebo útěchy – jsme v naprosté svobodě jít.“ nucené „Kde?“ zeptal se Ernest. „Kde,“ opakoval jeho bratr, „všude, daleko odtud – do světa, na nějaké místo, kde můžeme vydělat peníze, nebo je ušetřit, nebo je utratit, nebo je dát, jak chceme.“ 11 „Jak?“ byla krátká otázka. „Teď přicházíš k tomu, co mě zmatilo a drželo mě tady tak dlouho. pomyslel jsem si na to, víš, Ernest, dokud jsem se nejdřív rozhněval, a pak jsem onemocněl, a nakonec rozzlobený.Nejsme dobře vzdělaní: to znamená, že i když jsme udělali trochu pro sebe, a četli a mysleli, stále jsme Nemohli bychom vstoupit do žádné profese, i kdybychom byli, pro právo a fyziku a teologii, všechny vyžadují peníze: duši, tělo a mysl – není užitečné pokoušet se vyléčit některou z nich, pokud nejste připraveni zaplatit předběžný poplatek, v nějaké formě nebo jiné, za výsadu. kromě toho, nemám rád právníky, a mám hrůzu lékařů, a jsem si jistý, že když je tak obtížné poslouchat kázání, nikdy bych neměl být schopen napsat jedno; a člověk musí mít prostředky k životu, dokud se nedostane do praxe nebo příkazy: stručně řečeno, černá není barva pro mě; viděl jsem to jasně dost dávno.“ Není „Předtím jste mi to všechno řekli,“ poznamenal Ernest, když se jeho bratr zklamal, „padesátkrát.“ „No, vím to,“ řekl Henry se smíchem, „ale chci na vás zapůsobit, že my nejsme vybaveni přírodou a vzděláním, abychom vydělávali peníze v pracovně, v nemocnici nebo v baru.“ „Henry, nemluvíš úctyhodně o církvi; všechno dohromady shromažďuješ – přidáš to do sloupců liber, šilingů a pencí a –“ Najděte celkovou částku „Můžete kázat, pokud chcete, ale víte stejně jako já, že kdybyste si mysleli, že byste mohli vydělat peníze tím, že se stanete pastýřem, zítra byste darovali surplice, i když jste neměli povolání, jak to lidé nazývají. Nilu „Někdy jsem si myslel, že kdyby mi byla nabídnuta dobrá situace jako věšák, přijal bych to,“ přiznal Ernest; „ale to byla jen myšlenka: tak teď, když jsem se rozhodl, co jsi. Připravte se, modlete se a pokračujte.“ Není "Ne, jen jsem splnil některé z povolání, pro které nejsem vhodný; je jich mnohem víc." „Ušetřete mi jejich recitál,“ řekl Ernest. „Znám je ze srdce.“ „Na závěr,“ začal Henry, „nemáme prostředky, abychom byli přistěhovalci, nebo gentlemani, kteří navštěvují kluby, nebo dokonce malé gentry; nemůžeme se stát profesionály jakéhokoli druhu, nebo podnikateli, nebo zemědělci, nebo řemeslníci, nebo obchodníci: je to živá smrt zůstat zde, plýtvání existencí, silou a mládím; tak, jak jsem řekl, nebo alespoň implicitně, předtím jsem se konečně rozhodl jít.“ „A podruhé se vás ptám, kde?“ "Můj současný plán je tento - přeji si, abyste i vy mohli být přiměni k jeho přijetí - začít, řekněme, zítra nebo příští den, pro Londýn, zjistit, jestli tam je nějaká jediná věc, pro kterou jsem vhodný, a pokud ne - pokud neexistuje žádná jiná otevření - vstoupit do armády." „Nemáte peníze na nákup provize; jak ji získáte? „Přátelé a spojení, víte, že jsme, Ernest, měli dostatečný vliv na to, abychom získali více než to pro oba, kdyby chtěli; ale nejsou to muži, aby povzbuzovali syna k vzpouře proti jeho rodičům; aby urazili pravomoci, které by mohly být; aby ztratili, jediným falešným krokem, jejich šanci, jakkoliv vzdálenou, z části zlata starého muže. Ne, mám na mysli, že se nepoužijí na žádnou z nich: opovrhuji svými vztahy. Získám jméno svým vlastním bezmocným úsilím: nikdo mi nebude říkat ‚Ne‘, nebo mě bude držet po měsíce, čekat na občanskou nebo necivilizovanou odpověď na mou žádost Nechci přinést na svou duši hřích přání o smrti jakéhokoli člověka – o to víc toho rodiče! – a obávám se, že pokud tu zůstanu mnohem déle, budu netrpělivě čekat i na tuto událost jako na svou jedinou šanci na osvobození od otroctví a bídy.“ Zvlášť Byla dlouhá pauza, během níž se Ernest Ivraine rozhlédl do ohně, ale po dlouhé době se prudce obrátil ke svému bratru a řekl: „Dosud jste mi jenom řekli, co nejste ani kompetentní, ani nemáte v úmyslu udělat: teď, jaký je váš plán? vždy předpokládejme, že máte jeden.“ „Nebudu prosit o laskavost, řekl jsem, od nikoho,“ odpověděl Henry, který zdánlivě nebyl schopen dát krátkou přímou odpověď na jakoukoli otázku; „příliš hořký a ošklivý, Bůh ví, zdálo se, že chléb závislosti, který jsem jedl pod patnáctou střechou svého otce: jak tedy mám užívat toho, co mi udělaly ruce cizinců? Země, anebo hledejte tiché místo Jsem mladý, zdravý a aktivní, proč bych se ještě nezvedl k slávě a bohatství? jsem však rozhodnutý, že je nezískáme patronátem – to rozmarné, co zvedá člověka jeden okamžik daleko nad jeho skutečné postavení a následně ho vrhá mnoha stupni pod něj: budu jediným architektem svého vlastního štěstí; nikdo o mně nikdy neřekne: ‚Udělal jsem ho tím, čím je:‘ Udělám to všechno sám, Ernest. je v „Tento projekt zní nádherně dobře, ale stále nevím, jak to očekáváte,“ odpověděl starší bratr. "Pokud se neobjeví nic lepšího, vstupem do armády," byla odpověď. „Ale když nemáte peníze ani vliv, jak se do toho můžete dostat?“ zeptal se Ernest. „Jednoduše: požádám o pluk vázaný do Indie nebo do jakéhokoli jiného bojiště, hledám rozhovor s náborovým seržantem, vysvětlím mu, že 16 chci jít tam, kde jsou těžké rány hojnější než hezká slova, poznamenám, že jsem šest stop vysoký, strach ze smrti v žádném tvaru, strach z nikoho žijícího, touha sloužit mé zemi a sobě, konečně dostat od něho jeden šekel současné mince království – a čin je hotov. "Vázaný sloužit Jeho Veličenstvu po léta jako soukromý, bez přítele, který by vás vykoupil, bez nikoho, kdo by vám pomohl." „Kromě Boha a mně,“ připojil se k mládeži. Byla tu dlouhá pauza. „A tak, Henry, tohle je tvůj poslední plán,“ řekl jeho bratr dlouze, s melancholickým a spíše sladkým úsměvem. „A na závěr,“ odpověděla druhá. „Chceš to taky přijmout, Ernest? pojďme být bratry v náručí i bratry ve skutečnosti: budeme si užívat života společně, odvážíme se umřít bok po boku, a až přijdeš ke svému titulu, kdo se zeptá, co dělal sir Ernest Ivraine a jeho nevlastní bratr Henry, když byli mladí?Mohli bychom bojovat po cestě vzhůru do osmnáctého stupně štěstí, kdybychom byli jen sjednoceni v duši.Kdybyste byli zraněni, pečoval bych o vás něžně, jako by to mohla dělat naše matka, kdyby teď žila, Ernest: kdybychom zemřeli, podívali byste se na klidný hrob v Impetuózní mladík se zvedl ze svého křesla uprostřed svého spěchajícího odvolání a nyní položil ruku na bratra, jako by ho chtěl odtáhnout od toho domu k zářivějšímu osudu; ale Ernest se smutně odtrhl a řekl: „Posaďte se, Henry, snažte se být klidní a racionální, a podívejte se na tuto záležitost z rozumného úhlu pohledu.Nedovolte, aby vaše představivost utíkala s úsudkem; přemýšlejte o pravděpodobných důsledcích kroku, o kterém nyní sníte.Narušujete pýchu našeho otce, která je druhá jen po jeho chamtivosti; ničíte svou jedinou šanci na nezávislost tím, že ho tak dráždíte; objímáte život těžkostí a bídy; válka je obchod, ve kterém nemůžete vydělat peníze; budete vyhozeny s nízkými společníky. Přiznám se, že je to špatné, ale Bylo by to horší.Jste svobodní opustit střechu svého otce kdykoliv, na jakýkoliv předpoklad; nemůžete opustit službu krále, kdyby vaše srdce bylo zlomené, bez jistoty trestu a zahanbení, které z toho vyplývá.Jste tu nešťastní; tam byste byli ještě nešťastnější.Čekejte ještě trochu déle, dokud se nedozvíme, zda se nic neděje, které by mohlo nějakým způsobem zlepšit naši situaci. Tohle Toho „Ne,“ řekl Henry, „to neudělám; žádný život, ani život galského otroka, nemůže být horší než tento. „Říkám vám, Ernest, uděláme si jméno, domov, bohatství; a, oh, jak lépe bych mohl bojovat, kdybyste přišel se mnou, kdybyste byl jen na mé straně.“ Bratr mu jen pokrčil hlavou v odpověď. „Neříkej ne, Ernest,“ pokračoval druhý; „jdeme společně beze strachu a s nadějí; odtrhněme od sebe řetězy tohoto zatraceného zlata a podívejme se, jestli v životě není něco cennějšího než peníze – svoboda. 19 Přijďte k vám, ať jste doma, nebo jste pryč; náš otec může opustit svého syna. Proč bychom měli, bratro, v jednoduchých slovech, strávit tu nejlepší část svého života čekáním na jeho smrt – na smrt jeho milované matky, jehož jsme dětmi, kdo je nám nejbližší, a měl by to být nejdražší, živé spojení, které máme? Musí zlato Starší muž se smrtelně zbledl, když jeho bratr mluvil, ale neodpověděl. „To nemůže být Žízeň po zlatě,“ pokračoval Henry, „že epidemie naší rasy vás také zasáhla.Ne, ne, já tomu nevěřím, nikdy bych tomu nemohl uvěřit: jistě milujete svobodu.Vím, že vám nevadí nedostatek nebo těžkosti, nebo strach ze smrti: ani jeden z nás není zbabělec, Ernest. Slyším, jak přichází můj otec. „Přemýšlej o tom, Ernest, dobře." Jistě

O HackerNoon Book Series: Přinášíme vám nejdůležitější technické, vědecké a vnímavé knihy veřejné domény. Tato kniha je součástí veřejné domény. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Projekt Gutenberg. Datum vydání: 14. února 2026*, z https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Tato eBook je pro použití kdokoli kdekoliv bez nákladů a s téměř žádnými omezeními jakéhokoliv druhu. Můžete ji kopírovat, dávat nebo znovu použít za podmínek Licence projektu Gutenberg zahrnuté s touto eBook nebo online na www.gutenberg.org, nacházející se na adrese https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Můžete ji kopírovat, dávat nebo znovu použít za podmínek Licence projektu Gutenberg zahrnuté s touto eBook nebo online na www.gutenberg.org, nacházející se na adrese https://www.gutenberg.org/policy/license.html. O HackerNoon Book Series: Přinášíme vám nejdůležitější technické, vědecké a vnímavé knihy veřejné domény. Tato kniha je součástí veřejné domény. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Projekt Gutenberg. Datum vydání: 14. února 2026*, z https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Tato eBook je pro použití kdokoli kdekoliv bez nákladů a s téměř žádnými omezeními jakéhokoliv druhu. Můžete ji kopírovat, dávat nebo znovu použít za podmínek Licence projektu Gutenberg zahrnuté s touto eBook nebo online na www.gutenberg.org, nacházející se na adrese https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Webové stránky www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html