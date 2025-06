Neobvyklé produktové strategie, které škálovaly EdTech Giant

Možná není zřejmé, jak celonárodní vzdělávací revoluce začíná s dinosaurem, soutěží a překvapivým telefonátem od učitele.





Toto je příběh o tom, jak jsme proměnili komunitu, konkurenci a karikaturní masky v jeden z nejsilnějších produktů a motorů pro vstup na trh ve vzdělávání K-12.

Olympiads as a Trojan Horse

Když jsem se připojil k Uchi.ru, abych vedl to, co by se stalo oddělením olympijských her, potřebovali jsme způsob, jak se dostat do škol, které nezahrnovaly drahé prodejní týmy nebo studený outreach.To je místo, kde přišla myšlenka proměnit olympiády v měsíční on-line soutěže ve STEM a humanitních vědách.





Soutěže byly zdarma, krásně navržené a v souladu se školními osnovami, ale nebyly to jen učební nástroje.UdálostiDěti s nimi zacházely jako s prázdninami. Učitelé je používali k napájení svých učeben. Rodiče vytiskli certifikáty a nalepili je na kuchyňské stěny.





EdTech je oblastí s více zúčastněnými stranami. Pokud nemůžete splnit očekávání každého rozhodovatele v řetězci – krajských vůdců, učitelů, rodičů a studentů – nezlomíte. Nemůžete vstoupit do školy s placeným kurzem.





To, co vypadalo jako pěkná mimoškolní aktivita, byl ve skutečnosti trojský kůň pro růst platformy.

Vytvořil miliony leads každý měsíc

Vytvořeno ústní slovo na školní, okresní a regionální úrovni

Umístění platformy jako vůdce řízeného misí, nejen jako poskytovatele obsahu

Poskytla nám prvotřídní data ve všech regionech – skutečně se stala jednou z největších databází souvisejících se školami v zemi

Jakmile učitelé viděli, že si studenti užívají zážitku, prozkoumali zbytek platformy. Jakmile rodiče viděli certifikáty, klikli na vzdělávací hry.Měna.

That Time My Phone Number Went Viral

Na začátku jsme pracovali s externím partnerem na tiskové zprávě.Někdo udělal malou chybu: náhodou uvedli mé přímé telefonní číslo.





Vyšlo to celostátně.





Učitelé z celé země mě volali osobně - poděkovat nám, požádat o pomoc, objasnit pokyny, sdílet studentské příběhy.





Bylo to vyčerpávající, ale úžasné. Ano, samozřejmě, v určitém okamžiku jsem musel vypnout telefon a dát rodičům jiné číslo, abych se ke mně mohl dostat.ambassadorsKdyž jsou léčeni s respektem a jasností, vyjdou ze své cesty, aby podpořili váš produkt.





Ten měsíc jsem mluvil se stovkami učitelů. poslouchal jsem. naučil jsem se. A v procesu jsem získal nejrychlejší a nejčestnější uživatelský výzkum v mém životě.





Tato zkušenost mě naučila více o úspěchu zákazníků, než jakýkoli přístrojový panel kdy dokázal.

The Mascot Strategy: How a Dinosaur Became a National EdTech Icon

Platforma byla plná okouzlujících postav, ale jeden maskot jim všem vládl:Grisha the Dino.





Grisha se objevila v soutěžích, potěšila děti a podepsala certifikáty s mým jménem. Postupem času děti začaly s ním spojovat své úspěchy.





Uvědomili jsme si, že Grisha nebyl jen maskot – bylbridgeZnámá tvář, která způsobila, že se složité témata cítí hravě a přístupně.





Takže jsme se zdvojnásobili. Vytvořili jsme kolem něj příběhy. Navrhli jsme nové animace. A nakonec jsem spustil Instagramový účet věnovaný Grishovi. Rozrostl se na více než 50 000 následovníků – většinou dětí a rodičů. Stal se také nečekaným kanálem pro výzkum a zapojení.





Potřebujete zpětnou vazbu o nové funkci? Zveřejněte příběh. Potřebujete tisíce odpovědí na průzkumy během dvou hodin? Přejděte na Grishin Instagram. Zůstat v kontaktu s vašimi nejmladšími uživateli – jejich jazykem, tónem, zvědavostí – se stala supermocí produktu.





Samozřejmě, že jsem zapomněl skrýt své číslo na instagramovém účtu.





Jednoho dne jsem dostal telefonát. Hromada nadšených dětí křičela na přijímač: "ARE YOU GRISHA??”

Mascots and Metrics: Why It Worked

Tyto produkty a volby GTM nebyly náhodné.Využily se základního lidského chování – zejména toho, jak jsou lidé, a zejména děti, připojeni k reakci na učení, rozpoznávání a emocionální náznaky.





Děti touží po uznání a zábavě → To je dopamin. Ten pocit úspěchu je to, co udržuje děti zpátky.

Učitelé potřebují nástroje, kterým mohou důvěřovat a sdílet → To je oxytocin a serotonin.Když dáte pedagogům nástroj, který prostě funguje – ten, který nepotřebují vysvětlit nebo opravit – stanou se vašimi nejsilnějšími spojenci.

Rodiče reagují na hrdost a viditelný pokrok → To jsou endorfiny a serotonin. certifikát na lednici, hrdá zpráva od učitele jejich dítěte – tyto okamžiky vytvářejí emocionální spojení.





Mascoty vybudovaly emocionální spojení. Olympiády vybudovaly komunitu. Certifikáty vytvořily virové kruhy.

Společně vytvořili multi-stranový růstový motor, který změnil Uchi na jednu z nejnavštěvovanějších EdTech platforem na celém světě – zařadil se na 2. místo podle provozu po celém světě podle SimilarWeb v roce 2020.

Final Thoughts: The Product-Growth Equation in EdTech

V EdTech jsou skvělá produktová strategie a skvělá cesta na trh neoddělitelné.Nejlepší výsledky nepřicházejí z jednorázové taktiky, ale z orchestrování ekosystému, kde produkt potěší, uživatelé se spojují a růst přirozeně proudí z zkušeností.

Student dostane matematickou hru, která slaví svou první správnou odpověď

Učitel dostane dashboard, který sleduje pokrok každého studenta

Rodič dostane tištěný diplom s jménem svého dítěte ve zlatě

A někde za scénami, produktový manažer dostane další all-nighter přes 7 časových pásem.

Znovu bych to udělala?V srdci. Ale tentokrát bych použila telefon s hořákem.