Umělá inteligence se setkává s beatnickou poezií: HOWL Allena Ginsberga přepracované prostřednictvím generativního umění na Tezos

Průnik umělé inteligence a poezie se dostává do centra pozornosti se spuštěním HOWL.camera , experimentálního digitálního zážitku, který reinterpretuje klíčovou báseň Allena Ginsberga Howl pomocí vizuálů generovaných umělou inteligencí. Projekt vytvořený umělcem AI Rossem Goodwinem ve spolupráci s theVERSEverse a Allen Ginsberg Estate posouvá hranice poetického a vizuálního vyjádření v rámci Web3.





Po úspěchu výstav 2023 After Ginsberg na Paris Art Fair, Fahey/Klein Gallery v Los Angeles a Unit London představuje HOWL.camera další fázi v pokračujícím zkoumání Ginsbergova odkazu prostřednictvím výpočetní kreativity. Projekt debutuje 19. února 2025 prostřednictvím platformy fx(hash) a bude připomenut slavnostním zahájením ve Fahey/Klein Gallery v Los Angeles.





Srdcem HOWL.camera je inovativní směs jazyka a obrazů. Goodwin využívá generativní nástroje AI k převodu Ginsbergova poetického textu na ASCII reprezentace básníkovy vlastní černobílé fotografie. Tato dynamická transformace má za následek hybridní umělecký jazyk – část slova, část obrazu –, který zve diváky, aby zažili Howl prostřednictvím nové interpretační čočky.





Projekt využívá malé jazykové modely a Markovovy řetězce k vytvoření toho, co Goodwin popisuje jako „nový experiment ve spekulativní fotografii sloučený s generativním textem“. V této fúzi umělá inteligence nejen analyzuje nebo nereplikuje poetický význam, ale aktivně jej přetváří a vytváří proměnlivé vizuální interpretace, které se vyvíjejí v reálném čase.





„ HOWL.camera rekontextualizuje Ginsbergovo dílo prostřednictvím výpočetní estetiky a převádí jeho mluvená slova do plynulé souhry textu a vizuálů,“ říká Goodwin. "Cílem není replikovat Ginsbergovu vizi, ale rozšířit ji do nových dimenzí, stejně jako on sám experimentoval s nově vznikajícími médii."

Interaktivní prostředí a integrace Web3

Účastníci HOWL.camera budou mít příležitost zapojit se přímo do uměleckého díla prostřednictvím platformy fx(params) fx(hash). Sběratelé si mohou vybrat fotografii Ginsberga, která bude sloužit jako základ pro jejich unikátní digitální edici, která bude ražena na blockchainu Tezos. Každý ražený kus integruje umění ASCII generované umělou inteligencí s prvky Ginsbergovy zaznamenané poezie a nabízí personalizovaný, ale historicky podložený interaktivní zážitek.





Kromě jednotlivých edic představí úvodní událost ve Fahey/Klein Gallery HOWL.camera jako pohlcující instalaci. Návštěvníci budou moci komunikovat s projekcí v životní velikosti, která dynamicky reaguje na pohyb a gesta a transformuje poetický text a obrazy v reálném čase. Tato instalace si klade za cíl přemostit fyzickou a digitální sféru a umožnit divákům zapojit se do poezie ztělesněným a participativním způsobem.

Role blockchainu při ochraně literárního dědictví

HOWL.camera je nejnovější kulturní iniciativa podporovaná nadací Tezos, která stála v popředí integrace technologie blockchain s uměním. Tezos již dříve spolupracoval s významnými kulturními institucemi, včetně Musée d'Orsay, Serpentine a Museum of the Moving Image, aby prozkoumal nové modely umělecké angažovanosti.





„Přinesením Ginsbergova revolučního hlasu do Web3 nejen zachováváme kulturní dědictví, ale také měníme způsob, jakým komunikujeme s kanonickou literaturou v digitálním věku,“ říká Aleksandra Artamonovskaja, vedoucí umění ve společnosti Trilitech, centrum výzkumu a vývoje Tezos v Londýně. Použití blockchainu zajišťuje původ, ověřitelnost a životnost každého kusu HOWL.camera , což umožňuje sběratelům a publiku zapojit se do projektu decentralizovaným a transparentním způsobem. To je v souladu s Ginsbergovým vlastním étosem svobodného projevu a otevřeného přístupu k umělecké tvorbě.

Spusťte Podrobnosti události

Datum: 19. února 2025

19. února 2025 Místo: Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Fahey/Klein Gallery, Los Angeles Naplánovat: 19:00: Dveře otevřeny 19:30-20:15: Panelová diskuse – „HOWL.camera: Into the Darkroom“ s Rossem Goodwinem, Nicholasem Faheym a Elisabeth Sweet 20:15-21:00: Interaktivní zážitek z HOWL.camera

RSVP: Odkaz na registraci události

Rozšiřování hranic umělé inteligence a literatury

Jak umělá inteligence nadále ovlivňuje kreativní obory, projekty jako HOWL.camera nabízejí pohled na to, jak mohou výpočetní nástroje reinterpretovat a rozšířit literární tradice. Spojením poezie, fotografie a generativní umělé inteligence tento projekt zpochybňuje konvenční hranice uměleckého vyjádření a zároveň ctí Ginsbergův odkaz experimentování.





Díky integraci technologie blockchain, interaktivního umění a výpočetní estetiky slouží HOWL.camera jako pocta Beat Generation a výhledový průzkum digitální kreativity. Jak se krajina umění a literatury vyvíjí, tento projekt zdůrazňuje potenciál vyprávění příběhů řízených umělou inteligencí k vytváření nových, pohlcujících zážitků, které rezonují u současného publika.





Zveřejnění oprávněného zájmu: Tento autor je nezávislým přispěvatelem, který publikuje prostřednictvím našeho webu obchodní blogovací program . HackerNoon zkontroloval kvalitu zprávy, ale tvrzení zde patří autorovi. #DYOR