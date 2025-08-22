Co si 42 lidí na internetu myslí o Silksong, nové hře 8,5 let ve výrobě

Po téměř desetiletí spekulací, zpožděním a nekonečném online chatování, Konečně se dostali do rukou hráčů Pro hru původně koncipovanou jako DLC v roce 2017 je těžké přehánět, jak dlouho tato cesta trvala – nejen pro Team Cherry, ale pro komunitu, která udržela hype naživu. Hollow Knight - Silksong September 4, 2025 Ale videohry nejsou posuzovány podle časových řádů vývoje – jsou posuzovány podle toho, jak hrají. „Hornetova agilita znovu definuje metroidvania?“ „Bosové trestají, ale jsou spravedliví?“ „Je svět tak ohromně krásný jako Hallownest, nebo nabízí něco zcela nového?“ „To jsou otázky, se kterými se fanoušci, kritici a každodenní hráči potýkají od vydání. Namísto pohledu jednoho recenzenta tento článek táhne dohromady - hráči a spisovatelé, kteří skutečně vložili čas do Silksongu, sdílejí své nefiltrované dojmy.Od zářivých chvály až po obtížné kritiky, tyto citáty nabízejí mozaiku toho, jak Silksong přistává s lidmi, kteří na něm záleží nejvíce: těmi, kteří ho hrají. 42 different voices RegrettableWaffle (Reddit): „Ano, je to dobrá 10/10.“ na reddit.com MikeyTheShavenApe (Reddit): Metroidová strana hry byla cool, ale duševní mechanika, když zemřete, mě přiměla, abych ji ztratil.“ na reddit.com Anonymous Reddit User (r/Silksong): Krásná Metroidvania, žádné falešné argy nebo obrázky koláčů, šíleně dobrý bojový systém a opravdu pěkný příběh s dobře napsanými postavami. na reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): "Hratelnost vypadá slibně.Je úžasné, jak můžete cítit, že fungovali skvěle, takže pohyby na "nepřítele" Hornet v HK se staly hratelnými právě teď. na reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): "Překvapilo mě, kolik šarmových slotů tam je. Samozřejmě jsme všichni očekávali, že budeme mít více, ale wow, je to téměř dvojnásob. na reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): "Nemohla jsem porazit prvního mini bosse, což znamená, že úroveň obtížnosti je dobře nastavená (IMO). Hudba je opravdu slibná - slyšel jsem jako 3 různé písně, ale Christopher Larkin je tak dobrý, člověk." na reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): "První město je již živější než Dirtmouth. Těším se na to, jak se všechny tyto postavy vyvíjejí, jak se vyvíjíte. na reddit.com Seivardian (Blue’s News comment): "První hra je opravdu dobrá, s největší chybou, že neexistují žádné možnosti obtížnosti.Může to být trestně těžké, s částmi, které nikdy neuvidím. bluesnews.com Zprávy Phirestar (Steam Community forum): "Hornet funguje rychleji a má méně rámů pro obnovu, takže je zřejmé, že bitvy s šéfem budou v Silksongu náročnější než v Hollow Knight - to je prostě povaha designu hry." Společnost steamcommunity.com * "Pokud herní mechanika ve výchozím nastavení dělá věci obtížnější, pak je to špatná herní mechanika.To neznamená, že výše uvedené je správné, protože to není. Těžší je to pravděpodobně proto, že devy jsou *** Melodia (Steam Community forum): is Není to kvůli celkovému designu hry.“ Společnost steamcommunity.com vexe00 (Steam Community forum): "Obtížnost není to, na čem vůbec záleží, raději bych to udělal, kdyby se vývojáři zaměřili na to, aby se bavili a místo toho bojovali." Společnost steamcommunity.com DaylightDemon (Steam Community forum): „Také necítím, že by Hollow Knight potřeboval tlačit dál do duševního teritoria. Mám pocit, že učební křivka a konečná obtížnost v konečném DLC jsou blízko k dokonalosti. Téměř každý může porazit základní hru, většina může porazit skutečný konec a málokdo se opravdu chce postavit. Všechno Obsah – a tak by to mělo být, IMO. „Pokud uděláte základní hru tak těžkou, jak to zvládne hardcore dav, bude to tlačit hráče pryč. Společnost steamcommunity.com Všechno ROMhaiku (Nintendo Life comment): "Určitě se na to těším, ale můj největší strach je, že to skončí. Příliš dlouho Existuje tento trend nyní, kdy vývojáři cítí, že pokračování musí být větší, delší a více vytažené, aby odpovídalo hypu, ale často je to těsnější, dokonale tempo hry - jako originál - které mě více láká (jako časově chudý dospělý). " Členové nintendolife.com Příliš dlouho ShieldHero (Nintendo Life comment): „Pěkný pohled na tuto vzrušující hru, která vyjde v roce 2030! vtipy stranou, tady je naděje, že Silksong dodá po tom všem čekání!“ Členové nintendolife.com gizmoisthebestcat1 (Steam user review): "Šéfové této hry mě přimějí, abych si pokožku odlupoval a snědl ji, zatímco jsem se hodil do benzínu a rozsvítil ho na oheň. Společnost steamcommunity.com BMo (Steam user review): "Jsem však rád, že jsem této hře dal šanci, protože hra se rychle stala mnohem zábavnější, ukazující svůj krásný umělecký styl, obtížné (ale spravedlivé a odměňující) šéfy, úžasný soundtrack a zábavné a...zajímavé postavy (nejméně řečeno). Společnost steamcommunity.com chickenboo (Blue’s News comment): „Souhlasím, dostala jsem se až do kanalizace a vzdala se, bylo to jen nepříjemně těžké a nepomohlo to, že váš meč je tak krátký, nemá žádný dosah. Elden Ring byl přístupnější než tento. bluesnews.com Zprávy Jamie Hore (PCGamesN): Krátce řečeno, Hollow Knight: Silksong se cítí přesně tak, jak jsme doufali. Krásný, ale brutální. Charmantní, ale náročný. Nezdá se, že je to masivní odchod od originálu, ale s několika přizpůsobenými a vyváženými technikami, stále osvěžuje vzorec. Pokud jste chtěli něco radikálně odlišného v herním oddělení, pak možná osmileté čekání nestojí za to. PCGAMESN.com Zprávy Jamie Hore (PCGamesN): "Navigovat padající skály, ran-and-file grub nepřátele, a zpočátku obtížně čitelné spouštěcí útoky Moss Mother mě vyžadovaly, abych se absolutně zamknout. Vyhnul jsem se jakékoliv smrti, ale tam byly některé neuvěřitelně blízké hovory. vzhledem k tomu, že toto setkání přijde brzy v Silksongu, Představuji si, že pozdější šéfové nebudou jít na nás tak snadno. PCGAMESN.com Zprávy Josh West (GamesRadar): „Chůze na Moss Grotto se mi zdála jako jemná reintrodukce – jednoduché platformovací výzvy a bojové setkání prostřednictvím bujného, listnatého prostředí. Je to tady, kde se mohu cítit skutečně pro Hornetovu agilnější pohybovou sadu, která se skládá z ostrých plic a diagonálních tlačí, když tká kolem příchozích střel. Parní okno se zdá být ostřejší, intuitivnější. Setkání uprostřed šéfa s Moss Mother mě nechalo cítit se nedotknutelným, jako kdyby mi jen svalová paměť stačila, abych se chránila před poškozením.“ Hry na hraní.com Josh West (GamesRadar): "Pokud jsem shromáždil něco z mého času s Hollow Knight: Silksong je to, že zatímco Hornet může mít agilnější pohybovou sadu, rychlost pohybu je stále uzemněná; agrese je odměněna a nerozhodnost je potrestána. Hry na hraní.com Alberto Garrido (Gamereactor): „Uvědomujete si, že Hornetův pohybový set je mnohem rozmanitější a přesnější než prázdný rytíř z první hry.Ve druhé demo – mnohem obtížnější a částečně, řekněme, na půl cesty do hry – už máme odemčené mnohem více schopností a můžeme se setkat s mnohem obtížnějším a náročnějším šéfem. Hrací síť.eu Alberto Garrido (Gamereactor): „Jak říkám, tato budova vypadá velmi solidně.Neviděli jsme problémy s hraním v přenosném režimu na Nintendo Switch 2 nebo v doku konzole. Zdá se, že vše funguje tak, jak by mělo.“ Hrací síť.eu Alberto Garrido (Gamereactor): „Dalším skvělým bodem, který Silksong zdá se zdůrazňovat ve srovnání s Hollow Knight, je to, že scénáře jsou mnohem živější.Nejen proto, že je v pozadí více nepřátel nebo postav – myslím tím, že vše se zdá být animované, od větrání v trávě až po Hornetovy kroky, když vystupuje na mosazné půdě.Existují také prvky při rozbití, například některé ohnivé květiny ve druhé části demo, které jsou výbušné – ve skutečnosti je někteří nepřátelé hodí, a pokud se vám podaří je zasáhnout do vzduchu, můžete je vrátit a způsobit spoustu škody, protože jsou výbušné.“ Hrací síť.eu Alberto Garrido (Gamereactor): „V první demonstraci, která je úvodem do zalesněné oblasti plné vegetace, první věc, která vyskočí, je, že na mapě je spousta destruktivních prvků. Nemluvím jen o typických objektech, které zničíte a uvolňují šrapnely nebo mince jako v první části – zde je to proces ponoření do této nové země, přes kterou se Hornet pohybuje. Hrací síť.eu RegrettableWaffle (Reddit): "Nejsem ani velký v tomto žánru a zamiloval jsem se do něj." na reddit.com Xbox Wire (Official X account): "Léta čekání se vyplatila - hráli jsme Hollow Knight: Silksong a je to jako důstojný nástupce indie klasiky." x.cz ♛ Schultheiß (Steam forums): "Team Cherry to udělal znovu. Silksong staví na brilantnosti svého předchůdce s ohromujícími vizuály, fascinujícím soundtrackem a agilním, jedinečným herním stylem Hornetu. Společnost steamcommunity.com ♛ Schultheiß (Steam forums): "Některé mechaniky by však mohly používat lepší vysvětlení ve hře a nedostatek on-line zdrojů činí určité okamžiky frustrujícími. Několik přetrvávajících problémů od Hollow Knight, jako jsou nudné zpětné stopy a náročné špičky, zůstávají. Navzdory těmto menším útlakům se Silksong stává mistrovským dílem. Společnost steamcommunity.com The Verge (expert opinion via BestTopProducts): „Silksong je mistrovským dílem designu a atmosféry a hodným nástupcem originálu.“ Nejlepší produkty.co.uk Best Top Products (overview review): Silksong, velmi očekávané pokračování Hollow Knight, nabízí krásně zpracovaný svět, náročnou hratelnost a ohromně krásný soundtrack.Hráči převezmou roli Hornet v novém dobrodružství plném tajemství a nebezpečí. Nejlepší produkty.co.uk Wesley LeBlanc (Game Informer): "Moje oblíbená věc o demo v tomto okamžiku je zvukový design a skóre. Hornet vztyčuje kolem úrovní a útočí na zvuk ostrý; porazit chyby způsobuje, že explodují do hmyzích žíly a hrubé zvuky doprovázejí každou smrt.To vše je zabaleno do vynikajícího skóre (dosud), který je housle-těžký a zní jako něco, co bych měl poslouchat ve velkém evropském divadle, zatímco oblečený v 18. století oblečení. O hře GameInformer.com Wesley LeBlanc (Game Informer): „Team Cherry vytvořil ve hře Hollow Knight v roce 2017 vynikající Metroidvania. Pokud to, co jsem dnes hrál, je nějakým náznakem, Silksong bude následovat jeho kroky – opravdu jsem si to užil. Ale demo bylo příliš krátké na to, aby bylo jakékoliv prohlášení větší než to. Je to více Hollow Knight, s rychlejší protagonistou. O hře GameInformer.com Wesley LeBlanc (Game Informer): "Hornet má rychlý pohyb pláště, který dělá lezení a platformování přes tuto mossy jeskyně vítr. Ona je rychlá, a její rychlost pohybu se krásně promítá do její bojové rychlosti." O hře GameInformer.com Wesley LeBlanc (Game Informer): „Okamžitě je Hornet mnohem rychlejší než hlavní hrdina první hry, přičemž A (na ovladači Xbox) slouží jako skok a X slouží jako útok. Její útoky jsou rychlé a široké a mezi každým útokem je malé zpoždění, které se cítí jako primární pro kombinace pomocí schopností, které si představuji, že se objeví později ve hře. O hře GameInformer.com Горбяк (VGTimes user): „Zdá se mi, že Silksong zklame spoustu lidí, přinejmenším kvůli obrovskému času očekávání, a jak víte, příliš mnoho očekávání vede k zklamání...“ Štítek vgtimes.com Vlad198 (VGTimes user): "Jakmile jsem viděl, že Silksong vyjde brzy, byl jsem nadšený jako blázen, takže se těším na tuto hru a doufám, že to bude stejně dokonalé podle mého názoru jako původní HOLLOW KNIGHT." Štítek vgtimes.com Skaiven (VGTimes user): "Stylistika, hudební doprovod, lore, rovnováha, atmosféra, dynamika - to vše jsou věci, do kterých se první část zamilovala a získala fanoušky. Štítek vgtimes.com Andrew Highton (Insider Gaming): Během několika vteřin to vypadalo jako Hollow Knight... Je to prostě dech beroucí s věcmi, které se dějí mimo obrazovku, a každá mini-scéna se může pochlubit bohatou paletou odstínů a barev.Hrála jsem mechanicky funkční tituly, které vypadaly nudné a vyprané, zatímco Silksongův verdikt je ve svém jménu: Silky.“ Inzeráty insider-gaming.com Andrew Highton (Insider Gaming): „Rychle se seznámím s ovládacími prvky a setkávám se s postupným budováním nepřátelského spěchu s rostoucí obtížností. Zázračně, převládám a cítím se zmateně – to je pravděpodobně setkání, kterému byste neměli čelit až do hrstky hodin. Přistávám s přesnými útoky s Hornetem a rychle vymýšlím vzorce nepřátelského útoku. Inzeráty insider-gaming.com Andrew Highton (Insider Gaming): „Budu pokračovat v pronásledování: zemřu několikrát a moje demo sezení se náhle skončí. Nemohla jsem se přiblížit tempu Lace a stejně jako mnoho šéfů Hollow Knightů, její útokové vzory nejsou směšně obtížné a ohromující jako v různých Soulslikes, ale budete spamovat tlačítka a zlomit více než středověkou zbraň. Každá smrt mě přivedla blíže k vítěznému úsilí a s několika dalšími špičkami, myslím, že bych překonala sílu postavy. Ale to je háček, že? šéfové Hollow Knightů se nepřetáhnou po dobu 5–10 minut, ale stále se cítíte nasyceni vaším hladem po vítězství a pokračujete. Inzeráty insider-gaming.com Wesley LeBlanc (Game Informer): „Nyní oddělený od mého času hraní Silksongu o hodinu, jsem většinou jen nadšený, že hra je reálná a hratelná. Nevím, jestli to bude žít až do let hype – přemýšlím, zda je to dokonce možné, bez ohledu na to, jak dobrá hra se může ukázat být. V tomto bodě nejsem přesvědčen, že je to druhý příchod Metroidvanias YouTube chatu protokoly si myslí, že by to mohlo být, ale to je také nespravedlivé očekávání umístit na Silksong. Team Cherry...(má) vynikající Metroidvania v Hollow Knight, a pokud to, co jsem hrál dnes je nějaký náznak, Silksong bude následovat ve svých krocích – opravdu jsem si užil, co jsem hrál.“ O hře GameInformer.com Po všech letech čekání, Hollow Knight: Silksong dorazil – a konsenzus je stejně rozmanitý jako samotní hráči. Někteří to považují za mistrovské dílo designu a atmosféry, zatímco jiní bojují s jeho vrcholy obtížnosti nebo se diví, zda by jakákoli hra mohla žít až na téměř devět let očekávání.